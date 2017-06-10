08:35 10 июня

Трамп: "Катар - исторический спонсор терроризма"

Впервые по так называемому «катарскому вопросу» с момента разрыва дипотношений с Дохой целого ряда государств высказался президент США Дональд Трамп. Причём высказался так, что подтвердилась высказанная ранее экспертами версия о начале оказания давления на Катар после визита Трампа в Саудовскую Аравию. Из заявления нынешнего хозяина Белого дома, обращённого к властям Катара (цитата «Радио Свобода» ):
К сожалению, Катар был историческим спонсором терроризма. И теперь мы должны пресечь финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование (терроризма), они должны остановить финансирование любой экстремистской идеологии.


Трамп: "Катар - исторический спонсор терроризма"

Президент США и эмир Катара на встрече 21 мая 2017 года



Такое заявление Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с главой Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе встречи с румынским президентом обсуждались, в частности, вопросы американской ПРО на румынской территории.

Обращает на себя внимание тот факт, что за несколько часов до заявления Трампа о финансировании терроризма Катаром глава Госдепа Рекс Тиллерсон призвал мусульманские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой, «ослабить давление во имя развития партнёрских отношений».

История с Катаром говорит о том, что решение о разрыве дипотношений с этим эмиратом принималось той же Саудовской Аравией несамостоятельно. Видимо, приобретение у США оружия на 100 с лишним миллиардов долларов садитами не позволяет администрации США обвинять в финансировании терроризма и Эр-Рияд... Хотя ранее в атаках 11 сентября 2001 года Вашингтон обвинял именно Саудовскую Аравию.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 06:33
    Ждем "дерьмократизаторов в Катаре"?А вообще название страны оправдывает себя...
    210окв
    1. рич Сегодня, 06:36
      Трамп: "Катар - исторический спонсор терроризма".Такое заявление Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

      Теперь в Румынии разместят американское ПРО для защиты Европы от ......катарских МБР)))
      рич
      1. Тралл Сегодня, 06:46
        Никогда не было и вот опять smile
        Тралл
        1. рич Сегодня, 06:50
          Ничего, она скоро получит из американского посольства методичку и запоет по другому: - Ой, простите нас за Катар yes
          рич
          1. Тралл Сегодня, 07:04
            Методичка уже пришла, сейчас переводится с саудитско-арабского на оппозиционно-русский, - поэтому пока пауза smile
            Тралл
    2. bouncyhunter Сегодня, 06:42
      Главный террорист мира катит бочку на спонсора терроризма ? Бред сивой кобылы . Из Катара лепят "стрелочника" .
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 06:50
        Рок против наркотиков
        Пчёлы с ульем в Катаре против мёда smile
        Тралл
      2. рич Сегодня, 06:53
        Главный террорист мира катит бочку на спонсора терроризма ? Бред сивой кобылы . Из Катара лепят "стрелочника" .

        США: -Не виноватые мы-ы-ы, он сам нас спонсирует -ы-ы belay
        рич
      3. Чёрный Сегодня, 06:55
        hi ..фигня. Ща предложат исключиительным сделку на 300-400 лярдов и сразу станут образцом демократии на БВ. Трамп им ещё и станцует.... laughing
        Чёрный
        1. рич Сегодня, 07:13
          Да и не только станцует, а и свою любимую песню всем белым домом перед катарцами споют: - не виноватые вы - это все русские хакеры yes
          рич
      4. Кот Всапогах Сегодня, 07:05
        если Катар и спонсировал террористов , то только с ведома и высочайшего позволения и только под контролем америкосов!
        Кот Всапогах
    3. Чёрный Сегодня, 06:52
      Цитата: 210окв
      Ждем "дерьмократизаторов в Катаре"?А вообще название страны оправдывает себя...

      Да уж..мал клоп да вонюч wassat
      Чёрный
    4. плоХОЙ Сегодня, 07:04
      чё их ждать? их там крупнейшая база в регионе.. laughing просто грозят пальцем и ая-яй..в данном случае пока..подождём..
      плоХОЙ
    5. сибиралт Сегодня, 08:01
      Ага. США поддерживали и поддерживают ИГ, а мы им помогаем, покупая у них облигации на миллиарды баксов. Помогли и Катару продав часть "Роснефти". laughing
      сибиралт
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:35
    Очередной политический трюк американцев,что бы разделить страны Ближнего Востока,и поднять себе авторитет у одной из стран спонсоров США,с которой были разногласия.В частности с Саудовской Аравией.Пройдёт немного времени,и США найдёт нового врага в Катаре,вслед за Сирией.Похоже долго ещё американская стратегия будет жить.Сломать её главная задача,и у нас,и у Китая,и у остальных стран,не желающих такой же участи как в Ливии,и Югославии.
    Мар.Тира
  3. Дирижер Сегодня, 06:43
    Бить катарцев теперь можно?))))))
    Дирижер
    1. Тралл Сегодня, 06:46
      Цитата: Дирижер
      Бить катарцев теперь можно?))))))

