14:07 09 июня

Министр с оккупированным мозгом. Что ответил Линкявичюс послу РФ в Литве?

Глава литовского МИД отреагировал на недавнее заявление посла РФ в Вильнюсе Александра Удальцова. Напомним, что российский посол, отвечая на вопрос о постоянных требования со стороны прибалтийских властей по поводу «компенсации за советскую оккупацию», заявил: «Если кто-то и должен требовать компенсации, то не Литва у России, а Россия у Литвы, 72 млрд долларов». По словам Удальцова, до вхождения в состав СССР Литва была беднейшей республикой Европы с преимущественно аграрной экономикой, а в СССР превратилась в богатейшую республику с развитой промышленностью.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российский дипломат используеь «неправильную риторику». По словам Линкявичюса, говорить о таких вещах после общепризнанной оккупации нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству, нельзя.

Министр с оккупированным мозгом. Что ответил Линкявичюс послу РФ в Литве?



Г-на Линкякичюса хотелось бы спросить, как при «жесточайшей советской оккупации» он не только являлся полноправным гражданином Советского Союза, наделёнными всеми полагающимися гражданину правами, но и получил высшее образование в Каунасском политехе? А ещё было бы здорово, если бы г-н Линкявичюс рассказал, как он «содействовал оккупантскому режиму», занимая в 80-е годы прошлого века должность заведующего отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.

Использованы фотографии: Ru.sputniknews.lt
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Комментарии 30

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  1. cniza Сегодня, 12:51
    А ещё было бы здорово, если бы г-н Линкявичюс рассказал, как он «содействовал оккупантскому режиму», занимая в 80-е годы прошлого века должность заведующего отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР.


    Он тогда "вредил" оккупантам.
    cniza
    1. himRa Сегодня, 12:55
      Он тогда "вредил" оккупантам
      Неужели ......не платил взносы!!негодяй....
      himRa
      1. Shurik70 Сегодня, 13:00
        Цитата: himRa
        Он тогда "вредил" оккупантам
        Неужели ......не платил взносы!!негодяй....

        Не... Он за Горбачева голосовал!
        Shurik70
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:03
        Я вообще не понимаю эти дрязги ! Как говорят евреи, факт сделки был, и точка!

        Может Израилю перепродать это право..? А они расбеутся , я уверен !
        ОТДЕЛ
        1. alex-s Сегодня, 13:30
          Может Израилю перепродать это право..?

          Обычная российская коллекторская контора из них долг выбьет!
          alex-s
    2. ЛукичЪ Сегодня, 13:03
      Цитата: cniza
      Он тогда "вредил" оккупантам.

      засланным казачком работал. под прикрытием
      ЛукичЪ
    3. Alexey RA Сегодня, 13:09
      Цитата: cniza
      Он тогда "вредил" оккупантам.

      Ага. Одной рукой голосовал "за", а другой - держал фигу в кармане. smile
      Alexey RA
  2. himRa Сегодня, 12:52
    Ведь это ВСЕ ЗНАЮТ!забирай свои игрушки и не писай в мой горшок!
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российский дипломат используеь «неправильную риторику». По словам Линкявичюса, говорить о таких вещах после общепризнанной оккупации нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству, нельзя.
    himRa
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:52
    Самыми ярыми русофобами являются БЫВШИЕ партийные и комсомольские работники.работники.
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:04
      Цитата: Горный стрелок
      Самыми ярыми русофобами являются БЫВШИЕ партийные и комсомольские работники.работники.

      ярчайший пример, каклушка фарион
      ЛукичЪ
    2. pvv113 Сегодня, 13:08
      Хамелеоны! Президент Дуля Грибаускайте - ярчайший пример hi
      pvv113
    3. Alexey RA Сегодня, 13:15
      Цитата: Горный стрелок
      Самыми ярыми русофобами являются БЫВШИЕ партийные и комсомольские работники.работники.

      Да в Литве с ними вообще хорошо.
      Вот, например, дочь сотрудника НКВД, преподаватель Вильнюсской высшей партийной школы и Академии общественных наук при ЦК КПСС (Москва), защитившая в оной академии диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук:
      Alexey RA
  4. vch Сегодня, 12:53
    Вот еще один умница в дип.корпусе!! Как он отбрил литовца!! Все больше и больше начинаю уважать наших дипломатов. А то во времена Советского Союза должность посла была местом почетной ссылки провинившихся секретарей обкомов. Ну и уровень компетенции соответствующий.... Вот только зурабовых не надо назначать на посольские должности.......
    vch
    1. himRa Сегодня, 13:05
      Цитата: vch
      А то во времена Советского Союза должность посла была местом почетной ссылки провинившихся секретарей обкомов.

      Это смотря куда послом!?......
      уж не знаю почему вы так говорите....
      Может есть какие то примеры?
      himRa
      1. vch Сегодня, 13:26
        Примеров на самом деле было очень много. Нет времени рыться в инете. Хотите - поверьте на слово, если сомневаетесь - можете сами поискать. Естественно посылали не В США, ФРГ и еже с ними - туда всегда ехали профи. Как правило посылали в такие страны, как Тунис, Марокко и т.д. В Общем в основном в небольшие страны Азии, Африки и Латинской Америки...... Там где навредить сильно не могли.......
        vch
  5. Slon_on Сегодня, 12:58
    А если копнуть глубже, то прибалтийские земли были куплены Петром I-м у "свейского Каролуса со всеми скотами населяющими сии земли" laughing по итогам Северной войны в 1721.
    Slon_on
    1. pvv113 Сегодня, 13:09
      Цитата: Slon_on
      со всеми скотами

      Вот именно!!!
      pvv113
  6. роман66 Сегодня, 12:58
    да за них деньгами уже было заплачено - проценты наросли уже конские, пусть сначала это вернут
    роман66
  7. Чаронда Сегодня, 13:02
    Да кого вообще интересует мнение шакала?! Оно даже ( Шерхану ) не интересно !
    Чаронда
  8. pafegosoff Сегодня, 13:03
    О чем говорить с дегенератом, получившим высшее советское образование.
    Видите?
    Советское высшее образование могло вытянуть.неполноценного ученика в выпускника.
    А дальше - увы!
    pafegosoff
    1. Dimy4 Сегодня, 13:16
      А дальше - умение работать языком. (В определенном смысле.)
      Dimy4
  9. den-protector Сегодня, 13:17
    Так и у нас в России таких перевертышей из верхушки КПСС и ВЛКСМ тоже не меряно. С 1991 года они управляют Россией на различных уровнях в МАскве и в регионах. Теперь они успешные политики, коммерсы, псевдотворческая недоинтеллигенция. Критики советского тоталитарного режима, новые дворяне, приспособленцы и агенты влияния потенциального противника. А с прибалтов и прочих жертв советского оккупационного режима что взять? Убогие они, не понимают, что все возвращается на круги своя. Россия обязательно вернется.
    den-protector
  10. pvv113 Сегодня, 13:22
    Цитата: pvv113
    Цитата: Slon_on
    со всеми скотами

    Вот именно!!!

    pvv113
  11. Masya Masya Сегодня, 13:25
    правда- матка глаза колет... решил прикрыться "общепризнанной оккупацией", а кем это она общепризнанна, не просветит?
    Masya Masya
  12. ded100 Сегодня, 13:25
    Там и оккупировать то нечего пустышка!
    ded100
  13. Altona Сегодня, 13:26
    По словам Линкявичюса, говорить о таких вещах после общепризнанной оккупации нашей страны, после лишения независимости, после того ущерба, который причинен людям и государству, нельзя.
    ----------------------------

    Глядя на отъвшуюся харю министра вспомнилось. laughing laughing
    Altona
  14. Познающий Сегодня, 13:27
    Риторика у нашего посла самая верная, а вот понимание со стороны двуногого Линкякичюса "хромает" ...И вообще :
    Познающий
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 13:32
    должность заведующего отделом ЦК ЛКСМ Литовской ССР

    Вот же где крысиные душонки.
    ....все эти "великие пострадавшие от окупации" и обличители "страшного наследия СССР" в прошлом коммунисты или комсомольцы.....
    Вот что здесь сказывается: врожденная подлость или жажда денежек?
    КОТ БАЮН
  16. 16112014nk Сегодня, 13:51
    Цитата: КОТ БАЮН
    врожденная подлость или жажда денежек?

    Кредо всех этих перевёртышей;
    И того, и другого..И как можно - больше!
    16112014nk
  17. sgazeev Сегодня, 14:04
    Как приростала Литва.
    sgazeev
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