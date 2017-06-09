21:32 09 июня

Тымчук: Украина продолжает покупать российские комплектующие для военной техники

Украина продолжает в обход запретов "полукриминально" покупать российские комплектующие для военной техники, заявил в интервью изданию "Апостроф" депутат Рады Дмитрий Тымчук, передает РИА Новости

По его словам, украинский ВПК способен обеспечить потребности украинской армии лишь на 40%. Отказ от советского вооружения при этом "просто не рассматривается", поскольку потребует миллиардных вложений.

Тымчук: Украина продолжает покупать российские комплектующие для военной техники



Есть выход: либо закупать в России, либо нигде. Нигде – это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать – ремонтировать нечем, нет комплектующих
— сказал Тымчук.

В результате украинские оборонные заводы организуют поставки из России через третьи фирмы.

Наши предприятия, поскольку есть запрет на торговые отношения с Россией, начинают правдами и неправдами получать комплектующие российского производства, но не через закупки
— заявил парламентарий.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Тем не менее в СМИ регулярно появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих. В частности, в феврале сообщалось, что концерн "Укроборонпром" через молдавские фирмы закупает российские двигатели по завышенным ценам.

Использованы фотографии: https://bashny.net/
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Комментарии 16

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  1. Shurik70 Сегодня, 20:45
    А разве в контрактах на поставку нашей техники не стоит запрет на перепродажу третьим странам?
    Надо отследить и содрать штрафы
    Shurik70
    1. Офицер запаса Сегодня, 21:08
      Как написано в статье - все происходит "полукриминально". И полулегальная и нелегальная торговля оружием и комплектующими цветет с 90-х. Но на самом деле, при желании, отследить путь с завода до покупателя - проще простого. Так что тут вопросы к только нашим компетентным органам.
      Офицер запаса
      1. Zibelew Сегодня, 21:11
        Ничего личного, просто бизнес. Жаль нельзя ГТД для 11356 полукриминально купить и привезти с Украины crying
        Zibelew
      2. Чёрный Сегодня, 21:31
        Ребята, тут кто то ещё верит Тымчуку?
        Чёрный
    2. svp67 Сегодня, 21:09
      Цитата: Shurik70
      А разве в контрактах на поставку нашей техники не стоит запрет на перепродажу третьим странам?

      А НЕ КТО готовое изделие и не поставляет. Идет перепродажа комплектующий на еще советскую технику. Попробуйте уследите. Одно скажу, пока идет поток комплектующих от туда к нам, а он идет, наш точно полностью перекрывать не будут... Таковы реалии жизни.
      svp67
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:48
    Это уже повод нашим "компетентным органам "проверить номенклатуру товаров и изделий постовляемых в бывшие республики или соцстраны, с целью "изъять "фирмы помогающие всу поставками запчастей или техники. Вот к чему приводит отсутствие смертной казни в стране. ..
    Изгоняющий либероидов
    1. Вадим237 Сегодня, 20:51
      "Это уже повод нашим "компетентным органам " Ни кто этим заниматься не будет, на третьи лица - перекупщиков, плевать.
      Вадим237
  3. LÄRZ Сегодня, 20:50
    Как известно, деньги не пахнут. "Для кого война, а кому и мать родная."
    LÄRZ
    1. bouncyhunter Сегодня, 21:03
      Твоя правда , Витя . И некоторые "братушки" это очень хорошо понимают и используют в своих шкурных целях .
      bouncyhunter
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:51
    А вот в НАТО укроина собралась fool с голой задницей, их там весь блок будет обхаживать -кормить, поить, одевать, обувать, давать им бабло-просто дарить -на покупку техники? В одном я твердо уверен -натовцы укроину "обуют "по полной !!!
    Изгоняющий либероидов
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:57
    Гляжу на фото -технику жалко, люди создавали, ба-ра-ны -гробят! !!!Холява им попала, пораспродали да попилили на металлолом! fool Как сейчас у нас помню -88год Калининград. по поле стоят танки, сотни танков , которые тупо были порезаны на металлолом, сварщики работали круглосуточно, а офицеры глядя на это плакали, и не стыдились слез -власти бездарной стыдились! !!
    Изгоняющий либероидов
    1. Офицер запаса Сегодня, 21:10
      Аналогичные впечатления по поводу угробленной техники - получил в Казахстане.
      Офицер запаса
  6. изя топ Сегодня, 21:04
    интересно,через кого скакуны покупки совершают?бывшие страны варшавского договора и трибалты исключаются-янкесы хвост выдернут am остаётся только бацька или бывшие азиатские ССР.так что,думаю,нашим молчи-молчи стоит присмотреться к менеджерам от оборонки
    изя топ
  7. Logall Сегодня, 21:12
    В этом проблема всей современной Украины. Пиара много. Поют тирадить мнимым победам. Хотя вся страна знает как обстоят дела. БТР якобы свой сделали. Все знают что советские подшаманили. И всё орут ура. Чему ура. Славе Украины? Позором только прославились!
    "Революция всегда пожерает своих детей"...
    Logall
  8. танк66 Сегодня, 21:18
    Давно пора барыг ,работающих против России мочить не тока в сортирах.Но чё-та эти гниды не переводятся.И ,ведь ,знаю почему.А озвучу- пару статей огребу.
    танк66
  9. Pattor Сегодня, 21:24
    ДА всем все известно. Наши военпреды писали докладные, на контрафактные комплектующие с украины. Хотя закупали их у фирмы питерской. Все так делают
    Pattor
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