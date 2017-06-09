Разработчик: российская система РЛС обнаружит ракетную атаку с любого направления
Созданная в России система предупреждения о ракетном нападении способна обнаружить атаку с любого направления, передает Интерфакс сообщение заместителя генерального конструктора концерна «РТИ» Дмитрия Ступина.
Он назвал российскую радиолокационную станцию (РЛС) типа "Воронеж" «базовым средством для информационного обеспечения ракетно-космической обороны, которое является пока наивысшим достижением в области дальней радиолокации».
По словам конструктора, Американский аналог "Воронежа" – станция PAVEPAWS (Precision Acquisition Vehicle Entry Phased Array Warning System) – находится в одном классе с российской РЛС, но уступает ей.
Он опроверг утверждения о том, что север России не защищен от массированного удара стратегическими ракетами.
Станции работают в дежурном режиме. Если с любого направления будет лететь "опасный" объект, он будет обнаружен,сказал Ступин в интервью газете «Известия».
Он назвал российскую радиолокационную станцию (РЛС) типа "Воронеж" «базовым средством для информационного обеспечения ракетно-космической обороны, которое является пока наивысшим достижением в области дальней радиолокации».
По словам конструктора, Американский аналог "Воронежа" – станция PAVEPAWS (Precision Acquisition Vehicle Entry Phased Array Warning System) – находится в одном классе с российской РЛС, но уступает ей.
Потому что базовая разработка этой станции реализована в середине 1980-х. Наша станция – это станция XXI века, следующий шаг. Я думаю, если у американцев появятся новые станции, они будут создаваться с учетом нашего опыта,отметил Ступин.
Он опроверг утверждения о том, что север России не защищен от массированного удара стратегическими ракетами.
По поводу стратегического удара я в корне не согласен. Наши объекты в Мурманске, Печоре и Енисейске полностью прикрывают всё северное направление. Точнее вам могут сказать военные. Что касается крылатых ракет, после тех потерь, которые понесло наше радиолокационное поле контроля воздушного пространства в 1990-е годы, наверное, там есть сложности по обнаружению и сопровождению таких целей,сказал заместитель генерального конструктора.
Использованы фотографии: http://vpk-news.ru/photographs
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