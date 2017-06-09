Тактика "жабьих прыжков" ВСУ в районе Бахмутки фактически остаётся без ответа
Сегодня российская сторона в СЦКК в Донбассе согласовала очередной «режим тишины». Согласование проходило в связи со срочной необходимостью ремонта повреждённого Южнодонбасского водовода. В результате обстрелов на водоводе была повреждена одна из насосных станций. Восстановительные мероприятия проводятся в присутствии российских офицеров Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Известно о том, что в результате повреждения водовода без воды остаются не только те населённые пункты, которые находятся на юге ДНР, но также и города, подконтрольные Киеву: Волноваха, Мариуполь и др. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей .
Южнодонбасский водовод находится на территории контроля ДНР в районе города Ясиноватая. Две фильтровальные станции из трёх обслуживают подконтрольную Киеву территорию региона.
Сегодня же стало известно о прибытии на Донбасс очередного отряда женщин-снайперов из-за пределов Украины. Портал «Русская весна» сообщает, что спайперы переброшены на Донбасс из государств Прибалтики. Информацию о прибытии женщин-снайперов подтверждают местные жители. Один из них позвонил на «горячую линию» МГБ ЛНР и сообщил о том, что наёмницы живут в отдельно стоящем доме в районе Погореловки.
На этом фоне поступают подробности активизации ВСУ вдоль линии соприкосновения с ЛНР. Представители Народной милиции республики сообщают о том, что в ночь на 8 июня диверсионная группа спецназа ДНР осуществила нападение на блокпост в районе Кировка. Заявлено, что все представители НМ ДНР (не менее 3-х человек) в результате внезапного нападения погибли. Разведка ЛНР говорит о том, что нападение было совершено силами 8-го полка спецназа ВСУ. Официально эту информацию командование НМ ЛНР пока не подтверждает.
Отмечается, что до сих пор под огневым контролем ВСУ находится дорога в районе Бахмутки. Позиции НМ ЛНР на одной из высот в этом районе перешли под контроль ВСУ. Это всё та же тактика "жабьих прыжков" киевских силовиков.
Известно о том, что в результате повреждения водовода без воды остаются не только те населённые пункты, которые находятся на юге ДНР, но также и города, подконтрольные Киеву: Волноваха, Мариуполь и др. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей .
Южнодонбасский водовод находится на территории контроля ДНР в районе города Ясиноватая. Две фильтровальные станции из трёх обслуживают подконтрольную Киеву территорию региона.
Сегодня же стало известно о прибытии на Донбасс очередного отряда женщин-снайперов из-за пределов Украины. Портал «Русская весна» сообщает, что спайперы переброшены на Донбасс из государств Прибалтики. Информацию о прибытии женщин-снайперов подтверждают местные жители. Один из них позвонил на «горячую линию» МГБ ЛНР и сообщил о том, что наёмницы живут в отдельно стоящем доме в районе Погореловки.
На этом фоне поступают подробности активизации ВСУ вдоль линии соприкосновения с ЛНР. Представители Народной милиции республики сообщают о том, что в ночь на 8 июня диверсионная группа спецназа ДНР осуществила нападение на блокпост в районе Кировка. Заявлено, что все представители НМ ДНР (не менее 3-х человек) в результате внезапного нападения погибли. Разведка ЛНР говорит о том, что нападение было совершено силами 8-го полка спецназа ВСУ. Официально эту информацию командование НМ ЛНР пока не подтверждает.
Отмечается, что до сих пор под огневым контролем ВСУ находится дорога в районе Бахмутки. Позиции НМ ЛНР на одной из высот в этом районе перешли под контроль ВСУ. Это всё та же тактика "жабьих прыжков" киевских силовиков.
Использованы фотографии: @MVD_LNR
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