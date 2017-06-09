09:56 09 июня

Список потенциальных закупок американского оружия саудитами

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на американское издание Defense News , в его распоряжении оказался список обсуждаемых сделок по реализации оружия США Саудовской Аравии. Окончательное решение по ним еще не принято. Фактически из заявлявшейся ранее суммы в 109,7 млрд. долл. в твердых контрактах фигурируют только 12,5 млрд. долл. Остальные, представленные ниже потенциальные закупки общей стоимостью в 95,2 млрд. долл., обозначены лишь в меморандуме, зафиксировавшем намерения сторон.

13.5 млрд долл за семь батарей противоракетного комплекса THAAD , ориентировочное время поставок - 2023-2026 годы.


THAAD



4.46 млрд долл за 104000 единиц управляемых авиационных бомб пяти типов (GBU 31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38).

Список потенциальных закупок американского оружия саудитами

GBU-31 JDAM


6.65 млрд долл за модернизацию состоящих на вооружении Саудовской Аравии зенитных ракетных систем Patriot , работы в 2018-2027 годы.


Patriot


2 млрд долл за легкие боевые самолеты (“light close air support” aircraft). Программа не конкретизирована, но, предположительно, самолеты должны быть того же типа, которые ВВС США выберут в осуществляемой сейчас ими программе OA-X.

2 млрд долл за новые самолеты, обозначенные как “TASS & Strategic ISC.” TASS означает “tactical airborne surveillance system” - предположительно это должны быть самолеты наземной комплексной разведки того же типа, который министерство обороны США выберет для замены нынешних самолетов ВВС США Boeing E-8 JSTARS. Поставка предположительно в 2024 году.

5.8 млрд долл за 20 военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules и три транспортно-заправочных самолета KC-130J. Поставки в 2022-2026 годах.


C-130J Super Hercules



KC-130J


6.25 млрд долл за 8-летнюю программу сервисной поддержки парка саудовских истребителей Boeing F-15, плюс 20 млн долл за исследовательскую программу изучения перспектив программы модернизации саудовских истребителей F-15C/D.


F-15


2 млрд долл за неуказанное количество сторожевых катеров Mk VI (ранее планировалось приобрести 30 катеров Mk V за 1,2 млрд долл).


Mk VI


6 млрд долл за 4 фрегата постройки Lockheed Martin - речь идет о кораблях Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), которые будут являться развитием строящихся для ВМС США "литоральных" боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) типа Freedom (вариант LCS разработки корпорации Lockheed Martin). Поставка в 2025-2028 годах.


LCS типа Freedom


2.35 млрд долл за модернизацию 400 наличных саудовских боевых машин пехоты М2 Bradley .

1.35 млрд долл за поставку 213 новых боевых машин пехоты М2 Bradley.


М2 Bradley


1.5 млрд долл за поставку 180 гаубиц [предположительно 155-мм М777А2 ], с поставкой в 2019-2022 годы.


М777А2


18 млрд долл за системы C4I и их "интеграцию", не конкретизировано.

800 млн долл за два разведывательных спутника “Remote Sensing Satellites”.

4 млрд долл за два спутника системы раннего предупреждения [о пусках иранских баллистических ракет?] Space Based Early Warning Systems.

40 млн долл за исследования в области программ спутниковой связи (“SATCOM Definitization”).

2 млрд долл за 14 корабельных вертолетов Sikorsky MH-60R Seahawk.


MH-60R Seahawk


1.8 млрд долл за 30 поисково-спасательных вертолетов Sikorsky UH-60 (предположительно, аналоги закупаемых сейчас ВВС США вертолетов HH-60W).


UH-60


930 млн долл - стоимость включенного в список, но отдельно объявленного Lockheed Martin соглашения с саудовской компанией Taqnia об организации сборки в Саудовской Аравии 150 многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk.


S-70i


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Комментарии 25

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  1. Logall Сегодня, 08:44
    Саудиты явно воевать сибролись. Нефть дешовая, а чтобы цены взлетели нужно устроить заворушку с другой нефтедобывающей страной.
    Ни кто тогда в стороне не останется...
    Logall
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:46
      очень дорогая нефть саудитам тоже не айс- много конкурентов на рынок снова вылезет hi
      Кот Всапогах
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:51
        Кончалась для саудитов спокойная,раскошная жизнь...А то горнолыжные курорты в пустынях строили. Теперь будут окопы и бункера для верблюдов строить с кондиционерами..)))))
        ОТДЕЛ
        1. himRa Сегодня, 09:03
          Цитата: ОТДЕЛ
          Кончалась для саудитов спокойная,раскошная жизнь...А то горнолыжные курорты в пустынях строили. Теперь будут окопы и бункера для верблюдов строить с кондиционерами..)))))

          Логично,чем дальше в в лес тем больше дров!за ресурсы будет жесткая борьба ближайшие 20 лет,многие страны имеют потенциал для развития и их же сдерживает отсутствие ресурсов ....разговоры уже идут о перерасиеделения ресурсов,например хотябы мы считаем несправедливым печатный станок у ма ратрасов а кто то обилие питьевой воды у нас
          himRa
    2. himRa Сегодня, 08:48
      Цитата: Logall
      Саудиты явно воевать сибролись. Нефть дешовая

      Ну может и собрались,какие онЕ вояки иорданцы подтвердят....
      А может просто мерещится《приходит во сне) Саддам?
      himRa
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:34
        Список потенциальных закупок американского оружия саудитами
        тэкс....а у нас чего желают закупить?
        андрей юрьевич
  2. Стройбат запаса Сегодня, 08:45
    Особенно мне понравились выделения денег на закупку самолетов, катеров и кораблей, которых еще не существует. smile
    Стройбат запаса
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:50
      очень похоже на коррупцию , да?
      Кот Всапогах
      1. Стройбат запаса Сегодня, 09:19
        Очень похоже на рискованную сделку smile
        Еще неизвестно, что получится, когда и по какой конечной цене.
        Стройбат запаса
    2. himRa Сегодня, 08:51
      Цитата: Стройбат запаса
      Особенно мне понравились выделения денег на закупку самолетов, катеров и кораблей, которых еще не существует. smile

      Ничего ви не понимаете!этт называется фью...фи...фьючирссс когда торгуют тем чего еще нет,например будущего урожая laughing
      himRa
    3. андрей юрьевич Сегодня, 09:35
      Цитата: Стройбат запаса
      Особенно мне понравились выделения денег на закупку самолетов, катеров и кораблей, которых еще не существует. smile

      "грязной водой" рассчитаются...
      андрей юрьевич
  3. Старый26 Сегодня, 08:47
    Интересная подборка. Автору "плюс"
    Старый26
    1. himRa Сегодня, 08:53
      Цитата: Старый26
      Интересная подборка. Автору "плюс"

      Плюс и от меня ...похоже у автора осведомитель в конгресе tongue
      himRa
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:37
        Цитата: himRa
        Цитата: Старый26
        Интересная подборка. Автору "плюс"

        Плюс и от меня ...похоже у автора осведомитель в конгресе tongue

        ну если учесть что он безымянен...то любая спецслужба подойдёт. yes
        андрей юрьевич
  4. 72jora72 Сегодня, 08:52
    Цитата: Стройбат запаса
    Особенно мне понравились выделения денег на закупку самолетов, катеров и кораблей, которых еще не существует. smile

    Так и денег ещё нет,есть только меморандум о намерениях.
    72jora72
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:38
      Цитата: 72jora72
      Так и денег ещё нет,

      у саудов??? я вас умоляю...
      андрей юрьевич
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 08:57
    А Израилю все это бесплатно достанется, да еще наварятся сверху..
    ОТДЕЛ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:39
      Цитата: ОТДЕЛ
      А Израилю все это бесплатно достанется, да еще наварятся сверху..

      ох,"любишь" ты "на четверть бывший наш народ" Виталий.... laughing
      андрей юрьевич
  6. kos 75 Сегодня, 09:18
    2 лярда за 14 аертолетов belay
    kos 75
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:40
      Цитата: kos 75
      2 лярда за 14 аертолетов belay

      у нас в дороги,которых нет,больше вбухивают.... feel
      андрей юрьевич
  7. Altona Сегодня, 09:21
    С таким арсеналом саудиты станут военным монстром в регионе.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:41
      Цитата: Altona
      С таким арсеналом саудиты станут военным монстром в регионе.

      дак ведь "дело было не в бабине..." тут ишо и "прокладка" нужна добрая... wink
      андрей юрьевич
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:29
    Воевать Саудиты и не будут ни с кем. Да и реальных покупок - не на фантастические 110 млр. Больше похоже на пиар рыжего Дональда laughing
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:43
      Цитата: Горный стрелок
      Воевать Саудиты и не будут ни с кем.

      а и не умеют.... пусть нефтефантики тратят-вреда никому....
      андрей юрьевич
  9. Оператор Сегодня, 09:44
    По ходу, у США сломался печатный станок - разработку новых видов вооружений уже кредитует Саудовская Аравия laughing
    Оператор
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