В Бурятии начались занятия с танкистами по легководолазной подготовке

На начальном этапе танкисты изучат методику погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, требования безопасности, порядок действий в различных ситуациях под водой, способах и правилах подводной эвакуации. В ходе практических занятий танковые экипажи отработают погружение на глубину до 2,5 метра в искусственном озере,

Практические занятия по легководолазной подготовке с личным составом танкового соединения начались в Бурятии на полигоне «Сосновый», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Восточного округа.– говорится в релизе.Сообщается, что «под водой военнослужащие выполнят продувку индивидуальных средств защиты ИП-5, перенос трака гусеницы танка, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка».Танкистам «предстоит отработать алгоритм действий на случай кислородного голодания и преодолеть психологический барьер, который может возникнуть в воде и закрытом пространстве», добавили в пресс-службе.В округе отметили, что «к занятиям привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке».Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к проведению комплексного занятия по подводному вождению танков, говорится в сообщении.