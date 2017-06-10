18:49 10 июня

Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга

Киев намерен до 23 июня подать апелляционную жалобу по судебному спору о долге в $3 млрд перед Россией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Украины, передает ТАСС

На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр (Уильям) продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года)
- сообщили в Минфине. -
Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок.


Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина намерена подать апелляцию по судебному спору о долге в $3 млрд 10 июня.


Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга


В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда главой украинского государства Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял $3 млрд плюс невыплата последнего купона в размере $75 млн, и с каждым днем задолженность растет на $683 тыс. за счет процентов, сказано в иске. Российская сторона неоднократно предлагала Украине решить этот вопрос за столом переговоров, однако этого так и не произошло ввиду того, что Киев не признает долг суверенным.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о долге Украины перед Россией. Таким образом, в этом промежуточном решении по процедуре суд поддержал позицию Россию, которая настаивала на ускоренном рассмотрении дела. Украинская сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя изучение политических аспектов этого дела.



Использованы фотографии: Фото: Peter Nicholls / Reuters
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Комментарии 22

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  1. bouncyhunter Сегодня, 17:44
    Украинская сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя изучение политических аспектов этого дела.

    Тупорезят свидомиты - чем дольше разбирательство , тем больше процентов накапает . Хотя ведь один хрен не заплатят .
    bouncyhunter
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:50
      Паша hi они не тупят -они просто нечего не решают, ибо там им ничего не пренадлежит, укроина давно поделена нас сферы влияния ,и истенные хозяева за рабов платить не станут ,а у рабов естественно, денег нету на отдачу -они уходят в карманы хозяев sad
      Изгоняющий либероидов
      1. МПК105 Сегодня, 18:14
        Так вроде наши высудили долг...Нет..???
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:18
          Лёш , так скаклы апелляцию подавать собрались . Я нисколько не удивлюсь , что суд эту апелляцию отклонит и скакуасы начнут орать из каждого утюга что "английский суд куплен Кремлём" . fool
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 18:30
            Привет, Паша hi drinks
            Ну их к лешему, этих нищебродов! Сегодня суббота! Гуляем!
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
              Здрав будь , Витя ! hi drinks
              Цитата: Монос
              Ну их к лешему, этих нищебродов!

              Да уж , эти ведро денег точно не принесут ...
              bouncyhunter
        2. 210окв Сегодня, 18:24
          Просто тянут,согласно юридическим правилам и законам.А далее вариант наиболее вероятный-апелляция отвергается, украинцы подают в суд за "аннексию"Крыма иск лярдов на 100 и так до бесконечности.Платить никто не будет.
          Цитата: МПК105
          Так вроде наши высудили долг...Нет..???
          210окв
    2. сибиралт Сегодня, 18:20
      Сколько не тяни, а проценты капают. laughing
      сибиралт
  2. oleg-gr Сегодня, 17:44
    Не желают хохлы долг гасить. Очень сильно не желают.
    oleg-gr
  3. Кот Всапогах Сегодня, 17:44
    да не будут они платить , ни под каким соусом, пока власть не поменяется hi
    Кот Всапогах
  4. LÄRZ Сегодня, 17:45
    Всё таки это надо суметь: судиться с волками по волчьим законам, в волчьем логове. Да когда судьями выступают волчьи сват да брат... Посмотрим, чем всё это закончится.
    LÄRZ
    1. APASUS Сегодня, 18:26
      Цитата: LÄRZ
      Всё таки это надо суметь: судиться с волками по волчьим законам, в волчьем логове. Да когда судьями выступают волчьи сват да брат... Посмотрим, чем всё это закончится.

      Как бы Запад не хотел наказать Россию и помочь Украине решение в пользу Украины приведет к краху всей биржевой торговле долговыми обязательствами стран заемщиков.Если можно не заплатить по своим обязательствам Украине ,то почему например должны платить по своим долгам Аргентина или Греция,а в мире сотни стран .
      Долг признают отдать ,но вот само получение может столкнуться об хитрую схему взыскания.
      APASUS
      1. LÄRZ Сегодня, 18:33
        Цитата: APASUS
        Долг признают отдать ,но вот само получение может столкнуться об хитрую схему взыскания.

        Сейчас бы с судом и всеми этими апелляциями и протестами разобраться, а там уж и найдём способ взыскания.
        LÄRZ
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:47
    Я же говорю -землями брать надо из расчета тысяча долларов десять квадратных километров. am
    Изгоняющий либероидов
    1. Соломон Кейн Сегодня, 18:29
      И начинать надо с Карпат. Что бы должники за бугор не свалили......
      Соломон Кейн
  6. Spartanez300 Сегодня, 17:48
    Спорь не спорь а платить придется , только не понятно как это будет выглядеть а главное когда .
    Spartanez300
  7. iliitchitch Сегодня, 17:53
    И что , на 15млрд.ам.руб денег ВОТ ЭТИМ пытались дать , когда там бандерофашисты нагло уже бродили ? И , типа ФСБ И СВР нихрена не знали-не понимали , ага . Ё , да мы кросавчеги , таки прям вице-чемпионы по тупости . А давай кахлов догоним и перегоним , пацаны ? Даёшь пятилетку за полгода . Хотя не , этих не догонишь уже , ост. самим догоняться . В арбитражах .Не , ну мы тупые реально . И не пойте мне , "про неопределённость" . Денег дать и разогнать этот курятник , или не дать вообще . Там рыжей наглой наноморды не нарисовалось ещё ? Чего-то почерк характерный ...
    iliitchitch
  8. Masya Masya Сегодня, 18:08
    Долгоиграющая песня... будут резину тянуть , в итоге не заплатят... просто нечем....
    Masya Masya
    1. МПК105 Сегодня, 18:18

      Простите за моё скромное мнение-есть чем ...Не хотят просто...
      МПК105
      1. Masya Masya Сегодня, 18:42
        Приветик, Алексей! love
        -есть чем .

        ну, если отдельных личностей потрясти то там и не на один долг хватит, а по всем долгам счета закрыть будет... сами раскошелиться, естсно не захотят, кто их раскулачит?

        love
        Masya Masya
  9. Горный стрелок Сегодня, 18:14
    Майдания уже пережила перемогу с "Газпромом", которая на поверку оказалась зрадой. Не меньшей зрадой будет и решение Лондонского суда. Правда, сначала решение попытаются выдать за перемогу. Да, на днях и Брюссельский суд принял решение в пользу России по делу "Юкаса". Тоже ЗРАДА...
    Горный стрелок
  10. изя топ Сегодня, 18:22
    звиняйте,уважаемые сосайтники hi меня туточки с месяц-полтора не было recourse как там наши поскакунчики,таблицу менделеенко ещё не переделали?рутений в незалежний не переименовали?
    изя топ
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