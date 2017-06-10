В Воронежской области прошёл сбор командиров батальонов и дивизионов ЗВО

В заключительный день сбора состоялось учение по приведению мотострелкового подразделения в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие совершили многокилометровый марш и отработали действия подразделения в обороне. В рамках учения участникам сбора продемонстрировали действия по управлению мотострелковыми ротами и приданными подразделениями.

В Воронежской области прошёл сбор командиров батальонов и дивизионов (и их заместителей) Западного военного округа. В ходе сборов на базе мотострелкового соединения офицеры выполняли упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, сдавали зачёты по вождению различных единиц военной техники и прошли комплексное занятие на более 10 учебных местах.К сбору были привлечены около двухсот командиров батальонов и дивизионов. При этом организацию проведения сборов обеспечивали ещё около 150 военнослужащих. В ходе мероприятий было задействовано свыше 70 единиц техники.Из материала пресс-службы Западного военного округа:Отмечено, что каждый из командиров батальонов, дивизионов и их заместителей получил возможность практически изучить все этапы проведения занятий с личным составом, включая вопросы материально-технического обеспечения.