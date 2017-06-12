15:35 12 июня

Недельная сводка по Донбассу

Военкор " Маг " опубликовал очередную недельную сводку, посвященную боевым действиям в Донбассе.



На этой неделе было обострение в ЛНР в районе поселка Желобок и окрестностей. Генштаб ВСУ в уже привычной форме, спланировал короткую операцию так называемых «жабьих прыжков». Целью, которой было срезать выступ и захватить поселок Желобок, который как зуб врезался в оборону ВСУ.


Утром 3 июня, на всем фронте было тихо.

12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались короткие перестрелки без тяжелого вооружения.

14:50 Петровский район Донецка поселок Трудовские под обстрелом 82-мм минометов.

15:00 Старомихайловка под сильным минометным обстрелом. Семь домов получили повреждения.

15:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ подключило минометы калибра 82-мм.

18:20 в районе Аэропорта продолжается бой с применением минометов 82 и 120-мм.

19:10 западнее Докучаевска начался бой, с применением гранатометов, минометов, артиллерии. Также ВСУ применяют БМП.

19:25 район ЯБП и Ясиноватая под сильным обстрелом минометов и артиллерии. Обстрел велся с направления Новоселовка.

21:10 на южном фронте поселки и наши позиции под обстрелом минометов калибра 82 и 120-мм.

21:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов калибра 82 и 120-мм и артиллерии.

21:50 трасса Бахмутка (ЛНР) и прилегающие поселки под обстрелом.

22:20 над Горловкой ПВО НМ ДНР сбивает БЛА ВСУ.

22:30 в районе Калиново (ЛНР) сильная канонада.

22:45 Старомихайловка снова под обстрелом минометов.

Нами зафиксирована перестрелка между подразделениями Нацгвардии и подразделениями ВСУ в районе Красногоровки. По информации, которая нами получена, причиной взаимных обстрелов стала гибель 28 мая военнослужащих НГУ в результате «дружественного» - провокационного огня с позиций 92-й бригады ВСУ по временному пункту дислокации «Азовцев», а также расстрел двух беглых военнослужащих ВСУ вблизи Елизаветовки.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.

На Донецком направлении десять населенных пунктов подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Противник выпустил 66 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 386 мин калибром 120-мм, 336 мин калибром 82-мм, 79 танковых снарядов. В результате обстрела со стороны украинских военных преступников повреждено пятнадцать домостроений в населенных пунктах: Докучаевск, Старомихайловка и Минеральное. Кроме того, обесточен поселок Донецк-Северный.

На Горловском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Зайцево, шахты им. Изотова и шахты 6-7. Противник выпустил 18 мин калибром 82-мм.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 26 мин калибром 82 и 120-мм по поселкам: Ленинское, Набережное, Таврическое и Октябрь.

4 июня:

Воскресенье выдалось относительно тихим. Только вечером, как обычно были скоротечные бои и минометные дуэли.
16:50 Петровский район Донецка и Старомихайловка под обстрелом 82-мм мин.

17:50 в районе Зайцево и Гольмовский вечерние перестрелки и обстрелы минами.

18:00 на южном фронте Коминтерново, Ленинское, Саханка и Октябрь подвергаются минометному обстрелу. Завязалась минометная дуэль.

21:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов ВСУ. С позиций 92-й омбр, был произведен минометный обстрел поселок Трудовские, Петровского района г. Донецка, в результате которого на глазах у своего девятилетнего сына погибла мама — Зайченко Татьяна, 1980 г.р. Ребенок был доставлен в больницу с ранениями брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. Важно сказать, что мальчик после гибели мамы остался сиротой, так как ранее, в боях за освобождение Донбасса, у него погиб отец.

21:30 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением минометов и артиллерии.

21:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и не интенсивно артиллерии.

За прошедшие сутки погибла мирная жительница Зайченко Татьяна, 1980 г.р., ее девятилетний сын с тяжелыми ранениями попал в больницу.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 44 раза.

На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 5 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 170 мин калибром 82 и 120-мм, 12 танковых снарядов.

На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы четырех населенных пунктов.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 26 мин калибром 82 и 120-мм.

Утром 5 июня ПВО НМ ДНР работало по БЛА в районе Аэропорт – Спартак.
12:50 Петровский район под обстрелом минометов ВСУ.

14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои с применением АГС и ЗУ.

15:0 трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов и минометов калибра 82 и 120-мм.

18:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяется все виды вооружений: стрелковое, гранатометы, минометы и артиллерия. Завязалась арт дуэль. 21:30 трасса Бахмутка (ЛНР) и окрестные поселки под обстрелом минометов и артиллерии.

