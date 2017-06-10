11:36 10 июня

Спецназ США в Сирии попал в "русские клещи"

В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается актуальная ситуация и расклад сил в Сирии.




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Комментарии 1

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  1. Rock_n_Roll Сегодня, 10:27
    Всё больше напоминает кокляццкие сказки про хиборгов...Поменьше бы победных лозунгов и ура-патриотических завываний, побольше инсайда и толковой аналитики. "Клещи" это чисто пропагандистский термин, военный обозреватель должен придерживаться военной терминологии, иначе его ждёт нелёгкая судьба болтуна Эль-Несмеяна.
    Rock_n_Roll
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