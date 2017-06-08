19:12 08 июня

Посол Канады заявил о возможном предоставлении Украине оружия

Канада сейчас рассматривает возможность предоставления Украине оружия после подписания в апреле соглашения о военном сотрудничестве, заявил посол Канады в Киеве Роман Ващук, передает украинское издание УНИАН

Это вопрос, который рассматривается теперь после подписания соглашения о военном сотрудничестве. Это произошло в апреле
- заявил Ващук

По его словам, решение по этому вопросу зависит от результата двусторонних переговоров. Кроме того, отметил Ващук, новая оборонная политика страны даст Канаде больше инструментов для военного сотрудничества с разными странами.




3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонное соглашение, которое закрепляет военное партнерство между двумя странами. Сотрудничество стороны условились развивать по пяти направлениям: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.

Незадолго до подписания соглашения СМИ сообщили, что согласно межведомственному соглашению о сотрудничестве украинской стороне будет открыт доступ к канадскому рынку оружия.

Использованы фотографии: http://s-narodom.ru/
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Комментарии 22

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  1. Zaurbek Сегодня, 18:35
    Посадить посла на кол....на лобном месте. hi
    Zaurbek
    1. майор Юрик Сегодня, 18:43
      Цитата: Zaurbek
      Посадить посла на кол....на лобном месте. hi


      Хм,а может по старым индейским традициям, в качестве бонуса подарить скальп посла? negative
      майор Юрик
      1. Татьяна Сегодня, 19:01
        стороны условились развивать по пяти направлениям: оборонительные разработки и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование
        В общем канадцы нашли для себя военный полигон - Украину - для совершенствования своего канадского оружия на территории Украины.
        согласно межведомственному соглашению о сотрудничестве украинской стороне будет открыт доступ к канадскому рынку оружия.
        Ну только если в плане полигонных интересов ВПК самой Канады - поскольку сама Украина неплатёжеспособна, если только Запад не даст Украине на это кредиты при расплате за кредиты Украиной своей "натурой" - т.е. передачей своих природных богатств и самой территории Украины в иностранную частную собственность.
        Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 18:48
      Канадцы откроют рынок оружия. А там что, бесплатно дают? laughing
      сибиралт
  2. Владимир 38 Сегодня, 18:36
    Вот понеслось, Канада- это уже на половину страна хохлов. Бандера не добитая туда свалила в свое время, сейчас активно подстрекает своих собратьев. Подталкивают к самоуничтожению..
    Владимир 38
    1. хрыч Сегодня, 18:48
      Цитата: Владимир 38
      Канада- это уже на половину страна хохлов.

      Ну не перегибайте laughing Из 36 миллионного населения страны себя назвали англичанами (20,1 %), французами (15,1 %), шотландцами (14,5 %), ирландцами (13,3 %), немцами (9,7 %), итальянцами (4,4 %), китайцами (4,1 %), индейцами (3,8 %), украинцами (3,7 %), голландцами (3,2 %), поляками (3 %), индийцами (3 %), русскими (1,5 %). Там украинцев миллион с четвертью (русских более полумиллиона), чуть меньше индейцев да китайцев, конечно к ним можно еще добавить зловредных поляков, но канадская русофобия безусловно типичная англо-саксонская, а министр обороны совершенно в челме wassat .
      хрыч
      1. wazza Сегодня, 18:52
        Цитата: хрыч
        а министр обороны совершенно в челме

        Сикх? belay
        wazza
        1. major071 Сегодня, 19:01
          wazza
          Сикх?

          Вы не поверите, но таки да! Родился в сикхской семье, в индийском штате Пенджаб
          major071
          1. wazza Сегодня, 19:02
            Что-то волос мало для министра обороны...
            Мультикультурализм как с мэром Лондона просто зашкаливает.
            wazza
      2. Владимир 38 Сегодня, 18:52
        Цитата: хрыч
        Ну не перегибайте

        Ну может перегнул малость) Но лобби хохлятское там сильно.
        Владимир 38
        1. wazza Сегодня, 19:04
          Правда считают их там ниже индусов и индейцев, но это может быть пока для многих тайной.
          wazza
      3. Вождь краснокожих Сегодня, 18:53
        В Канаде очень сильна диаспора украинцев. Наверное, самая мощная. Причем этнические выходцы из украины достигли достаточно высоких постов. Канада уже не раз передавала обмундирование, обувь, тактические аптечки и сухпайки. Но кто знает, может и еще чего?...
        Вождь краснокожих
      4. reservist Сегодня, 18:54
        канадские поляки (потомки иммигрантов из Австро-Венгрии) вроде особой зловредностью не отличаются, да и ассимилировались они уже ...
        reservist
  3. ded100 Сегодня, 18:38
    украинской стороне будет открыт доступ к канадскому рынку оружия

    Вот кормушка то будет воровать только успевай! wassat
    ded100
  4. APASUS Сегодня, 18:41
    Канадцы действуют по отработанной схеме,сейчас Украине откроются канадские свалки вооружения.За одно заключат контракт на обслуживание металлолома и снабжение боеприпасами,ГСМ и рем комплектами
    APASUS
    1. Logall Сегодня, 18:49
      Да и толка от этого оружия не будет. Им надо уметь правильно пользоваться. И денег нужно на покупку.
      Индус подарил:
      Logall
  5. 3officer Сегодня, 18:42
    Забавное фото laughing канадский министр в индийском прикиде и украинский в американском кителе...Все смешалось в доме Облонских wassat
    3officer
    1. reservist Сегодня, 19:12
      Цитата: 3officer
      ... канадский министр в индийском прикиде ...

      Харджит Сатжан, родился в 1970 году в семье сикхов в Пенджабе, Индия.
      В качестве детектива полиции Ванкувера ловил бандитов.
      Затем профессиональный военный, три командировки в Афганистан и одна в Боснию.
      reservist
  6. kefan Сегодня, 18:49
    Ну а кленовые то зачем тут еще сюда суются как затычки.
    kefan
  7. Холуай Сегодня, 18:51
    А Канадцы сами мало что производят...

    У них только лучше всех получается шить полевую форму.
    Холуай
  8. Самогонщик Сегодня, 19:08
    надо помочь французам Квебека поставками оружия.подержать свободолюбивый народ в борьбе с канадскими злыми ордами,угнетателями такого прекрасного уголка северной Америки. Свободу Квебеку!.
    Самогонщик
  9. Рабинович_007 Сегодня, 19:08
    С какой целью. Это всё бесполезно, Россию не победить. Надо договариваться.
    Рабинович_007
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