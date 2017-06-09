Тымчук: Украина продолжает покупать российские комплектующие для военной техники

Есть выход: либо закупать в России, либо нигде. Нигде – это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать – ремонтировать нечем, нет комплектующих

Наши предприятия, поскольку есть запрет на торговые отношения с Россией, начинают правдами и неправдами получать комплектующие российского производства, но не через закупки