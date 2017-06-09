Общая ситуация по Сирии
Как указывает интернет-портал AMN , поддерживаемые США боевики сбили иранский беспилотник к северо-востоку от Аль-Танф в районе границы с Ираком. Истребители США бомбили союзные войска сирийского правительства в Юго-Восточной сельской местности провинции Хомс, наступавшие в направлении границы Аль-Танф.
Однако в целом ситуация по Сирии значительно улучшилась. Согласно информации интернет-портала mk.ru , глава военного ведомства России Сергей Шойгу в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой сообщил о фактическом выполнении режима прекращения огня в Сирии на всех участках и во всех зонах деэскалации.
С. Шойгу выразил благодарность де Мистуре за его готовность вести в оперативном режиме дополнительные консультации по ситуации в Сирии.
Со слов министра обороны, на текущем этапе имеется возможность приступить к решению отдельных политических вопросов.
Стаффан де Мистура полагает, что переговоры по Сирии могут достичь серьёзного результата в настоящее время.
Как он считает, прогресс в Астане автоматически скажется на процессе урегулирования в рамках женевского формата.
Со слов де Мистуры, в последнее время насилие в зонах деэскалации существенно уменьшилось.
Однако в целом ситуация по Сирии значительно улучшилась. Согласно информации интернет-портала mk.ru , глава военного ведомства России Сергей Шойгу в ходе встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой сообщил о фактическом выполнении режима прекращения огня в Сирии на всех участках и во всех зонах деэскалации.
Режим прекращения огня фактически выполняется на всех участках и во всех зонах деэскалации. Те нарушения, которые мы фиксируем как со стороны оппозиции, так и со стороны правительственных войск, не носят катастрофического характера и не требуют серьёзного реагирования со стороны сил, которые занимаются системой контроля и наблюдения за режимом прекращения огня.
С. Шойгу выразил благодарность де Мистуре за его готовность вести в оперативном режиме дополнительные консультации по ситуации в Сирии.
При этом понимаем, что та поддержка, которую вы оказали в Астане, особенно в последнее время, когда были принята декларация и документы по зонам деэскалации, имеет довольно серьёзные результаты. За это время удалось многое сделать в режиме прекращения огня.
Со слов министра обороны, на текущем этапе имеется возможность приступить к решению отдельных политических вопросов.
Они могли начать решаться в связи с тем, что у нас сегодня уже в течение месяца выполняется всё то, о чём мы договорились в Астане с вашей поддержкой.
Стаффан де Мистура полагает, что переговоры по Сирии могут достичь серьёзного результата в настоящее время.
Время сейчас очень подходящее, поскольку очень многое происходит в регионе. Также хотел бы отметить, что сейчас, именно в этот промежуток времени нашими сторонами может быть достигнут серьёзный результат, поэтому спасибо за то, что приняли и благодарю за эту встречу.
Как он считает, прогресс в Астане автоматически скажется на процессе урегулирования в рамках женевского формата.
Время также связано с тем фактом, что мы все вместе заинтересованы в том, чтобы меморандум астанинского процесса перешел в разряд реальности. Также хотел бы о других аспектах меморандума поговорить: о возвращении удерживаемых лиц, гуманитарной активности, разминировании.
Со слов де Мистуры, в последнее время насилие в зонах деэскалации существенно уменьшилось.
Мы оба сошлись во мнении, что за последний месяц очень значительно сократилось насилие в Сирии, в том числе в зонах деэскалации. Мы с ним согласились проводить ежемесячно исследование и оценку результатов работы деэскалации и снижения насилия.
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