14:08 09 июня

«Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) создал пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ), предназначенный для скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей в охранной зоне критически важных объектов, сообщается на сайте холдинга

Новый комплекс может применяться в качестве системы охраны периметров объектов, обслуживания воздушного движения, системы управления движением судов. Он обеспечивает круговой обзор, позволяет обнаруживать цели, определять их координаты в радиусе до 100 км, осуществлять траекторное сопровождение целей и отображать информацию на мониторе оператора, а также принимать меры при несанкционированном вторжении. За счет использования существующего сигнала цифрового телевидения и ФМ-радиовещания ПКЛ не требует наличия собственного передатчика.

«Росэлектроника» создала «невидимый» комплекс для охраны особо важных объектов



Принцип работы комплекса построен на переотражении движущимися объектами ТВ- и ФМ-сигналов радиопередающих центров. Эта особенность позволяет применять комплекс там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения малогабаритных целей, в том числе дронов, на предельно малых высотах в населённых пунктах.

В составе объединенной «Росэлектроники» разработкой системы занимается «НИИ «Вектор». На данный момент разработана опытная станция, которая доказала свою эффективность. Она имеет 15 антенн, одна из которых направлена на источник излучения, а остальные воспринимают отраженный сигнал от самолетов, судов, автомобилей и даже людей. К примеру, дальность обнаружения БПЛА - 10 км, автомобилей и людей на расстоянии менее 20 км, кораблей - 80 км.

В состав комплекса входит антенная система, устройство приема и обработки сигналов, комплекс вычислительных средств со специальным программным обеспечением. Кроме того, он может оснащаться средствами видеоконтроля и другим дополнительным оборудованием для защиты объекта. Комплекс не оказывает вредного воздействия на людей и окружающую среду, имеет малое энергопотребление и низкую стоимость эксплуатации. Небольшие габариты позволяют выпускать мобильную версию комплекса.

Локационный комплекс может применяться для охраны критически важных объектов, в том числе на химических заводах, оборонных предприятиях, электростанциях, аэропортах, шахтах, а также использоваться для обеспечения безопасности водных акваторий и территорий большой протяженности.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:19
    На фото как то смутно верится..! Но все же...
    Такие МЧС уже давно стоят, визуально..(на колокол похожи)))))
    ОТДЕЛ
    1. Тралл Сегодня, 12:28
      Цитата: ОТДЕЛ
      на колокол похожи

      smile

      Красит солдат ракету к приезду генерала. Красил, красил... Устал. А красить нужно. «Дай, – думает, – закину ведро сверху на ракету. Краска стечет и все покрасит!» Сказано – сделано. Ракета быстренько окрасилась в радикальный зеленый цвет. А ведро снять не может – окрашено!
      Тут генерал идет.
      – А это что такое, солдат? Что это у вас за безобразие?
      – Так это ж, товарищ генерал этот, ионный отражатель!
      – Хм... Так я вижу, что ионный отражатель. Почему не окрашен?
      Тралл
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 12:27
    Если правда (работа в пассивном режиме) - то весьма забавная штука.
    КОТ БАЮН
  3. Оператор Сегодня, 12:27
    Отличная вещь для обнаружения БПЛА в зоне сотовой связи.
    Оператор
    1. himRa Сегодня, 12:36
      Цитата: Оператор
      Отличная вещь для обнаружения БПЛА в зоне сотовой связи.

      Что то терзают смутные сомнения....може все таки лазер?
      С современными материалами,маленький дрон....если и будет откланять волны то это уровне статистической погрешности....
      himRa
      1. APASUS Сегодня, 12:57
        Цитата: himRa
        Что то терзают смутные сомнения....може все таки лазер?

        В окружающем нас мире полно электромагнитных возмущений ,но вот какими должны быть сенсоры и база для фильтра сигнала,ну вот тут ответ еще не понятен
        APASUS
        1. LÄRZ Сегодня, 13:51
          Цитата: APASUS
          В окружающем нас мире полно электромагнитных возмущений ,но вот какими должны быть сенсоры и база для фильтра сигнала,ну вот тут ответ еще не понятен

          По этому вопросу некоторое прояснение вносит статья, вот выдержка из неё:
          " Полезным сигналом для локатора является сигнал, отраженный от цели. Этот сигнал содержит полезную информацию: приобретенную задержку, связанную с дополнительным путем распространения излучения FM станции до цели и далее — до локатора — Δτ и приобретенный доплеровский частотный сдвиг, связанный с движением цели — Δθ. Этот отраженный сигнал s'(t+Δτ, f+Δθ) принимается пассивным локатором на фоне мощной помехи — сигнала собственно самой FM радиостанции s(t, f). Величина этой помехи по отношению к полезному сигналу может составлять +100 dB и более.

          Для различения полезного сигнала на уровне столь мощной помехи необходимо вычислить функцию неопределенности (Ambiguity Function) в двумерной плоскости параметров (Δτ, Δθ). Очевидно, что для классических аналоговых радиоприемных средств задача такой вычислительной сложности практически нереализуема (точнее, реализуема с неприемлемыми затратами). И только с появлением в настоящее время быстродействующих средств обработки радиолокационных данных, таких как ПЛИС/FPGA и DSP, позволило использовать технологию Software Defined Radio (SDR) для прямого переноса радиосигнала в цифровой домен и выполнения вычислительных задач уже в цифровом домене.

          Однако, и здесь все оказывается не так просто. SDR технологии прекрасно работают при уровне помех соизмеримых с уровнем сигнала. Для нашего случая, когда помеха превышает полезный сигнал на 100 dB и более, это означает только одно: для аналого-цифровых преобразователей (АЦП), входящих в состав SDR, требуется такая разрядная сетка, чтобы максимальный диапазон входного сигнала, масштабируемый под уровень помехи, обеспечил для полезного сигнала хотя бы пару младших значащих разрядов. При этом АЦП должен обеспечить соответствующую скорость преобразования хотя бы на уровне 200 Msamples/s.

          На самом деле, скорость выборки должна быть еще больше, чтобы использовать преимущества передискретизации и выиграть дополнительный динамический диапазон для исключения подавления полезного сигнала уже на входе АЦП. И именно такие компоненты стали появляться в течение последних 5 лет. Применение унифицированных модулей АЦП со стандартизированными FMC коннекторами и использование сигнальных процессоров, также стандартизированных под шину VPX, позволило резко снизить стоимость реализации и длительность разработки PCL. Это обстоятельство явилось спусковым крючком, или триггером к тому, чтобы на считавшимся ранее элитным рынок радиолокационного оборудования хлынули новые игроки…"
          полностью статья здесь: http://www.nazim.ru/673
          LÄRZ
      2. Topotun Сегодня, 13:46
        И какая же нужна чувствительность приемников, чтобы засечь отражение от передатчика находящегося хрен знает где... Да еще на фоне других сигналов. Ну если так - горд за наших инженеров!
        Topotun
  4. Вежливый Лось Сегодня, 13:05
    Интересно, а какую точность определения координат цели данная система обеспечивает? Можно ли ее для целеуказания ВТО использовать? Если ДА, то очень полезный девайс получается. Для многих родов войск.
    Вежливый Лось
Картина дня