Прилетел, взорвался, сжег дотла: на что способен ручной «Шмель»-убийца

Ручной пехотный огнемет (РПО) «Шмель» является лучшим в мире оружием подобного класса. Выстрел из него по мощности приравнивается к 122-мм боеприпасу, поэтому его без преувеличения можно назвать самым смертоносным оружием пехоты. Сегодня «Армейский стандарт» рассказывает об истории создания и применения этого уникального оружия.РПО «Шмель» — классическое оружие для ведения городских боев, для уничтожения противника, засевшего в дотах, вывода из строя автомобилей и легкобронированной техники. Настоящая ручная артиллерия для пехоты. Боевое крещение прошел в горах Афганистана, где показал свою эффективность и получил от бойцов прозвище «шайтан-труба». Предшественником огнеметов семейства «Шмель» были ручные огнеметы «Рысь», которые появились на вооружении батальонов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Советской армии в 1976-м, а также «старички» ЛПО-50 (легкий пехотный огнемет образца 1950 года). «Рысь» разработали в Тульском КБ приборостроения.Огнемет был создан с использованием узлов и механизмов ручного реактивного гранатомета РПГ-16, стрелял на 100 метров зажигательным зарядом и был способен уничтожить как постройки и инженерные укрепления, так и легкую бронетехнику. Для обеспечения устойчивости при стрельбе имелась двуногая сошка, смонтированная в передней части пускового устройства. В конструкции РПО «Рысь» впервые был реализован капсульноструйный принцип огнеметания: огнеметный выстрел, собранный в пластмассовом контейнере, представлял собой «спакетированную» струю, помещенную в капсулу, на которой монтировался твердотопливный реактивный двигатель. Приведение огнемета в боевое положение осуществлялось всего за 60 секунд: выстрел тремя накидными замками закреплялся на корпусе огнемета, после чего огнеметчик нажимал на спусковой крючок.Впервые в бою «Рысь» начали применять советские войска в Афганистане. Однако реальные боевые действия показали ряд недостатков этого оружия. При длине почти полтора метра огнемет с дополнительными зарядами весил более 20 килограммов, а зажигательная смесь оказалась неэффективна в условиях каменистых гор. Не всегда заряды «Рыси» могли поджечь каменные и глинобитные дома местных жителей, которые без проблем выдерживали залп даже нескольких «Рысей».Для замены устаревших «Рысей» и ЛПО-50 в 1984 году советские разработчики вооружений получили заказ от армии на новое средство огневого поражения. Дальность действия должна была быть не менее 500 метров. Также требовалась большая мощность с возможностью подавления хорошо укрепленных целей. При этом устройство необходимо было сделать легким. Практически нужна была ручная пушка весом в десяток килограммов. В результате работы над этим заказом тульские оружейники и создали уникальный для того времени огнемет «Шмель». Конструкторы уделили большое внимание обобщению неудачного афганского опыта применения «Рысей» и решили делать «Шмель» одноразовым и достаточно легким, чтобы бойцам было проще его переносить и хранить в бронетехнике. С компактным контейнером РПО, который короче «Рыси» более чем на полметра, оказалось удобнее обращаться в стесненных городских помещениях.По своему фугасному действию 93-мм реактивный снаряд огнемета РПО «Шмель» не уступает 122-мм боеприпасу. Первоначально огнеметы поступили на вооружение войск химической защиты, чуть позже ими оснастили и мотострелковые подразделения. Эти огнеметы оказались весьма эффективным оружием для ведения боя в городе. Это показали две чеченские кампании, в которых «Шмели» были незаменимым оружием. Огнемет носился контейнерами по 2 штуки.Для использования достаточно было выставить расстояние на прицеле, отодвинуть рукоятку, снять с предохранителя и произвести выстрел. После выстрела стрелок выкидывал одноразовый контейнер. Как правило, тактика применения огнеметов была проста: группа пехотинцев своими действиями провоцировала противника открыть огонь. Другая группа интенсивным огнем «прижимала» боевиков к полу, а развернувшиеся на выгодном рубеже огнеметчики практически одним залпом уничтожали несколько огневых точек. Причем одновременный залп из нескольких «Шмелей» мог разрушить малоэтажные строения, оборудованные боевиками под огневые точки. Также большая эффективность огнемета была отмечена в ходе борьбы со снайперами. Боевики, как правило, применяли тактику мобильных огневых точек — выстрелил и перебежал к другому окну. Но если эти два окна находились в одной комнате, то достаточно было выстрела из «Шмеля» внутрь помещения, чтобы подавить снайпера.