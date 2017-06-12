"Онижедетей" снова пытаются представить как главных борцов с коррупцией
СМИ Украины и Запада нашли для себя главную тему дня – освещение митингов так называемой «непримиримой оппозиции» в России. Буквально все первые полосы крупных изданий и новостные эфиры такого рода СМИ отданы под рассказы о том, как "российские граждане борются с кровавым режимом"...
Усердствует и сама «непримиримая оппозиция», пытаясь продемонстрировать, что имеет сколько-нибудь весомую поддержку населения. И несмотря на то, что с весомой поддержкой большие проблемы, социальные сети начинают наполняться фотографиями «ярых противников полицейского государства» - примерно под таким лозунгом в День России проводится оппозиционная акция протеста.
Человеком, который решил собрать «онижедетей» на очередную акцию, является Навальный. Главная цель – новая провокация, в ходе которой основная масса несовершеннолетних будет направляться на ряды правоохранителей с целью продемонстрировать зарубежному обывателю, «как нарушаются права человека в РФ», какой "произвол" на улицах осуществляют власти.
На сайте Навального уже опубликованы фотографии митингов в дальневосточной и сибирской частях России. По фотографиям можно видеть, что на акции протеста действительно выводятся (в очередной раз) в основном представители молодёжи школьного и студенческого возраста, которые «протестуют против коррупции». Граждан страны, которые не знают, во что страну вогнали либерал-разрушители в 90-е, и которые не в курсе того, каким махровым цветом расцветала оргпреступность в бытность у руля страны тех, кто сегодня пытается рулить акциями протеста, выводят в качестве ярых противников нынешнего положения дел в стране.
Людей более старших поколений на навальновских митингах существенно меньше. Причина очевидна. Более старшие поколения попросту в курсе того, о чём речь шла выше, как и в курсе того, кто в конечном итоге пользуется благими лозунгами борьбы с коррупцией для решения совершенно других задач, используя для этого оплачиваемый "задор" молодёжи.
Усердствует и сама «непримиримая оппозиция», пытаясь продемонстрировать, что имеет сколько-нибудь весомую поддержку населения. И несмотря на то, что с весомой поддержкой большие проблемы, социальные сети начинают наполняться фотографиями «ярых противников полицейского государства» - примерно под таким лозунгом в День России проводится оппозиционная акция протеста.
Человеком, который решил собрать «онижедетей» на очередную акцию, является Навальный. Главная цель – новая провокация, в ходе которой основная масса несовершеннолетних будет направляться на ряды правоохранителей с целью продемонстрировать зарубежному обывателю, «как нарушаются права человека в РФ», какой "произвол" на улицах осуществляют власти.
На сайте Навального уже опубликованы фотографии митингов в дальневосточной и сибирской частях России. По фотографиям можно видеть, что на акции протеста действительно выводятся (в очередной раз) в основном представители молодёжи школьного и студенческого возраста, которые «протестуют против коррупции». Граждан страны, которые не знают, во что страну вогнали либерал-разрушители в 90-е, и которые не в курсе того, каким махровым цветом расцветала оргпреступность в бытность у руля страны тех, кто сегодня пытается рулить акциями протеста, выводят в качестве ярых противников нынешнего положения дел в стране.
Людей более старших поколений на навальновских митингах существенно меньше. Причина очевидна. Более старшие поколения попросту в курсе того, о чём речь шла выше, как и в курсе того, кто в конечном итоге пользуется благими лозунгами борьбы с коррупцией для решения совершенно других задач, используя для этого оплачиваемый "задор" молодёжи.
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