Кадры перехвата истребителем Су-27 американских стратегических бомбардировщиков над Балтикой

Российский Су-27 попал в кадр по время перелёта в формате учений BALTOPS над Балтийским морем. Перехват считаем безопасным.

Американское военное ведомство сегодня опубликовало снимки перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским Су-27 в небе над Балтийским морем. Снимки появились на одной из страниц Пентагона в Твиттере . При этом публикация названа «Фотобомбой». Из заметки:Накануне прошла информация о том, что стратегический бомбардировщик, взлетев с авиабазы Фэрфорд Британии отправился в сторону Калининградской области РФ. Бомбардировщик не нёс на борту ядерное оружие и принимал участие в воздушных маневрах над Балтийским регионом. В полёте к американскому стратегу присоединились ещё три самолёта ВВС США – два В-1В и один В-52Н.Для справки: база Фэрфорд - авиабаза британских королевских ВВС в английском графстве Глостершир. Активно использовалась британскими и американскими ВВС во время операций в Ираке, Афганистане, Югославии. В 2002 году по линии НАТО была проведена глубокая модернизация авиабазы, на которой теперь размещаются и американские стратегические бомбардировщики.