Коми: вне всякого сомнения, Москва вмешалась в ход выборов в США

Я был искренне обеспокоен в связи с тем, что он (Трамп) может солгать о том, какого рода встречи у нас были, поэтому я счёл весьма важным задокументировать (сказанное в ходе этих встреч),

Вне всяких сомнений, в 2016 году Россия вмешалась в процесс выборов у нас в стране. И сделала она это с конкретным умыслом. Она действовала изощренно. Она приложила невероятные усилия в технической части. Ее вмешательство представляло собой кампанию активных мер, запущенную наиболее высокопоставленными членами правительства.