Огнемет «Шмель» по своему устройству похож на обычный реактивный гранатомет. Главное отличие состоит в ракетном снаряде, которым он заряжен. При попадании в цель ручной огнемет «Шмель» не просто образует взрывную волну и осколки, а создает объемный взрыв по принципу вакуумных боеприпасов. Это качество сделало его незаменимым средством борьбы с моджахедами, прячущимися в расщелинах или под поднятыми домкратами пластами горных пород. Для уничтожения бронетехники реактивный огнемет «Шмель» тоже пригоден, баротермический удар, создаваемый при взрыве, способен вы- вести из строя экипаж бронетранспортера.РПО «Шмель» состоит из одноразовой пластиковой трубы-контейнера, в которую помещается реактивный снаряд. Контейнер используется для хранения боеприпаса, направления его на цель и произведения выстрела. Это труба с фланцами, на ней есть ремень для удобства ношения, а также узлы для соединения двух труб во вьюк. На контейнере закрепляется простейший оптический прицел со шкалой на 600 метров, откидная пистолетная рукоять и рукоять удержания, расположенная на переднем крае трубы. Внутри контейнера находится боеприпас, который представляет собой алюминиевую капсулу, наполненную специальной смесью, и двигатель, соединенный с капсулой при помощи цанги. Двигатель гранаты пороховой. Капсула-граната оснащена стабилизаторами, которые раскрываются после того, как она вылетает из контейнера. В передней части капсулы расположен кумулятивный заряд, позволяющий гранате про- бивать незначительные преграды. Затем с помощью подрыва небольшого заряда формируется аэрозольное облако, которое воспламеняется детонатором. Объем гарантированного поражения при срабатывании гранаты-капсулы составляет 80 кубических метров.С момента создания это оружие несколько раз подвергалось модернизации. Кроме того, изначально было разработано несколько модификаций огнемета, которые отличались типом боеприпаса. Сейчас существует не- сколько модификаций РПО «Шмель».РПО-А — самая распространенная модификация. Огнемет, оснащаемый термобарической гранатой. Используется для поражения противника в укрытиях, также предназначен для боевых действий в населенных пунктах, может использоваться для поражения ДОТов и легкобронированной техники. Дистанция наиболее эффективной прицельной стрельбы РПО-А составляет 200–300 метров, максимальная — до километра. Боевая скорострельность — 2 выстрела в минуту. Боевая масса — 11 кг.РПО-З — это, что называется, классический огнемет, с зажигательной гранатой. Используется для создания пожаров на позициях противника, в зданиях, на складах и других объектах неприятеля.РПО-Д — стреляет дымовой гранатой и используется для создания дымовых завес, а также задымления противника в укрытиях. Причем это задымление настолько сильно, что противник, не успевший выскочить из укрытия, погибает от удушья.МРО-А (малогабаритный реактивный огнемет) калибра 72,5 мм. Укороченный вариант РПО-А, или, как его еще прозвали в войсках, «Бородач». Он разработан специально для ведения боевых действий в городских условиях. Может оснащаться зажигательными и дымовыми гранатами. Эффективная дальность до 70 метров, максимальная — 450 метров.В начале 2000-х годов на вооружение Российской армии поступил модернизированный огнемет «Шмель-М», известный также под двумя индексами — РПО-М и РПО ПДМ-А (повышенной дальности и мощности). В войсках он получил прозвище Приз. Вес огнемета уменьшен до 8,8 кг, однако могущество снаряда было увеличено. В комплект «Шмеля-М» входит многоразовый комплекс управления огнем — набор оптических, ночных и тепловизионных прицелов, снимающихся после выстрела и устанавливающихся на следующие контейнеры. Есть и специальный прицел, совмещаемый с окулярами обычного прицела ночного видения. Если « Шмель » был, по сути, динамореактивным огнеметом, то «Шмель-М» стал полностью реактивным, так как заряд выбрасывается к цели реактивным двигателем без порохового заряда. Но главное в обновленном огнемете — новая топливная смесь, благодаря которой могущество боеприпаса многократно выросло. Теперь, по расчетам экспертов, заряд РПО-М превосходит 122-мм фугасный снаряд и равен 152- мм снаряду самоходной гаубицы 2С19 МСТА-С. Дальность стрельбы выросла до 1700 метров.