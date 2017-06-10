16:29 10 июня

Сирийские войска достигли границы с Ираком

Войска Сирии достигли границы с Ираком в боях с боевиками запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* в районе Ат-Танфа, успех станет "стратегическим поворотом" в борьбе с террористами, заявило в субботу командование армии страны, передает РИА Новости

Ат-Танф расположен на юго-востоке страны в провинции Хомс. Ранее в этом районе союзные правительственным силам отряды несколько раз подверглись ударам ВВС международной коалиции во главе с США.

Сирийские войска достигли границы с Ираком

архивное фото



Части наших вооруженных сил при поддержке сил союзников… смогли достигнуть границ с братским Ираком к северо-востоку от Ат-Танфа и установить контроль над большим числом стратегических позиций и пунктов в сирийской степи
— передает заявление армии государственное агентство SANA.

Военные отметили, что достижение ими и их союзниками иракско-сирийских границ является "стратегическим поворотом в войне с терроризмом и базой для расширения военных операций в степи и на протяжении границы с братским Ираком".

По заявлению командования, успех в этом районе "затягивает удавку на том, что остается от формирований ИГ*" и перерезает их пути снабжения по нескольким направлениям.

ИГ* (Исламское государство) - запрещена в России.

Использованы фотографии: https://mediarepost.ru/
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Комментарии 7

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 15:49
    выдавить эту нечисть в Ирак , пусть матрасники с ними разбираются laughing
    Кот Всапогах
    1. Комментарий был удален.
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:08
      Цитата: Кот Всапогах
      пусть матрасники с ними разбираются

      Самые те , кто своё родное детище "щемить" станет .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 16:22
        Матрасники с ними разберутся-
        я не хочу с их МОРПЕХАМИ разбираться........
        МПК105
  2. Комментарий был удален.
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:00
    А шваль матрасная долбит.Ничего наши с этим не смогут сделать.Дико жаль.
    ВЕРЕСК
    1. vorobey Сегодня, 16:22
      Цитата: ВЕРЕСК
      А шваль матрасная долбит.Ничего наши с этим не смогут сделать.Дико жаль.



      а что сделать надо... они долбят а сирийцы на границе... толку от того что они долбят.. результат сирийцы показывают а не матрасники.. да и нам с диванов не все видно что там наши куралесят... а я так думаю наши фестивалят там по полной..
      vorobey
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:12
    Однако, матрасники прогнулись? Несмотря на удары с воздуха коалицией, сирийцы до границы ДОШЛИ. Что это может означать? Что ВКС ПРИКРЫЛ сирийцев с воздуха?
    Горный стрелок
    1. poquello Сегодня, 16:24
      Цитата: Горный стрелок
      Однако, матрасники прогнулись? Несмотря на удары с воздуха коалицией, сирийцы до границы ДОШЛИ. Что это может означать? Что ВКС ПРИКРЫЛ сирийцев с воздуха?

      памперсы кончились у пилотов США
      poquello
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