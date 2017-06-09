14:12 09 июня

Новый теракт в Ираке. Счёт террористическим атакам потерян...

Очередной террористический акт произошёл сегодня в Ираке. Информационные агентства сообщают о том, что взрыв большой силы прогремел в городе Мусаиб. По предварительным данным, погибли 20 человек, не менее 25 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт в Мусаибе взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (* запрещена в РФ).

Бомба была приведена в действие террористом-смертником на рынке Мусаиба в тот момент, когда на торговых площадях находились сотни людей. Отмечено, что в связи с возникшей паникой был затруднён подъезд к месту происшествия карет скорой помощи. Пострадавшие вывозились в медицинские учреждения на обычных частных автомобилях, а также в грузовиках местных торговцев.

Новый теракт в Ираке. Счёт террористическим атакам потерян...



Информация о числе погибших и раненых уточняется.

При нынешнем положении дел в Ираке террористические акты превратились для этой страны в самые настоящие кровавые будни. При этом так называемая "коалиция" ничего не может (или не хочет) сделать с разгулом международного терроризма.

На этом фоне приходят сообщения об активизации применения боевиками ИГИЛ (*) беспилотных летательных аппаратов в Сирии и Ираке.

Портал «TerrorMonitor» в Твиттере сообщает о том, что игиловцы с помощью беспилотника, несшего взрывчатку на борту, атаковали позиции курдских вооружённых формирований на востоке сирийской провинции Ракка. Боевики пытаются помешать коалиционным антиигиловским силам взять под свой контроль сирийско-иракскую границу, через которую ИГИЛ (*) получает снабжение с иракской территории.


Использованы фотографии: https://twitter.com/iraqi_day
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Комментарии 8

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  1. V.ic Сегодня, 13:35
    Ответственность за теракт в Мусаибе взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (* запрещена в РФ)

    Кто бы в этом сомневался? Суннит шииту не друг и не брат.
    V.ic
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:47
      А помнится Ирак бомбили и главное было наличие оружия массового поражения..! Так и не представили доказательств США! В Сирии было , но его отдали сразу США ! А бойня продолжается ..Логично все мужики? Что нужно этим "товарищам" на Ближнем востоке..?
      ОТДЕЛ
  2. Deniska999 Сегодня, 13:35
    Там почти каждый день теракты...
    Deniska999
    1. Чёрный Сегодня, 13:37
      После того как сша под надуманным предлогом уничтожили суверенное государство взрывы и убийства стали в нём обыденным повседневным делом.
      Чёрный
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 13:36
    Остается только выразить искренние соболезнования родным погибших и сочувствие пострадавшим.
    КОТ БАЮН
  4. Irokez Сегодня, 13:37
    Террор - это давление на государство.
    Ищите кому это выгодно - те и заказчики. Ну и без денег (больших денег) террор не бывает. Ищите тех у кого есть деньги.
    Вот и получается террор заказывают те кому это выгодно и у кого есть деньги. Доллар - это деньги, а выгода есть у мирового полицейского.
    Типично на примере Филипин и текущий терракт так же как и в Турции и вообще везде в мире.
    Irokez
    1. Александр романов Сегодня, 13:40
      Цитата: Irokez
      Ищите тех у кого есть деньги.

      У ИГИЛ их не мало
      Александр романов
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:39
    Что там-траур в лицемерной Европе? Эйфелева башня раскрашена в цвета иракского флага, толпы европейцев негодуют, возле посольств Ирака во всем мире лежат буквально вагоны цветов??? belay Глуха и слепа Европа, приносящая как и сша массовую смерть неповинным людям.
    Изгоняющий либероидов
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