Мы бы хотели выразить наши глубочайшие соболезнования семьям членов пограничной полиции Афганистана, которые пострадали в результате этого неприятного инцидента

По меньшей мере трое полицейских погибли в Афганистане в результате авиаудара американских ВВС, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные лица, передает РИА Новости В результате ошибочного ведения огня также получили ранения двое полицейских. По данным военного командования США в Кабуле, авиаудары проводились в рамках операции американских ВВС на юге Афганистана в провинции Гильменд.— говорится в сообщении военного командования США.Власти Афганистана и США занимаются расследованием инцидента.США проводят в Афганистане с 2015 года операцию "Страж свободы" (Freedom's Sentinel) против боевиков группировки ИГ и движения "Талибан" (запрещены в РФ).