Недельная сводка по Донбассу
Военкор " Маг " опубликовал очередную недельную сводку, посвященную боевым действиям в Донбассе.
На этой неделе было обострение в ЛНР в районе поселка Желобок и окрестностей. Генштаб ВСУ в уже привычной форме, спланировал короткую операцию так называемых «жабьих прыжков». Целью, которой было срезать выступ и захватить поселок Желобок, который как зуб врезался в оборону ВСУ.
Утром 3 июня, на всем фронте было тихо.
12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались короткие перестрелки без тяжелого вооружения.
14:50 Петровский район Донецка поселок Трудовские под обстрелом 82-мм минометов.
15:00 Старомихайловка под сильным минометным обстрелом. Семь домов получили повреждения.
15:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ подключило минометы калибра 82-мм.
18:20 в районе Аэропорта продолжается бой с применением минометов 82 и 120-мм.
19:10 западнее Докучаевска начался бой, с применением гранатометов, минометов, артиллерии. Также ВСУ применяют БМП.
19:25 район ЯБП и Ясиноватая под сильным обстрелом минометов и артиллерии. Обстрел велся с направления Новоселовка.
21:10 на южном фронте поселки и наши позиции под обстрелом минометов калибра 82 и 120-мм.
21:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов калибра 82 и 120-мм и артиллерии.
21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) и прилегающие поселки под обстрелом.
22:20 над Горловкой ПВО НМ ДНР сбивает БЛА ВСУ.
22:30 в районе Калиново (ЛНР) сильная канонада.
22:45 Старомихайловка снова под обстрелом минометов.
Нами зафиксирована перестрелка между подразделениями Нацгвардии и подразделениями ВСУ в районе Красногоровки. По информации, которая нами получена, причиной взаимных обстрелов стала гибель 28 мая военнослужащих НГУ в результате «дружественного» - провокационного огня с позиций 92-й бригады ВСУ по временному пункту дислокации «Азовцев», а также расстрел двух беглых военнослужащих ВСУ вблизи Елизаветовки.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.
На Донецком направлении десять населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 386 мин калибром 120-мм, 336 мин калибром 82-мм, 79 танковых снарядов. В результате обстрела со стороны украинских военных преступников повреждено пятнадцать домостроений в населенных пунктах: Докучаевск, Старомихайловка и Минеральное. Кроме того, обесточен поселок Донецк-Северный.
На Горловском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Зайцево, шахты им. Изотова и шахты 6-7. Противник выпустил 18 мин калибром 82-мм.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 26 мин калибром 82 и 120-мм по поселкам: Ленинское, Набережное, Таврическое и Октябрь.
4 июня:
Воскресенье выдалось относительно тихим. Только вечером, как обычно были скоротечные бои и минометные дуэли.
16:50 Петровский район Донецка и Старомихайловка под обстрелом 82-мм мин.
17:50 в районе Зайцево и Гольмовский вечерние перестрелки и обстрелы минами.
18:00 на южном фронте Коминтерново, Ленинское, Саханка и Октябрь подвергаются минометному обстрелу. Завязалась минометная дуэль.
21:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов ВСУ. С позиций 92-й омбр, был произведен минометный обстрел поселок Трудовские, Петровского района г. Донецка, в результате которого на глазах у своего девятилетнего сына погибла мама — Зайченко Татьяна, 1980 г.р. Ребенок был доставлен в больницу с ранениями брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. Важно сказать, что мальчик после гибели мамы остался сиротой, так как ранее, в боях за освобождение Донбасса, у него погиб отец.
21:30 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением минометов и артиллерии.
21:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и не интенсивно артиллерии.
За прошедшие сутки погибла мирная жительница Зайченко Татьяна, 1980 г.р., ее девятилетний сын с тяжелыми ранениями попал в больницу.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 44 раза.
На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 5 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 170 мин калибром 82 и 120-мм, 12 танковых снарядов.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы четырех населенных пунктов.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 26 мин калибром 82 и 120-мм.
Утром 5 июня ПВО НМ ДНР работало по БЛА в районе Аэропорт – Спартак.
12:50 Петровский район под обстрелом минометов ВСУ.
14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои с применением АГС и ЗУ.
15:0 трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов и минометов калибра 82 и 120-мм.
18:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется все виды вооружений: стрелковое, гранатометы, минометы и артиллерия. Завязалась арт дуэль. 21:30 трасса Бахмутка (ЛНР) и окрестные поселки под обстрелом минометов и артиллерии.
23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) после перерыва под очередным арт обстрелом. Есть прилеты в районе Фрунзе.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 71 раз.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Крутая Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Лозовое, Яковлевка, Стыла, Петровское, Веселое, району Аэропорта и Петровскому району Донецка противник выпустил 73 артиллерийских снаряда калибром 152-мм и 49 калибром 122-мм, 155 танковых снарядов, 373 мины калибром 120-мм и 201 калибром 82-мм.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы трех населенных пунктов.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы семи населенных пунктов. Здесь противником выпущено 8 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 67 мин калибром 82 и 120-мм, 9 танковых снарядов.
Увеличение количества обстрелов территории Республики со стороны Украины напрямую связано с международными встречами, в которых участвует украинская сторона.
6 июня:
05:00 Аэропорт под коротким минометным обстрелом, работали украинские 120-мм минометы. Зафиксировано 8 прилетов.
16:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов и танков.
16:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.
16:50 ЯБП и поселки Яковлевка и Минеральное под обстрелом минометов калибра 120-мм, артиллерии калибра 122-мм.
17:10 в районе Зайцево сильные бои с применением гранатометов и БМП.
19:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП идут тяжелые бои с применением минометов, артиллерии и танков. ВСУ применяют танки в качестве САУ.
19:50 на южном фронте наши позиции и поселки Коминтерново, Ленинское и Саханка под обстрелом 120-мм минометов.
22:30 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так в районе населенных пунктов: Семигорье (7 км от линии фронта) установлено местоположение двух 122-мм САУ «Гвоздика»; Марьинка (1 км от линии фронта) выявлено местонахождение двух танков Т-64.
Кроме того, по данным от местных жителей Марьинки, отмечается присутствие грузинских снайперов-женщин, которые ведут себя очень развязано и вызывающе. При этом, для их размещения местных жителей выселяют из своих домовладений, что вызывает возмущения людей.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.
На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 51 артиллерийский снаряд калибром 122 и 152-мм, 220 мин калибром 82 и 120-мм, 45 танковых снарядов. Повреждение получил дом в Петровском районе Донецка по ул. Карнавальная. Кроме того, получил повреждения газопровод на ул. Луговского.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы четырех населенных пунктов.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов. Противником выпущено 18 мин калибром 120-мм. Повреждение получил один дом на ул. Октябрьской.
7 июня:
00:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются упорные бои с применением всех видов вооружения, в том числе минометов 120-мм и артиллерии 122-мм.
01:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибра 82 и 120-мм.
05:20 трасса Бахмутка наши позиции и окрестные поселки под мощным минометным и арт обстрелом.
09:00 в районе Желобок (ЛНР) продолжается бой, в районе Кировск, Фрунзе и округа продолжается сильный обстрел.
09:20 наши начали отвечать по огневым точкам и минометным и арт батареям ВСУ. 10:50 в районе Желобок сразу с двух направлений противник, силами до трех взводов при поддержке нескольких единиц техники, начал наступление, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населенных пунктов, конкретно сильно обстреливается поселок Донецкий.
11:40 силами МЧС ЛНР при содействии НМ ЛНР и администрации Кировска началось мероприятие по эвакуации детей с поселков Донецкий, Березовское и Голубовское. 12:30 в районе Желобок и окрестностей сильные бои продолжаются, есть потери с обеих сторон. Ситуация накаляется. Отбито уже несколько атак. В зоне боев работает стрелковое: снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, РПГ, минометы 82 и 120-мм, артиллерия: Д-30, Д-20, 2А36, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" 152-мм, техника различных типов, и РСЗО "Град". 13:30 в районе Желобок (ЛНР) продолжаются сильные бои при поддержке артиллерии с обеих сторон. 15:00 в районе Желобок в результате трех попыток прорыва ВСУ понес потери до 10 человек убитыми и ранеными. Потери среди военнослужащих НМ ЛНР один ранен.
15:10 Кировск (ЛНР) снова под обстрелом артиллерии. Ранен мирный житель.
16:00 Желобок и окрестности ВСУ предприняли очередную попытку прорыва обороны НМ ЛНР, но понеся большие потери, отступили. Населенный пункт Желобок остается под контролем НМ ЛНР. Боевых действий в Желобке не ведется. 17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП короткие перестрелки и минометные дуэли.
17:50 Первомайск, Стаханов, Кировск (ЛНР) продолжают находиться под ударом артиллерии и САУ. ВСУ применяют Грады.
18:50 трасса Бахмутка (ЛНР) интенсивность боев спала, но обстрелы продолжаются, работают все калибры.
19:10 Стаханов (ЛНР) под обстрелом артиллерии.
20:15 на трассе Бахмутка (ЛНР) продолжаются бои с применением минометов и артиллерии. 22:25 в ДНР и ЛНР отключилась украинская мобильная связь. Думаю это было сделано преднамеренно, что бы с оккупированных территорий местные жители нам не смогли сообщить о передвижении л/с и техники ВСУ.
23:40 в районе Калиново бой с применением минометов.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший и один раненый.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 52 раза.
На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 315 мин калибром 82 и 120-мм, 21 танковый снаряд.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись район Зайцево и шахта им. Гагарина.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, по которым противником выпущено 14 мин калибром 82-мм.
В результате обстрелов со стороны противника повреждено семь домостроений в поселках Трудовские, Александровка, Крутая Балка, Докучаевск и Минеральное. Кроме того, в Красном Партизане поврежден газопровод, без газоснабжения остались более 400 жителей. А в поселке Коминтерново повреждения получили линия электропередач и газопровод, в результате чего поселок частично обесточен и полностью остался без газа.
Украинские террористы вели целенаправленные обстрелы насосной станции первого подъема вблизи Васильевки с применением артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов. В результате чего повреждения получили технические здания насосной станции, а также повреждены линии электропередач. В настоящий момент насосная станция обесточена, подача воды прекращена. Важно отметить, что из-за прекращения работы станции подача воды прекращена на пять фильтровальных станций (4 из которых расположены на подконтрольной ВСУ территории). Без воды остается более 1,5 млн. человек, в том числе поживающих на территории, подконтрольной украинским властям.
8 июня:
04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильный арт обстрел, работает артиллерия 122 и 152-мм.
16:00 в районе Стаханова (ЛНР) снова слышна сильная канонада.
20:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова, как и утром сильный минометный и арт обстрел.
20:50 в районе Калиново (ЛНР) под обстрелом наши позиции, ВСУ ведут обстрелы по квадратам, как с минометов, так и с артиллерии.
21:20 в районе Первомайска (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов.
21:30 Петровский район Донецка подвергается обстрелу из к/к пулеметов и минометов. 21:40 Петровский район Донецка начали обстреливать с тяжелой артиллерии.
22:05 на трассе Бахмутка (ЛНР) продолжаются бои и сильная канонада, жители прифронтовых поселков вторые сутки не выходят с подвалов.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
По территории Республики противник выпустил 37 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 420 мин калибром 82 и 120-мм, 67 танковых снарядов, 10 противотанковых управляемых ракет.
В Петровском районе Донецка повреждено семь домостроений и газоснабжение по ул. Луговского. Без электроснабжения остался поселок Саханка.
9 июня:
01:30 трасса Бахмутка (ЛНР) продолжает шуметь. Артиллерия ВСУ интенсивно обстреливает наши позиции.
05:00 на южном фронте начались перестрелки, работают с обеих сторон к/к пулеметы и АГС.
07:50 на южном фронте бой усилился, ВСУ стали применять артиллерию калибра 152-мм.
19:30 в районе ЯБП начался сильный бой с применением минометов 82 и 120-мм. 22:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов. 22:10 в районе Калиново (ЛНР) начался обстрел украинской артиллерией.
22:40 западнее и севернее Горловки идут бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов. Периодически ПВО НМ ДНР над Горловкой работают по БЛА ВСУ. 23:15 на Светлодарской дуге бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм, не интенсивно.
За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских преступников ранение получил один мирный житель: ГУБАШОВ В.Ф.. 1961 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 70 раз.
На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 26 танковых снарядов, 443 мины калибром 82 и 120-мм. На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка. На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 4 снаряда из РСЗО «Град» по району Безыменное, 6 танковых снарядов и 78 мин калибром 82 и 120-мм.
Повреждения получили шесть домов в поселках Александровка и Трудовские. Кроме того, в поселке Трудовские обесточено двадцать семь трансформаторных подстанций. На данное время ведутся восстановительные работы.
За прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины погибла одна мирная жительница, девять получили ранения.
За неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое погибших, один ранен.
Всего противник 395 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 3800 реактивных, артиллерийских, танковых снаряда и мины. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы сорока шести населённых пунктов Республики, в девяти из них повреждено и разрушено пятьдесят семь домостроений. Больше всего от обстрелов пострадали Петровский район Донецка, н.п. Крутая Балка и Старомихайловка, а по району «Вольво Центра» Донецка и н.п. Спартак противник применил 30 снарядов РСЗО «Град».
При этом отмечается применение террористами по н.п. Старомихайловка на Святую Троицу, 4 июня, термобарических выстрелов GTB-7S (граната выпускается на заводе в г. Сопоте, Болгария) из РПГ-7 и применение 60-мм мин М73 (НАТО-вского стандарта). Осколки от боеприпасов, примененных с позиций ВСУ по жилым районам н.п. Старомихайловка, представлены сегодня на брифинге. Данное вооружение в Украину поставляется из Болгарии.
На этой неделе было обострение в ЛНР в районе поселка Желобок и окрестностей. Генштаб ВСУ в уже привычной форме, спланировал короткую операцию так называемых «жабьих прыжков». Целью, которой было срезать выступ и захватить поселок Желобок, который как зуб врезался в оборону ВСУ.
Утром 3 июня, на всем фронте было тихо.
12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались короткие перестрелки без тяжелого вооружения.
14:50 Петровский район Донецка поселок Трудовские под обстрелом 82-мм минометов.
15:00 Старомихайловка под сильным минометным обстрелом. Семь домов получили повреждения.
15:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ подключило минометы калибра 82-мм.
18:20 в районе Аэропорта продолжается бой с применением минометов 82 и 120-мм.
19:10 западнее Докучаевска начался бой, с применением гранатометов, минометов, артиллерии. Также ВСУ применяют БМП.
19:25 район ЯБП и Ясиноватая под сильным обстрелом минометов и артиллерии. Обстрел велся с направления Новоселовка.
21:10 на южном фронте поселки и наши позиции под обстрелом минометов калибра 82 и 120-мм.
21:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов калибра 82 и 120-мм и артиллерии.
21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) и прилегающие поселки под обстрелом.
22:20 над Горловкой ПВО НМ ДНР сбивает БЛА ВСУ.
22:30 в районе Калиново (ЛНР) сильная канонада.
22:45 Старомихайловка снова под обстрелом минометов.
Нами зафиксирована перестрелка между подразделениями Нацгвардии и подразделениями ВСУ в районе Красногоровки. По информации, которая нами получена, причиной взаимных обстрелов стала гибель 28 мая военнослужащих НГУ в результате «дружественного» - провокационного огня с позиций 92-й бригады ВСУ по временному пункту дислокации «Азовцев», а также расстрел двух беглых военнослужащих ВСУ вблизи Елизаветовки.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.
На Донецком направлении десять населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 386 мин калибром 120-мм, 336 мин калибром 82-мм, 79 танковых снарядов. В результате обстрела со стороны украинских военных преступников повреждено пятнадцать домостроений в населенных пунктах: Докучаевск, Старомихайловка и Минеральное. Кроме того, обесточен поселок Донецк-Северный.
На Горловском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Зайцево, шахты им. Изотова и шахты 6-7. Противник выпустил 18 мин калибром 82-мм.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 26 мин калибром 82 и 120-мм по поселкам: Ленинское, Набережное, Таврическое и Октябрь.
4 июня:
Воскресенье выдалось относительно тихим. Только вечером, как обычно были скоротечные бои и минометные дуэли.
16:50 Петровский район Донецка и Старомихайловка под обстрелом 82-мм мин.
17:50 в районе Зайцево и Гольмовский вечерние перестрелки и обстрелы минами.
18:00 на южном фронте Коминтерново, Ленинское, Саханка и Октябрь подвергаются минометному обстрелу. Завязалась минометная дуэль.
21:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов ВСУ. С позиций 92-й омбр, был произведен минометный обстрел поселок Трудовские, Петровского района г. Донецка, в результате которого на глазах у своего девятилетнего сына погибла мама — Зайченко Татьяна, 1980 г.р. Ребенок был доставлен в больницу с ранениями брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. Важно сказать, что мальчик после гибели мамы остался сиротой, так как ранее, в боях за освобождение Донбасса, у него погиб отец.
21:30 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением минометов и артиллерии.
21:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и не интенсивно артиллерии.
За прошедшие сутки погибла мирная жительница Зайченко Татьяна, 1980 г.р., ее девятилетний сын с тяжелыми ранениями попал в больницу.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 44 раза.
На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 5 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 170 мин калибром 82 и 120-мм, 12 танковых снарядов.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы четырех населенных пунктов.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 26 мин калибром 82 и 120-мм.
Утром 5 июня ПВО НМ ДНР работало по БЛА в районе Аэропорт – Спартак.
12:50 Петровский район под обстрелом минометов ВСУ.
14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои с применением АГС и ЗУ.
15:0 трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов и минометов калибра 82 и 120-мм.
18:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется все виды вооружений: стрелковое, гранатометы, минометы и артиллерия. Завязалась арт дуэль. 21:30 трасса Бахмутка (ЛНР) и окрестные поселки под обстрелом минометов и артиллерии.
23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) после перерыва под очередным арт обстрелом. Есть прилеты в районе Фрунзе.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 71 раз.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Крутая Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Лозовое, Яковлевка, Стыла, Петровское, Веселое, району Аэропорта и Петровскому району Донецка противник выпустил 73 артиллерийских снаряда калибром 152-мм и 49 калибром 122-мм, 155 танковых снарядов, 373 мины калибром 120-мм и 201 калибром 82-мм.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы трех населенных пунктов.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы семи населенных пунктов. Здесь противником выпущено 8 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 67 мин калибром 82 и 120-мм, 9 танковых снарядов.
Увеличение количества обстрелов территории Республики со стороны Украины напрямую связано с международными встречами, в которых участвует украинская сторона.
6 июня:
05:00 Аэропорт под коротким минометным обстрелом, работали украинские 120-мм минометы. Зафиксировано 8 прилетов.
16:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов и танков.
16:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.
16:50 ЯБП и поселки Яковлевка и Минеральное под обстрелом минометов калибра 120-мм, артиллерии калибра 122-мм.
17:10 в районе Зайцево сильные бои с применением гранатометов и БМП.
19:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП идут тяжелые бои с применением минометов, артиллерии и танков. ВСУ применяют танки в качестве САУ.
19:50 на южном фронте наши позиции и поселки Коминтерново, Ленинское и Саханка под обстрелом 120-мм минометов.
22:30 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов.
Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так в районе населенных пунктов: Семигорье (7 км от линии фронта) установлено местоположение двух 122-мм САУ «Гвоздика»; Марьинка (1 км от линии фронта) выявлено местонахождение двух танков Т-64.
Кроме того, по данным от местных жителей Марьинки, отмечается присутствие грузинских снайперов-женщин, которые ведут себя очень развязано и вызывающе. При этом, для их размещения местных жителей выселяют из своих домовладений, что вызывает возмущения людей.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.
На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 51 артиллерийский снаряд калибром 122 и 152-мм, 220 мин калибром 82 и 120-мм, 45 танковых снарядов. Повреждение получил дом в Петровском районе Донецка по ул. Карнавальная. Кроме того, получил повреждения газопровод на ул. Луговского.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы четырех населенных пунктов.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов. Противником выпущено 18 мин калибром 120-мм. Повреждение получил один дом на ул. Октябрьской.
7 июня:
00:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются упорные бои с применением всех видов вооружения, в том числе минометов 120-мм и артиллерии 122-мм.
01:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибра 82 и 120-мм.
05:20 трасса Бахмутка наши позиции и окрестные поселки под мощным минометным и арт обстрелом.
09:00 в районе Желобок (ЛНР) продолжается бой, в районе Кировск, Фрунзе и округа продолжается сильный обстрел.
09:20 наши начали отвечать по огневым точкам и минометным и арт батареям ВСУ. 10:50 в районе Желобок сразу с двух направлений противник, силами до трех взводов при поддержке нескольких единиц техники, начал наступление, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населенных пунктов, конкретно сильно обстреливается поселок Донецкий.
11:40 силами МЧС ЛНР при содействии НМ ЛНР и администрации Кировска началось мероприятие по эвакуации детей с поселков Донецкий, Березовское и Голубовское. 12:30 в районе Желобок и окрестностей сильные бои продолжаются, есть потери с обеих сторон. Ситуация накаляется. Отбито уже несколько атак. В зоне боев работает стрелковое: снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, РПГ, минометы 82 и 120-мм, артиллерия: Д-30, Д-20, 2А36, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" 152-мм, техника различных типов, и РСЗО "Град". 13:30 в районе Желобок (ЛНР) продолжаются сильные бои при поддержке артиллерии с обеих сторон. 15:00 в районе Желобок в результате трех попыток прорыва ВСУ понес потери до 10 человек убитыми и ранеными. Потери среди военнослужащих НМ ЛНР один ранен.
15:10 Кировск (ЛНР) снова под обстрелом артиллерии. Ранен мирный житель.
16:00 Желобок и окрестности ВСУ предприняли очередную попытку прорыва обороны НМ ЛНР, но понеся большие потери, отступили. Населенный пункт Желобок остается под контролем НМ ЛНР. Боевых действий в Желобке не ведется. 17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП короткие перестрелки и минометные дуэли.
17:50 Первомайск, Стаханов, Кировск (ЛНР) продолжают находиться под ударом артиллерии и САУ. ВСУ применяют Грады.
18:50 трасса Бахмутка (ЛНР) интенсивность боев спала, но обстрелы продолжаются, работают все калибры.
19:10 Стаханов (ЛНР) под обстрелом артиллерии.
20:15 на трассе Бахмутка (ЛНР) продолжаются бои с применением минометов и артиллерии. 22:25 в ДНР и ЛНР отключилась украинская мобильная связь. Думаю это было сделано преднамеренно, что бы с оккупированных территорий местные жители нам не смогли сообщить о передвижении л/с и техники ВСУ.
23:40 в районе Калиново бой с применением минометов.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший и один раненый.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 52 раза.
На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 315 мин калибром 82 и 120-мм, 21 танковый снаряд.
На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись район Зайцево и шахта им. Гагарина.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, по которым противником выпущено 14 мин калибром 82-мм.
В результате обстрелов со стороны противника повреждено семь домостроений в поселках Трудовские, Александровка, Крутая Балка, Докучаевск и Минеральное. Кроме того, в Красном Партизане поврежден газопровод, без газоснабжения остались более 400 жителей. А в поселке Коминтерново повреждения получили линия электропередач и газопровод, в результате чего поселок частично обесточен и полностью остался без газа.
Украинские террористы вели целенаправленные обстрелы насосной станции первого подъема вблизи Васильевки с применением артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов. В результате чего повреждения получили технические здания насосной станции, а также повреждены линии электропередач. В настоящий момент насосная станция обесточена, подача воды прекращена. Важно отметить, что из-за прекращения работы станции подача воды прекращена на пять фильтровальных станций (4 из которых расположены на подконтрольной ВСУ территории). Без воды остается более 1,5 млн. человек, в том числе поживающих на территории, подконтрольной украинским властям.
8 июня:
04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильный арт обстрел, работает артиллерия 122 и 152-мм.
16:00 в районе Стаханова (ЛНР) снова слышна сильная канонада.
20:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова, как и утром сильный минометный и арт обстрел.
20:50 в районе Калиново (ЛНР) под обстрелом наши позиции, ВСУ ведут обстрелы по квадратам, как с минометов, так и с артиллерии.
21:20 в районе Первомайска (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов.
21:30 Петровский район Донецка подвергается обстрелу из к/к пулеметов и минометов. 21:40 Петровский район Донецка начали обстреливать с тяжелой артиллерии.
22:05 на трассе Бахмутка (ЛНР) продолжаются бои и сильная канонада, жители прифронтовых поселков вторые сутки не выходят с подвалов.
За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.
По территории Республики противник выпустил 37 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 420 мин калибром 82 и 120-мм, 67 танковых снарядов, 10 противотанковых управляемых ракет.
В Петровском районе Донецка повреждено семь домостроений и газоснабжение по ул. Луговского. Без электроснабжения остался поселок Саханка.
9 июня:
01:30 трасса Бахмутка (ЛНР) продолжает шуметь. Артиллерия ВСУ интенсивно обстреливает наши позиции.
05:00 на южном фронте начались перестрелки, работают с обеих сторон к/к пулеметы и АГС.
07:50 на южном фронте бой усилился, ВСУ стали применять артиллерию калибра 152-мм.
19:30 в районе ЯБП начался сильный бой с применением минометов 82 и 120-мм. 22:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов. 22:10 в районе Калиново (ЛНР) начался обстрел украинской артиллерией.
22:40 западнее и севернее Горловки идут бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов. Периодически ПВО НМ ДНР над Горловкой работают по БЛА ВСУ. 23:15 на Светлодарской дуге бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм, не интенсивно.
За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских преступников ранение получил один мирный житель: ГУБАШОВ В.Ф.. 1961 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 70 раз.
На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 26 танковых снарядов, 443 мины калибром 82 и 120-мм. На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка. На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 4 снаряда из РСЗО «Град» по району Безыменное, 6 танковых снарядов и 78 мин калибром 82 и 120-мм.
Повреждения получили шесть домов в поселках Александровка и Трудовские. Кроме того, в поселке Трудовские обесточено двадцать семь трансформаторных подстанций. На данное время ведутся восстановительные работы.
За прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины погибла одна мирная жительница, девять получили ранения.
За неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое погибших, один ранен.
Всего противник 395 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 3800 реактивных, артиллерийских, танковых снаряда и мины. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы сорока шести населённых пунктов Республики, в девяти из них повреждено и разрушено пятьдесят семь домостроений. Больше всего от обстрелов пострадали Петровский район Донецка, н.п. Крутая Балка и Старомихайловка, а по району «Вольво Центра» Донецка и н.п. Спартак противник применил 30 снарядов РСЗО «Град».
При этом отмечается применение террористами по н.п. Старомихайловка на Святую Троицу, 4 июня, термобарических выстрелов GTB-7S (граната выпускается на заводе в г. Сопоте, Болгария) из РПГ-7 и применение 60-мм мин М73 (НАТО-вского стандарта). Осколки от боеприпасов, примененных с позиций ВСУ по жилым районам н.п. Старомихайловка, представлены сегодня на брифинге. Данное вооружение в Украину поставляется из Болгарии.
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