23:20 трасса Бахмутка (ЛНР) после перерыва под очередным арт обстрелом. Есть прилеты в районе Фрунзе.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 71 раз.

На Донецком направлении по районам населенных пунктов Крутая Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Лозовое, Яковлевка, Стыла, Петровское, Веселое, району Аэропорта и Петровскому району Донецка противник выпустил 73 артиллерийских снаряда калибром 152-мм и 49 калибром 122-мм, 155 танковых снарядов, 373 мины калибром 120-мм и 201 калибром 82-мм.

На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы трех населенных пунктов.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы семи населенных пунктов. Здесь противником выпущено 8 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 67 мин калибром 82 и 120-мм, 9 танковых снарядов.

Увеличение количества обстрелов территории Республики со стороны Украины напрямую связано с международными встречами, в которых участвует украинская сторона.

6 июня:

05:00 Аэропорт под коротким минометным обстрелом, работали украинские 120-мм минометы. Зафиксировано 8 прилетов.
16:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов и танков.

16:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.

16:50 ЯБП и поселки Яковлевка и Минеральное под обстрелом минометов калибра 120-мм, артиллерии калибра 122-мм.

17:10 в районе Зайцево сильные бои с применением гранатометов и БМП.

19:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП идут тяжелые бои с применением минометов, артиллерии и танков. ВСУ применяют танки в качестве САУ.

19:50 на южном фронте наши позиции и поселки Коминтерново, Ленинское и Саханка под обстрелом 120-мм минометов.

22:30 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов.

Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта. Так в районе населенных пунктов: Семигорье (7 км от линии фронта) установлено местоположение двух 122-мм САУ «Гвоздика»; Марьинка (1 км от линии фронта) выявлено местонахождение двух танков Т-64.

Кроме того, по данным от местных жителей Марьинки, отмечается присутствие грузинских снайперов-женщин, которые ведут себя очень развязано и вызывающе. При этом, для их размещения местных жителей выселяют из своих домовладений, что вызывает возмущения людей.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.

На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 51 артиллерийский снаряд калибром 122 и 152-мм, 220 мин калибром 82 и 120-мм, 45 танковых снарядов. Повреждение получил дом в Петровском районе Донецка по ул. Карнавальная. Кроме того, получил повреждения газопровод на ул. Луговского.

На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы четырех населенных пунктов.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов. Противником выпущено 18 мин калибром 120-мм. Повреждение получил один дом на ул. Октябрьской.

7 июня:

00:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются упорные бои с применением всех видов вооружения, в том числе минометов 120-мм и артиллерии 122-мм.
01:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибра 82 и 120-мм.

05:20 трасса Бахмутка наши позиции и окрестные поселки под мощным минометным и арт обстрелом.

09:00 в районе Желобок (ЛНР) продолжается бой, в районе Кировск, Фрунзе и округа продолжается сильный обстрел.

09:20 наши начали отвечать по огневым точкам и минометным и арт батареям ВСУ. 10:50 в районе Желобок сразу с двух направлений противник, силами до трех взводов при поддержке нескольких единиц техники, начал наступление, одновременно при этом обстреливая жилые кварталы близлежащих населенных пунктов, конкретно сильно обстреливается поселок Донецкий.

11:40 силами МЧС ЛНР при содействии НМ ЛНР и администрации Кировска началось мероприятие по эвакуации детей с поселков Донецкий, Березовское и Голубовское. 12:30 в районе Желобок и окрестностей сильные бои продолжаются, есть потери с обеих сторон. Ситуация накаляется. Отбито уже несколько атак. В зоне боев работает стрелковое: снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, РПГ, минометы 82 и 120-мм, артиллерия: Д-30, Д-20, 2А36, самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" 152-мм, техника различных типов, и РСЗО "Град". 13:30 в районе Желобок (ЛНР) продолжаются сильные бои при поддержке артиллерии с обеих сторон. 15:00 в районе Желобок в результате трех попыток прорыва ВСУ понес потери до 10 человек убитыми и ранеными. Потери среди военнослужащих НМ ЛНР один ранен.

15:10 Кировск (ЛНР) снова под обстрелом артиллерии. Ранен мирный житель.

16:00 Желобок и окрестности ВСУ предприняли очередную попытку прорыва обороны НМ ЛНР, но понеся большие потери, отступили. Населенный пункт Желобок остается под контролем НМ ЛНР. Боевых действий в Желобке не ведется. 17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП короткие перестрелки и минометные дуэли.

