14:08 09 июня

Разработчик: российская система РЛС обнаружит ракетную атаку с любого направления

Созданная в России система предупреждения о ракетном нападении способна обнаружить атаку с любого направления, передает Интерфакс сообщение заместителя генерального конструктора концерна «РТИ» Дмитрия Ступина.

Разработчик: российская система РЛС обнаружит ракетную атаку с любого направления


Станции работают в дежурном режиме. Если с любого направления будет лететь "опасный" объект, он будет обнаружен,
сказал Ступин в интервью газете «Известия».


Он назвал российскую радиолокационную станцию (РЛС) типа "Воронеж" «базовым средством для информационного обеспечения ракетно-космической обороны, которое является пока наивысшим достижением в области дальней радиолокации».

По словам конструктора, Американский аналог "Воронежа" – станция PAVEPAWS (Precision Acquisition Vehicle Entry Phased Array Warning System) – находится в одном классе с российской РЛС, но уступает ей.

Потому что базовая разработка этой станции реализована в середине 1980-х. Наша станция – это станция XXI века, следующий шаг. Я думаю, если у американцев появятся новые станции, они будут создаваться с учетом нашего опыта,
отметил Ступин.

Он опроверг утверждения о том, что север России не защищен от массированного удара стратегическими ракетами.

По поводу стратегического удара я в корне не согласен. Наши объекты в Мурманске, Печоре и Енисейске полностью прикрывают всё северное направление. Точнее вам могут сказать военные. Что касается крылатых ракет, после тех потерь, которые понесло наше радиолокационное поле контроля воздушного пространства в 1990-е годы, наверное, там есть сложности по обнаружению и сопровождению таких целей,
сказал заместитель генерального конструктора.

Использованы фотографии: http://vpk-news.ru/photographs
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Комментарии 5

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  1. Alexey-74 Сегодня, 13:39
    Как то тревожно от таких слов по поводу проблем контроля за крылатыми ракетами. А у амеров "топоров" много.........
    Alexey-74
  2. Topotun Сегодня, 13:40
    Ну дай то бог! А то уж очень живенько, под руководством дядей под звездно-полосатым, рушили всю систему ПВО страны в 90-е. ОЧЕНЬ жаль что за ЭТО никто не ответил. По законам военного времени...
    Topotun
  3. yuriy55 Сегодня, 13:48
    Мы всё понимаем. Обнаружить с любого направления это - good
    Сбить в любой ситуации без промедления и сомнения - good good good
    soldier
    yuriy55
  4. AlexTires Сегодня, 13:59
    обнаружить-то обнаружим, но массированного удара теми же КР вряд ли выдержим...
    AlexTires
    1. Topotun Сегодня, 14:03
      Главное вовремя обнаружить. А там пойдет первая (и не последняя) волна ответного удара. ОНИ именно этого боятся. И только это и сдерживает ИХ. Ну и еще размеры территории. Все не собьем, но из под удара выйти успеем. Да крови будет много, но и победителей не будет. Это главное.
      Topotun
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