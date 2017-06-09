В России испытали бортовые комплексы обороны для крылатых ракет

Мы подготовили комплект аппаратуры для установки на крылатые ракеты различных модификаций. Причем боевая часть ракет может быть какая угодно, но все они будут оснащены бортовыми комплексами обороны,

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) создал и испытал бортовые комплексы обороны для крылатых ракет различных модификаций, передает ТАСС сообщение советника заместителя гендиректора компании Владимира Михеева.рассказал Михеев.По словам советника, на сегодняшний день эта система уже прошла все необходимые испытания и готова к серийному производству.Агентство поясняет, что «бортовой комплекс обороны – это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации».