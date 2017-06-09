14:11 09 июня

МО РФ показало стрельбу из ЗРК "Тор-М2"

На полигоне Капустин Яр, на базе учебного центра боевого применения войсковой ПВО Сухопутных войск в Астраханской области прошли первые ракетные стрельбы из ЗРК «Тор-М2» зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа, сообщили в Минобороны.



Стрельбы выполнялись по сложным мишеням, имитирующим полет современных самолетов тактической авиации, крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотных летательных аппаратов различного назначения
– говорится в сообщении, опубликованном Минобороны в своей группе соцсети «Вконтакте» .


После стрельб зенитчики возвратятся в пункт постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне Московской области, отметили в военном ведомстве.

Напомним, в июле прошлого года в Минобороны сообщали, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» поступили на вооружение 1-й гвардейской танковой армии.


Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 2

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:00
    Сейчас укроина, сша и голландия в один голос подтвердят что это тот самый бук, и та самая ракета сбившая "боинг "в небе Донбасса. fool Неважно , что стрелял "Тор"! belay
    Изгоняющий либероидов
  2. himRa Сегодня, 14:01
    Ждал когда на "ходу" стрельнет
    himRa
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