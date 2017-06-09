04:57 09 июня

ИГИЛ обещает теракты в ряде стран, в том числе в РФ

Согласно информации ФАН (Федеральное агентство новостей), бельгийское издание Derniere Heure сообщает о том, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) огласили список стран, где группировка собирается совершить теракты. В данном перечне фигурируют США, Россия, Бельгия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Италия.



В своем обращение террористы убедительно просят мусульман, проживающих в указанных государства, не посещать места скопления людей, поскольку «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».


Ранее боевики пригрозили «резать» украинцев за поставленное оружие. В Сети был выложен видеоролик , на котором бородатый мужчина демонстрировал переносной зенитный ракетный комплекс и жаловался на его качество. Сбиваясь то на русский, то на арабский язык, боевик обвинял украинцев в предательстве.

Что хотел тебе еще показать? Недавно купил на Украине… Вот этот ПЗРК, посмотри, брат. Думали вертолеты ручным сбивать будем… А как? Все сломано, аккумулятора нет, как стрелять? Труба, просто труба.


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Комментарии 4

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  1. сибиралт Сегодня, 03:40
    А в чем провинились австралийские кенгуру? belay
    Зря они нас пугают. Будем крепче бить на упреждение.
    сибиралт
    1. yuriy55 Сегодня, 03:49
      Они нас предупредили и мы их предупредим, что для нас:
      "Хороший игиловец - мёртвый..." am
      yuriy55
  2. Горный стрелок Сегодня, 03:44
    Германию забыли... И Внакраину. С этими обманьщиками за поставленное негодное оружие обязательно надо "рассчитаться". Чтоб другим неповадно. Так вот и ( подсказка!) посольства там есть. И американское, и Польское. И легко по ним "засадить" из чего нибудь дальнобойного. Которое на рынке прикупить - раз плюнуть. wassat
    Горный стрелок
  3. anjey Сегодня, 03:55
    а не проще ли им ворвать луну?сразу весь мир запугают навсегда,делов то -
    американцы высадят
    anjey
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