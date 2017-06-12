В Литве стартуют крупнейшие учения НАТО
Как сообщает РИА Новости , в Литве 12 июня начинаются крупнейшие в текущем году международные учения "Железный волк 2017", в которых планируется участие 5,3 тысячи военнослужащих местных войск и девяти стран НАТО. Их окончание ожидается 24 июня.
— поясняет военное ведомство балтийской республики.
В маневрах предполагается задействовать 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы, Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии.
Местом их проведения выбраны южная, центральная и восточная части Литвы. В ходе маневров будет отработана готовность военнослужащих ранее укомплектованного международного батальона НАТО в Литве, проверена совместная работа участников учений с прибывшими в республику военными НАТО из Польши в целях интеграции сил на Сувалкском участке.
Учения "Железный волк 2017" являются частью ежегодных маневров, проводимых в странах Балтии и Польше, "Удар сабли" (англ. Saber Strike). В качестве организатора выступает штаб сухопутных сил США в Европе.
Одновременно на двух полигонах Литвы в Рукле (Йонавский район) и Пабраде (Швенченский район) в понедельник пройдет церемония открытия крупнейших в этом году международных военных учений "Железный волк 2017.
— поясняет военное ведомство балтийской республики.
В маневрах предполагается задействовать 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы, Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии.
Местом их проведения выбраны южная, центральная и восточная части Литвы. В ходе маневров будет отработана готовность военнослужащих ранее укомплектованного международного батальона НАТО в Литве, проверена совместная работа участников учений с прибывшими в республику военными НАТО из Польши в целях интеграции сил на Сувалкском участке.
С 17-19 июня в рамках маневров "Железный волк" около 1,5 тысячи военнослужащих НАТО, дислоцированных в Литве и Польше, проведут учения по обороне и защите Сувалкского коридора.
Учения "Железный волк 2017" являются частью ежегодных маневров, проводимых в странах Балтии и Польше, "Удар сабли" (англ. Saber Strike). В качестве организатора выступает штаб сухопутных сил США в Европе.
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