О железных кузнецах молодых душ

Перечислив в одном из материалов по проблеме с подрастающим поколением всех, кто мог бы внести свою лепту в формирование должного патриотического воспитания, не упомянул о еще одном течении. Решил исправить, потому что тема как минимум интересная, как максимум — полезная.Наравне с такими хобби, как пейнтбол, лазертаг, страйкбол и прочие, есть еще одно. Историческое фехтование.А, скажут те, кто более информированные, это те, кто друг друга железными топорами и мечами колотят! И что в них такого полезного?Есть мнение, и оно не только мое, что много. И я рискну доказать.Уважаемые читатели из числа владеющих шарометами и шароплюями, не дадут соврать, что для того, чтобы стать приличным бойцом пейнтбола или страйка, много времени не надо, особенно если ночью не писался и к ЛГБТ не принадлежал. То есть в армии был и навыки определенные там получил.Немного, в общем. От года до двух. Это если серьезно относиться к подготовке. А у некоторых ее столько, что сами преподают. Мужчины из всяких контор, в основном на три буквы.С историческими немного не так. Подготовка занимает намного больше времени, плюс само по себе занятие не для офисного планктона. Это не лазертаг, где люстру нацепил и в бой пошел. Тут подготовка нужна и тренировка.Да, и тренажерка — лучший друг фехтовальщика. Равно как желательно отсутствие вредных привычек, которые могут сказаться на результатах. Потому, в отличие от военных реконструкторов, исторически не то чтобы поголовно не выпивающие люди, а в основном большинстве. Чтобы потом жалеть себя не пришлось.Историческое фехтование, так уж сложилось, для основного большинства — красивая пугалочка такая. Да, все эти турниры и сражения, конечно, выглядят красочно, но уж очень жестоко. И любой человек за кадром ожидает увидеть ряды «скорых», которые отвозят покалеченных бойцов по больницам.На самом деле все далеко не так.Люди в истфех приходят, скажем так, не рекой. И даже не ручейком. Это не страйк, где ты можешь «нагнуть» в том числе и за счет дорогого привода. Здесь нужно умение и подготовка, на которую надо потрать изрядное количество времени. Потому каждый новый аколит на вес золота. И, естественно, каждый преподаватель-мастер абсолютно против того, чтобы его ученик, после пары лет обучения, на первом же турнире стал инвалидом.Не для того как бы растили.Как пример хочу привести не московский или питерский проекты, в столицах все проще. И народа поболе, и власти смелее дальше некуда.Я в Кондопогу пальцем ткну, а вы уж сами по карте найдите этот очаровательный уголок.Живет в Кондопоге такой человек, как Алексей Михайлович Петрик. С одной стороны, обычный педагог и психолог, с другой…Скажем так, известен Алексей Михайлович в очень узких кругах. Но известен так, что на весь мир.Призер и победитель множества турниров, как по России, так и по всему миру. Мультимедалист чемпионата мира по историческому средневековому бою "Битва наций". В общем, как раз, понятно, из этой оперы. Меченосной.Как вы думаете, уважаемые читатели, легко ли в Кондопоге что-то «умное, доброе, вечное» организовать? Учитывая, что это не Москва и даже не Петрозаводск? А город, включенный в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».Понятно, что у властей столь «крупного» (30 тысяч) города столь же «крупный» бюджет. Но в карманы никому заглядывать не будем, здесь суть в другом. Суть в том, что существует не только клуб и школа, но Петрик замахивается даже на проведение более масштабных мероприятий.И проводит. «Легенды Севера», историческое приключение. Где под руководством педагогов (в наилучшем смысле этого слова), погружают в полудикую атмосферу. Но не современной интернет-системы, а прошлых веков.Скажете, что тут такого? Обычный детский летний лагерь, только специфический. Ну, не знаю. У себя не видел лагерей, где все на самообеспечении, с тренировками, турнирами, даже крепость штурмануть можно. Если у кого-то такое под боком — можно позавидовать.Вот, деточки с ножами, делом заняты. И ни у кого глаза на лоб не лезут. Зато я сразу вспомнил, как в 2012 году, на своих мероприятиях еще, оказывал первую помощь 19-летнему овощу, который так себе руку распанахал, открывая банку консервов, что у меня глаза на лоб полезли. Труженики БДСМ так не справились бы. А что, говорит, я первый раз... Тут другое.Другой пример, ученик Петрика, Антон Горбунов, переехав работать в Питер, занялся примерно тем же. Но, так как в свободное время Антон занимается видеообзорами, то пошел несколько дальше и в том направлении, о котором я последнее время говорю.Он однажды решил поставить этакий социальный эксперимент: из числа своих зрителей взял фактически «на слабо» несколько человек, вытащил их из-за экранов компьютеров и окунул в атмосферу своего хобби — исторического фехтования.Понятно, что «диванные котики», как он их назвал, прижились далеко не все. Физическая подготовка там такая, что не каждому по силам. Но… 7 человек остались, выдержали первые месяцы, и идут по этапам этого эксперимента.