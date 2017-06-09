14:11 09 июня

ВЦИОМ изучил мнение россиян о непатриотизме

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического исследования, носившего название «Патриоты и непатриотическое поведение» . Исследовалось отношение россиян к людям, не обладающих патриотическими чувствами, имеющим связи за рубежом, а также берущим взятки.

После проведения анализа результатов выяснилось, что россияне стали испытывать меньший негатив к тем согражданам, которые имеют зарубежные контакты. Если в 2014 году, на основании данных ВЦИОМ, 68% сограждан считали недостойными считаться патриотами тех, кто желает перебраться за границу, то в нынешнем году – 57%. Непатриотичности в наличии второго гражданства сегодня не видит 61% россиян, а в 2014 году – 48%. Также россияне за три года стали лояльнее относиться к тем, кто ведёт зарубежный бизнес или вступает в брак с гражданином (гражданкой) иностранного государства.

ВЦИОМ изучил мнение россиян о непатриотизме



47% опрошенных осуждают тех, кто позволяет себе непатриотические высказывания. В 2014 году таких было меньше. Отметка ВЦИОМ – 37%.
При этом отмечается, что граждане РФ стали жёстче относиться ко взяточникам. Если в 2014 году негатив к коррупционерам (в том числе и тем, кто даёт взятки) и мнение о наделении таких лиц статусом непатриотов высказывал каждый третий опрошенный, то теперь – больше трёх четвертей – 77% респондентов.

61% россиян не считают патриотами тех, кто не знаком с российской государственной символикой. Три года назад так считали 65%. Уклонистов от армии не считают патриотами 69% россиян, в 2014 было 66%. Уклонистов от уплаты налогов в РФ не считают патриотами 61% опрошенных, три года назад показатель равнялся 63%.

Использованы фотографии: vl.ru
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Комментарии 33

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  1. Topotun Сегодня, 13:12
    Не знаю, я нооборот стал относится более сдержанно к таким гражданам. Вряд ли гражданин России, проживающий за бугром, при начале войны поедет защищать свою страну. Сильно сомневаюсь.
    Topotun
    1. himRa Сегодня, 13:17
      Цитата: Topotun
      Не знаю, я нооборот стал относится более сдержанно к таким гражданам. Вряд ли гражданин России, проживающий за бугром, при начале войны поедет защищать свою страну. Сильно сомневаюсь.

      Согласен...но что творится!?мозги подменяют что ли !!!
      himRa
      1. 210окв Сегодня, 13:22
        Зато процент уклонистов от налогов немного снизился..Не заплатил-молодец!Государство обставил(что уже нонсенс)..
        210окв
        1. NIKNN Сегодня, 13:33
          ВЦИОМ
          Очередная оргаизация вставляющая мозги? Типа ты не как все......Да нет рябята меня ужене переделать... вставлено все...
          hi
          NIKNN
          1. kepmor Сегодня, 13:42
            театр абсурда...непатриотичная власть учит народ патриотизму...
            kepmor
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:10
        Цитата: himRa
        Цитата: Topotun
        Не знаю, я нооборот стал относится более сдержанно к таким гражданам. Вряд ли гражданин России, проживающий за бугром, при начале войны поедет защищать свою страну. Сильно сомневаюсь.

        Согласен...но что творится!?мозги подменяют что ли !!!

        Это таким как вы подменили "мозги" ! А у нас все по прежнему...И вам свидомым этого никогда не понять..и не зря мы вас отстреливали в 17-20 ом и т.д.!
        Пацаны у нас ростут ..

        И похлеще дедов и прадедов , не завидую я вам либерасты...
        ОТДЕЛ
  2. FirstNormann Сегодня, 13:17
    кто не знает с каким счетом наши под полтавой шведов обыграли тот не патриот?
    FirstNormann
    1. Dym71 Сегодня, 13:20
      Цитата: FirstNormann
      кто не знает с каким счетом наши под полтавой шведов обыграли тот не патриот?

      Не патриот тот, кто выставляет Полтавскую битву игрой.
      Dym71
      1. FirstNormann Сегодня, 13:22
        да и тот кто пьет амстел биир и носит левайсы_к стенке падонкаффф?
        FirstNormann
        1. De Laert Сегодня, 13:29
          Firstnormann, любите конфликт или это профессия?
          De Laert
          1. FirstNormann Сегодня, 13:30
            просто удивляет когда люди не отличают добро от зла
            FirstNormann
        2. Александр романов Сегодня, 13:29
          Цитата: FirstNormann
          да и тот кто пьет амстел биир и носит левайсы_к стенке падонкаффф?

          Не путаи *** с трамваиной ручкой
          Александр романов
          1. FirstNormann Сегодня, 13:35
            сынку ты бабушку перевел через дорогу?к уроку истории на завтра(полтавская битва)подготовился?
            FirstNormann
            1. Александр романов Сегодня, 13:37
              Цитата: FirstNormann
              сынку

              Обычно так говорят выходцы из Украины. Давно в России?
              Александр романов
              1. FirstNormann Сегодня, 13:46
                молодец старший оперативный сотрудник проверку прошел на отлично но завалил проверку по русской литературе_гоголя не знаем садись два_я и родители из россии и ссср предки с донбасса и кубани еще вопросы?
                FirstNormann
        3. Dym71 Сегодня, 13:52
          Цитата: FirstNormann
          да и тот кто пьет амстел биир и носит левайсы_к стенке падонкаффф?

          Зачем? Выезд свободный.
          И я не гоню ни в коем случае, живите где хотите и как хотите, мне просто непонятно что удерживает вас в России.
          Dym71
          1. FirstNormann Сегодня, 14:00
            вам бы я не посоветовал толкать меня с моей родины_но отвечу_если отбросить коррупционеров и прочее _примерно 70 процентов населения россии нуждается в защите и за этих людей я готов отдать свою жизнь в войне ли против запада китая(других внешних врагов)или в гражданской войне против внутренних врагов в случае ее начала_эмиграция не мой путь
            FirstNormann
  3. Altona Сегодня, 13:21
    ВЦИОМ как был глупой и ангажированной организацией, так ею и остался и вбрасывает провокационные вопросы. Насчёт гражданства-это личное дело каждого человека. Чувствует он себя гражданином Германии, США, Канады, Австралии и так далее, пусть живет там где хочет, если у него есть средства и желание. Насчет двойного гражданства, то если это представитель власти, он должен отказаться. Иначе конфликт интересов возникает.Это же и зайцу понятно. Насчет зарубежного бизнеса или вступления в брак с иностранной гражданкой, то это личное дело каждого тоже. Только потом не хныкать, что тебя обманули и обобрали, баб касается особенно.
    Altona
  4. barclay Сегодня, 13:22
    И все же "патриотов" и "не патриотов" во многом делают действия или бездействие государственных руководятелов, которые зачастую и сами думают и действуют не патриотично.
    "Рыба гниёт с головы" - старое, но справедливое утверждение.
    barclay
    1. kepmor Сегодня, 13:38
      абсолютно верно!...лучше бы ВЦИОМ этот опрос провёл бы не на улицах, а среди депутатов,министров и прочих "властителей судеб"...интересно,чтобы они мычали бы про обучение и проживание своей родни зарубежом?...про взяточничество в своих кругах?...про недвижимость в парижах с лондОнами?...про счета в оффошорах?...патриоты хреновы...
      kepmor
      1. barclay Сегодня, 13:51
        Цитата: kepmor
        интересно,чтобы они мычали бы про...

