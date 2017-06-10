14:10 10 июня

В Марави в перестрелке с ИГИЛ погибли 13 филиппинских морпехов

Продолжается войсковая операция филиппинских силовиков в городе Марави на острове Минданао. Фактически окружённые боевики, которым был поставлен ультиматум, сопротивляются войскам, используя для этого в качестве живого щита мирных жителей, находящихся, по сути, в заложниках. Время от времени террористы из группировки, присягнувшей на верность ИГИЛ (*запрещено в РФ), осуществляют вылазки, заходя в тыл к армейским подразделениям.

В Марави в перестрелке с ИГИЛ погибли 13 филиппинских морпехов


При этом боевики пользуются системой подземных коммуникаций, что в очередной раз подтверждает заявления официальных лиц ВС Филиппин о том, что террористы тщательно готовились к попытке захвата Марави и взятия этого мусульманского района на острове Минданао под свой контроль.


Информационное агентство Associated Press сообщает, что в ходе одной из недавних вылазок боевики убили 13 морских пехотинцев. Погибли ещё примерно 12 представителей гражданского населения Марави.

Официальная Манила сообщает о том, что в Марави могут находиться не менее 400 террористов, рассредоточенных в разных кварталах города. Боевики активно используют снайперов, которые постоянно меняют свои позиции.

Согласно статистике Минобороны Филиппин, за несколько недель контртеррористической операции в Марави погибли 58 военнослужащих и были ликвидированы более 120 террористов.



В операции принимает участие и полицейский спецназ. Город оцеплен многочисленными полицейскими патрулями.

Использованы фотографии: https://twitter.com/jeffcanoy
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Комментарии 41

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  1. 210окв Сегодня, 11:59
    Расползлись эти твари по всему миру..И главное они появляются там,где руководство хоть чуть не согласно с заштатовской политикой..
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:04
      В Марави в перестрелке с ИГИЛ погибли 13 филиппинских морпехов

      А если бы начали "договариваться" то погибли бы 130 тыс мирных..! Проверено..Мочите их чертей!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 12:49
        Цитата: 210окв
        Расползлись эти твари по всему миру..И главное они появляются там,где руководство хоть чуть не согласно с заштатовской политикой..


        Это уже не совпадение , это политика и действия США.
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 13:00
          В Марави в перестрелке с ИГИЛ погибли 13 филиппинских морпехов
          Не хреново...либо морпехи не правы..(ну тут генералов сносить обнозначно), либо там подготовка на уровне...(при всех отрицательных эмоциях тут уже уважуха)... request
          NIKNN
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
            Коля , здравствуй ! hi
            в ходе одной из недавних вылазок боевики убили 13 морских пехотинцев

            Подозреваю что "вылазка" была правильно спланирована с учётом всех нюансов .
            bouncyhunter
            1. NIKNN Сегодня, 13:45
              Цитата: bouncyhunter
              Коля , здравствуй ! hi
              в ходе одной из недавних вылазок боевики убили 13 морских пехотинцев

              Подозреваю что "вылазка" была правильно спланирована с учётом всех нюансов .

              Да я об этом и говорю...не может так по другому быть...
              NIKNN
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:32
          Это уже не совпадение , это политика и действия США.

          Доброго дня , Витя ! hi drinks Полосатая рука там присутствует , если я не прав - отрежу себе ногу .
          bouncyhunter
          1. NIKNN Сегодня, 13:46
            Паша! здравствуй hi Я и говорю...13 нет это уже похоже на армейскую спланированную операцию... request
            NIKNN
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
              Цитата: NIKNN
              это уже похоже на армейскую спланированную операцию...

              Скорее - на диверсионную .
              bouncyhunter
              1. NIKNN Сегодня, 13:51
                Диверсия не предполагает , а конкретно затачивается на задачу.., а тут...ну не знаю..я вообще то летчик..по наземным целям не спец... smile
                NIKNN
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:55
                  В данном случае диверсия имела конкретную цель - подорвать боевой дух элиты .
                  bouncyhunter
                  1. NIKNN Сегодня, 13:57
                    Цитата: bouncyhunter
                    В данном случае диверсия имела конкретную цель - подорвать боевой дух элиты .

                    Ну Павел это очень серьезно...это действительно планироваться должно и как минимум подготовка не недельная... request
                    NIKNN
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:06
                      При наличии подготовленных кадров - разработка и детализация операции займёт пару часов .
                      bouncyhunter
                      1. NIKNN Сегодня, 14:09
                        Цитата: bouncyhunter
                        При наличии подготовленных кадров - разработка и детализация операции займёт пару часов .

                        Так это да..но согласовать с руководством, займет пару суток...так как то из опыта...У нас удар(в афгане) согласовывался уже после удара(когда надо было)... request
                        NIKNN
    2. APASUS Сегодня, 12:12
      Как это они расползлись,сами что ли ?
      Если охотничий патрон к.300 WinMag 10,7гр CDP Blaser 1шт стоит 550 рублей ,то представьте сколько стоит снарядить и вооружить банду в 400 человек.Это громадные деньги и просто так такие "недовольные " политикой никогда не появляются
      APASUS
      1. Pirogov Сегодня, 12:39
        Цитата: APASUS
        Если охотничий патрон к.300 WinMag 10,7гр CDP Blaser 1шт стоит 550 рублей ,то представьте сколько стоит снарядить и вооружить банду в 400 человек.Это громадные деньги и просто так такие "недовольные " политикой никогда не появляются

        Вы правы и всем известно этих ,,,борцов,,, ИГИЛ содержат американские родители .
        Pirogov
      2. сибиралт Сегодня, 12:46
        А откуда у филиппинских бандитов рубли? belay
        сибиралт
        1. Басарев Сегодня, 13:40
          Как вообще Родриго, атеист, терпит ислам у себя в стране? На этом вшивом острове.
          Басарев
    3. Incvizitor Сегодня, 13:50
      Расползлись эти твари по всему миру.

      Это и США и ИГИЛ касается так же ибо их детище.
      Incvizitor
  2. poquello Сегодня, 12:03
    филиппинцам надо срочно к сирийцам на практику
    poquello
    1. Арон Заави Сегодня, 12:08
      Цитата: poquello
      филиппинцам надо срочно к сирийцам на практику

      Они с мусульманскими сепаратистами уже лет 30 воюют. У них своей практики выше крыши.
      Арон Заави
      1. poquello Сегодня, 12:13
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: poquello
        филиппинцам надо срочно к сирийцам на практику

        Они с мусульманскими сепаратистами уже лет 30 воюют. У них своей практики выше крыши.

        если бы то проблема туннелей не была бы проблемой, сирийцы не так давно наблатыкались под землёй бороться, а такая же тема была
        poquello
      2. Соломон Кейн Сегодня, 13:45
        Ну если на счет практики тогда к нашим парням из ССА (13 к 300) или к спецам из МОСАДА, там ребята то же профи.
        Соломон Кейн
    2. donavi49 Сегодня, 12:39
      Скорее наоборот. В пехотном бою филиппинская армия очень сильна, еще и в своем климате.

      У них нет бронетехники - да. Это осложняет штурм города. Однако они применяют Бронко в Ю-87 стиле. Аугусты в штурмовом варианте. Плюс опять же - филиппинское отделение это пулеметчик, марксман, 1-2 бойца с подствольными гранатометами.
      donavi49
      1. Басарев Сегодня, 13:43
        Бронко? Это же полувековой летающий хлам. Я всегда говорил, что в войсках должны быть два специализированных штурмовика: один противотанковый, как Грач, а второй - противопехотный - именно для таких случаев.
        Басарев
  3. Irokez Сегодня, 12:07
    Вот она раковая опухоль даёт метастазы по всей планете.
    Ракка очень символично с Раком и поэтому надо без каких-либо соглашений и сююканиями с террористами это вырезать.
    Не зря США Ракку пытаются какбы захватить, а на самом деле вывозят ценные экземпляры этой заразы, чтоб гденить снова посеять.
    Это на биологическую войну смахивает по всей планете.
    Irokez
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:19
    Жаль что игила нету в сша -чтобы "исключительные "на своих, отрезанных бошках -узнали, каково разносить по миру терроризм.
    Изгоняющий либероидов
    1. Метроном Сегодня, 12:27
      Нам то ещё повезло, службы работают, а у вас вот проблемы с Чечнёй и прочими никогда не прекращались. Может начнёте бороться с бородачами хоть у себя, чтоб они дальше не ползли? Вы думаете, вы их деньгами и в будущем сможете умиротворить?
      Метроном
      1. APASUS Сегодня, 12:34
        Цитата: Метроном
        Нам то ещё повезло, службы работают, а у вас вот проблемы с Чечнёй

        Думаете крышевать террористов это круто и вас пронесет,что то с братьями Царнаевыми не прокатило,хоть вам и был отправлен официальный запрос от ФСБ.
        Цитата: Метроном
        Может начнёте бороться с бородачи хоть у себя, чтоб они дальше не ползли?

        Не ваша бы помощь ,давно бы уже придавили.
        Цитата: Метроном
        Вы думаете, вы их деньгами и в будущем сможете умиротворить?

        Я вот аналогичный вам вопрос хотел задать,что то друзей Саудитов вам не удалось купить ,подорвали небоскребы
        APASUS
      2. Dart2027 Сегодня, 12:42
        Цитата: Метроном
        Нам то ещё повезло, службы работают

        Смотря что понимать под работой. 11 сентября было столько нестыковок, что про это только глухие не слышали.
        Цитата: Метроном
        Вы думаете, вы их деньгами и в будущем сможете умиротворить?

