12:12 09 июня

Доклад ООН: потенциал ИГИЛ тает на глазах

Согласно информации новостного агентства lenta.ru , Совет безопасности ООН опубликовал доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как утверждает всемирная организация, численность террористов в рядах обозначенной организации составляет от 12 до 20 тысяч боевиков. Их ряды существенно сократились за последние 16 месяцев, в том числе за счет уменьшения притока иностранных боевиков. В Совбезе ООН полагают, что в настоящее время наибольшую угрозу представляет возвращение террористов на родину и их перемещение из основной зоны конфликта в другие локации мира.




ООН считает, что финансирование ИГИЛ (запрещено в РФ) находится на критическом уровне. Его доходы составляют лишь несколько десятков миллионов долларов ежемесячно в то время как в 2015 году террористы оперировали суммами до 500 млн. долл. в месяц. Источниками поступлений являются прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств.

Поскольку эти источники дохода привязаны к территории, по мере того как ИГИЛ продолжает терять все новые районы, в частности населенные пункты, его доходы будут продолжать уменьшаться.


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Комментарии 15

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  1. Тралл Сегодня, 10:13
    Потому что никакие они не партизаны, а террористы на зарплате. Финансирование и снабжение урезано, - отсюда и результат.
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:19
      Цитата: Тралл
      а террористы на зарплате.

      И мы их уничтожали , уничтожаем и будем мочить!

      Еще бы внутри страны с ними разобраться на "ВЫ"...
      ОТДЕЛ
      1. DF70 Сегодня, 11:19
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Тралл
        а террористы на зарплате.

        И мы их уничтожали , уничтожаем и будем мочить!

        Еще бы внутри страны с ними разобраться на "ВЫ"...

        А как же академик и герой россии?
        DF70
    2. Красный карлик Сегодня, 11:26
      Цитата: Тралл
      Потому что никакие они не партизаны, а террористы на зарплате. Финансирование и снабжение урезано, - отсюда и результат.


      партизан без леса не бывает,
      вам ли этого не знать,
      а в пустыне террористы обитают,
      за зарплату там стреляют
      и от сюда результат

      партизаны же в лесу живут
      тихо мирно обитают
      то дорогу подорвут
      то фашистов растреляют
      паритизаны же в лесу живут
      Красный карлик
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:14
    Их ряды существенно сократились за последние 16 месяцев, в том числе за счет уменьшения притока иностранных боевиков.

    Русские не любят болтать , а просто работают над проблемой и очень эффективно...Учитесь господа !
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 10:28
      Что все так обрадовалась? Они просто в опозицию переодеваются. На них США ещё надежды возлагает.
      Надо перекрыть небо. И опозицию с игил арабы сами накроют. А пока там передел собственности между:
      США, Катар, ОАЭ, Турция, Иран и ТД и ТП!
      Logall
    2. himRa Сегодня, 10:38
      Цитата: ОТДЕЛ
      Русские не любят болтать , а просто работают над проблемой и очень эффективно...Учитесь господа !

      Не только русские,раньше я бы сказал советские,сейчас ограничусь .... наши
      Хоть и говорят статисты что русских 80% но мало верится,например имеющие русские имена, фамилии большинство северных народов себя таковыми не считают,понимаю что нужна идиология единения,но я например при слове русские думаю все таки о национальности...
      hi без обид Виталий...
      himRa
  3. vch Сегодня, 10:25
    Ну и как всегда ни слова о вкладе России в снижении потенциала бармалеев......Как будто не было сотен сожженных бензовозов, нефтяных терминалов, сравненных с землей командных пунктов и т.д. и т.п. am
    vch
  4. зурбаган63 Сегодня, 10:26
    Они как песок,просочатся между пальцами и в другом месте новый порядок построят. И так до бесконечности. Вывод: надо самим строить новую жизнь,начинать с детей,учить доброму,вечному. Законы драконовские принять против воровства,пьянства за рулем авто,вплоть до конфискации и тд,и тп. Но! А кому это нужно? Никому!
    зурбаган63
  5. Толстоевский Сегодня, 10:33
    оно и понятно: спешно эвакуируются на историческую родину
    Толстоевский
  6. лысова Сегодня, 10:33
    --- " Поскольку эти источники дохода привязаны к территории, по мере того как ИГИЛ продолжает терять все новые районы, в частности населенные пункты, его доходы будут продолжать уменьшаться." --- А кто виноват в этом? winked --- понятно кто, больше не кому. yes Прошу добавки --- санкций.
    лысова
  7. Mavrikiy Сегодня, 10:52
    Да, да, тает, хорошо сказал, образно. Только вот у айсберга над водой 1/10 торчит. Так и ИГИЛ, всех постреляли, землю керосином полили, все, ан нет. Через месяц начинай сначало, истребляй.
    Пока есть спонсоры, будет и ИГИЛ. Истребление его нужно начинать с истребления спонсоров.
    Mavrikiy
  8. Монархист Сегодня, 10:54
    В не темы. Правительство РФ решили помочь малоимущим: осенью людям выдадут электронные карты ,куда будут перечислять деньги для оплаты продуктов. Сколько конкретно х.з,но думаю не больше 800-820р.
    Сейчас на работе прикидываем: на сайте 700р много не купишь,но с учетом ,что растительное масло или ещё чего мы не каждый день покупаем .
    Думаю бабуля с "колхозной " пенсией не станет возражать,чтоб Дмитрий Антонович ей оплатит бутылку масла или чаю 2 пачек.
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 10:56
    Цитата: vch
    Ну и как всегда ни слова о вкладе России в снижении потенциала бармалеев......Как будто не было сотен сожженных бензовозов, нефтяных терминалов, сравненных с землей командных пунктов и т.д. и т.п. am

    А Вам это в диковинку? Меня это почему-то не удивило
    Монархист
  10. iouris Сегодня, 11:31
    Будет проведён ребрендинг. Часть верхушки будет уничтожена, а новая структура появится, например, в Средней Азии, рядом с Ираном. Возможно в Пакистане.
    iouris
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