        Да, вряд ли они мычали бы. Запели бы соловьиной трелью за патриотизм.
        На их "уровне" жизни красиво балаболить - это рабочий инструмент. А личные дела и поступки - это не для официальных выступлений.
        barclay
      2. Соломон Кейн Сегодня, 14:01
        ВЦИОМ - продажная, полит-проституточная контора. Смешала Божий Дар с яичницей.
        Патриотизм - это ни есть отношение к государственному строю, к правительству и социально-политическому положению. Патриотизм прежде всего - это любовь к Родине, как к матери.
        А матерей мы не выбираем. В годы ВОВ на полях сражения погибали не только красные командиры, но и белые, синие и даже пестрые. Они отдавали жизнь не за Сталина и Коммунистическую партию, они отдавали жизнь за Родину.
        Соломон Кейн
  5. Ст.пропорщик Сегодня, 13:23
    Поколение , у которого , как на карикатурах, в глазах знаки доллара подрастает и плодится. Великая благодарность ЕБН и его команде "Дорогие россияне...".
    Ст.пропорщик
    1. Метроном Сегодня, 13:34
      Недовольство этого поколения - прямой результат политики государственной власти. Не нужно перекладывать вину и делать виноватыми тех, кто ценит свою жизнь и не желает батрачить за еду до пенсии, до которой есть большой шанс вовсе не дожить, а если и доживёшь, то на эту пенсию будешь влачить жалкое существование, в то время, как словно при монархии власть передаётся по наследству, а дети чиновников после швейцарских институтов садятся в самые высокие кресла и рекомендуют работягам затянуть пояса в ожидании светлого будущего. Надо быть садистом, чтоб желать своим детям такой участи. И государству, прежде чем от них чего-то требовать, следует им сначала что-то дать, причём реальное и осязаемое, хоть какую-то перспективу, а не эфемерное будущее. Без фундамента сложно построить хороший дом.
      Метроном
      1. himRa Сегодня, 13:49
        Поставил вам плюс.слова горькие но справедливые,возможно это одно из обьяснений таким данным статистики
        himRa
      2. виктор н Сегодня, 14:10
        Почему государство должно что-то давать? Для того ли изначально этот орган создавался? А добиваться успехов волен каждый, кто на это способен. И персональные дорожки для карьеры в обществе не предусмотрены.
        виктор н
  6. Комментарий был удален.
  7. vasilev Сегодня, 13:27
    Верно сказано
    vasilev
  8. shark Сегодня, 13:30
    Патриот желающий уехать на ПМЖ за границу -это что? нонсенс? Продать себя за кусочек хлеба... Ну да можно. Только это не патриотизм. Патриотизм -любить свою страну, переживать с ней все трудные моменты, в конце концов просто не предавать ее. А если продался раз, продашься и еще и еще. И продашь и предашь. Хотя конечно есть и другие точки зрения. Все они имеют право на существование. Я вот вижу вот так.
    shark
  9. den-protector Сегодня, 13:41
    Патриотизм бывает разный: официальный и реальный, настоящий, народный. Каков человек или группа людей на самом деле, в т.ч. по отношении к Родине, может быть проверено только в экстремальной ситуации. Кричать на официальных мероприятиях «Виват, Россия!» и трясти флагами и плакатами много ума не надо. Единственное, что сейчас еще как-то объединяет население в России - это День Победы советского народа в Великой отечественной войне. Этот святой праздник усиленно эксплуатируется определенными кругами в корыстных целях, как единственная объединяющая идея. И то допускаются разные провокации, типа дефиле Н. Поклонской то ли с портретом то ли иконой бывшего императора Николая 2-го на акции "Бессмертный полк". Хорошо, хоть в этом году она на акции не светилась. Но, к сожалению, память о Великой Победе постепенно уходит в прошлое вместе с заслуженными ветеранами. У большинства людей старшего поколения Победа в Великой отечественной войне напрямую ассоциируется с именем И.В. Сталина. Иначе и быть не может. Еще много людей, имеющих "советскую" память и воспитанных при СССР. Поэтому-то на всех уровнях пытаются вытравить любыми средствами у людей память о реальной социальной справедливости и реально действующих социальных лифтах. Снимают на госсредства всякие псевдоисторические фильмы об эпохе И.