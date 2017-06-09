16:07 09 июня

«Швабе» представил свою оптику Росгвардии

Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" показал руководству Росгвардии прицелы, приборы ночного видения, бинокли и другую аппаратуру, передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

«Швабе» представил свою оптику Росгвардии


«Швабе» принял участие в выставке «День передовых технологий правоохранительных органов РФ», которая прошла недавно в подмосковном Красноармейске.


«Делегация во главе с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Сергеем Меликовым… изучила технические возможности различной продукции "Швабе": систем оптического наблюдения, оптических, коллиматорных, ночных и тепловизионных прицелов, приборов наблюдения, лазерных целеуказателей, фотоприемных устройств и других изделий», – говорится в релизе.

По данным пресс-службы, на стенде были представлены 60 единиц различной техники, изготовленной на предприятиях холдинга.

В настоящее время на долю "Швабе" приходится выпуск около 80% военной оптико-электронной и лазерной техники российского производства. Изделия предприятий Холдинга, продемонстрированные на выставке, соответствуют высоким стандартам, предъявляемым к продукции спецназначения и созданы исключительно на основе отечественных компонентов,
приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора холдинга Сергея Попова.

Использованы фотографии: пресс-служба холдинга "Швабе"
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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 16:01
    Очень бы хотелось бы, что бы разработки русской компании "Швабе" оказались востребованы РосГвардией и что они лучше подобных зарубежных.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 16:06
      Да и не только Росгвардией,а всеми ВС России.. soldier
      Цитата: svp67
      Очень бы хотелось бы, что бы разработки русской компании "Швабе" оказались востребованы РосГвардией и что они лучше подобных зарубежных.
      210окв
    2. Pirogov Сегодня, 16:06
      Цитата: svp67
      Очень бы хотелось бы, что бы разработки русской компании "Швабе" оказались востребованы РосГвардией и что они лучше подобных зарубежных.

      Думаю не чем не хуже зарубежных .
      Pirogov
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