WSJ: Команда Трампа ведёт секретные переговоры по Сирии с Россией

Известно, по меньшей мере, о двух состоявшихся встречах, последняя из которых проходила около двух недель назад в Иордании. На этой встрече были и иорданские представители.

Американское издание Wall Street Journal вышло с материалом, в котором сообщается якобы о секретных встречах представителей России и США.Речь идёт о контактах по вопросам, связанным с так называемыми зонами деэскалации в Сирии. Из материала газеты:Эта информация вызвала очередную волну конспирологии, связанной с тем, что «команда Трампа сотрудничает с Россией». Масла в огонь подливает сама американская пресса, которая ранее сообщала, что США ни при каких условиях не собираются вести переговоры по зонам безопасности (деэскалации) в Сирии.Если контакты США и России по сирийскому вопросу действительно есть, и если администрация США готова обсуждать обеспечение безопасности в зонах деэскалации, тогда понятно вчерашнее заявление генерал-полковника ВС РФ Сергея Рудского, объявившего, что «гражданская война в Сирии фактически закончилась». Тот же Сергей Рудской, как уже сообщало «ВО», отметил, что процесс укрепления мира был бы полным, если бы США ещё и перестали наносить удары по сирийским войскам и проправительственным силам в Сирии.А вот если контакты США и России действительно секретны, то у команды Трампа есть все полномочия, чтобы привлечь WSJ к ответственности за разглашение государственной тайны...