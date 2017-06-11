Ответ России Западу: контригра еще не начата

В Совете Федерации может быть создана комиссия, которая будет вырабатывать предложения по противодействию вмешательства западных стран во внутренние дела России.По мнению главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, нет сомнений, что будут предприниматься активные попытки повлиять на исход президентских выборов, которые пройдут в России в марте следующего года. "И мы хотели бы, чтобы появился постоянно действующий орган, который бы, во-первых, мониторил деятельность, направленную в адрес России и, во вторых, готовил предложения по совершенствованию действующего российского законодательства", — заявил Косачев.По словам сенатора, комиссия — в случае ее создания — будет работать на постоянной основе. "Попытки вмешаться в наши внутренние дела, оказать воздействие на нашу политическую жизнь организована на системной основе в целом ряде государств и международных структур и, очевидно, имеют тенденцию к активизации под каждый наш избирательный цикл", — пояснил он. Речь, по словам Косачева, прежде всего о США и их союзниках по НАТО.Два года назад был составлен "патриотический стоп-лист" — список иностранных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной. Но, по словам главы комитета по международным делам, это только один из сегментов, а есть еще много других."Это та же самая тема российских НПО, которые получают финансирование и подпадают под действие закона об иностранных агентах. Есть средства массовой информации, которые активно работают на этот счет. То есть существует целый ряд областей, которые предыдущим нашим "патриотическим стоп-листом" просто-напросто не покрывались. А сейчас речь идет о том, чтобы придать этой работе комплексный и регулярный характер", — сказал Косачев. и добавил, что об "охоте на ведьм" речь не идет.Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что представители западных государств "абсолютно бесцеремонно" вмешиваются во внутреннюю политику России. Это вмешательство, по его словам, имеет систематический характер. Им занимаются даже на уровне внешнеполитических ведомств, сказал Путин.А сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят много недружественных проявлений в отношении РФ со стороны зарубежных стран. "Мы видим очень много недружественных проявлений. Их видно невооруженным глазом. Дело не только в Вашингтоне, не только в недружественных заявлениях и даже фактах, когда они не скрывают своих недружественных помыслов в отношении нас",- заявил Дмитрий Песков.По его словам, "дело и в той политике, которую ведет НАТО, ряд других государств абсолютно не гнушаются самыми грязными методами для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела". "Это не новая тенденция, нам о ней хорошо известно, принимаются необходимые меры по противодействию", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.По большому счету, это ответная реакция российских властей. Из этого можно сделать выводы, что не будет ни отмены "стоп-листа", ни прекращения действия закона об НКО-иностранных агентах, ни корректировок относительно доли иностранцев в российских СМИ.Два года назад был составлен "патриотический стоп-лист" — список иностранных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной. Но, по словам главы комитета по международным делам, это только один из сегментов, а есть еще много других."Это та же самая тема российских НПО, которые получают финансирование и подпадают под действие закона об иностранных агентах. Есть средства массовой информации, которые активно работают на этот счет. То есть существует целый ряд областей, которые предыдущим нашим "патриотическим стоп-листом" просто-напросто не покрывались. А сейчас речь идет о том, чтобы придать этой работе комплексный и регулярный характер", — сказал Косачев. и добавил, что об "охоте на ведьм" речь не идет.Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что представители западных государств "абсолютно бесцеремонно" вмешиваются во внутреннюю политику России. Это вмешательство, по его словам, имеет систематический характер. Им занимаются даже на уровне внешнеполитических ведомств, сказал Путин.В США кампания по обвинению нашей страны в "покушении на нашу демократию" продолжается уже почти год. И нет никаких признаков того, что она идет на спад. Судя по прогнозам, и не будет — по крайней мере, до подведения результатов промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут осенью следующего года. Раздаются, правда, голоса и в самих США, что за все это время не было представлено никаких фактов, свидетельствующих о вмешательстве. Но они гасятся очередной порцией вбросов и новым витком истерии.На днях вышел доклад о вмешательстве России в дела балканских государств, Македонии в первую очередь. Готовила его организация, финансирует которую Джордж Сорос.Нашу страну периодически обвиняют во вмешательстве в выборные процессы в западноевропейских государствах. В частности, во Франции, где президентские выборы уже прошли. И — сюрприз! — выяснилось, что доказательств "вмешательства России" не обнаружилось. Но на очереди еще Германия, где выборы в бундестаг пройдут в сентябре.Ранее в Госдуме подняли вопрос об ограничениях в деятельности на территории нашей страны для американских СМИ - в том случае, если в США будут приняты законы, ограничивающие деятельность российской прессы. "Если они (США) нам законодательным путем ставят барьеры на пути распространения информации, невзирая на свои собственные права и свободы, в этом случае и мы имеем все основания, чтобы ограничивать соответствующие государственные и полугосударственные радиостанции, телевидение, СМИ Запада и США в том, чтобы они свободно действовали на нашей территории", — заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.Стоит отметить и тот факт, что Константин Косачев не говорил о том, что вопрос о создании комиссии уже решен окончательно. Возможно, ответ кроется в комментарии Дмитрия Пескова. По его словам, Россия рассчитывает, что позиция США по отношениям с ней прояснится, надеется на реанимацию связей и сотрудничество в различных областях. Так пресс-секретарь главы государства высказался по поводу сообщений о том, что Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону поиск путей взаимодействия с нашей страной.Впрочем, это никоим образом не мешает сенату и палате представителей американского конгресса учреждать комиссии по расследованию "российского вмешательства". А потому и у российского парламента есть много возможностей для адекватного ответа.