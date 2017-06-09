12:14 09 июня

Стратегический бомбардировщик ВВС США совершает полет у побережья Калининградской области

Стратегический бомбардировщик ВВС США, способный нести ядерное оружие, осуществляет полет над Балтикой вблизи побережья Калининградской области, передает Интерфакс-АВН сообщение западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.



Сообщается, что сегодня утром с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для выполнения задания над Балтикой в рамках проходящего там учения вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, в том числе два В-1В и один В-52Н.


Западные блогеры, ссылаясь на данные радиоперехвата, сообщают, что для сопровождения американского самолета с авиабазы в Калининградской области в воздух поднялся российский истребитель Су-27.

Транспондер у бомбардировщиков отключен, поэтому пока непонятно какой из них приблизился к российским границам.

Напомним, во вторник Су-27 поднимался для сопровождения над Балтикой бомбардировщика ВВС США B-52H.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 7

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  1. DMoroz Сегодня, 11:55
    Зачастили, однако....
    DMoroz
    1. Чёрный Сегодня, 11:59
      Цитата: DMoroz
      Зачастили, однако....

      Обычная практика..
      Чёрный
      1. DMoroz Сегодня, 12:13
        Обычная практика..

        Ну, пусть ресурс убивают
        DMoroz
    2. himRa Сегодня, 12:00
      Напомним, во вторник Су-27 поднимался для сопровождения над Балтикой бомбардировщика ВВС США B-52H.

      Да кто знает какие у них тараканы в голове!!?
      Хоть летчики и называют это рутиной...
      himRa
    3. сибиралт Сегодня, 12:06
      Надо же показать партнерам по НАТО за что Европа бабки платит. laughing
      сибиралт
  2. kefan Сегодня, 12:08
    Надо бы их приземлить.
    kefan
    1. Александр романов Сегодня, 12:12
      Цитата: kefan
      Надо бы их приземлить.

      Ну так в чем дело,отрываем зад от дивана и вперед.
      Александр романов
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