Спецназ США в Сирии попал в "русские клещи" Сегодня, 10:14 В новом выпуске программы «Если завтра война» с Константином Душеновым обсуждается актуальная ситуация и расклад сил в Сирии. 0 Зачем Путин приказал армии подчиниться Росгвардии? Не ради славы, спецназ «Вымпел» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти