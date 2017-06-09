В российские войска за полгода поставлено более 750 единиц вооружения и техники
Более 750 единиц нового вооружения и техники получили российские войска за последние полгода, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По словам министра, с начала 2017 года доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности составила 58%.
В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти.
За последние полгода в войска поставлено свыше 750 единиц нового вооружения и военной техники, отремонтировано 380 единиц военной техники, проведено сервисное обслуживание порядка 7 тысяч единиц,сказал Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства.
По словам министра, с начала 2017 года доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности составила 58%.
Напомню, что нашими приоритетными задачами являются перевооружение группировок войск на западном и юго-западном стратегических направлениях и оснащение войск в арктической зоне,добавил Шойгу.
В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти.
Использованы фотографии: ИА Новости / Владимир Астапкович
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