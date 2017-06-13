10:09 13 июня

Китайский «горный» танк

Как сообщает блог dambiev , в интернет-пространство выложены фотографии нового китайского легкого танка, предназначенного для действий в труднодоступных горных районах.



Его специфической чертой является шестиопорное шасси с изменяемой гидропневматической подвеской. Бронемашина оснащена 105-мм орудием, располагает развитой системой управления огнем с тепловизионными каналами. Согласно имеющейся информации, на технике смонтирована автоматизированная система заряжания. Экипаж представлен 3 чел. Максимальная скорость движения составляет 70 км/ч.




Данный танк призван полностью заменить в войсках устаревший Тип 62, который фактически является облегченной копией советского Т-54.

Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/862417.html
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Комментарии 32

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:52
    Молодцы китайцы все же , не вечно же копировать..Горный танк , очень интересно!
    ОТДЕЛ
    1. Torkvat Torkvat Сегодня, 09:09
      Катки посмотри какие у этого горного танка))) это т-64, с гидроподвеской))))))
      Torkvat Torkvat
      1. jonhr Сегодня, 09:45
        а лебедь это копия б-1б laughing такие катки можем наблюдать и на абрамсе и на леопарде
        jonhr
    2. рич Сегодня, 09:16
      Интересно то, что он горный? У Китая и до этого были горные танки. Они активно участвовали в Китайско-вьетнамской войне 1979 года. Просто при проектировании этой машины китайцы учли опыт той, не удачной для себя войны
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
        Привет , Дима ! hi
        Цитата: рич
        Просто при проектировании этой машины китайцы учли опыт той, не удачной для себя войны

        Видимо так и есть , учитывая что гор в Китае хватает .
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 09:28
          Доброго дня, Паша hi
          По сути - это броневик с изменяемой гидропневматической подвеской и крупной пушкой
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
            Ну да , чем-то наш "Спрут-СД" напоминает .
            bouncyhunter
            1. рич Сегодня, 09:33
              Интересно, а движки под "кислородное голодание" у этих горных танков приспособлены?
              рич
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
                Тоже задаюсь этим вопросом и думаю что китайцы этот момент предусмотрели , иначе не позиционировали эту технику именно как "горный танк" .
                bouncyhunter
                1. рич Сегодня, 09:39
                  Ну на продажу, тому же Пакистану - хороший товар
                  рич
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
                    Цитата: рич
                    Ну на продажу, тому же Пакистану - хороший товар

                    Вполне допускаю мысль , что об этом китайцы думали уже на стадии проектирования . wink
                    bouncyhunter
                2. APASUS Сегодня, 09:58
                  Цитата: bouncyhunter
                  думаю что китайцы этот момент предусмотрели , иначе не позиционировали эту технику именно как "горный танк"

                  Добрый день!
                  А Китай не позиционирует этот танк никак,это блогеры его определяют как "горный" по ряду фактов.
                  APASUS
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
                    Добрый ! hi
                    Цитата: APASUS
                    это блогеры его определяют как "горный" по ряду фактов.

                    Хм , об этом я не подумал . Возможно так и есть .
                    bouncyhunter
            2. МПК105 Сегодня, 09:40
              Доброе утро,Павел батькович!!! hi Да у них всё что-то наше напоминает... feel
              МПК105
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
                Привет , Лёха ! hi drinks
                Цитата: МПК105
                Да у них всё что-то наше напоминает...

                Используй всё что под рукою и не ищи себе другое . lol
                bouncyhunter
    3. сибиралт Сегодня, 09:28
      М-да. А где в Китае горы? На Севере или на Юге? winked
      сибиралт
      1. МПК105 Сегодня, 09:33
        Да тот же Тибет...
        МПК105
      2. рич Сегодня, 09:34
        А где в Китае горы? На Севере или на Юге?

        Тибет, Сэр
        рич
        1. рич Сегодня, 09:37
          Приветствую, Алексей hi Как мы синхронно Олегу ответили, с разницей в полминуты yes
          рич
        2. МПК105 Сегодня, 09:38
          Димитрий Петрович-наше Вам почтение!!! hi Тоже 5 по географии было wink
          МПК105
      3. moskowit Сегодня, 09:45
        Цитата: сибиралт
        М-да. А где в Китае горы? На Севере или на Юге? winked

        Давайте, мои уважаемые коллеги, вспомним уроки физической географии. На карте участки, закрашенные в различные тона коричневого цвета, это горы и нагорья... Как видите они в Китае и на юге, и на западе, и на севере.... Большой Хинган помните, как наши танки преодолевали???
        moskowit
        1. рич Сегодня, 09:52
          МПК105 :Димитрий Петрович-наше Вам почтение!!! Тоже 5 по географии было?

          Судя по коменту Николая Ивановича moskowit hi у нас с тобой, Алексей Юрич, больше тройки по географии не выходило laughing
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 10:06
            Да нет-он просто более ширше к вопросу подошёл laughing laughing laughing Развёрнутей и глыбже,понимашь...
            МПК105
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:53
    Очередной китайский "шедевр".....ну им наверное виднее.
    Alexey-74
    1. Чёрный Сегодня, 09:07
      Не вижу , честно говоря , перспектив для постановки акого танка на конвейр. Уж слишком узок диапазон его применения, если он конечно , действительно, горный.....По- моему тут больше политики - привет уйгурам и индии.
      Чёрный
      1. nizrum Сегодня, 09:12
        50% территории Китая - горы.
        nizrum
  3. роман66 Сегодня, 09:07
    это на Тибет готовят?
    роман66
  4. vladimirvn Сегодня, 09:09
    Горный, равнинный, болотный....(желающие могут продолжить) laughing
    vladimirvn
    1. inkass_98 Сегодня, 09:19

      Вот вполне приличная альтернатива: десантируемый, плавающий, пушка 125 мм...
      inkass_98
      1. Meliodous Сегодня, 09:31
        Ток Спрут ни разу не танк.
        Meliodous
      2. jonhr Сегодня, 09:42
        горный он потому-что допускает отрицательные углы для орудия. вот и вся его специфика. а спрут данной опцией не обладает
        jonhr
        1. Лопатов Сегодня, 10:08
          Скорее он "горный" потому что может проходить по тем дорогам и мостам, для которых ОБТ слишком тяжёлые. С тем же успехом можно назвать его "болотным", "джунглевым" и т.п.

          А так ничего особо "горного" в нём нет.
          Лопатов
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