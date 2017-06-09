16:03 09 июня

В российские войска за полгода поставлено более 750 единиц вооружения и техники

Более 750 единиц нового вооружения и техники получили российские войска за последние полгода, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



За последние полгода в войска поставлено свыше 750 единиц нового вооружения и военной техники, отремонтировано 380 единиц военной техники, проведено сервисное обслуживание порядка 7 тысяч единиц,
сказал Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства.


По словам министра, с начала 2017 года доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности составила 58%.

Напомню, что нашими приоритетными задачами являются перевооружение группировок войск на западном и юго-западном стратегических направлениях и оснащение войск в арктической зоне,
добавил Шойгу.

В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти.

Использованы фотографии: ИА Новости / Владимир Астапкович
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Комментарии 10

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  1. Владимир16 Сегодня, 14:44
    поставлено более 750 единиц вооружения и техники

    А именно 749 патронов для АК и один бульдозер с запасной гусеницей.
    Что за манера мешать все в кучу и говорить иносказательно?
    Почему бы не говорить более конкретно и отделять мух от котлет?
    Владимир16
    1. Александр романов Сегодня, 14:53
      Цитата: Владимир16
      А именно 749 патронов для АК

      Типа умное,что то написал. Смаилик поставь,что бы потом сам ,над своим коментом поржал
      Александр романов
      1. Владимир16 Сегодня, 14:56
        романов, это ты перед зеркалом себе строчишь? пулеметчик-пургаметчик. Защитник тех, кто в защите не нуждается. laughing а вдруг кто отблагодарит.
        Владимир16
        1. Александр романов Сегодня, 15:05
          Цитата: Владимир16
          . Защитник тех, кто в защите не нуждается

          Я их не защищаю,а вот пургу от таких как ты,читать устал.
          Александр романов
    2. Дамир Сегодня, 14:56
      потому что Операция "Ы".... кому надо те знают....
      Дамир
    3. tiredwithall Сегодня, 14:57
      Цитата: Владимир16
      Что за манера мешать все в кучу и говорить иносказательно?

      Так легче и громче отчитаться. А в целом темпы перевооружения и довооружения слабоваты, объемы поставок малы, что видно и без отчета.
      tiredwithall
    4. Комментарий был удален.
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
    Нехилые темпы.Так-бы про Т-50 или эсминцы говорили.Колёсная и гусеничная техника-не панацея.Можно состряпать и поболее.Серьёзного маловато.Понимаю.Всему-своё время.Которое-на исходе.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 15:04
      Насчет "серьезного" нам и не скажут.И правильно сделают.
      Цитата: ВЕРЕСК
      Нехилые темпы.Так-бы про Т-50 или эсминцы говорили.Колёсная и гусеничная техника-не панацея.Можно состряпать и поболее.Серьёзного маловато.Понимаю.Всему-своё время.Которое-на исходе.
      210окв
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:13
        Насчет "серьезного" нам и не скажут.Согласен.К сожалению не можем узнать чего у нас и как в оборонке.Так и правильно.Правила политики и обороны не предлагают,а определяют количество информации в СМИ.
        ВЕРЕСК
  3. roskot Сегодня, 15:39
    Сколько, чего и куда - тема закрытая. И никто вам не скажет. Так что если служил - должен знать.
    roskot
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