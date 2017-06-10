Непоражаемых танков не существует

Некоторое время назад в Интернете появились снимки танка Т-72, который ополченцы Луганской народной республики модернизировали, полностью излечив одну из его старых "болезней": защитили зону стыка у башни и корпуса. Инженеры-конструкторы изначально сделали нижний погон башни крайне уязвимым для средств поражения противника, но луганцы, поставив на Т-72 дополнительную динамореактивную броню, только лучше укрепили машину. Но можно ли сделать танк полностью неуязвимым?Знаете, какая самая лучшая броня? Обычный воздух! Впервые воздушная прослойка между слоями брони была использована еще в годы Первой мировой войны. Тогда французские конструкторы и военные, выпустившие на поле боя свой первый танк CА-1 "Шнейдер", заметили, что его защита толщиной 5,4 миллиметра пробивается пулями германских винтовок.Защиту танка усилили, установив на него дополнительные броневые листы. Решение было удачным: пуля, пробивая первый лист, до второго слоя брони даже не добиралась.В годы Второй мировой такую броню на своей технике использовали немцы: она закрывала ходовую часть и башню танков Т-III и Т-IV. Пули советских ПТР пробивали ее тонкие листы, но сам корпус и башню повредить уже не могли.В годы гражданской войны в США между Севером и Югом тюки из хлопка словно кубики устанавливались вдоль бортов палубы. Это была отличная защита судовых рубок от ружейных пуль.В 30-ые годы один советский изобретатель предлагал устанавливать на самолетах броню из прессованного пуха. Но из этой затеи ничего не вышло, потому что прессованный пух был слишком тяжел, а непрессованный — чересур объемен.В конце 20-х годов прошлого века одессит Палийчук предложил по бортам линкоров устанавливать шестигранные камеры и наполнять их раскаленными газами из топок; чуть позже он придумал заменить легкий газ на взрывчатку. Но идею сочли неработоспособной. А зря. Именно такой броней в 1982 году прикрыли свои танки израильтяне: она оказалась весьма эффективным средством защиты.Теперь многие современные танки имеют броню, воздействующую на попадающие в нее снаряды энергией взрыва и выбрасываемой им навстречу металлической пластине. Такая броня сама отвечает ударом на удар.Сейчас появились еще более совершенные средства защиты — дистанционные — срабатывающие буквально за миллисекунды. Специальный радар засекает подлетающий к танку боеприпас и выбрысывает ему навстречу разрывной снаряд, уничтожающий его или сбивающий с курса силой взрыва.В годы Второй мировой войны никакая броня не могла спасти танк при попадании в него 100-килограммовой авиационной бомбы. Штурмовик Ил-2 брал четыре "сотки", однако попасть с большой высоты в танк было делом очень нелегким. Поэтому позже их заменили малокалиберными бомбами, пробивающими тонкую горизонтальную броню машины, используя кумулятивный эффект.Сегодня существуют самонаводящиеся противотанковые боеприпасы, которые доставляются к цели ракетами залпового огня и опускаются на парашютах. Они сами находят неприятельские танки и поражают их направленным взрывом.Давайте себе представим авиационный боеприпас весом в 250-400 килограмм, выполненный в виде обычной авиационной бомбы с корпусом из очень прочного сплава, целиком залитой обыкновенным чугуном. На носу — система наведения, передающая картинку на экран в кабине пилота. Бомба сбрасывается с высоты в пять километров и падает вниз, развивая сверхзвуковую скорость. Даже если оказавшийся внизу танк будет оборудован самыми современными средствами дистанционной защиты и начнет отстреливаться от этой бомбы разрывными зарядами, сделать он ей все равно ничего не сможет.Никакая взрывчатка такой тяжелой бомбе просто не нужна. Она разнесет любой танк на части исключительно за счет своей массы и скорости падения. Самой дорогостоящей ее частью будет только тонкая оболочка корпуса, которая в момент удара должна защитить начинку — чугун — от разрушения. Главное — это навести такую бомбу точно на цель, а уж после ее попадания не спасется ни один современный танк.