        Вот только про деньги у нас почему-то плачутся всевозможные либералы.
        http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f7d42c9a794732738
        77b3f
        Dart2027
      3. Irokez Сегодня, 12:44
        Цитата: Метроном
        Нам то ещё повезло, службы работают

        Какие службы и в чём повезло?
        Ваши Афроамериканцы с Месками и сбродом со всего мира проблем больше создают чем порядка. Ваши СМИ так мозги замыли, что мыло не берёт очистить сознание от двойных стандартов чтоб различить добро от зла.
        Всё смешалось в мутный омут где трудно понять позитив и благо для людей от негатива и лживого блага.
        Чечня всегда с нами была и мы уживались, но если не мешать жить, а наоборот подстрекать, то любых можно натравить на друг друга. А кто мешает и натравливает мы знаем. Посему не говорите за себя, что у вас всё хорошо. Хорошо до поры когда ФРС печатает вам деньги на которые вы и живёте, а живёте не по заработанному, а за счёт других (долг когда США погасит перед миром?).
        Ребята у вас всё впереди, а в данный момент вы проблемы у других создаёте, чтоб себя обезопасить. И тут опять получается за счёт других живёте и наслаждаетесь.
        Ничего личного просто анализ будущего по текущей обстановке
        Irokez
        1. Метроном Сегодня, 12:45
          Кто на что учился. laughing И печатает он деньги не только нам, а и вам. Все в России любят доллар. Кроме тех, кто не может его себе позволить. Яхты и зарубежную недвижимость за рубль, понимаешь, не купить, и детям учёбу не оплатить в загнивающей Европе, футболисты в Челси тоже рубли не принимают, как и риэлторы в Лондоне. Да что там, даже элементарные вещи за рубль не купить. Для оплаты критического импорта ведь надо купить зелёную бумагу сначала. Если вы такие умные, то не покупайте доллар и не давайте нам жить за ваш счёт. bully
          Метроном
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:32
            Цитата: Метроном
            Кто на что учился. laughing И печатает он деньги не только нам, а и вам. Все в России любят доллар. Кроме тех, кто не может его себе позволить. Яхты и зарубежную недвижимость за рубль, понимаешь, не купить, и детям учёбу не оплатить в загнивающей Европе, футболисты в Челси тоже рубли не принимают, как и риэлторы в Лондоне. Да что там, даже элементарные вещи за рубль не купить. Для оплаты критического импорта ведь надо купить зелёную бумагу сначала. Если вы такие умные, то не покупайте доллар и не давайте нам жить за ваш счёт. bully

            Не злитесь и не обвиняйте всю Россию! Все идет по плану...
            Мы вам буржуя в США еще устроим....Обещаю! soldier
            А наших стразу к стенке...(почти всех))))
            ОТДЕЛ
            1. Метроном Сегодня, 13:34
              А что её обвинять то. Ваша несостоятельность не наша проблема. А насчёт обещаний - одни уже обещали, лаптем стучали по трибуне, так и канули в Лету вместе со своими обещаниями. 50 лет обещаний, а теперь уже мало кто помнит даже имена обещавших.
              Метроном
              1. Dart2027 Сегодня, 14:00
                Цитата: Метроном
                Ваша несостоятельность не наша проблема.

                https://sdelanounas.ru/blogs/94603/
                Dart2027
                1. Метроном Сегодня, 14:04
                  Раньше ещё туда космос можно было добавить. Не подскажите, какой процент прибыли от экспорта составляет оборудование для ядерных установок?
                  Метроном
          2. poquello Сегодня, 13:46
            Цитата: Метроном
            Все в России любят доллар.

            что за глупое заявление? если бакс как бы эквивалент платежной системы то без него пока не обойтись, а хранить в нём деньги - нафиг, нафиг, ничто не вечно - тем более протекционированные фантики
            poquello
            1. Метроном Сегодня, 13:49
              Осталось вспомнить, сколько раз зелёный фантик деноминировался за 200 лет, а сколько раз стабильная имперская, советская и российская валюта wink
              Метроном
              1. poquello Сегодня, 14:06
                Цитата: Метроном
                Осталось вспомнить, сколько раз зелёный фантик деноминировался за 200 лет, а сколько раз стабильная имперская, советская и российская валюта wink

                это условности, сменится система - сменятся фантики, только это кроме китайцев пока никому особо на верху не надо
                poquello
                1. Метроном Сегодня, 14:08
                  Разумеется, это условности. И из всех этих условностей и формируется экономическая мощь государства, а не из пустых и ничем не подкреплённых угроз, которые воспринимаются исключительно как юмор.
                  Метроном
  5. juneart Сегодня, 13:32
    Спецам удачи!
    juneart
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