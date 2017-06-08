Посол Канады заявил о возможном предоставлении Украине оружия

Это вопрос, который рассматривается теперь после подписания соглашения о военном сотрудничестве. Это произошло в апреле

Канада сейчас рассматривает возможность предоставления Украине оружия после подписания в апреле соглашения о военном сотрудничестве, заявил посол Канады в Киеве Роман Ващук, передает украинское издание УНИАН - заявил ВащукПо его словам, решение по этому вопросу зависит от результата двусторонних переговоров. Кроме того, отметил Ващук, новая оборонная политика страны даст Канаде больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами.3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонное соглашение, которое закрепляет военное партнерство между двумя странами. Сотрудничество стороны условились развивать по пяти направлениям: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.Незадолго до подписания соглашения СМИ сообщили, что согласно межведомственному соглашению о сотрудничестве украинской стороне будет открыт доступ к канадскому рынку оружия.