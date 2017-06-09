Доклад ООН: потенциал ИГИЛ тает на глазах

Поскольку эти источники дохода привязаны к территории, по мере того как ИГИЛ продолжает терять все новые районы, в частности населенные пункты, его доходы будут продолжать уменьшаться.

Согласно информации новостного агентства lenta.ru , Совет безопасности ООН опубликовал доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).Как утверждает всемирная организация, численность террористов в рядах обозначенной организации составляет от 12 до 20 тысяч боевиков. Их ряды существенно сократились за последние 16 месяцев, в том числе за счет уменьшения притока иностранных боевиков. В Совбезе ООН полагают, что в настоящее время наибольшую угрозу представляет возвращение террористов на родину и их перемещение из основной зоны конфликта в другие локации мира.ООН считает, что финансирование ИГИЛ (запрещено в РФ) находится на критическом уровне. Его доходы составляют лишь несколько десятков миллионов долларов ежемесячно в то время как в 2015 году террористы оперировали суммами до 500 млн. долл. в месяц. Источниками поступлений являются прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств.