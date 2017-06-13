Китайский «горный» танк
Как сообщает блог dambiev , в интернет-пространство выложены фотографии нового китайского легкого танка, предназначенного для действий в труднодоступных горных районах.
Его специфической чертой является шестиопорное шасси с изменяемой гидропневматической подвеской. Бронемашина оснащена 105-мм орудием, располагает развитой системой управления огнем с тепловизионными каналами. Согласно имеющейся информации, на технике смонтирована автоматизированная система заряжания. Экипаж представлен 3 чел. Максимальная скорость движения составляет 70 км/ч.
Данный танк призван полностью заменить в войсках устаревший Тип 62, который фактически является облегченной копией советского Т-54.
Его специфической чертой является шестиопорное шасси с изменяемой гидропневматической подвеской. Бронемашина оснащена 105-мм орудием, располагает развитой системой управления огнем с тепловизионными каналами. Согласно имеющейся информации, на технике смонтирована автоматизированная система заряжания. Экипаж представлен 3 чел. Максимальная скорость движения составляет 70 км/ч.
Данный танк призван полностью заменить в войсках устаревший Тип 62, который фактически является облегченной копией советского Т-54.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/862417.html
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