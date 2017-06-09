09:53 09 июня

Коми: вне всякого сомнения, Москва вмешалась в ход выборов в США

Во время дачи показаний в конгрессе бывший директор ФБР Джеймс Коми с уверенностью заявил, что Россия вмешалась в американский избирательный процесс, передает RT сообщение газеты USA Today.



«Коми своими приковавшими всеобщее внимание показаниями в комитете по разведке палаты представителей США отомстил Трампу за увольнение. Такого никогда не случалось прежде: бывший директор ФБР публично назвал президента лжецом, а тот отплатил ему той же монетой», – пишет газета.


Сенсационное свидетельство отправленного в отставку директора ФБР так и не дало ответов на вопросы, «причастны ли члены команды Трампа к вмешательству Москвы в процесс выборов президента США и виновен ли Дональд Трамп в воспрепятствовании правосудию», отмечает издание. Однако за два дня откровений Коми успел создать «ужасающий образ президента США, который лжёт во всеуслышание и запугивает подчинённых в частных беседах, использует в своих целях правительственные нормы, призванные обеспечить верховенство закона».

Я был искренне обеспокоен в связи с тем, что он (Трамп) может солгать о том, какого рода встречи у нас были, поэтому я счёл весьма важным задокументировать (сказанное в ходе этих встреч),
сказал Коми, отвечая на вопрос, зачем он составлял отчёты проведённых с Трампом встреч.

По окончании слушаний адвокат Трампа Марк Касовиц опроверг одно из самых серьезных обвинений Коми – утверждение о просьбе президента свернуть расследование в отношении Майкла Флинна.

На слушаниях Коми уверенно заявил:

Вне всяких сомнений, в 2016 году Россия вмешалась в процесс выборов у нас в стране. И сделала она это с конкретным умыслом. Она действовала изощренно. Она приложила невероятные усилия в технической части. Ее вмешательство представляло собой кампанию активных мер, запущенную наиболее высокопоставленными членами правительства.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 08:13
    Так что,только вам одним "печеньки"раздавать?
    210окв
    1. vkl.47 Сегодня, 08:32
      Убивает их риторика."мне кажется"что вы сумасшедший.поэтому вас надо срочно на принудительное лечение отправить
      vkl.47
      1. Татьяна Сегодня, 08:35
        Такое впечатление, что Коми - бывший директор ФБР - боится загреметь на нары в одной компании и под ручку с Клинтоншей (ведь они из одной и той же команды бывшего руководства США) - вот он и пытается предупредить эти очень нежелательные для себя события дискриминацией самого Трампа! Хотя доказательств у Коми никаких нет, а его записи личного толка могут носить вполне субъективный характер. Кто и когда их регистрировал как документы? Это ещё очень важный вопрос!
        Ведь недаром говорят, что лучшая защита - это нападение!
        Татьяна
      2. INVESTOR Сегодня, 08:43
        Хочу гражданскую войну в сша!!
        INVESTOR
        1. ЛукичЪ Сегодня, 08:47
          Цитата: INVESTOR
          Хочу гражданскую войну в сша!!

          желательно с применением ядерного оружия
          ЛукичЪ
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 08:40
      Коми боится и Трампа и Сенат. Чуть не то ляпнул и в тюрягу за враньё под присягой. Кто смотрел ролики с его опросом, тот видел, как Коми выдает четкий ответ не дождавшись окончания вопроса. Молодец зубрилка, память хорошая! То что он сказал, было решено в отношении России заранее. Было бы удивительным, если бы он опроверг принятую точку зрения о русских хаккерах и сотни фейковых новостей в СМИ. Тем более, что американскую позицию продублировали европейские холуи в Германии и Франции о вмешательстве России уже в их выборы. Не ломать же ему уже выстроенную систему лжи и пропаганды.
      сибиралт
    4. Зяблицев Сегодня, 09:01
      Им в Конгрессе нужно провести проверку - внезапно включить гимн России! "Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна. Могучая воля, великая слава — Твоё достоянье на все времена...!" и кто из конгрессменов не выдержит и встанет - тот агент Путина! laughing
      Зяблицев
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:20
        Как приятно такие статьи читать, аж дрожь по телу и гордость за Россию! Ни одну страну в мире в этом не обвиняли (даже СССР) ! Вот обвинили бы нас еще в жадности, но увы это черта характера не свойственна русским " это наша беда" и наша СИЛА!
        ОТДЕЛ
      2. Alexey RA Сегодня, 09:51
        Цитата: Зяблицев
        Им в Конгрессе нужно провести проверку - внезапно включить гимн России! "Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна. Могучая воля, великая слава — Твоё достоянье на все времена...!" и кто из конгрессменов не выдержит и встанет - тот агент Путина! laughing

        А что делать с теми, кто запоёт "Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь "? laughing
        Alexey RA
  2. Кот Всапогах Сегодня, 08:17
    Коми: вне всякого сомнения, Москва вмешалась в ход выборов в США
    маразм крепчал. Д.Б.
    Кот Всапогах
    1. Logall Сегодня, 08:38
      Цитата: Кот Всапогах
      Коми: вне всякого сомнения, Москва вмешалась в ход выборов в США
      маразм крепчал. Д.Б.

