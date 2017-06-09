10:00 09 июня

МИД Катара: Турция направляет войска в страну для безопасности всего региона

Турецкие войска будут размещены в Катаре во имя безопасности всего региона, передает РИА Новости заявление главы МИД эмирата Мухаммада бен Абдуррахман Аль Тани.



Накануне турецкий парламент принял закон, позволяющий размещение военного контингента на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.


Аль Тани также отметил, что не видит каких-либо изменений в функционировании американской базы в Катаре.

По словам главы МИД, вооруженные силы Катара в связи с текущим кризисом не предпринимали никаких действий и мест дислокации не меняли.

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Позднее к ним присоединились другие страны. Между тем Анкара заявила, что не поддерживает изоляцию Катара, и продолжит развивать отношения с ним.

Использованы фотографии: AP Photo / Harun Ucar
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Комментарии 8

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  1. Злой543 Сегодня, 08:34
    Турки лезут как матрасники, будут насаждать свои идеи по всему БВ, и потихоньку отжимать у арабов их ништяки
    Злой543
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:39
      в Катаре есть турецкая база, и то что турки увеличивают свой контингент там не значит что они туда лезут( моё мнение) request
      Кот Всапогах
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:00
        Отличный ход Владимир Владимирович! Разделяй и властвуй, чую без России здесь не обошлось! Янки рвут и мечут от злобы..
        ОТДЕЛ
      2. andj61 Сегодня, 09:14
        Цитата: Кот Всапогах
        в Катаре есть турецкая база, и то что турки увеличивают свой контингент там не значит что они туда лезут( моё мнение) request

        Турция защищает Катар от саудитов - это и следовало ожидать.Иран в открытую этого сделать не может. Американцы теперь будут себя чувствовать там довольно неуютно - с одной,стороны, блокада со стороны КСА и спонсируемых королевством арабских стран (правда, непонятно, что там ОАЭ делает - у них с КСА в последнее время тоже непоняток до хрена,даже до перестрелок в Йемене доходило), а с другой стороны - турецкие войска в Катаре, да плюс негласное сотрудничество Катара с Ираном... А если учесть нынешнее заигрывание КСА с Израилем...Узел на Ближнем Востоке завязался знатный!
        andj61
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:38
    Забавно. Так Турция теперь будет "хозяйкой" Катарских углеводородов? Трудно просчитать последствия подобной инициативы.
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 08:47
      С Американской поссорятся. То-то они с нами дружбу налаживают. Что-то скоро начнется? Причём в ближайшее время!
      Logall
  3. Монархист Сегодня, 09:05
    Забавно получается: Саудовская Аравия с Катаром выступали против Асада. Султан хоть с оговорками почти терпит Асада,а теперь: саудиты " точат ножи" против Катара,султан вроде защищает катарского эмира. Чудны твои дела господи
    Монархист
  4. Толстоевский Сегодня, 09:18
    почему бы турции не повоевать с саудитами
    Толстоевский
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