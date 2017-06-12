11:58 12 июня

В Литве стартуют крупнейшие учения НАТО

Как сообщает РИА Новости , в Литве 12 июня начинаются крупнейшие в текущем году международные учения "Железный волк 2017", в которых планируется участие 5,3 тысячи военнослужащих местных войск и девяти стран НАТО. Их окончание ожидается 24 июня.

Одновременно на двух полигонах Литвы в Рукле (Йонавский район) и Пабраде (Швенченский район) в понедельник пройдет церемония открытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный волк 2017.

— поясняет военное ведомство балтийской республики.




В маневрах предполагается задействовать 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы, Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии.

Местом их проведения выбраны южная, центральная и восточная части Литвы. В ходе маневров будет отработана готовность военнослужащих ранее укомплектованного международного батальона НАТО в Литве, проверена совместная работа участников учений с прибывшими в республику военными НАТО из Польши в целях интеграции сил на Сувалкском участке.

С 17-19 июня в рамках маневров "Железный волк" около 1,5 тысячи военнослужащих НАТО, дислоцированных в Литве и Польше, проведут учения по обороне и защите Сувалкского коридора.


Учения "Железный волк 2017" являются частью ежегодных маневров, проводимых в странах Балтии и Польше, "Удар сабли" (англ. Saber Strike). В качестве организатора выступает штаб сухопутных сил США в Европе.


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Комментарии 62

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  1. Чёрный Сегодня, 09:27
    ....ну всё, опять жители литовских хуторов, будут с вилами за защитниками бегать laughing
    Экономики нет, мололежь разъехалась, в стране остаоись только пенсионеры. Страны Прибалтики стремительно нищают. Чего не сделаешь для НАТО, когда кредиты стали основным источником бюджета. Прибалтика вышла на политическую панель....
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
      hi
      в Литве 12 июня начинаются крупнейшие в текущем году международные учения "Железный волк 2017"

      Именно в День России начинают . Совпадение ? Не думаю ...
      bouncyhunter
      1. Logall Сегодня, 09:34
        Конечно нет! На зло клятому огрессию.
        Logall
        1. Тралл Сегодня, 10:05
          военнослужащих из Литвы, Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии

          А где македонцы с их единственным танком? smile
          Тралл
          1. Дамир Сегодня, 10:23
            и в Люксембурге только военный оркестр есть...
            Дамир
      2. Владимирец Сегодня, 09:44
        Цитата: bouncyhunter
        Именно в День России начинают . Совпадение ? Не думаю .

        Привет, Паша. hi Конечно нет, а июнь, всякие "железные волки", разве не символично?
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
          Женя , привет ! hi
          Цитата: Владимирец
          разве не символично?

          Я бы сказал куда им этот "символизм" засунуть стоит , но модератор не пропустит . am
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 10:04
            Цитата: bouncyhunter

            Я бы сказал куда им этот "символизм" засунуть стоит , но модератор не пропустит . am

            hi ...Привет Паша.
            ...в Сувалкский коридор пусть засунут laughing
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
              Привет , Саша ! hi Так эти декаденты там и собираются всей толпой .
              bouncyhunter
              1. san4es Сегодня, 10:22
                ..Представляю их фейсы, если вдруг из Беларуских лесов...

                laughing
                san4es
      3. pjastolov Сегодня, 09:51
        Именно в День России начинают . Совпадение ? Не думаю
        что то зашевелились эти папуасы, не к добру наверное bully
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
          Цитата: pjastolov
          не к добру наверное

          Для них . wink
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 09:58
            да и нам ничего хорошего от этого не будет hi
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
              Прорвёмся , Володя ! hi Бздят они на нас рыпаться .
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 10:02
                но зато как хорохорятся laughing
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
                  Хорошая мина при плохой игре , не более .
                  bouncyhunter
      4. рич Сегодня, 09:55
        bouncyhunter: в Литве 12 июня начинаются крупнейшие в текущем году международные учения "Железный волк 2017" Именно в День России начинают . Совпадение ? Не думаю ...

        "Меня терзают смутные сомнения...." - управдом
        рич
      5. товарищ ШУХЕР Сегодня, 10:06
        Цитата: bouncyhunter
        Именно в День России начинают . Совпадение ? Не думаю ...

        Чисто приколоться, и ответить на ихнего "Железного волка" нашими учениями "Стальной капкан".
        Или провести учебные ракетные пуски под кодовым названием "Добро пожаловать".
        товарищ ШУХЕР
      6. sabakina Сегодня, 10:56
        Паш, hi не переживай, мы начнём свои 4 июля...Наверное...
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
          Привет , Слава ! hi
          Цитата: sabakina
          мы начнём свои 4 июля...Наверное...

          Да , было бы неплохо такого "лося" матрасам выписать . lol
          bouncyhunter
      7. Aitvaras Сегодня, 11:51
        Вчера в Вильнюсе празднично отметили День России ,в парке Вингис. Всё как положено,с российскими флагами ,с выступлениями народных ансамблей и официальных лиц.Мороженное раздавали безплатно . Пиво и шашлык -отдельно.Происшествий небыло.
        Aitvaras
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:33
      И заметьте мужики именно 12 июня..! Эх прибалты мы это все запоминаем. Если замес начнется , нам проще будет и совесть мучить не будет!
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 09:56
        Цитата: ОТДЕЛ
        Если замес начнется , нам проще будет и совесть мучить не будет!

        Лежишь такои на диване и совесть не мучает.
        Александр романов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:12
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Если замес начнется , нам проще будет и совесть мучить не будет!

          Лежишь такои на диване и совесть не мучает.

          Романов ты там "смотрящий " за КНДР , вот и смотри...Американские АУГ там новые не подошли тебе на помощь..? wassat
          ОТДЕЛ
          1. Александр романов Сегодня, 11:12
            Цитата: ОТДЕЛ
            Романов ты там "смотрящий " за КНДР , вот и смотри.

            Кстати,я тут деньги собираю,голодающим братьям Катара. Ты сколько дашь?
            Александр романов
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:23
              Цитата: Александр романов
              Цитата: ОТДЕЛ
              Романов ты там "смотрящий " за КНДР , вот и смотри.

              Кстати,я тут деньги собираю,голодающим братьям Катара. Ты сколько дашь?

              Ящик тушенки свиной..! Думаю в самый раз..
              Деньги лучше в рублях собирать, а не в шекелях..(я просто советую..)))))
              ОТДЕЛ
      2. Deniska999 Сегодня, 10:35
        Предлагаешь воевать только из-за того, что учения на 12 июня назначены?
        Deniska999
    3. Lancer Сегодня, 09:37
      В общем и целом живут они вполне прилично,несмотря на отток молодёжи в Европу.Средний уровень жизни значительно превышает российский.
      Lancer
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:58
        belay
        Средний уровень жизни значительно превышает российский.


        в стране не имеющей своей промышленности...за счет чего? what
        Тот же ЛЕХА
      2. Чёрный Сегодня, 10:13
        Если верить, рейтингам, то средний уровень , например, в Коста-Рике выше чем в Израиле....и что?....Чёт я сильно сомневаюсь, в том, что желающих жить в Коста-рике больше чем желающих жить в Израиле... smile ....чушь все эти "средние уровни жизни"
        Чёрный
        1. Банный Сегодня, 10:49
          ну да у нас вот зарплата средняя 36000 а я получаю 12000 работаю инженером на метеостанции пятидневка так не знаю куда эти деньги девать толи в Монако съездить прокутить толи в Лос-Анджелес гуляй рванина
          Банный
    4. Зяблицев Сегодня, 09:38
      Это надувание щек мы пропустим...12 июня начинают, ну -ну, все ближе и ближе к 24 июня подбираются...Вот через n-ое количество времени в Белоруссии и России начнется СКШУ "Запад-2017"...Я прямо таки предвкушаю ту истерию в Прибалтики и в целом в Европе! C тем количеством населения, что осталось во всех трех республиках им достаточно выкопать один большой схрон 3 на 3 метра... laughing
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:49
        Я прямо таки предвкушаю ту истерию в Прибалтики и в целом в Европе!


        О да ...в палате №6 соберутся вместе и ГИТЛЕР и НАПОЛЕОН и последователи первого министра обороны США и министра военно-морского флота Джеймса Винсента Форрестола выбросившегося из окна с криком русские идут...это будет что-то. smile

        Тот же ЛЕХА
    5. рич Сегодня, 09:39
      Замечательный полигон из вымирающей страны получился
      рич
    6. vovanpain Сегодня, 09:50
      Цитата: Чёрный
      Прибалтика вышла на политическую панель....

      Так приблуды и не уходили с панели laughing Им за политику русофобии и низкую социальную ответственность деньги и платят. yes
      vovanpain
    7. сибиралт Сегодня, 10:15
      Теперь Литва может считать себя второй в мире по военной мощи после США. laughing
      сибиралт
    8. rudolff Сегодня, 10:56
      " Страны Прибалтики стремительно нищают." Это Вы о Литве? Чтоб мы так нищали, Медведев бы от гордости лопнул. У них только в кризис 2009-го года экономика "уронилась" сразу на 14,7% по ВВП, а так стабильно рост, причем выше среднего по ЕС. С 2006-го по 2016-й включительно среднегодовой рост ВВП 2,5%, по итогам прошлого 2016 года по разным данным 2,6-3%. Нехило так нищают.
      rudolff
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:28
    "Железный волк 2017",
    ха ха ха ..Держите меня пятеро, или я сейчас всеку...
    ОТДЕЛ
    1. Masya Masya Сегодня, 09:35
      " Железный капут"!!! wink правильнее было бы... lol
      Masya Masya
      1. Лопатов Сегодня, 10:08
        Смех смехом, но "Железный волк" по совместительству название пока единственной литовской мех. бригады. В которой каждому батальону присвоено имя одного из литовских Великих князей.
        Лопатов
  3. Кот Всапогах Сегодня, 09:29
    все ёлки на маскировку ушли , и куда "GREENPEACE" смотрит?
    Кот Всапогах
    1. Masya Masya Сегодня, 09:36
      и куда "GREENPEACE"

      так "GREENPEACE" за это не платят...
      Masya Masya
  4. soroKING Сегодня, 09:30
    железного волка надо срочно заржаветь! am
    soroKING
  5. Spartanez300 Сегодня, 09:31
    Еще учения не начались а уже бензовоз перевернули , в новостях показывали . Натовцы в очередной раз забздели на танковый биатлон ехать в Россию , боятся опозориться .
    Spartanez300
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:39
    Целых полторы тысячи Сувалкский коридор оборонять будут? От удара двух танковых дивизий с усилением с двух сторон? Не иначе, им "28 панфиловцев" вечерами крутят laughing Только одна поправка - там РУССКИЕ солдаты показаны. А не НАТОвская солянка сборная, то ли ополченцы, то ли наемники...
    Горный стрелок
  7. FirstNormann Сегодня, 09:43
    "учиться учиться и еще раз учиться" ( C.K. Шойгу)
    FirstNormann
  8. TarTar Сегодня, 09:48
    Что то мне этот крест на танке напоминает.
    TarTar
    1. Александр романов Сегодня, 09:58
      Цитата: TarTar
      Что то мне этот крест на танке напоминает.

      На могилах такие же у них
      Александр романов
  9. ded100 Сегодня, 09:58
    В маневрах предполагается задействовать 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы, Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии.



    А этого Главнокомандующим назначить! laughing
    ded100
    1. сибиралт Сегодня, 10:21
      Ага. Отмечает очередную перемогу по безвизу. laughing
      сибиралт
  10. Govorun Сегодня, 10:15
    В Литве стартуют крупнейшие учения НАТО...
    Это какое по счету "крупнейшее",я так полагаю теперь вместо трех танков сдерживающих русскую агрессию в Литву приедет четвертый?!.
    Govorun
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 10:19
    Оккупанты они и это однозначно....Послушайте мужики!
    ОТДЕЛ
  12. Баракуда Сегодня, 10:21
    А ничего, что 10 00 танков( могу ошибаться ) Т - 72 очень уж за Уралом и не только хранятся , ВД-40 явно не брыскают ? Сутки обслуживание , "заговор РЖД " доставят. Шойгу медальку.
    Баракуда
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:29
    "Железный волк "-названия то какие, lol для поднятия так сказать штанов, если вдруг в чистом поле повстречают Русских проводящих учения "сбор евро металлолома "! what
    Изгоняющий либероидов
  14. Комментарий был удален.
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 10:46
    У меня дед тоже принимал участие в маневрах в Прибалтике, только это сорок первый год был! Видно у политиков этих государств память короткая и еще в одном месте свербит хочется на это место приключений найти.
    Опять из кожи лезут чтобы стать полем боя для двух геополитических соперников.
    Видимо быть по жизни "терпилой "это судьба для прибалтийских образований.
    Ретвизан 8
  16. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:51
    Надо было учения назвать " Железный гроб " , он больше подходит в современной войне . Неужели они собрались воевать с Россией , они сегодня легкая мишень для гранатометчика , не считая другого вооружения на много мощнее . Они не сколько пугают этим железом Россию , а больше себя . Они будут в случаи нападения в этом железе готовая тушенка . НАТО перебрасывает при балтам военную технику , и они радуются как маленькие дети . Только генералы им не говорят , что для них это будет конец . Пускай пляшут , могила будет там для всех . Мне кажется , скоро без войны погибнут все . НАТО за эти игрушки высосет с них все , железо останется , зато населения не останется .
    Александр Абдрахманов
  17. Баракуда Сегодня, 10:59
    Кая-то логика странная. Чем больше НАТО в польше, тем более "Искандеров" в Калинграде .А почему ссут тогда ? Дешевле и эфективнее. Бедные поляки, снова-опять под удар подписались.
    Можно предложить, как Шухевичу. Амнистия. Но тот баран решил с Власовым поиграть. УНИЧТОЖАТЬ на корню. Сталину спасибою. Евреи думаю поддержут, Моисей в авторитете.
    Баракуда
  18. roskot Сегодня, 11:00
    Железный волк, железный волк. Пацанам скажу - они его на запчасти разберут .Нехрена пугать медведей.
    roskot
    1. Баракуда Сегодня, 11:20
      Медведей как раз низяяя ! У Иваа Грозного первый портрет прооирисовали.
      Баракуда
  19. atakan Сегодня, 11:23
    Наверно вернётся скоро время когда в Литве танчики с крестами горели .
    atakan
  20. behemot Сегодня, 11:33
    рядом с Санкт-Петербургом половина дивизии тренируется. Пора бы намекнуть как то уродам что это нехорошо.
    Поставить у границе дивизию ВДВ, провести учения, пусть посмотрят, подумают.
    behemot
  21. Aitvaras Сегодня, 11:43
    В Литве ещё не было таких больших учений.Нам необходим опыт при взаимодействии с войсками наших союзников НАТО.Вскоре в Европу прибудут ещё дополнтельно 6000 едениц боевой техники из США .В Литве предпологается развернуть системы ПВО и ПРО.У нас заметно увеличиваются расходы на оборону.Закупаем современную технику ,как напр. БМП Boxer.
    Aitvaras
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