Скажете, 7 человек — это вообще ни о чем. В рамках проблемы. Возражу. И отправлю к священному писанию, к притче о заблудшей овце. Или овцах.Я получил представление о том, с чем столкнулись «Диванные котики», попав в мир для них, мягко говоря, непривычный. Но тут я лучше дам слово автору проекта.«Эмоционально было не очень тяжело. Они были очень здорово мотивированы. Физически… Физически очень тяжело. Человеку, который оторвал зад от компьютера, для него это очень тяжело. Но это вообще характерно для современных парней, не блещут.Вообще любой обыватель, резко оторвавшись от стула, будет испытывать проблемы. Но это уходит за пару-тройку месяцев при нормальной организации.Вообще, вход в историческое фехтование намного более гуманный, нежели в бокс, ММА или дзюдо. Существующая современная гуманная экипировка позволяет даже ребенку что-то попробовать для себя на первой тренировке.То же самое и для взрослых. Ни в одном клубе не встретят на входе суровые амбалы в железе и алебардами не отколотят. Исторические фехтовальщики, в отличие от силовых видов спорта, новичками не избалованы совсем. Поэтому каждого стараются как цветочек лелеять, и никто новичка в железо не запихнет и железом бить не станет. Как правило все мягко и спокойно.А в начале, через некоторое время, начинается опять же мягкая обработка. Чувствуешь, что щит тяжело держать весь бой? И устаешь быстро? А пошли с нами завтра в качалку?У человека появляется не просто стимул, у него появляется цель этого отрывания от дивана. И — что немаловажно — коллектив не просто единомышленников, этого и в интернете валом, а единомышленников, с которыми ставишь реальные цели и к ним идешь.Опытные тренера в клубах (а неопытных и не осталось, не выжили) очень мягко вводят новичков.Нет, конечно, если придет 120-ти килограммовый амбал такой волосатый, типа «кого тут победить?», то ему как родному будут рады. Иди сюда, братан, всех покажем. Но такие не приходят.Почему сильно у нас истфех не развит? Ну здесь даже не в деньгах дело, как раз в этом плане никакого сравнения. Боязнь железа у нормального обывателя и не совсем правильная реклама. В ютубе и иногда в ящике что можно увидеть? Бои профи. Да когда Петрик с Уколовым фехтуют, на это реально смотреть страшно. Но это-то как раз исключения.Ну и кино, конечно. В кино показано все именно по-киношному, гламурненькие поединки благородных рыцарей, которых на самом деле в грязи Айзенкура не было. Там люди воевали.А польза есть, и пользы больше, чем у военных реконструкторов, где просто оделся, и сиди, изображай из себя воина в окопе.Применимо к современности, поздним вечером популярный у многих рюкзак на левой руке в качестве щита и обыкновенная палка или кусок пластиковой водопроводной трубы из того же рюкзака смогут дать просто неоспоримое преимущество в случае необходимости. Даже против гопника с ножом.Я не в плане рекламы какой-то или похвальбы, просто мнение такое, что все что мы делаем — реально полезно. Просто недооценено пока».Я тоже не в плане скрытой рекламы, если что, все это разместил. Хотя со всем тут согласен. Лучше иметь один такой клуб и тренажерный зал неподалеку, чем пяток заведений типа «приходи постреляццо, у нас пейнтбол и лазертаг». Хотя, конечно, одно другому не мешает, у каждого занятия своя аудитория.Но есть что-то в этой истории, есть. И в костюмах, и в постановках, и в боях на железе. Больше, чем в «корпоративе с пейнтболом».Мы планируем в этом году «пощупать» глазами и объективами один из исторических фестивалей. К сожалению, крупнейший российский будет проходить одновременно с военно-историческим фестивалем «Поле боя», на который мы уже приглашены, но уверены, что и рангом пониже будет не менее полезен.А то вдруг я ошибаюсь, и пейнтбол с лазертагом полезнее для подростков и молодежи в плане противостояния с компьютером?Вы верите, что вот эти парни и девчонки пойдут послушной толпой за Навальным? Я — нет. Поварившись в подобной кухне 7 лет, знаю, что если человек прошел определенную школу, где его учат мыслить, думать и действовать, мозги свои забить обещанками не даст и овцой в отаре не пойдет за вожаком. Но это действительно надо воспитывать.Итог примерно такой: все, что у нас затевается хорошего, исходит от настоящих граждан, не от электората. Это относится ко многим вещам, пример, приведенный мною взят просто так, из жизни.И эти граждане, которых, к счастью, у нас пока в достатке, не сидят сложа руки. Добывают деньги, организовывают. А должно быть наоборот. Не гражданин должен бегать за государством, умоляя поддержать его начинание рублем, а государство должно идти к гражданину. И спрашивать, чем помочь ему в деле воспитания и подготовки подрастающих поколений.Вот тогда у нас на выходе будут новые граждане, а не электорат, готовый идти за любым вождем, который пообещает конфетку послаще. Умные и сильные, умеющие ставить цели и добиваться их на основе своего, пусть и небольшого жизненного опыта, а не с помощью радостных оптимисток из сект Карнеги и НЛП.Тогда и будет страна, из которой молодежь не будет мечтать уехать.