Стратегический бомбардировщик ВВС США совершает полет у побережья Калининградской области
Стратегический бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерное оружие, осуществляет полет над Балтикой вблизи побережья Калининградской области, передает Интерфакс-АВН сообщение западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
Сообщается, что сегодня утром с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для выполнения задания над Балтикой в рамках проходящего там учения вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, в том числе два В-1В и один В-52Н.
Западные блогеры, ссылаясь на данные радиоперехвата, сообщают, что для сопровождения американского самолета с авиабазы в Калининградской области в воздух поднялся российский истребитель Су-27.
Транспондер у бомбардировщиков отключен, поэтому пока непонятно какой из них приблизился к российским границам.
Напомним, во вторник Су-27 поднимался для сопровождения над Балтикой бомбардировщика ВВС США B-52H.
Сообщается, что сегодня утром с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для выполнения задания над Балтикой в рамках проходящего там учения вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, в том числе два В-1В и один В-52Н.
Западные блогеры, ссылаясь на данные радиоперехвата, сообщают, что для сопровождения американского самолета с авиабазы в Калининградской области в воздух поднялся российский истребитель Су-27.
Транспондер у бомбардировщиков отключен, поэтому пока непонятно какой из них приблизился к российским границам.
Напомним, во вторник Су-27 поднимался для сопровождения над Балтикой бомбардировщика ВВС США B-52H.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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