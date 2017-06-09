12:08 09 июня

Американцы показали ответ русскому "Циркону"

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждаются перспективы американских и российских разработок в области гиперзвукового оружия.




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Комментарии 3

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 10:27
    просто интересно...почему ТУТ публикуют душенова? он что-эксперт? у него знаний-кладезь? он в 70х служил на лодке...и что? зачем его бредни тут? оборотень,кем только не бывший...от коммуниста ..до сегодняшнего состояния... fool
    андрей юрьевич
  2. yuriy55 Сегодня, 10:28
    Они, может быть и показывали, да мы не увидели...А на словах и на картинках они и Луну ногами пинали, и на звёздах воевали...
    Кстати, в конце про невидимость американских ракет - в самое яблочко...
    yuriy55
  3. Шурале Сегодня, 11:21
    Этот дядька на мой взгляд инструмент популяризации РПЦ, вот смотрите религиозные люди тоже нормальные , видите обычный человек , только перед монологом крестится , а так всё норм, покупайте наших слонов...
    Шурале
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