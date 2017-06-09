Разработчик: российская система РЛС обнаружит ракетную атаку с любого направления

Станции работают в дежурном режиме. Если с любого направления будет лететь "опасный" объект, он будет обнаружен,

Потому что базовая разработка этой станции реализована в середине 1980-х. Наша станция – это станция XXI века, следующий шаг. Я думаю, если у американцев появятся новые станции, они будут создаваться с учетом нашего опыта,

По поводу стратегического удара я в корне не согласен. Наши объекты в Мурманске, Печоре и Енисейске полностью прикрывают всё северное направление. Точнее вам могут сказать военные. Что касается крылатых ракет, после тех потерь, которые понесло наше радиолокационное поле контроля воздушного пространства в 1990-е годы, наверное, там есть сложности по обнаружению и сопровождению таких целей,