«Швабе» представил свою оптику Росгвардии

В настоящее время на долю "Швабе" приходится выпуск около 80% военной оптико-электронной и лазерной техники российского производства. Изделия предприятий Холдинга, продемонстрированные на выставке, соответствуют высоким стандартам, предъявляемым к продукции спецназначения и созданы исключительно на основе отечественных компонентов,

Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" показал руководству Росгвардии прицелы, приборы ночного видения, бинокли и другую аппаратуру, передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании.«Швабе» принял участие в выставке «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», которая прошла недавно в подмосковном Красноармейске.«Делегация во главе с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Сергеем Меликовым… изучила технические возможности различной продукции "Швабе": систем оптического наблюдения, оптических, коллиматорных, ночных и тепловизионных прицелов, приборов наблюдения, лазерных целеуказателей, фотоприемных устройств и других изделий», – говорится в релизе.По данным пресс-службы, на стенде были представлены 60 единиц различной техники, изготовленной на предприятиях холдинга.приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора холдинга Сергея Попова.