      Так это мы Трампа выбрали? А он неблагодарный НАТО на нас травит. Санкции вводит.
      У нас есть своё мнение по этому поводу:
      Logall
      1. Кот Всапогах Сегодня, 08:41
        солидное такое отношение laughing
        Кот Всапогах
  3. John_f Сегодня, 08:18
    как же так? Россия - это отсталая и варварская страна!! у нас по дорогам медведи гуляют с балалайками, и такая страна смогла вмешаться в выборы в такой могучей и продвинутой стране как сша? да и вот вопрос... а сша никуда не вмешивается?
    John_f
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    А у нас "печеньки" электронные. И следов не оставляют. Даже на дисплеях. wassat
    Горный стрелок
  5. Zulu_S Сегодня, 08:23
    Доказательства в студию! Что, нема? Так нечего брехать! По хрену Трампа, но "за базар" отвечать надо. Чудак на букву Му.
    Zulu_S
    1. сибиралт Сегодня, 08:46
      А не стоит оправдываться за то чего не было. Мнение Запада уже не изменить. Пусть думают что хотят и боятся наших хаккеров. bully
      сибиралт
  6. Познающий Сегодня, 08:25
    Мда-а... recourse Порой смотришь на человека и ничуть не сомневаешься, что его в капусте нашли… поздней осенью… с обмороженными мозгами или аист при транспортировке уронил.... А ведь эт Высо-о-око поствленные.
    Познающий
  7. Masya Masya Сегодня, 08:26
    отомстил Трампу за увольнение.

    вот, извините, хуже бабы, право слово...
    Masya Masya
  8. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 08:26
    „Какие Ваши доказательства месье Дюк?”
    Homer_Junior_Simpson
  9. Баракуда Сегодня, 08:29
    Короче нас уверяют, что Интел с Майкрософтами,Гарвардами и прочей лабудой полное "Г" по сравнению с "Эльбрусами" и Российскими выпускниками техвузов. Которые от безденежья и скукоты ломают ради прикола сети-сервера США. smile и все это под балалайку с водкой, пока медведи резвятся в соседней комнате.
    Баракуда
    1. сибиралт Сегодня, 08:49
      Ага. 17 разных спецслужб не смогли предотвратить хаккерской атаки на выборный штаб Хиллари. Случись такое у нас, все начальство бы разогнали в частные охранники и в мелкий бизнес laughing
      сибиралт
  10. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:37
    А ведь шоу продолжается!
    IGOR GORDEEV
  11. saturn.mmm Сегодня, 08:47
    Ну прям как дети.
    saturn.mmm
  12. RuSFr Сегодня, 08:57
    Похоже американцы теперь без косяка по утрам не живут и дня
    RuSFr
  13. Altona Сегодня, 09:05
    Цитата: vkl.47
    Убивает их риторика."мне кажется"что вы сумасшедший.поэтому вас надо срочно на принудительное лечение отправить

    ----------------------
    В ЦРУ и АНБ работает порядка 1200 "специалистов по кибербезопасности", то есть хакеров 80-го уровня. Там мышь не проскочит, они про каких то русских хакеров талдычат. Они сами(киберведомства США) совершают сотни атак ежедневно по всему миру, а этот содомит заявляет, что их валенки из России вскрывают. Утечки в Викиликс делаются самими сотрудниками ЦРУ, АНБ и ФБР. Кстати, почему Коми не комментирует утечки секретной информации в фейк-ньюс типа CNN, Вашингтон Пост? То есть можно запросто выдать из секретных архивов новостной сюжет? Впрочем, учитывая родственные связи чиновников и газетчиков такое неудивительно, после горячего секса с женой чего только ей не расскажешь и про Трампа и про Путина.
    Altona
    1. Knizhnik Сегодня, 09:53
      +1 Если не ошибаюсь, контроль трафика осуществляет АНБ. Они как-раз и молчат. ЦРУ в данном случает исполняет роль "секретчиков" - безопасность документации на всех носителях. У них кстати были какие-то тёмные истории с предыдущей администрацией. Но они тоже молчат. Треплется только Коми из ФБР, кстати, тот, кого Клинтонша выставляла главным виновником её поражения на выборах за то, что он вякнул про использование личной почты в секретной переписке (это первыми должны были заметить црушники, но, видимо, они решили промолчать). И тогда этого Коми "взяли за яйца", иначе чем объяснить такой разворот на 180 градусов, а Клинтониха решила его больше не полоскать.
      Knizhnik
  14. Tusv Сегодня, 09:07
    Вот дубины. Им одолжение сделали,баба с возу кобыле легче, а они воют. laughing
    Tusv
  15. 1536 Сегодня, 09:08
    Какая в Америке хрупкая демократия! Можно даже сказать нежная. Искусственная демократия в США. Им пора маску сбросить и заняться напрямую своим излюбленным делом: грабить, убивать и воровать. А таких как этот бывший контрразведчик послать на пенсию писать мемуары и стричь газон.
    1536
  16. Machete Сегодня, 09:17
    Всё как всегда.
    Вне всякого сомнения, Москва вмешалась в ход выборов в США. Но доказательства мы не покажем, они очень шибко секретные.
    Machete
  17. LÄRZ Сегодня, 09:30
    поэтому я счёл весьма важным задокументировать (сказанное в ходе этих встреч),
    сказал Коми, отвечая на вопрос, зачем он составлял отчёты проведённых с Трампом встреч.
    Т.е. лавры славы, любви и популярности Шарля Перро, братьев Гримм, Гофмана и др. не дают ему покоя, свои сказки-страшилки начал строчить после бесед с Трампом? И теперь, принимая эти сказочки как неопровержимое доказательство, начинают ими утюжить Трампа?
    За что, Америка, Всевышний лишает разума детей твоих???
    LÄRZ
  18. Alex Justice Сегодня, 09:31
    Демократия в действии. В России такое невозможно.
    Alex Justice
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