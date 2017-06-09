Новый теракт в Ираке. Счёт террористическим атакам потерян...

Очередной террористический акт произошёл сегодня в Ираке. Информационные агентства сообщают о том, что взрыв большой силы прогремел в городе Мусаиб. По предварительным данным, погибли 20 человек, не менее 25 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за теракт в Мусаибе взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (* запрещена в РФ).Бомба была приведена в действие террористом-смертником на рынке Мусаиба в тот момент, когда на торговых площадях находились сотни людей. Отмечено, что в связи с возникшей паникой был затруднён подъезд к месту происшествия карет скорой помощи. Пострадавшие вывозились в медицинские учреждения на обычных частных автомобилях, а также в грузовиках местных торговцев.Информация о числе погибших и раненых уточняется.При нынешнем положении дел в Ираке террористические акты превратились для этой страны в самые настоящие кровавые будни. При этом так называемая "коалиция" ничего не может (или не хочет) сделать с разгулом международного терроризма.На этом фоне приходят сообщения об активизации применения боевиками ИГИЛ (*) беспилотных летательных аппаратов в Сирии и Ираке.Портал «TerrorMonitor» в Твиттере сообщает о том, что игиловцы с помощью беспилотника, несшего взрывчатку на борту, атаковали позиции курдских вооружённых формирований на востоке сирийской провинции Ракка. Боевики пытаются помешать коалиционным антиигиловским силам взять под свой контроль сирийско-иракскую границу, через которую ИГИЛ (*) получает снабжение с иракской территории.