17:50 Первомайск, Стаханов, Кировск (ЛНР) продолжают находиться под ударом артиллерии и САУ. ВСУ применяют Грады.

18:50 трасса Бахмутка (ЛНР) интенсивность боев спала, но обстрелы продолжаются, работают все калибры.

19:10 Стаханов (ЛНР) под обстрелом артиллерии.

20:15 на трассе Бахмутка (ЛНР) продолжаются бои с применением минометов и артиллерии. 22:25 в ДНР и ЛНР отключилась украинская мобильная связь. Думаю это было сделано преднамеренно, что бы с оккупированных территорий местные жители нам не смогли сообщить о передвижении л/с и техники ВСУ.

23:40 в районе Калиново бой с применением минометов.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший и один раненый.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 52 раза.

На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 315 мин калибром 82 и 120-мм, 21 танковый снаряд.

На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись район Зайцево и шахта им. Гагарина.

На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, по которым противником выпущено 14 мин калибром 82-мм.

В результате обстрелов со стороны противника повреждено семь домостроений в поселках Трудовские, Александровка, Крутая Балка, Докучаевск и Минеральное. Кроме того, в Красном Партизане поврежден газопровод, без газоснабжения остались более 400 жителей. А в поселке Коминтерново повреждения получили линия электропередач и газопровод, в результате чего поселок частично обесточен и полностью остался без газа.

Украинские террористы вели целенаправленные обстрелы насосной станции первого подъема вблизи Васильевки с применением артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов. В результате чего повреждения получили технические здания насосной станции, а также повреждены линии электропередач. В настоящий момент насосная станция обесточена, подача воды прекращена. Важно отметить, что из-за прекращения работы станции подача воды прекращена на пять фильтровальных станций (4 из которых расположены на подконтрольной ВСУ территории). Без воды остается более 1,5 млн. человек, в том числе поживающих на территории, подконтрольной украинским властям.

8 июня:

04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильный арт обстрел, работает артиллерия 122 и 152-мм.
16:00 в районе Стаханова (ЛНР) снова слышна сильная канонада.

20:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова, как и утром сильный минометный и арт обстрел.

20:50 в районе Калиново (ЛНР) под обстрелом наши позиции, ВСУ ведут обстрелы по квадратам, как с минометов, так и с артиллерии.

21:20 в районе Первомайска (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов.

21:30 Петровский район Донецка подвергается обстрелу из к/к пулеметов и минометов. 21:40 Петровский район Донецка начали обстреливать с тяжелой артиллерии.

22:05 на трассе Бахмутка (ЛНР) продолжаются бои и сильная канонада, жители прифронтовых поселков вторые сутки не выходят с подвалов.

За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 54 раза.

По территории Республики противник выпустил 37 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 420 мин калибром 82 и 120-мм, 67 танковых снарядов, 10 противотанковых управляемых ракет.

В Петровском районе Донецка повреждено семь домостроений и газоснабжение по ул. Луговского. Без электроснабжения остался поселок Саханка.

9 июня:

01:30 трасса Бахмутка (ЛНР) продолжает шуметь. Артиллерия ВСУ интенсивно обстреливает наши позиции.

05:00 на южном фронте начались перестрелки, работают с обеих сторон к/к пулеметы и АГС.

07:50 на южном фронте бой усилился, ВСУ стали применять артиллерию калибра 152-мм.

19:30 в районе ЯБП начался сильный бой с применением минометов 82 и 120-мм. 22:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов. 22:10 в районе Калиново (ЛНР) начался обстрел украинской артиллерией.

22:40 западнее и севернее Горловки идут бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов. Периодически ПВО НМ ДНР над Горловкой работают по БЛА ВСУ. 23:15 на Светлодарской дуге бои с применением минометов калибра 82 и 120-мм, не интенсивно.

За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских преступников ранение получил один мирный житель: ГУБАШОВ В.Ф.. 1961 г.р.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 70 раз.

На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 26 танковых снарядов, 443 мины калибром 82 и 120-мм. На Горловском направлении обстрелам из различных типов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка. На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 4 снаряда из РСЗО «Град» по району Безыменное, 6 танковых снарядов и 78 мин калибром 82 и 120-мм.
Повреждения получили шесть домов в поселках Александровка и Трудовские. Кроме того, в поселке Трудовские обесточено двадцать семь трансформаторных подстанций. На данное время ведутся восстановительные работы.

За прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины погибла одна мирная жительница, девять получили ранения.

За неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: трое погибших, один ранен.

