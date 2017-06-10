16:30 10 июня

Трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС

По меньшей мере трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные лица, передает РИА Новости

В результате ошибочного ведения огня также получили ранения двое полицейских. По данным военного командования США в Кабуле, авиаудары проводились в рамках операции американских ВВС на юге Афганистана в провинции Гильменд.

Трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС



Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента
— говорится в сообщении военного командования США.

Власти Афганистана и США занимаются расследованием инцидента.

США проводят в Афганистане с 2015 года операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel) против боевиков группировки ИГ и движения "Талибан" (запрещены в РФ).

Использованы фотографии: http://novostink.ru/
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Комментарии 18

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 14:19
    матрасники защищают свои плантации мака от посягательств чужаков laughing
    Кот Всапогах
    1. poquello Сегодня, 14:33
      Цитата: Кот Всапогах
      матрасники защищают свои плантации мака от посягательств чужаков laughing

      интересно у операторов сделка или оклад?
      poquello
      1. Pirogov Сегодня, 15:01
        Цитата: poquello
        интересно у операторов сделка или оклад?

        Товарный бартер .
        Pirogov
        1. poquello Сегодня, 15:03
          Цитата: Pirogov
          Цитата: poquello
          интересно у операторов сделка или оклад?

          Товарный бартер .

          этт вряд ли, обмен трупов на героин затруднен доставкой трупов
          poquello
          1. vorobey Сегодня, 15:25
            Цитата: poquello
            Цитата: Pirogov
            Цитата: poquello
            интересно у операторов сделка или оклад?

            Товарный бартер .

            этт вряд ли, обмен трупов на героин затруднен доставкой трупов


            мужики вот стебемся.. а было же сами чуть под такую демократию не попали... laughing какое счастье господи что я москаль а не не бедуин. араб, или 404...
            vorobey
            1. Pirogov Сегодня, 15:35
              Цитата: vorobey
              мужики вот стебемся.. а было же сами чуть под такую демократию не попали... laughing какое счастье господи что я москаль а не не бедуин. араб, или 404.

              Очень Вас понимаю и полностью согласен . Мне как живущему в 404... эта демократия уже в печёнке,это если мягко сказать.
              Pirogov
              1. vorobey Сегодня, 15:48
                Цитата: Pirogov
                . Мне как живущему в 404... эта демократия уже в печёнке,это если мягко сказать.


                знаете что.. теперь от Вас очень многое зависит как от народа... вариантов всего два..1.. Вы вата для тампаксов
                2. Вы бойцы

                извините если жестко получилось..
                vorobey
  2. Logall Сегодня, 14:23

    "Трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС"
    Это всё для них сопутствующие допустимые жертвы. Для них людьми щитаются только американцы.
    Скинуть бомбу на дом Рокшельдов это трагедия. А на дом сербской семьи, статистика.
    Твари, ненавижу...
    Logall
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:33
      А по другому они не могут или самолетами, или ракетами, в открытые боестолкновения не вступают - дрищут. Гегемоны, мать их...
      Соломон Кейн
  3. Комментарий был удален.
  4. Mavrikiy Сегодня, 14:32
    Такому союзнику в зубы не смотрят. Их выбивают. (Для размышления Афгану)
    Mavrikiy
    1. poquello Сегодня, 14:45
      Цитата: Mavrikiy
      Такому союзнику в зубы не смотрят. Их выбивают. (Для размышления Афгану)

      ))) предыдущий "президент" Афганистана чет-то вякнул - выбрали другого
      poquello
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:35
    Афган-странная страна.Постоянно воюет.И никто так и не смог его завоевать.Тем-более-дерьмократию навесить.Своя страна-свои уставы.Вечный вулкан.
    ВЕРЕСК
    1. vorobey Сегодня, 15:26
      Цитата: ВЕРЕСК
      И никто так и не смог его завоевать


      а мы пытались?
      vorobey
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:35
        а мы пытались?Неужели?Просто хотели детские садики построить.Хотя и построили.Я ПРО НАС?Учите историю.Хотя-кому я тут песни пою.Воробей ,как понимаю-поболее в войне Афганской понимает.Кто знает.С уважением. hi
        ВЕРЕСК
        1. vorobey Сегодня, 16:17
          Цитата: ВЕРЕСК
          а мы пытались?Неужели?Просто хотели детские садики построить.Хотя и построили.Я ПРО НАС?Учите историю.Хотя-кому я тут песни пою.Воробей ,как понимаю-поболее в войне Афганской понимает.Кто знает.С уважением. hi


          зря вы так.. Афган я не застал.. в год выводанаших я еще только поступил в военное училище. поэтому и спрашиваю сам .. мы пытались завоевать?
          vorobey
  6. Masya Masya Сегодня, 14:42
    В результате ошибочного ведения огня

    Ошибочный огонь - это у них за правило... выразили соболезнования и как с гуся вода... безнаказанность порождает вседозволенность... кто бы им крылышки то подпалил
    Masya Masya
  7. Злой 55 Сегодня, 14:59
    ну да, америГАДцы уже 15 лет проводят раздичные операции в Афгане..в результате которых поток героина в Европу и Россию вырос в 38 раз..
    Злой 55
  8. лысова Сегодня, 15:01
    Настолько обычная тактика матрасов, что и возмущаться перестал. Кого они там бомбили? Может коридор готовили для "гостей" из Пакистана. Честно говоря похрен, пускай и дальше зарабатывают "репутацию", в данном регионе.
    лысова
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