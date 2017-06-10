В Марави в перестрелке с ИГИЛ погибли 13 филиппинских морпехов

Продолжается войсковая операция филиппинских силовиков в городе Марави на острове Минданао. Фактически окружённые боевики, которым был поставлен ультиматум, сопротивляются войскам, используя для этого в качестве живого щита мирных жителей, находящихся, по сути, в заложниках. Время от времени террористы из группировки, присягнувшей на верность ИГИЛ (*запрещено в РФ), осуществляют вылазки, заходя в тыл к армейским подразделениям.При этом боевики пользуются системой подземных коммуникаций, что в очередной раз подтверждает заявления официальных лиц ВС Филиппин о том, что террористы тщательно готовились к попытке захвата Марави и взятия этого мусульманского района на острове Минданао под свой контроль.Информационное агентство Associated Press сообщает, что в ходе одной из недавних вылазок боевики убили 13 морских пехотинцев. Погибли ещё примерно 12 представителей гражданского населения Марави.Официальная Манила сообщает о том, что в Марави могут находиться не менее 400 террористов, рассредоточенных в разных кварталах города. Боевики активно используют снайперов, которые постоянно меняют свои позиции.Согласно статистике Минобороны Филиппин, за несколько недель контртеррористической операции в Марави погибли 58 военнослужащих и были ликвидированы более 120 террористов.В операции принимает участие и полицейский спецназ. Город оцеплен многочисленными полицейскими патрулями.