Всего противник 395 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 3800 реактивных, артиллерийских, танковых снаряда и мины. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы сорока шести населённых пунктов Республики, в девяти из них повреждено и разрушено пятьдесят семь домостроений. Больше всего от обстрелов пострадали Петровский район Донецка, н.п. Крутая Балка и Старомихайловка, а по району «Вольво Центра» Донецка и н.п. Спартак противник применил 30 снарядов РСЗО «Град».

При этом отмечается применение террористами по н.п. Старомихайловка на Святую Троицу, 4 июня, термобарических выстрелов GTB-7S (граната выпускается на заводе в г. Сопоте, Болгария) из РПГ-7 и применение 60-мм мин М73 (НАТО-вского стандарта). Осколки от боеприпасов, примененных с позиций ВСУ по жилым районам н.п. Старомихайловка, представлены сегодня на брифинге. Данное вооружение в Украину поставляется из Болгарии.


11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
    Данное вооружение в Украину поставляется из Болгарии.

    ... этих бы "побратушечек" на одну осину вместе с укронациками angry ...если места не хватит на одной осине - в соседний лес можно перейти... angry
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 13:00
      Деньги затмили все , нет ни чести Ю, ни совести.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:09
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: cniza
        нет ни чести , ни совести.

        А зачем этим выродкам честь или совесть ? Их же не продашь .
        bouncyhunter
        1. Кот Всапогах Сегодня, 13:20
          ну почему не продашь? в 2014 им не плохую цену дали и они с удовольствием продали hi
          Кот Всапогах
        2. Чёрный Сегодня, 13:20
          События последних дней свидетельствуют, что ни о каких «минских соглашениях» и уж тем более о мире с украинской стороны не может быть и речи.
          Ежедневные обстрелы жилых районов ЛДНР, в результате которых продолжают гибнуть мирные жители, ещё одно доказательство того, что Киеву нужна большая война.
          О планах такой военной операции на востоке страны говорят в открытую как в штабе АТО, так и украинские политики. То есть, Киев не срывает своих намерений решить политический вопрос с непризнанными республиками силовыми методами.
          Блокирование соцсетей так же може говорить о подготовке к войне, идет поиск способов информационной изоляции населения на период крупномасштабных боевых действий.
          Добавим сюда информацию, что заготовлены свободные места в больницах и ... на кладбищах.
          Чёрный
          1. 210окв Сегодня, 15:32
            Вячеслав,все эти свидетельства только для нас..Для тех кто определяет политику нашего государства весь этот беспредел превратился в статистику.Да и в это.."как бы чего не вышло"..
            Цитата: Чёрный
            События последних дней свидетельствуют, что ни о каких «минских соглашениях» и уж тем более о мире с украинской стороны не может быть и речи.
            Ежедневные обстрелы жилых районов ЛДНР, в результате которых продолжают гибнуть мирные жители, ещё одно доказательство того, что Киеву нужна большая война.
            О планах такой военной операции на востоке страны говорят в открытую как в штабе АТО, так и украинские политики. То есть, Киев не срывает своих намерений решить политический вопрос с непризнанными республиками силовыми методами.
            Блокирование соцсетей так же може говорить о подготовке к войне, идет поиск способов информационной изоляции населения на период крупномасштабных боевых действий.
            Добавим сюда информацию, что заготовлены свободные места в больницах и ... на кладбищах.
            210окв
        3. рич Сегодня, 13:32
          bouncyhunter : А зачем этим выродкам честь или совесть ? Их же не продашь

          Правильно, Павел, Немного уточню - по второму разу не продашь hi
          рич
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:11
        cniza Сегодня, 13:00 ↑ Новый
        Деньги затмили все , нет ни чести Ю, ни совести.

        ... конченные предатели...
        a.s.zzz888
    2. сибиралт Сегодня, 13:26
      Наступило лето. Нашим властям не до Донбасса. Кто на каникулы, кто в отпуска на теплые морские берега за бугор. У них своя жизнь.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:35
        Цитата: сибиралт
        Наступило лето. Нашим властям не до Донбасса. Кто на каникулы, кто в отпуска на теплые морские берега за бугор. У них своя жизнь.

        Навальный про Донбасс молчит..! Думаете там всех и все бросили..? Держать нужно пока удар! Нас провоцируют на войну с "украиной" ..Нам нужен Киев и точка! Мы их там бандеровцев перемалываем западненцов и это главное! А еще главное вычисляем, чтобы потом по схронам не искать..И все!
        ОТДЕЛ
        1. Нормаль ок Сегодня, 15:27
          Цитата: ОТДЕЛ
          Мы их там бандеровцев перемалываем западненцов и это главное!

