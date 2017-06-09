Список потенциальных закупок американского оружия саудитами
Как сообщает блог bmpd со ссылкой на американское издание Defense News , в его распоряжении оказался список обсуждаемых сделок по реализации оружия США Саудовской Аравии. Окончательное решение по ним еще не принято. Фактически из заявлявшейся ранее суммы в 109,7 млрд. долл. в твердых контрактах фигурируют только 12,5 млрд. долл. Остальные, представленные ниже потенциальные закупки общей стоимостью в 95,2 млрд. долл., обозначены лишь в меморандуме, зафиксировавшем намерения сторон.
13.5 млрд долл за семь батарей противоракетного комплекса THAAD , ориентировочное время поставок - 2023-2026 годы.
4.46 млрд долл за 104000 единиц управляемых авиационных бомб пяти типов (GBU 31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38).
6.65 млрд долл за модернизацию состоящих на вооружении Саудовской Аравии зенитных ракетных систем Patriot , работы в 2018-2027 годы.
2 млрд долл за легкие боевые самолеты (“light close air support” aircraft). Программа не конкретизирована, но, предположительно, самолеты должны быть того же типа, которые ВВС США выберут в осуществляемой сейчас ими программе OA-X.
2 млрд долл за новые самолеты, обозначенные как “TASS & Strategic ISC.” TASS означает “tactical airborne surveillance system” - предположительно это должны быть самолеты наземной комплексной разведки того же типа, который министерство обороны США выберет для замены нынешних самолетов ВВС США Boeing E-8 JSTARS. Поставка предположительно в 2024 году.
5.8 млрд долл за 20 военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules и три транспортно-заправочных самолета KC-130J. Поставки в 2022-2026 годах.
6.25 млрд долл за 8-летнюю программу сервисной поддержки парка саудовских истребителей Boeing F-15, плюс 20 млн долл за исследовательскую программу изучения перспектив программы модернизации саудовских истребителей F-15C/D.
2 млрд долл за неуказанное количество сторожевых катеров Mk VI (ранее планировалось приобрести 30 катеров Mk V за 1,2 млрд долл).
6 млрд долл за 4 фрегата постройки Lockheed Martin - речь идет о кораблях Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), которые будут являться развитием строящихся для ВМС США "литоральных" боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) типа Freedom (вариант LCS разработки корпорации Lockheed Martin). Поставка в 2025-2028 годах.
2.35 млрд долл за модернизацию 400 наличных саудовских боевых машин пехоты М2 Bradley .
1.35 млрд долл за поставку 213 новых боевых машин пехоты М2 Bradley.
1.5 млрд долл за поставку 180 гаубиц [предположительно 155-мм М777А2 ], с поставкой в 2019-2022 годы.
18 млрд долл за системы C4I и их "интеграцию", не конкретизировано.
800 млн долл за два разведывательных спутника “Remote Sensing Satellites”.
4 млрд долл за два спутника системы раннего предупреждения [о пусках иранских баллистических ракет?] Space Based Early Warning Systems.
40 млн долл за исследования в области программ спутниковой связи (“SATCOM Definitization”).
2 млрд долл за 14 корабельных вертолетов Sikorsky MH-60R Seahawk.
1.8 млрд долл за 30 поисково-спасательных вертолетов Sikorsky UH-60 (предположительно, аналоги закупаемых сейчас ВВС США вертолетов HH-60W).
930 млн долл - стоимость включенного в список, но отдельно объявленного Lockheed Martin соглашения с саудовской компанией Taqnia об организации сборки в Саудовской Аравии 150 многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk.
13.5 млрд долл за семь батарей противоракетного комплекса THAAD , ориентировочное время поставок - 2023-2026 годы.
THAAD
4.46 млрд долл за 104000 единиц управляемых авиационных бомб пяти типов (GBU 31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38).
GBU-31 JDAM
6.65 млрд долл за модернизацию состоящих на вооружении Саудовской Аравии зенитных ракетных систем Patriot , работы в 2018-2027 годы.
Patriot
2 млрд долл за легкие боевые самолеты (“light close air support” aircraft). Программа не конкретизирована, но, предположительно, самолеты должны быть того же типа, которые ВВС США выберут в осуществляемой сейчас ими программе OA-X.
2 млрд долл за новые самолеты, обозначенные как “TASS & Strategic ISC.” TASS означает “tactical airborne surveillance system” - предположительно это должны быть самолеты наземной комплексной разведки того же типа, который министерство обороны США выберет для замены нынешних самолетов ВВС США Boeing E-8 JSTARS. Поставка предположительно в 2024 году.
5.8 млрд долл за 20 военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules и три транспортно-заправочных самолета KC-130J. Поставки в 2022-2026 годах.
C-130J Super Hercules
KC-130J
6.25 млрд долл за 8-летнюю программу сервисной поддержки парка саудовских истребителей Boeing F-15, плюс 20 млн долл за исследовательскую программу изучения перспектив программы модернизации саудовских истребителей F-15C/D.
F-15
2 млрд долл за неуказанное количество сторожевых катеров Mk VI (ранее планировалось приобрести 30 катеров Mk V за 1,2 млрд долл).
Mk VI
6 млрд долл за 4 фрегата постройки Lockheed Martin - речь идет о кораблях Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), которые будут являться развитием строящихся для ВМС США "литоральных" боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) типа Freedom (вариант LCS разработки корпорации Lockheed Martin). Поставка в 2025-2028 годах.
LCS типа Freedom
2.35 млрд долл за модернизацию 400 наличных саудовских боевых машин пехоты М2 Bradley .
1.35 млрд долл за поставку 213 новых боевых машин пехоты М2 Bradley.
М2 Bradley
1.5 млрд долл за поставку 180 гаубиц [предположительно 155-мм М777А2 ], с поставкой в 2019-2022 годы.
М777А2
18 млрд долл за системы C4I и их "интеграцию", не конкретизировано.
800 млн долл за два разведывательных спутника “Remote Sensing Satellites”.
4 млрд долл за два спутника системы раннего предупреждения [о пусках иранских баллистических ракет?] Space Based Early Warning Systems.
40 млн долл за исследования в области программ спутниковой связи (“SATCOM Definitization”).
2 млрд долл за 14 корабельных вертолетов Sikorsky MH-60R Seahawk.
MH-60R Seahawk
1.8 млрд долл за 30 поисково-спасательных вертолетов Sikorsky UH-60 (предположительно, аналоги закупаемых сейчас ВВС США вертолетов HH-60W).
UH-60
930 млн долл - стоимость включенного в список, но отдельно объявленного Lockheed Martin соглашения с саудовской компанией Taqnia об организации сборки в Саудовской Аравии 150 многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk.
S-70i
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