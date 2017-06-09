МО РФ показало стрельбу из ЗРК "Тор-М2"
На полигоне Капустин Яр, на базе учебного центра боевого применения войсковой ПВО Сухопутных войск в Астраханской области прошли первые ракетные стрельбы из ЗРК «Тор-М2» зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа, сообщили в Минобороны.
После стрельб зенитчики возвратятся в пункт постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне Московской области, отметили в военном ведомстве.
Напомним, в июле прошлого года в Минобороны сообщали, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» поступили на вооружение 1-й гвардейской танковой армии.
Стрельбы выполнялись по сложным мишеням, имитирующим полет современных самолетов тактической авиации, крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотных летательных аппаратов различного назначения– говорится в сообщении, опубликованном Минобороны в своей группе соцсети «Вконтакте» .
После стрельб зенитчики возвратятся в пункт постоянной дислокации и заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне Московской области, отметили в военном ведомстве.
Напомним, в июле прошлого года в Минобороны сообщали, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» поступили на вооружение 1-й гвардейской танковой армии.
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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