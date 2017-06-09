04:57 09 июня

Общая ситуация по Сирии

Как указывает интернет-портал AMN , поддерживаемые США боевики сбили иранский беспилотник к северо-востоку от Аль-Танф в районе границы с Ираком. Истребители США бомбили союзные войска сирийского правительства в Юго-Восточной сельской местности провинции Хомс, наступавшие в направлении границы Аль-Танф.

Общая ситуация по Сирии


Однако в целом ситуация по Сирии значительно улучшилась. Согласно информации интернет-портала mk.ru , глава военного ведомства России Сергей Шойгу в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой сообщил о фактическом выполнении режима прекращения огня в Сирии на всех участках и во всех зонах деэскалации.


Режим прекращения огня фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации. Те нарушения, которые мы фиксируем как со стороны оппозиции, так и со стороны правительственных войск, не носят катастрофического характера и не требуют серьёзного реагирования со стороны сил, которые занимаются системой контроля и наблюдения за режимом прекращения огня.


С. Шойгу выразил благодарность де Мистуре за его готовность вести в оперативном режиме дополнительные консультации по ситуации в Сирии.

При этом понимаем, что та поддержка, которую вы оказали в Астане, особенно в последнее время, когда были принята декларация и документы по зонам деэскалации, имеет довольно серьёзные результаты. За это время удалось многое сделать в режиме прекращения огня.


Со слов министра обороны, на текущем этапе имеется возможность приступить к решению отдельных политических вопросов.

Они могли начать решаться в связи с тем, что у нас сегодня уже в течение месяца выполняется всё то, о чём мы договорились в Астане с вашей поддержкой.


Стаффан де Мистура полагает, что переговоры по Сирии могут достичь серьёзного результата в настоящее время.

Время сейчас очень подходящее, поскольку очень многое происходит в регионе. Также хотел бы отметить, что сейчас, именно в этот промежуток времени нашими сторонами может быть достигнут серьёзный результат, поэтому спасибо за то, что приняли и благодарю за эту встречу.


Как он считает, прогресс в Астане автоматически скажется на процессе урегулирования в рамках женевского формата.

Время также связано с тем фактом, что мы все вместе заинтересованы в том, чтобы меморандум астанинского процесса перешел в разряд реальности. Также хотел бы о других аспектах меморандума поговорить: о возвращении удерживаемых лиц, гуманитарной активности, разминировании.


Со слов де Мистуры, в последнее время насилие в зонах деэскалации существенно уменьшилось.

Мы оба сошлись во мнении, что за последний месяц очень значительно сократилось насилие в Сирии, в том числе в зонах деэскалации. Мы с ним согласились проводить ежемесячно исследование и оценку результатов работы деэскалации и снижения насилия.




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Комментарии 6

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  1. anjey Сегодня, 04:11
    земля маленькая и все мы на ней гости, договариваться надо конечно же,но америка говорила,говорит и будет говорить" Асад должен уйти"это их ослинный метод продавливания своих интересов,как с ухатыми договоришся?
    anjey
    1. сибиралт Сегодня, 04:36
      Шойгу докладывает посланнику, тот Генеральному секретарю, последний - госдепу. А все приходится делать самим.
      сибиралт
    2. venaya Сегодня, 04:40
      anjey : ".. как с ухатыми договоришся?" - да на них уже практически весь мир косо смотрит, уже сам это наблюдал. Реально они для всех давно изгоями стали да и разговаривать с ними никто и не хочет, лучше просто игнорировать их шизу.
      venaya
      1. oleg-gr Сегодня, 04:55
        Когда нарушителей больно наказывают, тогда и все договоренности соблюдаются.
        oleg-gr
  2. yuriy55 Сегодня, 04:33
    Режим прекращения огня фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации.


    Потребовалось время для переформирования банд ИГИЛ в умеренную оппозицию? Или надо дать им отдохнуть? Прямо какой-то вариант первой *еченской... no

    А просто тупо бомбить до полного уничтожения не получается?
    yuriy55
    1. Logall Сегодня, 04:46
      Вообще странно! Ответа на удары США, что не последует? Так они нас делают. Кто с нами дружить будет, если мы защитить не способны? Америка нагреть будет дальше. Причём везде где будут наши интересы. А что? Мы же плюшевые!
      Logall
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