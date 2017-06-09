Пентагон наращивает группировку стратегических бомбардировщиков в Европе
США перебрасывают в Великобританию (на базу Фэрфорд) еще два стратегических бомбардировщика В-52Н, способных нести ядерное вооружение, передает Интерфакс сообщения западных сайтов, отслеживающих передвижение военных самолетов.
По данным ресурсов, два В-52Н уже «вылетели с авиабазы Уайтмен в американском штате Миссури». Ожидается, что ближе к полудню самолеты завершат трансатлантический полет, совершив посадку в Великобритании.
С учетом этого пополнения, общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе составит 8 единиц. По официальной версии, самолеты прибыли для участия в натовском учении, которое в настоящее время проводится в Балтийском регионе.
На прошлой неделе сообщалось, что в Британию переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В. Американские самолеты уже дважды «засветились» близ российских границ у побережья Калининградской области.
По данным ресурсов, два В-52Н уже «вылетели с авиабазы Уайтмен в американском штате Миссури». Ожидается, что ближе к полудню самолеты завершат трансатлантический полет, совершив посадку в Великобритании.
С учетом этого пополнения, общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе составит 8 единиц. По официальной версии, самолеты прибыли для участия в натовском учении, которое в настоящее время проводится в Балтийском регионе.
На прошлой неделе сообщалось, что в Британию переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В. Американские самолеты уже дважды «засветились» близ российских границ у побережья Калининградской области.
Использованы фотографии: http://allaircraft.ru
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