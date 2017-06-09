14:08 09 июня

Тактика "жабьих прыжков" ВСУ в районе Бахмутки фактически остаётся без ответа

Сегодня российская сторона в СЦКК в Донбассе согласовала очередной «режим тишины». Согласование проходило в связи со срочной необходимостью ремонта повреждённого Южнодонбасского водовода. В результате обстрелов на водоводе была повреждена одна из насосных станций. Восстановительные мероприятия проводятся в присутствии российских офицеров Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Известно о том, что в результате повреждения водовода без воды остаются не только те населённые пункты, которые находятся на юге ДНР, но также и города, подконтрольные Киеву: Волноваха, Мариуполь и др. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей .

Южнодонбасский водовод находится на территории контроля ДНР в районе города Ясиноватая. Две фильтровальные станции из трёх обслуживают подконтрольную Киеву территорию региона.


Сегодня же стало известно о прибытии на Донбасс очередного отряда женщин-снайперов из-за пределов Украины. Портал «Русская весна» сообщает, что спайперы переброшены на Донбасс из государств Прибалтики. Информацию о прибытии женщин-снайперов подтверждают местные жители. Один из них позвонил на «горячую линию» МГБ ЛНР и сообщил о том, что наёмницы живут в отдельно стоящем доме в районе Погореловки.

На этом фоне поступают подробности активизации ВСУ вдоль линии соприкосновения с ЛНР. Представители Народной милиции республики сообщают о том, что в ночь на 8 июня диверсионная группа спецназа ДНР осуществила нападение на блокпост в районе Кировка. Заявлено, что все представители НМ ДНР (не менее 3-х человек) в результате внезапного нападения погибли. Разведка ЛНР говорит о том, что нападение было совершено силами 8-го полка спецназа ВСУ. Официально эту информацию командование НМ ЛНР пока не подтверждает.

Тактика "жабьих прыжков" ВСУ в районе Бахмутки фактически остаётся без ответа


Отмечается, что до сих пор под огневым контролем ВСУ находится дорога в районе Бахмутки. Позиции НМ ЛНР на одной из высот в этом районе перешли под контроль ВСУ. Это всё та же тактика "жабьих прыжков" киевских силовиков.

Использованы фотографии: @MVD_LNR
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Комментарии 9

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  1. NKT Сегодня, 13:55
    Прибалтийские спортсменки и сюда приехали, мало им Чечни было
    NKT
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:58
      И тут прибалтийские снайперши. В чечне они видно мало опыта получили с уки.
      Владимир 38
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:03
      Рвали их там, надо было еще части по родственникам рассылать, что бы помнили, а то память короткая...
      Владимир 38
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:57
    С нашей стороны там что ,сплошь дети малые? Не настохорошело самих себя обманывать, или это от недостатка ума -верить укроине ? Противно уже читать как мы сами себя неуважаем, договариваясь с мерзавцами, место которым в могиле.
    Изгоняющий либероидов
  3. RUSOIVAN Сегодня, 13:58
    А нельзя все заминировать так, чтоб следующий прыжок в Киеве "услышали"?
    RUSOIVAN
  4. Метроном Сегодня, 14:00
    На этом фоне поступают подробности активизации ВСУ вдоль линии соприкосновения с ЛНР. Представители Народной милиции республики сообщают о том, что в ночь на 8 июня диверсионная группа спецназа ДНР осуществила нападение на блокпост в районе Кировка. Заявлено, что все представители НМ ДНР (не менее 3-х человек) в результате внезапного нападения погибли. Разведка ЛНР говорит о том, что нападение было совершено силами 8-го полка спецназа ВСУ. Официально эту информацию командование НМ ЛНР пока не подтверждает.

    Кто на ком стоял? ДНР уже воюет с ЛНР?
    Метроном
    1. DenZ Сегодня, 14:06
      Я чет тоже не врубился.
      DenZ
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 14:05
    Сегодня же стало известно о прибытии на Донбасс очередного отряда женщин-снайперов из-за пределов Украины - все. После этой фразы я понял, что статья переписана с ереси Басурина и смысл текста статьи нужно будет делить на восемь... Стандартный набор клише, дабы подогреть азарт диванных хомячков.
    Вождь краснокожих
  6. Толстоевский Сегодня, 14:05
    главное - жаб в плен не брать
    Толстоевский
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