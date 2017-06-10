Трамп: "Катар - исторический спонсор терроризма"
Впервые по так называемому «катарскому вопросу» с момента разрыва дипотношений с Дохой целого ряда государств высказался президент США Дональд Трамп. Причём высказался так, что подтвердилась высказанная ранее экспертами версия о начале оказания давления на Катар после визита Трампа в Саудовскую Аравию. Из заявления нынешнего хозяина Белого дома, обращённого к властям Катара (цитата «Радио Свобода» ):
Такое заявление Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с главой Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе встречи с румынским президентом обсуждались, в частности, вопросы американской ПРО на румынской территории.
Обращает на себя внимание тот факт, что за несколько часов до заявления Трампа о финансировании терроризма Катаром глава Госдепа Рекс Тиллерсон призвал мусульманские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой, «ослабить давление во имя развития партнёрских отношений».
История с Катаром говорит о том, что решение о разрыве дипотношений с этим эмиратом принималось той же Саудовской Аравией несамостоятельно. Видимо, приобретение у США оружия на 100 с лишним миллиардов долларов садитами не позволяет администрации США обвинять в финансировании терроризма и Эр-Рияд... Хотя ранее в атаках 11 сентября 2001 года Вашингтон обвинял именно Саудовскую Аравию.
К сожалению, Катар был историческим спонсором терроризма. И теперь мы должны пресечь финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование (терроризма), они должны остановить финансирование любой экстремистской идеологии.
Президент США и эмир Катара на встрече 21 мая 2017 года
Такое заявление Трамп сделал в ходе совместной пресс-конференции по результатам встречи с главой Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе встречи с румынским президентом обсуждались, в частности, вопросы американской ПРО на румынской территории.
Обращает на себя внимание тот факт, что за несколько часов до заявления Трампа о финансировании терроризма Катаром глава Госдепа Рекс Тиллерсон призвал мусульманские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой, «ослабить давление во имя развития партнёрских отношений».
История с Катаром говорит о том, что решение о разрыве дипотношений с этим эмиратом принималось той же Саудовской Аравией несамостоятельно. Видимо, приобретение у США оружия на 100 с лишним миллиардов долларов садитами не позволяет администрации США обвинять в финансировании терроризма и Эр-Рияд... Хотя ранее в атаках 11 сентября 2001 года Вашингтон обвинял именно Саудовскую Аравию.
Использованы фотографии: Reuters
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