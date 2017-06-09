Первая армия ПВО-ПРО ВКС России получит в этом году несколько дивизионов ЗРПК "Панцирь-С2", а также системы ПВО ЗРС-300ПМ2

В этом году планируется поставка около 200 единиц вооружения для ЗРПК "Панцирь-С", до 20 современных радиолокационных станций радиотехнических войск (включая комплекс средств автоматизации "Фундамент", РЛС "Подлет" и другие), несколько дивизионов ЗРПК "Панцирь-С2", четыре модернизированные зенитные ракетные системы С-300ПМ2

Четыре модернизированные зенитные ракетные системы С-300ПМ2 и несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С2" получит в этом году первая армия ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России, сообщил журналистам командующий армией генерал-лейтенант Андрей Демин, передает "Интерфакс-АВН" - перечислил он. Кроме того, в подразделения радиотехнических войск (РТВ) поступят более 10 новейших РЛС "Сопка-2" двойного назначения.В настоящий момент специалисты армии проходят переучивание на новые образцы техники в учебном центре Военной академии Воздушно-космической обороны во Владимире, добавил А.Демин.Московский округ ПВО был образован в апреле 1918 года. Его правопреемником являлось командование противовоздушной и противоракетной обороны Войск ВКО, в августе 2015 года переформированное в первую ордена Ленина армию противовоздушной и противоракетной обороны.