Посол Канады заявил о возможном предоставлении Украине оружия
Канада сейчас рассматривает возможность предоставления Украине оружия после подписания в апреле соглашения о военном сотрудничестве, заявил посол Канады в Киеве Роман Ващук, передает украинское издание УНИАН
По его словам, решение по этому вопросу зависит от результата двусторонних переговоров. Кроме того, отметил Ващук, новая оборонная политика страны даст Канаде больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами.
3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонное соглашение, которое закрепляет военное партнерство между двумя странами. Сотрудничество стороны условились развивать по пяти направлениям: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.
Незадолго до подписания соглашения СМИ сообщили, что согласно межведомственному соглашению о сотрудничестве украинской стороне будет открыт доступ к канадскому рынку оружия.
Это вопрос, который рассматривается теперь после подписания соглашения о военном сотрудничестве. Это произошло в апреле- заявил Ващук
По его словам, решение по этому вопросу зависит от результата двусторонних переговоров. Кроме того, отметил Ващук, новая оборонная политика страны даст Канаде больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами.
3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонное соглашение, которое закрепляет военное партнерство между двумя странами. Сотрудничество стороны условились развивать по пяти направлениям: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.
Незадолго до подписания соглашения СМИ сообщили, что согласно межведомственному соглашению о сотрудничестве украинской стороне будет открыт доступ к канадскому рынку оружия.
Использованы фотографии: http://s-narodom.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти