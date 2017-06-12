11:50 12 июня

"Онижедетей" снова пытаются представить как главных борцов с коррупцией

СМИ Украины и Запада нашли для себя главную тему дня – освещение митингов так называемой «непримиримой оппозиции» в России. Буквально все первые полосы крупных изданий и новостные эфиры такого рода СМИ отданы под рассказы о том, как "российские граждане борются с кровавым режимом"...

Усердствует и сама «непримиримая оппозиция», пытаясь продемонстрировать, что имеет сколько-нибудь весомую поддержку населения. И несмотря на то, что с весомой поддержкой большие проблемы, социальные сети начинают наполняться фотографиями «ярых противников полицейского государства» - примерно под таким лозунгом в День России проводится оппозиционная акция протеста.

Человеком, который решил собрать «онижедетей» на очередную акцию, является Навальный. Главная цель – новая провокация, в ходе которой основная масса несовершеннолетних будет направляться на ряды правоохранителей с целью продемонстрировать зарубежному обывателю, «как нарушаются права человека в РФ», какой "произвол" на улицах осуществляют власти.


На сайте Навального уже опубликованы фотографии митингов в дальневосточной и сибирской частях России. По фотографиям можно видеть, что на акции протеста действительно выводятся (в очередной раз) в основном представители молодёжи школьного и студенческого возраста, которые «протестуют против коррупции». Граждан страны, которые не знают, во что страну вогнали либерал-разрушители в 90-е, и которые не в курсе того, каким махровым цветом расцветала оргпреступность в бытность у руля страны тех, кто сегодня пытается рулить акциями протеста, выводят в качестве ярых противников нынешнего положения дел в стране.

"Онижедетей" снова пытаются представить как главных борцов с коррупцией



Людей более старших поколений на навальновских митингах существенно меньше. Причина очевидна. Более старшие поколения попросту в курсе того, о чём речь шла выше, как и в курсе того, кто в конечном итоге пользуется благими лозунгами борьбы с коррупцией для решения совершенно других задач, используя для этого оплачиваемый "задор" молодёжи.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 89

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  1. злой партизан Сегодня, 10:22
    Друдотерапия в юношеском возрасте очень полезна yes . Особенно в районах Крайнего Севера. feel
    злой партизан
    1. Чёрный Сегодня, 10:23
      Человеком, который решил собрать «онижедетей» на очередную акцию, является Навальный.

      Мне одному кажется что Лёху Анального пора закрывать? Анальному не дают покоя лавры попа Гапона... Вот только этот больной уПлюдок забыл, что История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса..
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
        Цитата: Чёрный
        Мне одному кажется что Лёху Анального пора закрывать?

        Многовато чести его в тюрьме содержать . Контрольный в голову - и вся недолга .
        bouncyhunter
        1. Армата Сегодня, 10:51
          Цитата: bouncyhunter
          Многовато чести его в тюрьме содержать . Контрольный в голову - и вся недолга .

          Нельзя в голову. На его место будет другой назначен. И под именем "страдальца за родину" будет ещё хуже. А вот если поймать по тихому, в углу. И доходчиво объяснить, кто тут на селе главный, может и успокоится, прижмёт рабочий инструмент к стулу поплотнее. "Мертвым деньги не нужны" это их главное понятие.
          Армата
          1. ЛукичЪ Сегодня, 11:02
            Цитата: Армата
            А вот если поймать по тихому, в углу. И доходчиво объяснить, кто тут на селе главный,

            идеальный вариант good
            ЛукичЪ
            1. Тралл Сегодня, 11:33
              Навального нельзя трогать. Те кто назначил его на должность оппозиционнго лидера уже и сами не рады. Глупость, упрямство, самовлюбленность, необразованность, лживость - не те качества, с которыми вступают в президентскую гонку. Пусть ух лучше этот клоун, чем кто-то более достойный ведет за собой по интернетам борцунов со всем и всеми...
              Тралл
      2. Александр романов Сегодня, 10:30
        Цитата: Чёрный
        Мне одному кажется что Лёху Анального пора закрывать?

        В петушиную камеру
        Александр романов
        1. Армата Сегодня, 10:57
          Цитата: Александр романов
          В петушиную камеру

          Нет сейчас петушиных камер. Сейчас там курорт блин. У знакомой посадили сынулю на 10 лет, за торговлю наркотой. Так блин 2 года сидит, с матери трясёт жратвы на 20 рубасов в месяц, простыни, шмотки домашние и сидят сейс в кружках по интересам. Торгаши с торгашами, убийцы с убийцами. И блин не дай бог рецидивы пересекутся внутри зоны с первоходками. Там даже институт можно закончить через дистанционно. А ещё забыл, мама 10000 каждый месяц ему на карточку пересылает (больше нельзя) и оплачивает инет и телефон. Охренеть тагильская зона общего режима, чем не курорт.
          Армата
          1. Александр романов Сегодня, 11:45
            Цитата: Армата
            Нет сейчас петушиных камер.

            Еще как есть,с мастями никто сидеть не станет.
            Цитата: Армата
            ак блин 2 года сидит, с матери трясёт жратвы на 20 рубасов в месяц, простыни, шмотки домашние и сидят сейс в кружках по интересам

            Колбаса,варенье ,сало. Чай ,курить.
            Цитата: Армата
            простыни, шмотки домашние и сидят сейс в кружках по интересам

            Белье,полотенца,можно. Из шмоток ,сейчас,трусы ,носки и спортивный костюм для занятия спортом пропускают.
            Цитата: Армата
            Торгаши с торгашами, убийцы с убийцами.

            Да нихрена,на тюрьме первоходы с первоходами,а строгачи со строгачами. После суда на зоне все вместе,и строгач с тремя ходками может спокоино с тяжелой статьей и сроком в 20 лет попасть на общий режим.
            Цитата: Армата
            . Там даже институт можно закончить через дистанционн

            Цитата: Армата
            . Там даже институт можно закончить через дистанционн

            Да это всегда было
            Цитата: Армата
            А ещё забыл, мама 10000 каждый месяц ему на карточку пересылает (больше нельзя) и оплачивает инет и телефон

            Он ЛОХ или маму за лоха держит
            Цитата: Армата
            Охренеть тагильская зона общего режима, чем не курорт.

            Женя,ну посиди и поимешь wink В гробу я видал такие курорты
            Александр романов
      3. Logall Сегодня, 10:33
        Либеральные ценности уже не те. Вот Жириновский тоже либерал, а плевать ему в лицо нет желания. А Лёха клинический продажный либераст...
        " Бывает когда играешь ты, а бывает когда играют тебя"
        Марионетка "Анальный"
        Logall
        1. Lancer Сегодня, 11:07
          Жирик - продажная прокремлевская дешёвка.
          Lancer
          1. Logall Сегодня, 11:19
            Цитата: Lancer
            Жирик - продажная прокремлевская дешёвка.

            Оргументируйте. Я его не защищаю, просто интересно. Есть факты? А если нет, то про Вас тоже самое можно сказать...
            Logall
          2. Тралл Сегодня, 11:28
            Цитата: Lancer
            Жирик - продажная прокремлевская дешёвка.

            А Вы почем?
            Тралл
      4. Кот Всапогах Сегодня, 10:34
        Анального держат на свободе , для того что бы оппозиция была боле менее контролируема, как говориться - врага нужно держать ближе друзей! если его закрыть, кто знает какая мразь вылезет на его место!
        Кот Всапогах
        1. kepmor Сегодня, 11:33
          Кот, истину глаголете...думаю, что Лёха вообще "кремлёвский проект"...он ведь "безобидный импотент"...народ на баррикады за ним не пойдёт...вот и разрешено ему то, за что другие сидят... вон Удальцов с Дёмушкиным "буйными" были и ЧТО?...сидят голубчики...а Лёха "свой"...прирученный
          kepmor
      5. Taran 75 Сегодня, 10:39
        мальцева надо , уже достал своей датой 5.11.2017
        Taran 75
      6. Банный Сегодня, 10:43
        ну какие же они борцы с коррупцией )))убогие обделенные умишком люди вот Захарченко и компания это борцы )))бабос хорошо с коррупции доили а следовательно наносили ей самой ущерб)))а это массовка на День России)))
        Банный
      7. Azim77 Сегодня, 10:57
        Цитата: Чёрный
        Мне одному кажется что Лёху Анального пора закрывать

        Он как раз таки полезен, с точки зрения как полезный и-диот. С таким "оппозиционером" онижедети быстро вырастают, рано разочаровываются и перестают "болеть" бунтарством и детской вседозволенностью.
        Azim77
      8. dorz Сегодня, 10:57
        Цитата: Чёрный
        Мне одному кажется что Лёху Анального пора закрывать?

        Народ должен знать "полезных дураков" в лицо. smile
        dorz
      9. рич Сегодня, 11:00
        Чёрный : Человеком, который решил собрать «онижедетей» на очередную акцию, является Навальный. Анальному не дают покоя лавры попа Гапона... Вот только этот больной уПлюдок забыл, что История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса..

        А было уже подобное в истории. Такой же навальный подбил детей в крестовый поход в1212 году, что привело к бессмысленной гибели почти ста тысяч детей
        рич
    2. сибиралт Сегодня, 10:28
      Анальный сегодня выводит нашу молодежь на протесты против всех и что? belay Сколько можно играться с ним в толерантность? Мозги у малых явно промываются и никакой реакции от безидейной власти.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:32
        Масштабные учения НАТО в Прибалтике и марши протестов Навального...Молодцы очень синхронно действуют! Сейчас набегут "борцы с кровавым режимом.."..Ну давай , кто первый ?
        ОТДЕЛ
      2. Чёрный Сегодня, 10:38
        Цитата: сибиралт
        Мозги у малых явно промываются и никакой реакции от безидейной власти.


        Это так...у Юры Шатунова,по-моему,поклонницы и то старше были laughing
        Чёрный
    3. Зяблицев Сегодня, 10:37
      Вместе со школотой нужно отправлять в район Крайнего Севера и их родителей! Вот тогда толк будет... laughing
      Зяблицев
    4. ЛукичЪ Сегодня, 11:00
      Цитата: злой партизан
      Друдотерапия в юношеском возрасте очень полезна . Особенно в районах Крайнего Севера.

      под присмотром взрослых прорабов с ремнями в руках. видимо родители не ознакомили их с этим инструментом педагогики. я его хорошо помню smile
      ЛукичЪ
    5. sabakina Сегодня, 11:23
      Цитата: злой партизан
      Друдотерапия в юношеском возрасте очень полезна yes .


      Ха, помню, в Советской школе нас на летние каникулы не сразу отпускали. Где-то в классе 4-6 мыли класс, мели асфальтовую дорожку в роще, которая вела к школе, постарше отправляли в Шунгу на 2 недели полоть рапс...Сейчас ту асфальтовую дорожку в роще из под земли не видно...
      sabakina
    6. Нонна Сегодня, 11:35
      мне плевать на Навального, я прекрасно понимаю что он пес, но мне не плевать на то, что тысячам тяжело больных наших граждан (детей и взрослых) можно было бы помочь, если бы депутаты-бездельники не получали по 500 тысяч, если главы и топ-менеджеры ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаний не получали миллионы и сотни тысяч зарплаты ЕЖЕДНЕВНО, если бы не строили САМЫЙ дорогой (но далеко не самый лучший) стадион в мире, если тварей грабивших министерство обороны отправляли лес валить, а не назначали бы на новые государственые должности , если бы кто-то не покупал себе этажи в высотке на Котельнической набережной, если бы не меняли асфальт по 2 раза в год, кладя его в лужи, если бы не поддерживали на БЮДЖЕТНЫЕ деньги всяких "байкеров", если бы не помогали лицемерно всему миру, списывая им долги, но при этом выселяя многодетные семьи за неуплату комуналки, если бы не ввозили в страну миллионы мигрантов, которые не платят налогов и не пополняют социальный бюджет, как это могли бы делать местные и т.д... Молодежь протестует именно против медведевых, сечиных, грефов, чубайсов и прочих дауншифтеров - они основные виновники коррупционного беспредела и маразма власти
      Нонна
    7. DerSamowar Сегодня, 11:45
      Так точно! Слишком много свободного времени у школьников и студентов. В стране работы волонтёрской - непочатый край. Всех отправить месить бетон на стройку Керченского моста, шпалы класть на ж/д, которая в обход государства 404 и на прочие полезные дела на благо страны.
      DerSamowar
  2. Лесник Сегодня, 10:22
    Мдя... Вот и праздник пришел...
    Лесник
  3. Александр романов Сегодня, 10:26
    А по 10 000 евро Навальный им уже заплатил?
    У нас есть несколько сторонников на саите Анального. Это для них фото.Хочу послушать,что они скажут по этому поводу
    Александр романов
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:34
      Цитата: Александр романов
      А по 10 000 евро Навальный им уже заплатил?
      У нас есть несколько сторонников на саите Анального. Это для них фото.Хочу послушать,что они скажут по этому поводу

