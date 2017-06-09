Министр с оккупированным мозгом. Что ответил Линкявичюс послу РФ в Литве?

Глава литовского МИД отреагировал на недавнее заявление посла РФ в Вильнюсе Александра Удальцова. Напомним, что российский посол, отвечая на вопрос о постоянных требования со стороны прибалтийских властей по поводу «компенсации за советскую оккупацию», заявил: «Если кто-то и должен требовать компенсации, то не Литва у России, а Россия у Литвы, 72 млрд долларов». По словам Удальцова, до вхождения в состав СССР Литва была беднейшей республикой Европы с преимущественно аграрной экономикой, а в СССР превратилась в богатейшую республику с развитой промышленностью.Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российский дипломат используеь «неправильную риторику». По словам Линкявичюса, говорить о таких вещах после общепризнанной оккупации нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству, нельзя.Г-на Линкякичюса хотелось бы спросить, как при «жесточайшей советской оккупации» он не только являлся полноправным гражданином Советского Союза, наделёнными всеми полагающимися гражданину правами, но и получил высшее образование в Каунасском политехе? А ещё было бы здорово, если бы г-н Линкявичюс рассказал, как он «содействовал оккупантскому режиму», занимая в 80-е годы прошлого века должность заведующего отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.