Командование сил специальных операций США заказало БПЛА на 950 млн. долларов
Командование сил специальных операций США подписало контракты с компаниями Insitu (дочернее предприятие корпорации Boeing) и AAI (Textron) на поставку легких разведывательных дронов, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net
Каждая из компаний получит от Минобороны по $475 млн (информация о моделях беспилотников и их количестве пока не раскрывается). Вероятнее всего, силы специальных операций получат на вооружение новейшие модификации беспилотников RQ-7 от AAI и RQ-21 от Insitu, уже использующиеся в американской армии. Поставки беспилотников будут проходить на протяжении четырех лет, их планируют завершить до июня 2022 года.
Беспилотник RQ-21 был создан в 2012 году на базе разведывательного дрона Boeing ScanEagle. От базовой модели Blackjack отличается двухкилевым хвостовым оперением и предназначен для ведения разведки. Во время одного полета RQ-21 может выполнять несколько задач — например, разведку и целеуказание. На борту беспилотника имеются электронно-оптическая система, инфракрасная камера, целеуказатель и лазерный дальномер.
RQ-7 был разработан корпорацией AAI в 90-е годы. В конце 2002 года опытные партии этих беспилотников начали поступать на вооружение армии США, а спустя два года были приняты на вооружение. Этот дрон также имеет электронно-оптическую систему, инфракрасную камеру, целеуказатель и лазерный дальномер, а также может вооружаться легкими бомбами STM.
Каждая из компаний получит от Минобороны по $475 млн (информация о моделях беспилотников и их количестве пока не раскрывается). Вероятнее всего, силы специальных операций получат на вооружение новейшие модификации беспилотников RQ-7 от AAI и RQ-21 от Insitu, уже использующиеся в американской армии. Поставки беспилотников будут проходить на протяжении четырех лет, их планируют завершить до июня 2022 года.
Беспилотник RQ-21A Blackjack
Беспилотник RQ-21 был создан в 2012 году на базе разведывательного дрона Boeing ScanEagle. От базовой модели Blackjack отличается двухкилевым хвостовым оперением и предназначен для ведения разведки. Во время одного полета RQ-21 может выполнять несколько задач — например, разведку и целеуказание. На борту беспилотника имеются электронно-оптическая система, инфракрасная камера, целеуказатель и лазерный дальномер.
Пусковая установка беспилотника RQ-7 Shadow
RQ-7 был разработан корпорацией AAI в 90-е годы. В конце 2002 года опытные партии этих беспилотников начали поступать на вооружение армии США, а спустя два года были приняты на вооружение. Этот дрон также имеет электронно-оптическую систему, инфракрасную камеру, целеуказатель и лазерный дальномер, а также может вооружаться легкими бомбами STM.
Использованы фотографии: airwar.ru
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