Трамп: "Катар - исторический спонсор терроризма"

К сожалению, Катар был историческим спонсором терроризма. И теперь мы должны пресечь финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование (терроризма), они должны остановить финансирование любой экстремистской идеологии.

Президент США и эмир Катара на встрече 21 мая 2017 года