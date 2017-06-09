Ответ МИД РФ на предложение Израиля о переносе российского посольства в Иерусалим
Как сообщали ранее израильские СМИ, официальные власти страны предложили Российской Федерации первой перенести посольство в Иерусалим, не дожидаясь решения по этому вопросу США. Российское министерство иностранных дел сегодня прокомментировало такого рода предложение со стороны Израиля.
Было отмечено, что решения США по этому вопросу Россия и не собирается дожидаться, а руководствуется своими собственными интересами на Ближнем Востоке, а также интересами всех жителей региона.
В пресс-службе МИД РФ, на которую ссылается РИА Новости , заявлено, что посольство в Иерусалим переносить Россия не станет до тех пор, пока Израиль и Палестина не уладят свои двусторонние отношения. Из сообщения пресс-службы ведомства:
Было добавлено, что Израилю и Палестине пора переходить к прямым переговорам друг с другом для урегулирования статуса Иерусалима.
Из сообщения:
Напомним, что ранее власти Израиля адресовали предложение по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим американцам. Однако в Вашингтоне пока это предложение оставляют без официальных комментариев.
Было отмечено, что решения США по этому вопросу Россия и не собирается дожидаться, а руководствуется своими собственными интересами на Ближнем Востоке, а также интересами всех жителей региона.
В пресс-службе МИД РФ, на которую ссылается РИА Новости , заявлено, что посольство в Иерусалим переносить Россия не станет до тех пор, пока Израиль и Палестина не уладят свои двусторонние отношения. Из сообщения пресс-службы ведомства:
Мы отметили, что рассматриваем Восточный Иерусалим в качестве столицы будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим считаем столицей Израиля.
Было добавлено, что Израилю и Палестине пора переходить к прямым переговорам друг с другом для урегулирования статуса Иерусалима.
Из сообщения:
Имеется в виду, что до достижения финального соглашения между палестинцами и израильтянами, в частности по судьбе Иерусалима, мы не будем предпринимать каких-либо действий, которые могли бы предвосхитить решение этой и других ключевых проблем урегулирования в пользу той или иной стороны. К таким действиям мы относим и возможный перенос нашего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Напомним, что ранее власти Израиля адресовали предложение по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим американцам. Однако в Вашингтоне пока это предложение оставляют без официальных комментариев.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RusEmbassyIsr
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