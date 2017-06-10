14:11 10 июня

Кадры перехвата истребителем Су-27 американских стратегических бомбардировщиков над Балтикой

Американское военное ведомство сегодня опубликовало снимки перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским Су-27 в небе над Балтийским морем. Снимки появились на одной из страниц Пентагона в Твиттере . При этом публикация названа «Фотобомбой». Из заметки:

Российский Су-27 попал в кадр по время перелёта в формате учений BALTOPS над Балтийским морем. Перехват считаем безопасным.


Накануне прошла информация о том, что стратегический бомбардировщик, взлетев с авиабазы Фэрфорд Британии отправился в сторону Калининградской области РФ. Бомбардировщик не нёс на борту ядерное оружие и принимал участие в воздушных маневрах над Балтийским регионом. В полёте к американскому стратегу присоединились ещё три самолёта ВВС США – два В-1В и один В-52Н.


Кадры перехвата истребителем Су-27 американских стратегических бомбардировщиков над Балтикой




Для справки: база Фэрфорд - авиабаза британских королевских ВВС в английском графстве Глостершир. Активно использовалась британскими и американскими ВВС во время операций в Ираке, Афганистане, Югославии. В 2002 году по линии НАТО была проведена глубокая модернизация авиабазы, на которой теперь размещаются и американские стратегические бомбардировщики.


Использованы фотографии: https://twitter.com/DeptofDefense
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Комментарии 49

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:42
    Нужно было перед носом лететь...!
    ОТДЕЛ
    1. Кот Всапогах Сегодня, 11:44
      опять будут орать о непрофессиональном поведении наших пилотов laughing
      Кот Всапогах
      1. poquello Сегодня, 11:46
        Цитата: Кот Всапогах
        опять будут орать о непрофессиональном поведении наших пилотов laughing

        никто не орет, заявили что "профессионально"
        poquello
        1. Банный Сегодня, 11:50
          во время таких учений когда нибудь шлепнут по (ошибке) в атмосфере над нашими ПВО мегатонной и Руби дррроваааа)))
          Банный
          1. APASUS Сегодня, 11:58
            Цитата: Банный
            во время таких учений когда нибудь шлепнут по (ошибке) в атмосфере над нашими ПВО мегатонной и Руби дррроваааа)))

            Они как бы тоже в курсе что их ошибка приведет к войне и рубить дрова придется всему миру или тем кто потом останется в живых
            APASUS
            1. Pirogov Сегодня, 12:44
              Цитата: APASUS
              Они как бы тоже в курсе что их ошибка приведет к войне и рубить дрова придется всему миру или тем кто потом останется в живых

              Да похоже власть имущих на западе это не очень напрягает ,видимо ,что то знают сволочи чего не знаем мы.
              Pirogov
              1. NIKNN Сегодня, 14:06
                Цитата: Pirogov
                Да похоже власть имущих на западе это не очень напрягает ,видимо ,что то знают сволочи чего не знаем мы.

                А чего вы не знаете? Я допустим полагаю(не знаю, полагаю) что пара тройка беголовок нацелена именно на их бункеры м боеприпас заточен конкретный... пусть будет приятным подарком..так скажем неожиданным...но приятным... no
                NIKNN
        2. 210окв Сегодня, 11:52
          Насчет "профессионализма"они заявили не по летчикам нашим,а по морякам..
          Цитата: poquello
          Цитата: Кот Всапогах
          опять будут орать о непрофессиональном поведении наших пилотов laughing

          никто не орет, заявили что "профессионально"
          210окв
        3. скептик Сегодня, 12:50
          Цитата: poquello
          Цитата: Кот Всапогах
          опять будут орать о непрофессиональном поведении наших пилотов laughing

          никто не орет, заявили что "профессионально"


          Не пойму, почему молчат наши СМИ и дипломатические службы России о конкретно провокационном извращении темы о "агрессивном желании России захватить Прибалтику"?
          Во первых - зачем России Прибалтика? Пляжи? Агрессивно настроенное население? Разваленная экономика? Порты?
          Кто реально будет торговать с Россией, через оккупированные порты? Не говоря о боевых действиях, а просто о полной блокаде любых экономических отношений с Европой,
          Во вторых - а для чего Россия строила портовые терминалы на своей территории? Что бы через "оккупацию" прибалтийских (политически вонючих) клопов потерять все связи и накрыть "медным тазом" всю нефтегазовую структуру с Европой???

