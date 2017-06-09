В российские войска за полгода поставлено более 750 единиц вооружения и техники

За последние полгода в войска поставлено свыше 750 единиц нового вооружения и военной техники, отремонтировано 380 единиц военной техники, проведено сервисное обслуживание порядка 7 тысяч единиц,

Напомню, что нашими приоритетными задачами являются перевооружение группировок войск на западном и юго-западном стратегических направлениях и оснащение войск в арктической зоне,