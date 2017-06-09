ВЦИОМ изучил мнение россиян о непатриотизме
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического исследования, носившего название «Патриоты и непатриотическое поведение» . Исследовалось отношение россиян к людям, не обладающих патриотическими чувствами, имеющим связи за рубежом, а также берущим взятки.
После проведения анализа результатов выяснилось, что россияне стали испытывать меньший негатив к тем согражданам, которые имеют зарубежные контакты. Если в 2014 году, на основании данных ВЦИОМ, 68% сограждан считали недостойными считаться патриотами тех, кто желает перебраться за границу, то в нынешнем году – 57%. Непатриотичности в наличии второго гражданства сегодня не видит 61% россиян, а в 2014 году – 48%. Также россияне за три года стали лояльнее относиться к тем, кто ведёт зарубежный бизнес или вступает в брак с гражданином (гражданкой) иностранного государства.
47% опрошенных осуждают тех, кто позволяет себе непатриотические высказывания. В 2014 году таких было меньше. Отметка ВЦИОМ – 37%.
При этом отмечается, что граждане РФ стали жёстче относиться ко взяточникам. Если в 2014 году негатив к коррупционерам (в том числе и тем, кто даёт взятки) и мнение о наделении таких лиц статусом непатриотов высказывал каждый третий опрошенный, то теперь – больше трёх четвертей – 77% респондентов.
61% россиян не считают патриотами тех, кто не знаком с российской государственной символикой. Три года назад так считали 65%. Уклонистов от армии не считают патриотами 69% россиян, в 2014 было 66%. Уклонистов от уплаты налогов в РФ не считают патриотами 61% опрошенных, три года назад показатель равнялся 63%.
После проведения анализа результатов выяснилось, что россияне стали испытывать меньший негатив к тем согражданам, которые имеют зарубежные контакты. Если в 2014 году, на основании данных ВЦИОМ, 68% сограждан считали недостойными считаться патриотами тех, кто желает перебраться за границу, то в нынешнем году – 57%. Непатриотичности в наличии второго гражданства сегодня не видит 61% россиян, а в 2014 году – 48%. Также россияне за три года стали лояльнее относиться к тем, кто ведёт зарубежный бизнес или вступает в брак с гражданином (гражданкой) иностранного государства.
47% опрошенных осуждают тех, кто позволяет себе непатриотические высказывания. В 2014 году таких было меньше. Отметка ВЦИОМ – 37%.
При этом отмечается, что граждане РФ стали жёстче относиться ко взяточникам. Если в 2014 году негатив к коррупционерам (в том числе и тем, кто даёт взятки) и мнение о наделении таких лиц статусом непатриотов высказывал каждый третий опрошенный, то теперь – больше трёх четвертей – 77% респондентов.
61% россиян не считают патриотами тех, кто не знаком с российской государственной символикой. Три года назад так считали 65%. Уклонистов от армии не считают патриотами 69% россиян, в 2014 было 66%. Уклонистов от уплаты налогов в РФ не считают патриотами 61% опрошенных, три года назад показатель равнялся 63%.
Использованы фотографии: vl.ru
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