          Ни для кого не секрет, что России выгоднее плавно переводить все товарно-транспортные потоки на свою территорию (без склок и войн), по мере развития своей, собственной перевалочной инфраструктуры.

          Эти задачи необходимо муссировать на всех своих СМИ и реально независимых иноСМИ (если таковые остались), через все структуры власти контактирующие с Западом.

          Не менее важно "бить во все колокола" на все агрессивные цели НАТО, с их попытками создать информационный шум прикрытия, своего нависания над границами России.
          скептик
          1. poquello Сегодня, 13:19
            Цитата: скептик
            Не пойму, почему молчат наши СМИ и дипломатические службы России о конкретно провокационном извращении темы

            количество извращенных тем в западных СМИ и в заявлениях буржуйских политиков уже давно планку разумного преодолело, а любая здравая точка зрения это "путинская пропаганда" , не молчат наши СМИ но присутствует по ходу "мировая буржуйская цензура"
            poquello
          2. поневолебрат Сегодня, 13:54
            При балтика орет неспроста. Помимо набившего оскомину тезиса о том что их русофобия и "российская угроза" - это товар. Как экономические партнеры они никому не интересны. они интересны как плацдарм. Они и крчат всему миру об этом. Дальше рисуется цепочка. ПРО в Польше - Искандеры в Калининградской области- блокада Калининградской области (она в окружении , что сейчас скорее всего и примеряют на учениях) - для деблокады придется разбираться с прибалтами. И (внимание!!!) об этом они и орут, что Россия ударит. Молчат только о том, что ударят для освобождения Калининграда. Да и вообще он "незаконно аннексирован" у душки Адольфа Алоизыча, руководителя первого, мл*, Евросоюза
            поневолебрат
    2. макс702 Сегодня, 11:54
      Если память не изменяет то валить бомберы надо когда они открывают люки поэтому такая близкая дистанция для уверенного визуального контакта.. И такие требования и у нас и у них...
      макс702
      1. баклан Сегодня, 12:12
        У них свободно падающие бомбы в люках, так что пусть бомбят море. Вот если к нашим границам повернут, тогда да, на мушку... Это в наших "древних и примитивных" ракетоносцах крылатые ракеты в револьверных установках...
        баклан
        1. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:25
          Цитата: баклан
          У них свободно падающие бомбы в люках, так что пусть бомбят море. Вот если к нашим границам повернут, тогда да, на мушку... Это в наших "древних и примитивных" ракетоносцах крылатые ракеты в револьверных установках...

          В-52Н несет крылатые ракеты,причем такие,что достают от Дании до Питера
          Сухой_Т-50
      2. iliitchitch Сегодня, 12:32
        Цитата: макс702
        Если память не изменяет то валить бомберы надо когда они открывают люки поэтому такая близкая дистанция для уверенного визуального контакта.. И такие требования и у нас и у них...


        Валить бомберы надо , когда у этих , блин , "случка" и всеобщее возбуждение , до взлёта .
        Что , в общем-то , и сделано . ОНИ ДОЛЕТЕЛИ , ДА , но вспотели , пока долетели . Кахеры ? Какие хакеры ? Сами налетели , таки и откушивайте шляпой паранойю . Какие , в ж.. , ещё кахеры ? Вы чё , ждали , что Темнейший на "сделку с правосудием" пойдёт ???? Не , точно этим таблеточка нужна . У нас и медикус УЖЕ есть , Сергей Кужугетович зовут его . И арсенал у него медикаментозный УЖЕ неплох весьма - РВСН , ВКС , ПВО , да и просто "пошёл на..." . Ну , тупые , точно . Сами себе правосудие в одной америкагской наглосакской морде . Эк их плющит , когда Путин из посылает . Значит , всё правильно , тов.Президент . В следующий раз того спирита ИЛ-78 "перехватит" с сопровождении парочки СУ , и шлангом этим лузерам помахать перед носом не помешало-бы . Эффект международ.в вонючей ооне-ойкумене будет потряс . drinks А чего бы и не дринкс в субботу? Да .

