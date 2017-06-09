09:55 09 июня

В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке

Практические занятия по легководолазной подготовке с личным составом танкового соединения начались в Бурятии на полигоне «Сосновый», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.

В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке
Архивное фото

На начальном этапе танкисты изучат методику погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, требования безопасности, порядок действий в различных ситуациях под водой, способах и правилах подводной эвакуации. В ходе практических занятий танковые экипажи отработают погружение на глубину до 2,5 метра в искусственном озере,
– говорится в релизе.


Сообщается, что «под водой военнослужащие выполнят продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перенос трака гусеницы танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка».

Танкистам «предстоит отработать алгоритм действий на случай кислородного голодания и преодолеть психологический барьер, который может возникнуть в воде и закрытом пространстве», добавили в пресс-службе.

В округе отметили, что «к занятиям привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке».

Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к проведению комплексного занятия по подводному вождению танков, говорится в сообщении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:30
    В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке
    Буряты-наши секретные войска ! yes
    андрей юрьевич
    1. krops777 Сегодня, 09:39
      В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке


      Вообще жесть laughing теперь укропитеки будут срочно созывать совбез ООН и жаловаться в ОБСЕ.
      krops777
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:43
      Наши буряты уже на весь мир прославились , благодаря бандеровцам....! А вообще народ боевой очень и зря про них анекдоты травят ..

      Все умеют , а главное стреляют метко..
      ОТДЕЛ
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:49
        +заслуженый Виталя!
        Все умеют , а главное стреляют метко.
        .быль из Сети:Было это году этак в 1942-43. Курская дуга. Месиво необычайное. Со всех концов страны присылают пополнение. Прислали из Сибири кого смогли, туда попал и двоюродный дядя отчима, лет ему было на момент призыва где-то 55. Никогда не служил, поэтому определили его сразу на возницу полевой кухни, ибо колхозник, значит с лошадьми управляться умеет. Короче, начал он доставлять жратву на передовую. Работа сложная но очень ответственная, ибо солдат голодный небоеспособен. Месяц он под обстрелами возил вместе с поваром жратву, не без опозданий, но попробуйте не опоздать под бомбардировкой. В общем раз поехал он в очередной рейс, по связи сообщили, что кухня выехала. Ехать до передовой было минут тридцать. Солдаты ждут час, второй, третий. Беспокойство. Звонок в штаб. Они, грят, не возвращались. Посылают трех бойцов по маршруту следования кухни. Через некоторое время солдаты натыкаются на картину маслом. Пожилой мужик (дядя отчима) курит возле простреленной в нескольких местах кухни. Рядом сложены СЕМЬ трупов в защитных маскхалатах и еще труп повара. Солдаты в ахуе. "КТО ЭТО СДЕЛАЛ?!" . "Я" спокойно говорит пожилой товарищ. "?!!!!".( А из оружия у них на двоих с поваром была одна старая трехлинейка гражданской войны). Но есть одно но. Мы из Сибири, дядя отчима бурят, потомственный охотник. Белке в глаз реально попадал. А пока с поваром на передовую ездил, винтовку от делать нехрена пристрелял. После этого его перевели в снайперы, дошел до Праги, где после ранения был комиссован.
        андрей юрьевич
  2. Machete Сегодня, 09:30
    Аааааа! Новость про бурятских танкистов! lol
    Пойдёт неадекватная реакция знамо откуда.
    Была бурятская бронеконница, а теперь ещё и подводная бронеконница будет.
    Machete
    1. soroKING Сегодня, 09:41
      бронекопытная тяжёлая подводная кавалерия fellow
      soroKING
  3. роман66 Сегодня, 09:35
    всу шники напряглись laughing good
    роман66
    1. Кот Всапогах Сегодня, 09:39
      будут по всей морской границе строить забор подводный drinks
      Кот Всапогах
      1. роман66 Сегодня, 09:40
        так, зря они что ли Азов минируют
        роман66
    2. dzvero Сегодня, 09:42
      А шведы наоборот... Ведь сколько раз находили следы от траков на дне балтийского моря, но никто им не верил smile
      dzvero
      1. роман66 Сегодня, 09:44
        не траков , а копыт, т.е. подков
        роман66
  4. Лопатов Сегодня, 09:42
    Там по идее специальные тренажёры нужны...
    Лопатов
    1. himRa Сегодня, 09:51
      Цитата: Лопатов
      Там по идее специальные тренажёры нужны...

      Уважаемый,название статьи не позволяет серьезно обсуждать статью wassat laughing
      himRa
  5. Monster_Fat Сегодня, 09:42
    В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке


    Ржал только от одного названия статьи... Каклы точно напряглись-прикиньте, в Киеве "всплывают" русские танки....laughing
    Monster_Fat
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