Ответ МИД РФ на предложение Израиля о переносе российского посольства в Иерусалим

Мы отметили, что рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считаем столицей Израиля.

Имеется в виду, что до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами, в частности по судьбе Иерусалима, мы не будем предпринимать каких-либо действий, которые могли бы предвосхитить решение этой и других ключевых проблем урегулирования в пользу той или иной стороны. К таким действиям мы относим и возможный перенос нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.