      Отличный коммент Романов ! Я плюс тебе поставил, за два года первый раз..!
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 10:35
        Цитата: ОТДЕЛ
        Я плюс тебе поставил, за два года первый раз..!

        Ну не стоило право,я же теперь гордиться буду ,месяца два.
        Александр романов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:46
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Я плюс тебе поставил, за два года первый раз..!

          Ну не стоило право,я же теперь гордиться буду ,месяца два.

          Поручик , ваша смелость , даже меня поразила..! soldier Но расстрел отменить не могу.. wink
          ОТДЕЛ
    2. vovanpain Сегодня, 10:41
      Цитата: Александр романов
      Хочу послушать,что они скажут по этому поводу

      Саня они ответят что это фотошоп yes
      Они еще мразюки за это не ответили,но главное они свято верят что если Леха придет к власти,тут же заработает экономика,тут же прекратится коррупция и их холодильники наполнятся сыром,с ветчиной и йогуртами,наивные юноши свято верят что им сразу предложат место в администрации президента,на крайний случай в правлении какой нибудь Роснефти или Лукойла,но не хрена не думают что у них одно право,это воевать за счастье Лехи Гавального и подыхать за того же коня Педального. yes
      vovanpain
      1. Александр романов Сегодня, 11:06
        Цитата: vovanpain
        Саня они ответят что это фотошоп

        Можно покопаться в истории его постов
        Тут одного трудовика уволили за то,что он успокоил одну зарвавшуюся малолетку,которая на уроки труда полез на него в драку. Прокурор сказа-учитель должен был применить педагогические методы.
        Желаю прокурору,встретить их темном переулке ,что бы они ему ,его педагогические методы,засунули в задний проход.
        Александр романов
  4. Антропос Сегодня, 10:32
    Сегодня в Москве он решил школоту реально подставить. Рассчитывает на укропский вариант. Сначала омоновцы им дубинками навалят, потом родители за "ониждетей" впишутся. И пошёл майдан по стране...
    Жаль, что нельзя, я бы призвал к разжиганию.)))))))))))))
    Антропос
    1. Dart2027 Сегодня, 11:19

      Цитата: Антропос
      Сегодня в Москве он решил школоту реально подставить.

      И ведь находятся же "умные", которые бегут в этом участвовать.
      Впрочем уже есть рецепты.
      http://politikus.ru/articles/92698-mezhdu-tem-v-k
      rovavom-totalitarnom-mordore.html
      Dart2027
  5. Zibelew Сегодня, 10:33
    Школота у бабушки в деревне, много на митинг не придет.
    Zibelew
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:24
      Цитата: Zibelew
      Школота у бабушки в деревне, много на митинг не придет.

      а для провокации много не надо
      ЛукичЪ
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:34
    Вот такие ззуки как навальный и делают из молодежи дэ, билов, тем более что сегодня молодеж тот податливый материал, из которого можно вылепить то, что именно тебе и сейчас надо! А власти наши упускают молодежь, не работают с ней, а потом и майданы в результате можно получить, и террористов! !!!! sad
    Изгоняющий либероидов
  7. ded100 Сегодня, 10:38


    Вот она истина!
    ded100
    1. pjastolov Сегодня, 11:13
      дело горбатого и ебн живет negative
      pjastolov
  8. Servisinzhener Сегодня, 10:38
    Если будет твердая политическая воля, то при помощи пулемётов все эти протесты очень быстро можно свернуть как и революцию которую они будут делать.
    Servisinzhener
    1. Logall Сегодня, 10:52
      Цитата: Servisinzhener
      Если будет твердая политическая воля, то при помощи пулемётов все эти протесты очень быстро можно свернуть как и революцию которую они будут делать.

      Вы в детей стрелять собрались? Радикалы хуже либералов! Первые просто продались. Знаем как на них реагировать. Авторы сразу как террористов расценивать нужно.
      Logall
      1. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 11:41
        По "онижедетям" с арматурой и цепями надо сразу бить из "Шилки" или из "Утеса".
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  9. IGOR GORDEEV Сегодня, 10:39
    Впервые посмотрел интервью с "великим оппозиционером" Алексеем...Интервьюирует Ксения Собчак на телеканале Дождь.
    И это наша оппозиция?! Это великий борец с коррупцией?! Все кому интересно смотрим.




    Ну и мнение Шария по этому интервью:
    IGOR GORDEEV
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:48
      Собчак его там знатно опустила! laughing
      Кот Всапогах
      1. Вас Влад Сегодня, 10:57
        Цитата: Кот Всапогах
        Собчак его там знатно опустила!

        Мне понравилось как Навальный смотрел на Собчак,смотрел как на предательницу и думал:Что же ты творишь сволочь? lol Хоть бы помогла, подсказала что ли laughing
        Вас Влад
        1. IGOR GORDEEV Сегодня, 11:17
          Цитата: Вас Влад
          Мне понравилось как Навальный смотрел на Собчак,смотрел как на предательницу и думал:Что же ты творишь сволочь? Хоть бы помогла, подсказала что ли

          А какой в комментах под видео разгорелся комедийно-драматический спектакль! Мне показалось, что некоторые юные "навальнята" почувствовали у себя на ушах нечто длиное, липкое и холодное laughing
          IGOR GORDEEV
      2. IGOR GORDEEV Сегодня, 11:01
        Цитата: Кот Всапогах
        Собчак его там знатно опустила! laughing

        laughing Ксюша - зачет!
        IGOR GORDEEV
        1. Кот Всапогах Сегодня, 11:04
          он её там даже "либералкой" обозвал, о как!!! laughing
          Кот Всапогах
  10. anjey Сегодня, 10:39
    эх кто Россию то поднимать будет,одни бастуют,другие тусуются по клубам спайсами балуются,третьи вообще в виртуальном 3d мире,даешь комсомольские стройки!!!!
    anjey
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:50
      так это одни и теже люди, для них акция протеста своего рода тусовка и не более wassat
      Кот Всапогах
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:05
      Цитата: anjey
      эх кто Россию то поднимать будет,одни бастуют,другие тусуются по клубам спайсами балуются,третьи вообще в виртуальном 3d мире,даешь комсомольские стройки!!!!

      Это вы про Москву..? Россия работает и сосредотачивается..! Да нам трудно и з\п копеечные но мы живы и выживим , хотя нас Чубайс и К решил похоронить...

      Пенсионеров жалко и ветеранов..
      ОТДЕЛ
      1. anjey Сегодня, 11:45
        смотрю на чубайса да думку гадаю,на все "выведенные" из Российской экономики этим чудаком деньги как много всего хорошего создать можно было во благо России,аж зубы от ненависти сводит от этой физиономии
        anjey
  11. Zomanus Сегодня, 10:42
    Видимо проходит действие "прививки майдана".
    Видимо детям не пояснили, как будет выглядеть
    наведение порядка в более жестком режиме.
    Хотя в таком возрасте все эти выступления воспринимаются скорее как
    развлечение. После которого можно пойти в бар или в иное место.
    В Китае с такими детьми просто поступали-отчисляли сразу тех,
    кого опознавали. Думаю что у нас бы подобное тоже прокатило,
    да и ВУЗы бы денег подняли за восстановление....
    Zomanus
  12. sl3 Сегодня, 10:44
    Анального на кол.нечего воду мутить
    sl3
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:55
      так он любит подобного рода занятия( посидеть задницей на чём нибудь), ему я думаю понравиться laughing
      Кот Всапогах
  13. ibn.shamai Сегодня, 10:49
    Куда смотрят родители этих "онижедетей"?! Почему они не объясняют им в чём суть этой правокации?! Надо в первую очередь спросить с них - с родителей! А особо борзых "онижедетишек" дубинками лечить! am И наплевать как там наши западные "партнёры" отреагируют на это лечение!!! am
    ibn.shamai
  14. bmv04636 Сегодня, 10:50
    Как на убой ведут баранов во главе идет который за собой ведет овец, но при подходе к бойне сворачивает в сторону. Не кого не напоминает
    bmv04636
    1. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:47
      Что там писать и говорить , так еще и наглые , видно что деньги отрабатывают . Детей еще подбирают худых , а кто прячется за них , рожи у всех как у свиноматки . Свинья за голову схватилась бы, у этих голодных рожа шире чем у меня . Чужих детей выгоняют на улицу , а свои за зарубежные гранты за рубежом отдыхают .
      Александр Абдрахманов
  15. bmv04636 Сегодня, 10:56

    Козёл-провокатор — специально обученный козёл, использующийся на скотобойнях, мясокомбинатах и т. п. В обязанности козла входит сопровождение стада овец на бойню, при этом сам козёл выходит оттуда невредимым, зная о расположении скрытого выхода. Козёл-провокатор успокаивает стадо и вселяет ему уверенность.
    Такой козёл имеет на мясокомбинате официальную должность, на его содержание выделяются средства.
    bmv04636
  16. ОТДЕЛ Сегодня, 10:59
    Вассерман красава..! Что то его редко стали тут выкладывать...

    И добавить нечего..Как ведущие то нервничают и ногами дрыгают, заметьте..
    ОТДЕЛ
  17. Masya Masya Сегодня, 11:02

    Лучше и не скажешь...
    Masya Masya
    1. pjastolov Сегодня, 11:21
      Лучше и не скажешь...

      pjastolov
  18. Одиссей Сегодня, 11:08
    Все это,конечно,верно.Но в статье не сказано главное-"либерал-разрушители" никуда не делись.Они по прежнему оказывают существенное влияние на политику,идеологию и экономику страны.Более того,само появление "демократической оппозиции" в лице Навального без них просто немыслимо.
    Так что, если государство не намеренно самоликвидироваться по образу Украины, именно этих "либерал-разрушителей" и нужно "равноудалить" от экономики и идеологии.Кстати,для этого даже не нужно отказываться от капитализма.То есть, революция не нужна,нужна политическая воля.
    Без этого же борьба с прозападными силами просто невозможна.Слишком многие во "властной вертикали" их поддерживают.
    Одиссей
  19. sabakina Сегодня, 11:12
    Простите, что не в тему. Умер Одессит Григорий Кваснюк.
    sabakina
  20. sabakina Сегодня, 11:17
    используя для этого оплачиваемый "задор" молодёжи.

    За деньги они что хошь продадут.Поколение Лёни Голубкова...
    sabakina
  21. behemot Сегодня, 11:19
    хохлотвари идут в зад! И пусть прихватят Лешу Навального с собой. От согласованного и разрешенного маршрута Лешик отказался, что бы потом получить люлей и верещать про кровавый режим. Лешик просто нужно разбить тошнотную рожу. А его прихлебателей малолеток на учет, и сломать жизнь навсегда. Пусть эта шваль улицы метет. Нормальным людям митинговать некогда.
    behemot
  22. mahoney Сегодня, 11:19
    Раньше считал его очередным "проектом кремля"....ну видно как власть его боится.....значит он для них представляет опасность. А кто больше всего опасен для воров?....
    Тот кто кормушку уберет
    mahoney
    1. Зяблицев Сегодня, 11:25
      Во! Виртуальная школота-борцуны с "кровавым режимом" подтянулись... laughing

      Жги исчо, Аф.фтар!" laughing
      Зяблицев
      1. mahoney Сегодня, 11:26
        Цитата: Зяблицев
        Во! Виртуальная школота-борцуны с "кровавым режимом" подтянулись...

        Я не борюсь с режимом, я решил жить "вне" его, так что в небо пальцем....
        mahoney
        1. Зяблицев Сегодня, 11:30
          Ага,ага! laughing "Я не сдал ЕГЭ, потому что в Кремле сидит " кровавый тиран"!" laughing

          Вне социума жил только Робинзон Крузо, да и то не по своей воли... laughing
          Зяблицев
          1. mahoney Сегодня, 11:33
            Цитата: Зяблицев
            Ага,ага! "Я не сдал ЕГЭ, потому что в Кремле сидит " кровавый тиран"!"

            Школота это не возраст, это состояние...которое похоже у вас обострилось...
            Цитата: Зяблицев
            Вне социума жил только Робинзон Крузо, да и то не по своей воли...

            И снова мимо...живу "вне" воров, не плачу им свои деньги.(Только очень малую часть.)
            mahoney
            1. Зяблицев Сегодня, 11:39
              Если Вы человек взрослый, то не пишите пожалуйста,наивные глупости! Человека вором может назвать только суд - это во первых! И суд,к примеру, назвал официальным своим решением Навального вором...Если Вы требуете правового государства, то будьте добры сами выполняйте законы этого государства - это во вторых...,а то как то Ваши лозунги не совпадают с личными действиями! hi
              Зяблицев
  23. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Школярам- недоучкам все равно, по какому поводу кипеш. Веселая тусовка, можно перед девчонками удаль проявить, а плакатики - что в руках - да кто на них смотрит то! Главное, весело, драйв, туда - сюда, нацгвардия приехала, синяков посажали - девчонкам будет что показать...
    Сволочь - Лёха. Зеленкой облили? А может, надо было бы фекалиями?
    Горный стрелок
  24. Million Сегодня, 11:24
    Коррупции в России нет!Ее давно истребил Путин!А все,кто говорит,что коррупция есть-пятая колонна и враги России!
    Million
    1. Зяблицев Сегодня, 11:31
      Хорошая попытка, любитель Навального...! laughing
      Зяблицев
      1. Million Сегодня, 11:33
        Навального не уважаю.И я вообще то говорю о коррупции,а не об агенте Госдепа
        Million
        1. Зяблицев Сегодня, 11:40
          Тогда как то более понятливей излагайте свои мысли, пожалуйста! hi
          А то очень трудно понять и смахивает на провокацию...
          Зяблицев
          1. Million Сегодня, 11:42
            А Вы как считаете: есть в России коррупция или нет?.
            ПС. на Навального мне вообще н****ь
            Million
            1. Зяблицев Сегодня, 11:46
              Я считаю, что ее наличие сильно преувеличенно!
              Зяблицев
              1. Million Сегодня, 11:49
                Как знать...Если ни разу не сталкивался,то ее конечно нет
                Million
  25. Deadушка Сегодня, 11:24
    "Молодец" анальный, когда просят конкретики - уходит от ответа(обычно обвиняя, что вы ничего не понимаете), а сам постоянно требует конкретики good
    И коронная фраза - "...не поймете..., ни кто не понимает..." вы, вам не дано понять, так просто слушайте , верьте и делайте.... мы за вас будем думать laughing
    Из той же оперы, когда либероидов пытаются прижать по закону они начинают верещать о правах и притеснениях, а вот с другими типа все по закону должно.
    Deadушка
  26. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:25
    Вся о позиция работает на зарубежные гранты , главари сидят за рубежом а мелкие клерки за деньги собирают молодежь и приглашают на улицу , поддержать либеральную свору . Когда наконец их за это будут судить . Яблочник как то на ТВ обиделся , вы наших миллион избирателей оскорбляете . Если хорошо подсчитать , останется одна партия " Яблоко " , остальные как фрукты купленные . Они поддержали переворот в Украине , с фашисткой нечистью , этого хватит чтобы всех на Лубянку посадить и предъявить обвинение , за поддержку террористов . В Киеве за правду людей убивают и тюрьму сажают , а наши им все прощают
    Александр Абдрахманов
  27. Blaster Сегодня, 11:28
    Брешет собака!Где он увидел коррупцию?ЕЕ давно уже нет!
    Blaster
  28. Комментарий был удален.
  29. Сержант Сегодня, 11:38
    Врет Навальный!Коррупцию мы давно одолели!Сейчас еще и пресловутую 5 колонну уберем и будем жить как обещал ранее наш Владимир Путин!
    Сержант
    1. Зяблицев Сегодня, 11:48
      Ты же посмотри сколько провокаторов и троллей на ВО !Я диву даюсь....А что в 2018 году начнется? Страшно подумать....
      Зяблицев
  30. Farid05 Сегодня, 11:42
    Есть один прекрасный способ сделать Навального маргиналом - делать свою работу хотя бы на 3-ку, вот и все.
    Farid05
    1. Million Сегодня, 11:45
      Очень точно подмечено!Там ,где порядок Навальные не появляются
      Million
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