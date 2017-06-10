11:36 10 июня

В Воронежской области прошёл сбор командиров батальонов и дивизионов ЗВО

В Воронежской области прошёл сбор командиров батальонов и дивизионов (и их заместителей) Западного военного округа. В ходе сборов на базе мотострелкового соединения офицеры выполняли упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, сдавали зачёты по вождению различных единиц военной техники и прошли комплексное занятие на более 10 учебных местах.

К сбору были привлечены около двухсот командиров батальонов и дивизионов. При этом организацию проведения сборов обеспечивали ещё около 150 военнослужащих. В ходе мероприятий было задействовано свыше 70 единиц техники.

Из материала пресс-службы Западного военного округа:
В заключительный день сбора состоялось учение по приведению мотострелкового подразделения в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие совершили многокилометровый марш и отработали действия подразделения в обороне. В рамках учения участникам сбора продемонстрировали действия по управлению мотострелковыми ротами и приданными подразделениями.



В Воронежской области прошёл сбор командиров батальонов и дивизионов ЗВО


Отмечено, что каждый из командиров батальонов, дивизионов и их заместителей получил возможность практически изучить все этапы проведения занятий с личным составом, включая вопросы материально-технического обеспечения.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 8

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 10:28
    ученье - свет!
    Кот Всапогах
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:42
      Вот там на заключительном построении перегар стоял...Даже почуял этот специфических аромат! soldier
      ОТДЕЛ
  2. APASUS Сегодня, 10:31
    Честно говоря ,я бы производил один раз в два года всех командиров на месячные сборы ,от командира взвода и выше,лет до 40-45.Конечно государство должно доплачивать или как то по другому компенсировать ,но командиры должны быть всегда в теме,особенно первое звено.
    Был на сборах 4 года назад в Выборге ,впечатление удручающее .
    APASUS
    1. МПК105 Сегодня, 10:44
      Я доплачивать ВООБЩЕ не давал бы им(как налогопательщик,)БОЛЬШЕ,чем СЕБЕ,плачу подобным вам-
      МПК105
      1. vovanpain Сегодня, 11:03
        Цитата: МПК105
        Я доплачивать ВООБЩЕ не давал бы им(как налогопательщик,)БОЛЬШЕ,чем СЕБЕ,п

        Ну да и в случае грандиозного шухера,пошел бы командовать сам(как налогоплательщик) wink
        vovanpain
        1. рич Сегодня, 11:35
          а в чем то Алексей и прав. Сужу по своему опыту - 80 процентов подобных мероприятий проводились просто "для галочки".
          рич
  3. moskowit Сегодня, 10:57
    Ну вот, очухались... Курсы "Выстрел" расформировали в 2009 году, а теперь поняли, что батальонное звено надо готовить... Ждём возрождения. Сборы это так, половинчатое решение... Сборы и есть сборы...Несерьёзное мероприятие..
    moskowit
  4. roskot Сегодня, 11:29
    Запаска должна быть в боеготовном состоянии, так что сборы нужное дело.
    roskot
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