Минфин Украины: Киев до 23 июня оспорит решение суда о выплате России $3 млрд долга

На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр (Уильям) продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 по 23 июня 2017 года)

Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок.