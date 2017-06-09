14:08 09 июня

Первая армия ПВО-ПРО ВКС России получит в этом году несколько дивизионов ЗРПК "Панцирь-С2", а также системы ПВО ЗРС-300ПМ2

Четыре модернизированные зенитные ракетные системы С-300ПМ2 и несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С2" получит в этом году первая армия ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России, сообщил журналистам командующий армией генерал-лейтенант Андрей Демин, передает "Интерфакс-АВН"


В этом году планируется поставка около 200 единиц вооружения для ЗРПК "Панцирь-С", до 20 современных радиолокационных станций радиотехнических войск (включая комплекс средств автоматизации "Фундамент", РЛС "Подлет" и другие), несколько дивизионов ЗРПК "Панцирь-С2", четыре модернизированные зенитные ракетные системы С-300ПМ2
- перечислил он. Кроме того, в подразделения радиотехнических войск (РТВ) поступят более 10 новейших РЛС "Сопка-2" двойного назначения.

В настоящий момент специалисты армии проходят переучивание на новые образцы техники в учебном центре Военной академии Воздушно-космической обороны во Владимире, добавил А.Демин.


Московский округ ПВО был образован в апреле 1918 года. Его правопреемником являлось командование противовоздушной и противоракетной обороны Войск ВКО, в августе 2015 года переформированное в первую ордена Ленина армию противовоздушной и противоракетной обороны.

Использованы фотографии: http://armyman.info/
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Комментарии 4

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:57
    А где же С-500 ??!!!
    Shurik70
    1. Alexey-74 Сегодня, 13:47
      Вообще то С-500 еще не готова.............."Система С-500, которая находится в разработке, будет иметь возможность уничтожать ракеты средней дальности, оперативно-тактические ракеты, а также сбивать ракеты в ближнем космосе и таким образом будет носить элементы стратегической противоракетной обороны"
      Alexey-74
  2. himRa Сегодня, 12:59
    Четыре модернизированные зенитные ракетные системы С-300ПМ2 и несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С2" получит в этом году первая армия ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России, сообщил журналистам командующий армией генерал-лейтенант Андрей Демин, передает "Интерфакс-АВН"

    Это эффективный и недорогой ответ на сегодняшние вызовы ..быстрее надо бы ...
    himRa
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:43
    Молодцы. Очень своевременно, конечно для всей армии немного, но положительная динамика есть, и это радует.
    Alexey-74
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