ИГИЛ обещает теракты в ряде стран, в том числе в РФ

Что хотел тебе еще показать? Недавно купил на Украине… Вот этот ПЗРК, посмотри, брат. Думали вертолеты ручным сбивать будем… А как? Все сломано, аккумулятора нет, как стрелять? Труба, просто труба.

Согласно информации ФАН (Федеральное агентство новостей), бельгийское издание Derniere Heure сообщает о том, что боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) огласили список стран, где группировка собирается совершить теракты. В данном перечне фигурируют США, Россия, Бельгия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Италия.В своем обращение террористы убедительно просят мусульман, проживающих в указанных государства, не посещать места скопления людей, поскольку «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам».Ранее боевики пригрозили «резать» украинцев за поставленное оружие. В Сети был выложен видеоролик , на котором бородатый мужчина демонстрировал переносной зенитный ракетный комплекс и жаловался на его качество. Сбиваясь то на русский, то на арабский язык, боевик обвинял украинцев в предательстве.