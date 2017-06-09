14:09 09 июня

Пентагон наращивает группировку стратегических бомбардировщиков в Европе

США перебрасывают в Великобританию (на базу Фэрфорд) еще два стратегических бомбардировщика В-52Н, способных нести ядерное вооружение, передает Интерфакс сообщения западных сайтов, отслеживающих передвижение военных самолетов.



По данным ресурсов, два В-52Н уже «вылетели с авиабазы Уайтмен в американском штате Миссури». Ожидается, что ближе к полудню самолеты завершат трансатлантический полет, совершив посадку в Великобритании.


С учетом этого пополнения, общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе составит 8 единиц. По официальной версии, самолеты прибыли для участия в натовском учении, которое в настоящее время проводится в Балтийском регионе.

На прошлой неделе сообщалось, что в Британию переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В. Американские самолеты уже дважды «засветились» близ российских границ у побережья Калининградской области.

Использованы фотографии: http://allaircraft.ru
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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 12:47
    Неужели они думают , что этим можно напугать , кроме собственной истерии ничего из этого не выйдет.
    cniza
    1. Logall Сегодня, 13:28
      Они даже не долетят. А мы доставим своё куда потребуется! Из-за этого они комплексует.
      Logall
    2. Удав КАА Сегодня, 14:04
      Цитата: cniza
      Неужели они думают , что этим можно напугать

      Однако, неприятно...
      Ну, я понимаю -- истребители. Их можно по укрытиям распихать...А этакую дуру куда девать-то? Только "открытое" хранение.
      Вот я и думаю: одного СБП хватит, или по старинке парочку готовить нужно(!?), чтобы очистить ВВП? (Не, не Путина, а взлетно-посадочную... bully )
      Удав КАА
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:49
    И чего? Ну перебросили стратегов, аж целых 8 штук теперь будет. Мы должны испугаться и идти в угол?
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 12:52
      Цитата: Горный стрелок
      И чего? Ну перебросили стратегов, аж целых 8 штук теперь будет. Мы должны испугаться и идти в угол?


      По их представлению да и убраться за Урал. laughing
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 13:00
        так они и там достанут, лучше бахнуть!
        роман66
        1. Александр романов Сегодня, 13:03
          Цитата: роман66
          лучше бахнуть!

          Наливаи-бахнем wink
          Александр романов
          1. роман66 Сегодня, 13:50
            я еще на работе. и до дачи доехать надо, а уж там... стратегически!
            роман66
            1. Александр романов Сегодня, 13:51
              Цитата: роман66
              а уж там... стратегически!

              Стратегически-это ЛИТР! Крупный калибр
              Александр романов
  3. Topotun Сегодня, 12:57
    В общем "дружелюбная" группировка НАТО вокруг РФ начинает наращиваться. 8 стратегов - это 12-20 КР различного класса на один борт, врядли это можно назвать сдерживанием. Скорее подготовкой к наступательным действиям. ну очень ам нужна войнушка, долги свои закрывать....
    Topotun
  4. Atlant-1164 Сегодня, 13:01
    можно было и нам перебросить штук 10 Ту-22м3 и и 4 Ту-160 на Кубу.в рамках борьбы с Медельнским картелем.для предотвращения доступа кокаина на Кубу и в Никарагуа.
    Atlant-1164
    1. БВС Сегодня, 13:12
      А что Куба и в Никарагуа уже пригласили ВКС РФ на свои базы? И что там, уже есть наземная инфраструктура для обслуживания тяжелых бомбардировщиков? Не так все просто.
      БВС
  5. viktor. Сегодня, 13:35
    Цитата: Topotun
    ну очень ам нужна войнушка, долги свои закрывать...

    Думают отсидеться за океаном и получить доход? wassat fool а гейропа что таким образом решила сократить количество беженцев?
    viktor.
    1. Topotun Сегодня, 13:42
      Такое ощущение что американцы надеются - если ЯО не применять, мы тоже будем паиньками в ответ. А Европа - кто же ее спрашивает?
      Topotun
  6. Alexey-74 Сегодня, 13:49
    Как то напрягает все это........
    Alexey-74
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