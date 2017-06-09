16:07 09 июня

В России испытали бортовые комплексы обороны для крылатых ракет

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) создал и испытал бортовые комплексы обороны для крылатых ракет различных модификаций, передает ТАСС сообщение советника заместителя гендиректора компании Владимира Михеева.



Мы подготовили комплект аппаратуры для установки на крылатые ракеты различных модификаций. Причем боевая часть ракет может быть какая угодно, но все они будут оснащены бортовыми комплексами обороны,
рассказал Михеев.


По словам советника, на сегодняшний день эта система уже прошла все необходимые испытания и готова к серийному производству.

Агентство поясняет, что «бортовой комплекс обороны – это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 9

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:19
    Малость не понял.Что за фишка.бортовые комплексы обороны для крылатых ракет различных модификаций Т.е ракету в полёте защищает какой-то пепелац?Или что?Ну КРЭТ удивляет!И репу почесать-всё равно не понять.Там ПРО всобачили чтоль?
    ВЕРЕСК
    1. Дамир Сегодня, 15:28
      таки да.... всобачили... в саму ракету... теперь вот и думай кто кого сбивать летит...
      Дамир
    2. RASKAT Сегодня, 15:31
      Все просто, если ракета чувствует что ее облучают ставятся помехи. Как правило двух видов, либо забивается чистота локатора, либо ( это как правило на противокорабельных ракетах, на конечном участке) создается цифровой двойник ракеты. Ракета светит своей РЛС в воду, а РЛС противника или головка самонаведения ракеты перехватчика наводится на отраженный сигнал, то есть на воду.
      Есть еще пара приемов, но не будем разглашать тайну, пусть враг сам думает.
      RASKAT
    3. Удав КАА Сегодня, 15:36
      Цитата: ВЕРЕСК
      Там ПРО всобачили чтоль?

      Всобачили очередную РЭБ-вафлю, которая сведет с ума ГСН ЗУРа, показывая совсем другое местоположение КР. А вы думаете "Эльбрусы" просто так сотнями тысяч мастрячут!? А всего-то чип 24 (18) нм!!! А сколько чудес натворить можно умелыми мозгами!!! good
      Удав КАА
    4. котэ119 Сегодня, 15:42
      речь идёт о комплексах рэб, устанавливаемых на борту ракеты
      котэ119
  2. Дамир Сегодня, 15:27
    т.е. теперь прежде чем лететь сбивать крылатую ракету надобно крепко задуматься.... а вдруг она вовсе не по наземной цели намечена... а как раз приманивает всяческое ПВО для прореживания/уничтожения... знатно.. знатно...
    Дамир
    1. Deadушка Сегодня, 15:33
      Ну да, следующий этап развития оружия - интеграция системы обороны в наступательные системы.
      Страшно представить, что можно "запихнуть" в "Сармат".... эдак она по противоракетам своими ракетами и лазерами начнет "шмалять". laughing
      Deadушка
      1. Дамир Сегодня, 15:51
        Сармат сам по себе страшен!!!! а с системой ПВО/ПРО летучий песец....
        Дамир
  3. БАБА ШУРА Сегодня, 15:58
    Не поверю пока нечаянно в евреев не попадут.
    БАБА ШУРА
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