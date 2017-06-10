16:33 10 июня

Непоражаемых танков не существует

Некоторое время назад в Интернете появились снимки танка Т-72, который ополченцы Луганской народной республики модернизировали, полностью излечив одну из его старых "болезней": защитили зону стыка у башни и корпуса. Инженеры-конструкторы изначально сделали нижний погон башни крайне уязвимым для средств поражения противника, но луганцы, поставив на Т-72 дополнительную динамореактивную броню, только лучше укрепили машину. Но можно ли сделать танк полностью неуязвимым?

Непоражаемых танков не существует


Броня из воздуха


Знаете, какая самая лучшая броня? Обычный воздух! Впервые воздушная прослойка между слоями брони была использована еще в годы Первой мировой войны. Тогда французские конструкторы и военные, выпустившие на поле боя свой первый танк CА-1 "Шнейдер", заметили, что его защита толщиной 5,4 миллиметра пробивается пулями германских винтовок.

Защиту танка усилили, установив на него дополнительные броневые листы. Решение было удачным: пуля, пробивая первый лист, до второго слоя брони даже не добиралась.

В годы Второй мировой такую броню на своей технике использовали немцы: она закрывала ходовую часть и башню танков Т-III и Т-IV. Пули советских ПТР пробивали ее тонкие листы, но сам корпус и башню повредить уже не могли.

Броня из ваты

В годы гражданской войны в США между Севером и Югом тюки из хлопка словно кубики устанавливались вдоль бортов палубы. Это была отличная защита судовых рубок от ружейных пуль.

В 30-ые годы один советский изобретатель предлагал устанавливать на самолетах броню из прессованного пуха. Но из этой затеи ничего не вышло, потому что прессованный пух был слишком тяжел, а непрессованный — чересур объемен.

Пушка как броня

В конце 20-х годов прошлого века одессит Палийчук предложил по бортам линкоров устанавливать шестигранные камеры и наполнять их раскаленными газами из топок; чуть позже он придумал заменить легкий газ на взрывчатку. Но идею сочли неработоспособной. А зря. Именно такой броней в 1982 году прикрыли свои танки израильтяне: она оказалась весьма эффективным средством защиты.

Теперь многие современные танки имеют броню, воздействующую на попадающие в нее снаряды энергией взрыва и выбрасываемой им навстречу металлической пластине. Такая броня сама отвечает ударом на удар.

Сейчас появились еще более совершенные средства защиты — дистанционные — срабатывающие буквально за миллисекунды. Специальный радар засекает подлетающий к танку боеприпас и выбрысывает ему навстречу разрывной снаряд, уничтожающий его или сбивающий с курса силой взрыва.

Бить по самому уязвимому месту

В годы Второй мировой войны никакая броня не могла спасти танк при попадании в него 100-килограммовой авиационной бомбы. Штурмовик Ил-2 брал четыре "сотки", однако попасть с большой высоты в танк было делом очень нелегким. Поэтому позже их заменили малокалиберными бомбами, пробивающими тонкую горизонтальную броню машины, используя кумулятивный эффект.

Сегодня существуют самонаводящиеся противотанковые боеприпасы, которые доставляются к цели ракетами залпового огня и опускаются на парашютах. Они сами находят неприятельские танки и поражают их направленным взрывом.

Вес имеет значение

Давайте себе представим авиационный боеприпас весом в 250-400 килограмм, выполненный в виде обычной авиационной бомбы с корпусом из очень прочного сплава, целиком залитой обыкновенным чугуном. На носу — система наведения, передающая картинку на экран в кабине пилота. Бомба сбрасывается с высоты в пять километров и падает вниз, развивая сверхзвуковую скорость. Даже если оказавшийся внизу танк будет оборудован самыми современными средствами дистанционной защиты и начнет отстреливаться от этой бомбы разрывными зарядами, сделать он ей все равно ничего не сможет.

Никакая взрывчатка такой тяжелой бомбе просто не нужна. Она разнесет любой танк на части исключительно за счет своей массы и скорости падения. Самой дорогостоящей ее частью будет только тонкая оболочка корпуса, которая в момент удара должна защитить начинку — чугун — от разрушения. Главное — это навести такую бомбу точно на цель, а уж после ее попадания не спасется ни один современный танк.

Автор: Вячеслав Шпаковский
Первоисточник: https://www.pravda.ru/authored/05-06-2017/1336349-tanks-0/


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Комментарии 8

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  1. cariperpaint Сегодня, 15:17
    ни чего не понял...
    cariperpaint
    1. вадим dok Сегодня, 15:38
      Я тоже понял только одно- меч всегда победит щит!И второе применить против танка бетонобойную (бункерную) бомбу!ЭТО КЛАСС?!!!!!!
      вадим dok
      1. Проксима Сегодня, 15:52
        Цитата: вадим dok
        Я тоже понял только одно- меч всегда победит щит!


        Вот танк, который практически непоражаемый. Правда ПРАКТИЧЕСКИ воевать он тоже был не в состоянии, а "воевал"только на картинках и в воспалённых наркотиками мозгах руководителей Третьего Рейха.
        Проксима
    2. sabakina Сегодня, 15:50
      Цитата: cariperpaint
      ни чего не понял...

      Солнце, воздух и броня-наши лучшие друзья.
      sabakina
  2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 16:03
    Чего тут непонятного: у человека сессия , экзамены , зачеты - писать некогда , а надо.

    Вообще у ВО , по моему то , что военные называют кризис наступления . Жил бы я в Федерации, я бы подписку оформил, хотя правда, и без моих копеек видно, что это не помогает .
    Хорошо вот Русскому Географическому Обществу , там такие люди их протежируют ; а вот ещё художественная гимнастика во главе с Виннер - какой у них союз со спонсором( вернее спонсор имеет союз с Винер , но это неважно))) , а тут патриотический сайт вязнет , ау, где государственная мысль?
    А тем временем Волчек из " Современника" и Райкин из " сатирикона" и иже с ними по прежнему уверены, что обязанность и прямо таки долг народа насыпать им много денег в кормушку и благоговейно отойти в сторону , не мешая творческому процессу самовыражения режиссера и актеров в государственном здании на государственные деньги и на государственной зарплате . Поразительно , немыслимо и позорно блеять про свободу и одновременно не вынимать рыло из госкормушки ( про билеты налево и сдачу в аренду помещений театров я даже не намекаю, упаси бог). И самое главное- они кормушку получают, никто не забирает.
    Может и ВО перейти в либералы , вон как эти премудрые живут , а?
    За Родину , мать вашу ))
    1. мордвин 3 Сегодня, 16:14
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Чего тут непонятного: у человека сессия , экзамены , зачеты - писать некогда , а надо

      Тов. Шпаковский хочет сказать, что надо просто попасть в танк с высоты 5 тыщ. метров болванкой весом в четверть тонны. И всё, танку капут.
      мордвин 3
  3. svp67 Сегодня, 16:12
    Даже если оказавшийся внизу танк будет оборудован самыми современными средствами дистанционной защиты и начнет отстреливаться от этой бомбы разрывными зарядами, сделать он ей все равно ничего не сможет.
    сможет, еще как сможет. Не он, так мальчик-оператор системы РЭБ, который "погасит" телекамеру на носу этой "чугунки" и "спалит" систему управления, заставив эту бомбу совершать хаотические движения. Но автор не задумывался СКОЛЬКО таких "чугунок" может взять на борт боевой самолет и сколько бы он мог взять ПТУРов? И с какой высоты он должен производить сбрасывание "чугунок"? И что все это время будет делать ПВО противоположной стороны - молча наблюдать за всем этим?
    svp67
  4. Сергей-8848 Сегодня, 16:12
    Текст очень хорош, но исключительно для милитаризованного варианта "Мурзилки".
    Сергей-8848
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