      Только в американцев не промахнитесь smile
      Тралл
  4. Познающий Сегодня, 06:46
    Учитывая тот факт что Катар долгое время находится под защитой Великобритании, Трамп невольно обвиняет Англию в пособничестве терроризму... recourse winked
    Познающий
  5. 501Legion Сегодня, 06:49
    Одни спонсоры терористов учат других спонсоров терористов. ахахахаха вот это кульминация. Саудиты там ещё похлеще чем Катар всех спонсировали. просто диву даёшься на сколько всё алчно ))
    501Legion
  6. изя топ Сегодня, 06:50
    И теперь мы должны пресечь финансирование терроризма.
    тогда вместе с катаром надо прижучить и саудов с янкесами,не говоря уж об острове негодяев what
    изя топ
    1. Тралл Сегодня, 06:54
      Цитата: изя топ
      надо прижучить

      "жучка"(ООН) сдох(уже не тот) smile
      Тралл
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:52
    ... интересно у них там, в собачьей стае... кто кого первый за хвост поймал, тот и прав, laughing ...
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 06:56
      США заранее договорились с саудитами подставить Катар, чтобы никто не успел крикнуть на них самих "Акела промахнулся!"
      Тралл
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
        Тралл Сегодня, 06:56 ↑
        США заранее договорились с саудитами подставить Катар, чтобы никто не успел крикнуть на них самих "Акела промахнулся!"

        ... да, мерикатосы с саудами и Ко, решили подставить Катар...
        a.s.zzz888
  8. Туз Бубен Сегодня, 06:58
    Бл........ Ну вот до 1776 года таких проблем не было..
    И Катара, как такового, не было...
    А теперь есть...
    Есть и плохие ребята, а есть и хорошие, правда с атомными дубинками...
    И хорошие ребята учат плохих.
    Туз Бубен
    1. Туз Бубен Сегодня, 07:17
      Чёрт...батарейка сдохла...
      Таки добавляют...
      Время колоний прошло, США не успели в него вписаться и пытаются сейчас...
      У России никогда не было колоний, и знаете почему ?
      Да потому, что 1\6 часть обитаемого мира...
      Вот вам и домашняя колония..
      Те, кто наверху, держат нас за простых зулусов...
      Если хотите забанить, - на здоровье... На Болотной не был и не буду, Немцова не убивал...а за державу...нет...не так...за людей, живущих рядом со мною, обидно...
      Туз Бубен
      1. Туз Бубен Сегодня, 07:28
        Да...кстати....и с Начальным не ручкался...
        Туз Бубен
  9. лысова Сегодня, 07:27
    Подобного рода заявление Трампа , вызывает усмешку. Заявление сделано в Румынии, так, про между прочим, мол вот мы какие с террором боремся (уборолись крысы), давайте и вас покрышуем. Всё это ближневосточное дерьмо, погрязло в самом себе (дерьме). А штаты помешивают всё это, ведь своё, родное не пахнет. Теперь очередь Катара. Не плохой конфликт может получиться.
    лысова
    1. Azim77 Сегодня, 07:46
      До большого конфликта вряд ли дойдет, только давление. Это Трамп богатый Катар на бабки разводит. Как только те закажут оружия у США на ...-млрд долларов США, так сразу же вся риторика поменяется. Видимо таков Трамповский стиль ведения бинеса.
      Azim77
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:57
        Цитата: Azim77
        До большого конфликта вряд ли дойдет, только давление. Это Трамп богатый Катар на бабки разводит. Как только те закажут оружия у США на ...-млрд долларов США, так сразу же вся риторика поменяется. Видимо таков Трамповский стиль ведения бинеса.

        Мне это напоминает аукцион кто больше предложит бабла США laughing Ну и как полагается на аукционе кто больше предложил тот и победил!
        IGOR GORDEEV
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:44
    Интересно, а сколько будет стоить Катару индульгенция от США? recourse Думаю, что за полтриллиона сговорятся , либо в Катаре начнется насаждение "истинной демократии "! crying
    Изгоняющий либероидов
  11. Кристинка Головина Сегодня, 07:46


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  12. parusnik Сегодня, 07:51
    Катар завязал дружбу с Ираном..поэтому и стал террористом...
    parusnik
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