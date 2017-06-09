Коми: вне всякого сомнения, Москва вмешалась в ход выборов в США
Во время дачи показаний в конгрессе бывший директор ФБР Джеймс Коми с уверенностью заявил, что Россия вмешалась в американский избирательный процесс, передает RT сообщение газеты USA Today.
«Коми своими приковавшими всеобщее внимание показаниями в комитете по разведке палаты представителей США отомстил Трампу за увольнение. Такого никогда не случалось прежде: бывший директор ФБР публично назвал президента лжецом, а тот отплатил ему той же монетой», – пишет газета.
Сенсационное свидетельство отправленного в отставку директора ФБР так и не дало ответов на вопросы, «причастны ли члены команды Трампа к вмешательству Москвы в процесс выборов президента США и виновен ли Дональд Трамп в воспрепятствовании правосудию», отмечает издание. Однако за два дня откровений Коми успел создать «ужасающий образ президента США, который лжёт во всеуслышание и запугивает подчинённых в частных беседах, использует в своих целях правительственные нормы, призванные обеспечить верховенство закона».
По окончании слушаний адвокат Трампа Марк Касовиц опроверг одно из самых серьезных обвинений Коми – утверждение о просьбе президента свернуть расследование в отношении Майкла Флинна.
На слушаниях Коми уверенно заявил:
«Коми своими приковавшими всеобщее внимание показаниями в комитете по разведке палаты представителей США отомстил Трампу за увольнение. Такого никогда не случалось прежде: бывший директор ФБР публично назвал президента лжецом, а тот отплатил ему той же монетой», – пишет газета.
Сенсационное свидетельство отправленного в отставку директора ФБР так и не дало ответов на вопросы, «причастны ли члены команды Трампа к вмешательству Москвы в процесс выборов президента США и виновен ли Дональд Трамп в воспрепятствовании правосудию», отмечает издание. Однако за два дня откровений Коми успел создать «ужасающий образ президента США, который лжёт во всеуслышание и запугивает подчинённых в частных беседах, использует в своих целях правительственные нормы, призванные обеспечить верховенство закона».
Я был искренне обеспокоен в связи с тем, что он (Трамп) может солгать о том, какого рода встречи у нас были, поэтому я счёл весьма важным задокументировать (сказанное в ходе этих встреч),сказал Коми, отвечая на вопрос, зачем он составлял отчёты проведённых с Трампом встреч.
По окончании слушаний адвокат Трампа Марк Касовиц опроверг одно из самых серьезных обвинений Коми – утверждение о просьбе президента свернуть расследование в отношении Майкла Флинна.
На слушаниях Коми уверенно заявил:
Вне всяких сомнений, в 2016 году Россия вмешалась в процесс выборов у нас в стране. И сделала она это с конкретным умыслом. Она действовала изощренно. Она приложила невероятные усилия в технической части. Ее вмешательство представляло собой кампанию активных мер, запущенную наиболее высокопоставленными членами правительства.
Использованы фотографии: Reuters
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