08:34 10 июня

WSJ: Команда Трампа ведёт секретные переговоры по Сирии с Россией

Американское издание Wall Street Journal вышло с материалом, в котором сообщается якобы о секретных встречах представителей России и США.



Речь идёт о контактах по вопросам, связанным с так называемыми зонами деэскалации в Сирии. Из материала газеты:


Известно, по меньшей мере, о двух состоявшихся встречах, последняя из которых проходила около двух недель назад в Иордании. На этой встрече были и иорданские представители.


Эта информация вызвала очередную волну конспирологии, связанной с тем, что «команда Трампа сотрудничает с Россией». Масла в огонь подливает сама американская пресса, которая ранее сообщала, что США ни при каких условиях не собираются вести переговоры по зонам безопасности (деэскалации) в Сирии.

Если контакты США и России по сирийскому вопросу действительно есть, и если администрация США готова обсуждать обеспечение безопасности в зонах деэскалации, тогда понятно вчерашнее заявление генерал-полковника ВС РФ Сергея Рудского, объявившего, что «гражданская война в Сирии фактически закончилась». Тот же Сергей Рудской, как уже сообщало «ВО», отметил, что процесс укрепления мира был бы полным, если бы США ещё и перестали наносить удары по сирийским войскам и проправительственным силам в Сирии.

А вот если контакты США и России действительно секретны, то у команды Трампа есть все полномочия, чтобы привлечь WSJ к ответственности за разглашение государственной тайны...

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 21

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  1. bouncyhunter Сегодня, 06:16
    WSJ: Команда Трампа ведёт секретные переговоры по Сирии с Россией

    Ну тут всё понятно - газетёнка отрабатывает баблосы старой скорпионихи .
    bouncyhunter
    1. Тралл Сегодня, 06:26
      Военные, возможно, между собой и общаются.
      Трампу съездить сейчас с визитом в Россию = импичменту 100%.
      Пора уже Лексусу&Вовану провести "секретные переговоры" с Трампушкой laughing
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 06:32
        Прям не Кремль, а разведцентр какой то wassat......вот она , исключительная американская демократия. smile ...готовы сожрать любого , кто не из их стаи.Одно слов - шакалы...
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 06:35
          Цитата: Чёрный
          Прям не Кремль, а разведцентр какой то wassat

          Говорят, введена новая должность Вице-президент России по вмешательству smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 07:20
            Как я понял из западных СМИ - должность совмещенная laughing
            Чёрный
        2. 210окв Сегодня, 06:36
          А как Вы думали?"Бывших чекистов"не бывает! wassat
          Цитата: Чёрный
          Прям не Кремль, а разведцентр какой то wassat......вот она , исключительная американская демократия. smile ...готовы сожрать любого , кто не из их стаи.Одно слов - шакалы...
          210окв
    2. рич Сегодня, 06:27
      WSJ: Команда Трампа ведёт секретные переговоры по Сирии с Россией

      Глупое, некомпетентное название статьи в этой газетенке - любые переговоры от кого-то секретные. Иначе это был бы самый обыкновенный ничего не значащий треп
      рич
    3. сибиралт Сегодня, 08:06
      Без таких переговоров мы можем начать стрелять друг в друга. Американцы намерены оставить за собой в Сирии свою (одну из четырех) зону влияния.
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 08:12
        От продвижения вдоль иорданской границы их уже вчера отрезали механизированным марш-броском.
        Тралл
  2. Саша Крымский Сегодня, 06:17
    Во первых разглашение гостайны на президента не распространяется.
    Во вторых переговоры давно назрели и перезрели , обе стороны ломятся в распахнутую дверь.
    Лучше поздно , чем никогдаyes
    Саша Крымский
    1. Тралл Сегодня, 06:28
      То что Трамп псих, не является гостайной, если чо smile
      Тралл
    2. yuriy55 Сегодня, 06:42
      Цитата: Саша Крымский
      Во вторых переговоры давно назрели и перезрели , обе стороны ломятся в распахнутую дверь.

      Переговоры назревают тогда, когда есть о чём договариваться. Если каждая сторона придерживается только своих взглядов, то и смысл переговоров сводится к нулю. Российская сторона идёт на переговоры с цветами, а американская - с корзиной. Чисто коммерческие цели к любви не приводят... no сплошное бл... stop партнёрство... yes
      yuriy55
  3. Logall Сегодня, 06:32
    "понятно вчерашнее заявление генерал-полковника ВС РФ Сергея Рудского, объявившего, что «гражданская война в Сирии фактически закончилась»."
    Сомневаюсь, что что-то там закончилось. Скорее переходит в другую фазу. Этот конфликт вышел за пределы Сирии. Теперь война идёт на геополитическом фронте​:
    Страны грызутся между собой (причём бывшие союзники). Группировки делят зоны влияния. А ещё США с курдами и Нусрой с одной стороны и Россия, САР с Ираном и Просирийскими силами (Хамас и тд и тп) с другой. У всех под знамёнами не только солдаты, но и отъявленные головорезы т.е. боевики (прим. Нусра, Хамас...). И как бы мы не хотели выглядеть, с нашей стороны тоже.
    Вся ситуация весьма взрывоопасна, достаточно одной искры...
    Logall
    1. Тралл Сегодня, 06:37
      Израиль все разрулит... В шесть дней wink
      Тралл
      1. yuriy55 Сегодня, 06:47
        Цитата: Тралл
        Израиль все разрулит... В шесть дней wink

        Только надо чтобы Леви (Лев) Эшколь поднялся из могилы и встал у руля... lol
        yuriy55
  4. лысова Сегодня, 06:44
    Очередная охинятина. Причём настолько секретная, что и нам предлагают её обсудить.
    лысова
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    ...всё это не подтвержденные слухи, и относится к ним стоит также...
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 07:00
      Цитата: a.s.zzz888
      ...всё это не подтвержденные слухи, и относится к ним стоит также...

      Причём, самопальные, "пальцем пиханые", фейк иначе
      Тралл
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:40
    Трапу пресса мстит за нелюбовь к себе. Вот и высасывают "новости"-боюсь даже написать откуда lol
    Изгоняющий либероидов
  7. Кристинка Головина Сегодня, 07:45


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    Кристинка Головина
  8. vladimirvn Сегодня, 08:01
    Активный товарищ, этот Трамп. Так гляди и действительно до чего полезного удасться договориться.
    vladimirvn
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