          В АТО гораздо больше военнослужащих с юго-востока Украины, чем "западенцев".
          Нормаль ок
  2. pjastolov Сегодня, 12:57
    За прошедшие сутки погибла мирная жительница Зайченко Татьяна, 1980 г.р., ее девятилетний сын с тяжелыми ранениями попал в больницу.
    расстрелять этих укропов уже давно надо negative
    pjastolov
    1. Logall Сегодня, 13:06
      "Каждой собаке - палку и кость, И каждому волку - зубы и злость."
      (В.Цой)
      Про Киев всё понятно. Ждут костей от США. А к ЛДНР есть вопросы. Складывается впечатление, что они служат " разменной монетой Кремлю"! А я то думал они "волки". В их нору лучше не лезть.
      Logall
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:11
      расстрелять этих укропов уже давно надо


      Приказа военным на жесткую ответку нет ....укровермахт этим и пользуется.

      Это может продолжаться до бесконечности.

      В этой войне ставка делается на политику а не на военных.
      Не созрели условия для жесткого варианта войны против ВСУ УКРАИНЫ...ждать придется неопределенно сколько ...терпя обстрелы...расстрелы и бесконечные отжимы территории ЛДНР.
      Тот же ЛЕХА
      1. pjastolov Сегодня, 13:31
        А какой приказ, они же сами просят
        pjastolov
      2. Кот Всапогах Сегодня, 13:32
        до встречи Трампа с Путиным никакой ответки наверняка не будет, а там как говориться "будем посмотреть" wink
        Кот Всапогах
        1. kepmor Сегодня, 13:46
          и поверьте "будем смотреть" ещё ой как долго...
          kepmor
  3. Spartanez300 Сегодня, 13:04
    Идет планомерное уничтожение жителей и инфраструктуры Донбасса , только хотелось бы знать когда эти нелюди начнут платить по счетам . Болгария уже напрочь скурвилась .
    Spartanez300
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:15
      Spartanez300 Сегодня, 13:04 Новый
      Идет планомерное уничтожение жителей и инфраструктуры Донбасса , только хотелось бы знать когда эти нелюди начнут платить по счетам .

      ... как показывает история - РАСПЛАТА БУДЕТ!!! ... и очень бы хотелось спросить ПО ПОЛНОЙ И ЗА ВСЁ с укронацистов и их начальничков...
      a.s.zzz888
    2. Gamer Сегодня, 14:31
      причем Болгария??? По Южмашу почитайте http://www.apn-spb.ru/publications/article26125.h
      tm
      Все претензии ВВП или его начальству.
      П.С. Статья (другая) автора печаталась ВО года два назад, про минный заградитель "Амур".
      Gamer
      1. Авиатор_ Сегодня, 14:51
        Ссылка про Южмаш на apn-spb не открывается. Что там было, в двух словах?
        Авиатор_
      2. Екатерина II Сегодня, 15:28
        Цитата: Gamer
        автора печаталась ВО года два назад

        автор настолько передергивает и откровенно врет в своих статьях.
        http://www.apn-spb.ru/publications/article23783.h
        tm в этой статье про Одессу у него такой бред
        В Одессе закрыты все кинотеатры, нет денег на театры...Макаревич дает концерт бесплатный...--это что за бредятина.. и так в каждой статье про Украину..
        Логично про "партнеров". То об этом не знали что они делают все сообща...А автор сенсацию задумал... "кляти" спонсируют "фашистов"...вс еэто терки в интернете--на деле все прозаичнее и "капиталистичнее"..
        По сводке--информация крайне дозирована по своим(потери занижены, цензура работает так-что вообще только о противнике пишут. а своих нет и потерь нет) причем о противнике с большей вариацией и размахом, от слухов до проверенный фактов.
        Но и главное в этой недели стало занятие и укрепление 2 высот(занятие одной и укрепление второй)..
        Екатерина II
  4. VALERIK_097 Сегодня, 13:23
    Да сколько можно уже терпеть!(Это к правительству)
    Накрыть ковриком всем известные позиции,прикинутся придурками из сга,и я так думаю всё прокатит.Война с терроризмом однако.
    Террор по отношению к своим согражданам перетёк в формулировку геноцид.
    VALERIK_097
  5. anjey Сегодня, 15:12
    как легко вяжут кровью другие страны -делая их фактически подельниками в ежедневных обстрелах мирных жителей,а если по болгарским курортам,да каждый день,да из "градов"?
    anjey
Картина дня