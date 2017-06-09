МИД Катара: Турция направляет войска в страну для безопасности всего региона
Турецкие войска будут размещены в Катаре во имя безопасности всего региона, передает РИА Новости заявление главы МИД эмирата Мухаммада бен Абдуррахман Аль Тани.
Накануне турецкий парламент принял закон, позволяющий размещение военного контингента на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.
Аль Тани также отметил, что не видит каких-либо изменений в функционировании американской базы в Катаре.
По словам главы МИД, вооруженные силы Катара в связи с текущим кризисом не предпринимали никаких действий и мест дислокации не меняли.
Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Позднее к ним присоединились другие страны. Между тем Анкара заявила, что не поддерживает изоляцию Катара, и продолжит развивать отношения с ним.
Накануне турецкий парламент принял закон, позволяющий размещение военного контингента на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.
Аль Тани также отметил, что не видит каких-либо изменений в функционировании американской базы в Катаре.
По словам главы МИД, вооруженные силы Катара в связи с текущим кризисом не предпринимали никаких действий и мест дислокации не меняли.
Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Позднее к ним присоединились другие страны. Между тем Анкара заявила, что не поддерживает изоляцию Катара, и продолжит развивать отношения с ним.
Использованы фотографии: AP Photo / Harun Ucar
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти