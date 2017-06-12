В Литве стартуют крупнейшие учения НАТО...

Одновременно на двух полигонах Литвы в Рукле (Йонавский район) и Пабраде (Швенченский район) в понедельник пройдет церемония открытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный волк 2017.

С 17-19 июня в рамках маневров "Железный волк" около 1,5 тысячи военнослужащих НАТО, дислоцированных в Литве и Польше, проведут учения по обороне и защите Сувалкского коридора.