        Сегодня у нас Балтика "трёшечка"(это не реклама, wassat ) с уральским лещом , м-м-м , да , передали с Казахстана (леща , да) . Ради этого стоит жить , а тут какие-то "духи" б-два , ну не кАззлы , а ? Чтоб им горючку с украины "под пробки" , в пару раз разбавленной петруханом .
        iliitchitch
        1. сибиралт Сегодня, 13:01
          Англичане тоже наши ТУ-160 очень вежливо эскортируют у своих границ и что?
          сибиралт
    3. Росомаха Сегодня, 12:10
      Аха, как говорят если процесс нельзя остановить его нужно возглавить. wink
      Росомаха
    4. сибиралт Сегодня, 12:57
      Перед носом, когда нужно посадить.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:24
        Цитата: сибиралт
        Перед носом, когда нужно посадить.

        Не всегда ...Движки начинают чихать! И трясти начинает...
        ОТДЕЛ
    5. Scoun Сегодня, 13:54
      Цитата: ОТДЕЛ
      Нужно было перед носом лететь...!

      Это вообще к чему?
      Цитата: Кот Всапогах
      опять будут орать о непрофессиональном поведении наших пилотов laughing

      СМИ почитайте, говорят профессионально.
      ПС.
      Газета ру (вроде) пишет что и Б2 был перехвачен, но так как фото из их твиттера, жду и надеюсь что наши выложат фото перехваченного Б2.
      Scoun
  2. ПВО СВШ Сегодня, 11:50
    А где постоянный вой о наглой России которая агрессивно расположила свою территорию поперек курса американского самолета?!
    ПВО СВШ
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:26
      Цитата: ПВО СВШ
      А где постоянный вой о наглой России которая агрессивно расположила свою территорию поперек курса американского самолета?!

      У них шабат сегодня...
      ОТДЕЛ
  3. biserino Сегодня, 11:51
    Не понимаю что за перехват- 1 против 3. Двое наверно отбомбились. smile
    biserino
    1. poquello Сегодня, 11:57
      Цитата: biserino
      Не понимаю что за перехват- 1 против 3. Двое наверно отбомбились. smile

      6 ракет
      poquello
    2. Masya Masya Сегодня, 11:58
      Не понимаю что за перехват- 1 против 3.

      так, на нашего одного и трое маловато будет... wink
      Masya Masya
    3. ПВО СВШ Сегодня, 11:59
      Для уничтожения трех бомберов и одного истребителя хватит...
      ПВО СВШ
    4. APASUS Сегодня, 12:02
      Цитата: biserino
      Не понимаю что за перехват- 1 против 3. Двое наверно отбомбились. smile

      Современный истребитель против трех стратегов ,нормальный перехват ,шансов у стратегов нет вообще
      APASUS
    5. viktor kurganov Сегодня, 12:36
      Цитата: biserino
      Не понимаю что за перехват- 1 против 3. Двое наверно отбомбились. smile

      Одному Сушке, коль он уже так близко, по силам и большее количество. Столь близкое приближение в перехвате- это доказательство ( для понимающих), что он видит покойников.
      viktor kurganov
  4. Masya Masya Сегодня, 11:56
    ну и опубликовали и чё?
    Перехват считаем безопасным.

    нечего сказать, так лишь бы, что-нибудь озвучить...
    Masya Masya
  5. Deadушка Сегодня, 12:06
    Красиво пристроился, как будто так и было.
    Deadушка
  6. biserino Сегодня, 12:13
    Цитата: poquello
    Цитата: biserino
    Не понимаю что за перехват- 1 против 3. Двое наверно отбомбились. smile

    6 ракет

    B-52 одной ракете не завалиш. А вражеские изтребители за хвоста?
    biserino
    1. Александр романов Сегодня, 12:19
      Цитата: biserino
      B-52 одной ракете не завалиш

      Авторитетное заключение от менеджера по продажам сигарет
      Александр романов
      1. biserino Сегодня, 12:28
        Я в армий зенитчиком бьiл- ПЗРК- так что знаю по немножко о убойной силе ракете и вероятности попадания точно в супло. wink
        biserino
        1. Александр романов Сегодня, 13:31
          Цитата: biserino
          точно в супло

          Вот поэтому коменту заметно,каким ракетчиком ты был
          Александр романов
          1. biserino Сегодня, 13:51
            А где тянет ракета ее наведения ифракрасного луча? wink
            biserino
    2. poquello Сегодня, 12:21
      Цитата: biserino
      Цитата: poquello
      Цитата: biserino
      Не понимаю что за перехват- 1 против 3. Двое наверно отбомбились. smile

      6 ракет

      B-52 одной ракете не завалиш. А вражеские изтребители за хвоста?

      это теория вероятности
      poquello
    3. скептик Сегодня, 12:59
      Цитата: biserino
      B-52 одной ракете не завалиш. А вражеские изтребители за хвоста?


      Ох шалун... Так тогда и не один истребитель их встретит, не считая ПВО. (Даже если они будут держаться за хвоста бомбера) wassat
      скептик
    4. RuSFr Сегодня, 13:11
      Верное замечание. Б52 прикрывают не менее двух пар истребителей. Сбить ракеткой ближнего радиуса действия не получится. Бомбер пораженую спарка двигателей просто отстрелит. Среднего и большого радиуса действия - смотря голова какая от этого зависит
      RuSFr
      1. Александр романов Сегодня, 13:40
        Цитата: RuSFr
        Верное замечание. Б52 прикрывают не менее двух пар истребителей. Сбить ракеткой ближнего радиуса действия не получится.

        Вьетнамцам это надо расказать
        Александр романов
        1. poquello Сегодня, 13:53
          Цитата: Александр романов
          Вьетнамцам это надо расказать

          но в любой шутке есть доля шутки,
          Цитата: RuSFr
          смотря голова какая от этого зависит

          но я таки думаю упали бы все
          poquello
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:21
    Да янки за такое сопровождение нашим пилотам не только спасибо должны сказать, но еще и учиться у нас как себя вести в небе.
    Изгоняющий либероидов
    1. Masya Masya Сегодня, 12:36
      но еще и учиться у нас как себя вести в небе.

      "исключительным" учится у нас? да это ниже их исключительного "достоинства"... wink
      Masya Masya
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:25
    А где пуски боевыми? wassat Незачёт! Матрасники летают в гейропе, как у себя дома. Ну должны хоть немного напрягаться laughing
    Горный стрелок
  9. iouris Сегодня, 12:32
    Никакого перехвата не было. Они просто полетали рядом с границей Калининградской области.
    iouris
  10. san4es Сегодня, 12:57
    ...Ждём кадры перехвата B-2 Spirit
    san4es
  11. Комментарий был удален.
  12. 72jora72 Сегодня, 13:25
    Цитата: Pirogov
    Цитата: APASUS
    Они как бы тоже в курсе что их ошибка приведет к войне и рубить дрова придется всему миру или тем кто потом останется в живых

    Да похоже власть имущих на западе это не очень напрягает ,видимо ,что то знают сволочи чего не знаем мы.

    Нет,просто пропало чувство самосохранения......
    72jora72
  13. juneart Сегодня, 13:34

    И на земле сможем показать - где раки зимуют!
    juneart
    1. Андрей42 Сегодня, 13:46
      Уважакмые! А у снайпера на 1.95 мин мосинка в руках?
      Андрей42
  14. Incvizitor Сегодня, 13:52
    Пусть за своей лужей летают, нечего у нас вертеться.
    Incvizitor
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