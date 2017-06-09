В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке
Практические занятия по легководолазной подготовке с личным составом танкового соединения начались в Бурятии на полигоне «Сосновый», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.
Архивное фото
Сообщается, что «под водой военнослужащие выполнят продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перенос трака гусеницы танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка».
Танкистам «предстоит отработать алгоритм действий на случай кислородного голодания и преодолеть психологический барьер, который может возникнуть в воде и закрытом пространстве», добавили в пресс-службе.
В округе отметили, что «к занятиям привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке».
Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к проведению комплексного занятия по подводному вождению танков, говорится в сообщении.
На начальном этапе танкисты изучат методику погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, требования безопасности, порядок действий в различных ситуациях под водой, способах и правилах подводной эвакуации. В ходе практических занятий танковые экипажи отработают погружение на глубину до 2,5 метра в искусственном озере,– говорится в релизе.
Сообщается, что «под водой военнослужащие выполнят продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перенос трака гусеницы танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка».
Танкистам «предстоит отработать алгоритм действий на случай кислородного голодания и преодолеть психологический барьер, который может возникнуть в воде и закрытом пространстве», добавили в пресс-службе.
В округе отметили, что «к занятиям привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке».
Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к проведению комплексного занятия по подводному вождению танков, говорится в сообщении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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