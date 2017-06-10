Сирийские войска достигли границы с Ираком
Войска Сирии достигли границы с Ираком в боях с боевиками запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* в районе Ат-Танфа, успех станет "стратегическим поворотом" в борьбе с террористами, заявило в субботу командование армии страны, передает РИА Новости
Ат-Танф расположен на юго-востоке страны в провинции Хомс. Ранее в этом районе союзные правительственным силам отряды несколько раз подверглись ударам ВВС международной коалиции во главе с США.
Военные отметили, что достижение ими и их союзниками иракско-сирийских границ является "стратегическим поворотом в войне с терроризмом и базой для расширения военных операций в степи и на протяжении границы с братским Ираком".
По заявлению командования, успех в этом районе "затягивает удавку на том, что остается от формирований ИГ*" и перерезает их пути снабжения по нескольким направлениям.
ИГ* (Исламское государство) - запрещена в России.
Ат-Танф расположен на юго-востоке страны в провинции Хомс. Ранее в этом районе союзные правительственным силам отряды несколько раз подверглись ударам ВВС международной коалиции во главе с США.
архивное фото
Части наших вооруженных сил при поддержке сил союзников… смогли достигнуть границ с братским Ираком к северо-востоку от Ат-Танфа и установить контроль над большим числом стратегических позиций и пунктов в сирийской степи— передает заявление армии государственное агентство SANA.
Военные отметили, что достижение ими и их союзниками иракско-сирийских границ является "стратегическим поворотом в войне с терроризмом и базой для расширения военных операций в степи и на протяжении границы с братским Ираком".
По заявлению командования, успех в этом районе "затягивает удавку на том, что остается от формирований ИГ*" и перерезает их пути снабжения по нескольким направлениям.
ИГ* (Исламское государство) - запрещена в России.
Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти