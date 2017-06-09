Общая ситуация по Сирии

Режим прекращения огня фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации. Те нарушения, которые мы фиксируем как со стороны оппозиции, так и со стороны правительственных войск, не носят катастрофического характера и не требуют серьёзного реагирования со стороны сил, которые занимаются системой контроля и наблюдения за режимом прекращения огня.

При этом понимаем, что та поддержка, которую вы оказали в Астане, особенно в последнее время, когда были принята декларация и документы по зонам деэскалации, имеет довольно серьёзные результаты. За это время удалось многое сделать в режиме прекращения огня.

Они могли начать решаться в связи с тем, что у нас сегодня уже в течение месяца выполняется всё то, о чём мы договорились в Астане с вашей поддержкой.

Время сейчас очень подходящее, поскольку очень многое происходит в регионе. Также хотел бы отметить, что сейчас, именно в этот промежуток времени нашими сторонами может быть достигнут серьёзный результат, поэтому спасибо за то, что приняли и благодарю за эту встречу.

Время также связано с тем фактом, что мы все вместе заинтересованы в том, чтобы меморандум астанинского процесса перешел в разряд реальности. Также хотел бы о других аспектах меморандума поговорить: о возвращении удерживаемых лиц, гуманитарной активности, разминировании.

Мы оба сошлись во мнении, что за последний месяц очень значительно сократилось насилие в Сирии, в том числе в зонах деэскалации. Мы с ним согласились проводить ежемесячно исследование и оценку результатов работы деэскалации и снижения насилия.