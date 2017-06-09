Американцы показали ответ русскому "Циркону" Сегодня, 10:15 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждаются перспективы американских и российских разработок в области гиперзвукового оружия. 0 Всего одна русская бомба — и пол-Америки без света, воды и тепла МиГ-35 покорил небо Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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