В. Сталина (исключение, пожалуй, фильм «28 панфиловцев»), идеализируют время "оттепели", демонизируют В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.П. Берию, НКВД СССР и «кровавый сталинский режим». Даже сам Гарант на разных толковищах (прямых линиях, форумах) неоднократно публично называл И.В. Сталина кровавым диктатором, а себя главным либералом. СМИ явно по заказу внедряют установку о "массовых сталинских репрессиях". И это, судя по всему, реальная государственная политика, не смотря на пафосные слова о патриотическом воспитании и сбережении народа. Такое ощущение, что на деле план Ост и инструкция А.Даллеса в измененном и завуалированном виде действуют до сих пор. Какие у России перспективы, кто-нибудь может сказать? Куда заведет страну такая внутренняя политика? Самая главная угроза, внутри страны – это барыги и их ставленники во власти. Все знают, кто это. Никак не Леша Овальный, который на виду и является, судя по всему, проектом по "утилизации" молодежного протестного электората. То, что внешняя угроза реальна, это понятно. Но она более реальна для страны в целом и для простого народа, а не для барыг, которые управляют страной посредством Гаранта и Айфона. В России, если кто помнит, тоже была неземная любовь с "партнерами" в годы так называемой перестройки и в 90-х. Просто наши барыги со временем поняли, что западные "партнеры" и "коллеги" не примут их в свой закрытый элитный неорабовладельческий клубешник и при случае могут отнять нажитое непосильным трудом. Поэтому барыги вынуждены были разыграть карту патриотизма и внешней угрозы. Вот и весь секрет расцвета официального патриотизма в "новой" России. А у простых людей в России свой патриотизм, самый обычный, не показушный.
    den-protector
  10. loaln Сегодня, 13:44
    Вообще-то степень патриотизма к Родине у каждого неангажированного гражданина складывается из двух компонентов. Как и в других социальных моментах.
    Во-первых, сопричастности, возвышенного восприятия и ПРИЕМЛИМОСТИ для него ВСЕХ социальных процессов в обществе.
    Во-вторых, ясного понимания степени принадлежности ЕМУ государственных ресурсов (полезных ископаемых, природной и промышленной инфраструктуры и т.п.).
    Чем выше степень активности этих элементов, тем больше он чувствует себя в жизненной игре ФЕРЗЁМ (не королём), а не ПЕШКОЙ. Тем более он ПАТРИОТИЧЕН. В других случаях, это сиюминутный пафос. И не более.
    loaln
  11. uskrabut Сегодня, 13:47
    У нас про патриотизм начинают говорить, когда деньги людям за их труд платить не собираются. А вот Госдума и Правительство, да всякие там администрации кишат патриотами. Там просто ну очень большая плотность патриотов на 1 квадратный метр.
    uskrabut
    1. yuriy55 Сегодня, 14:06
      Цитата: uskrabut
      А вот Госдума и Правительство, да всякие там администрации кишат патриотами. Там просто ну очень большая плотность патриотов на 1 квадратный метр.

      А наши госдумовские патриоты, как голуби: где их прикормили, там они и "тусуются"...
      yuriy55
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:11
        я бы добавил:.." там и гадят".
        Соломон Кейн
  12. yuriy55 Сегодня, 14:03
    ВЦИОМ много чего изучает, только если заговорили о патриотизме, то явно готовят либо повышение налогов, либо повышение цен, либо урезание зарплат, либо всё вместе сразу... belay
    Когда мне начинают говорить о патриотизме:
    Патриоти́зм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов Отечества

    я всегда убеждаюсь в одном:
    ВЛАСТЬ ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ ИНТЕРЕСАМИ НАРОДА ВО БЛАГО СВОИХ ИНТЕРЕСОВ
    Ибо нет у меня ответов на вопросы, почему для народа - краюха хлеба, а для себя-любимых кусок яблочного пирога? belay
    Даже не стану приводить все многочисленные "приколы" нашей любимой власти...
    yuriy55
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