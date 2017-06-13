10:15 13 июня

Летчики гражданской авиации РФ предпочитают работать за рубежом

Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, сообщает Коммерсантъ .



По данным источников в авиакомпаниях, «за 2,5 года в Китай и Южную Корею уехало более 300 наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского – КВС и КВС-инструкторов, еще порядка 400 пилотов этих категорий – в процессе оформления документов». Кадровая утечка затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».


Основная причина оттока, по мнению "ВИМ-Авиа", имеет экономический характер: «В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах».

В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них – 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным компании «Боинг», «в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год – 111 тыс. человек к 2035 году». В прошлом году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн. пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд. человек.

«Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту – до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году – на 1,2%, в 2016-м – на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 21 иностранный пилот (18 человек – из Чехии), квота компании – 80 человек», – говорится в статье.

По словам источника одного из зарубежных рекрутинговых агентств, «зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, – от $17-25 тыс. в месяц, график работы – 80 часов налета в месяц (в РФ – 90), не менее 96 дней отпуска (в России – 70 дней)».

Собеседник добавил, что «с 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что лишь стимулирует приход летного состава из России».

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше».

Авиакомпания уже 5 раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку «второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС – 470 тыс. руб., а инструктор – более 500 тыс. руб.». По данным газеты, на 20% выросла зарплата летного состава «Уральских авиалиний» (там отказались от комментариев). В S7 подтвердили наличие проблемы, но «пока только в единичных случаях».

В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба».

Использованы фотографии: https://www.airlines-inform.ru
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Комментарии 15

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  1. МПК105 Сегодня, 09:51
    Да и правильно делают-мужикам семьи кормить надо...Если мы не можем(а мы не можем)обеспечить нормальный уровень жизни,то и я скоро на Аляску уеду нефть добывать,лишь бы Семья моя не нуждалась ни в чём... am
    МПК105
    1. сибиралт Сегодня, 09:58
      А какая летчикам разница, где летать на "Боингах", если зарплата значительно выше и, не выспавшихся, садиться за штурвал обстоятельства не вынуждают?
      сибиралт
      1. Ярик Сегодня, 10:12
        сибиралт А какая летчикам разница, где летать на "Боингах?". А вы не сравнивайте их авиапарк с нашим. Все то, на чем летает наш народ, это техника, которая пошла на 3 круг эксплуатации после америки и европы, затем -азия и африка, и только потом она попала в РФ. Соответственно, у тех кто в авиации эксплуатирует б/у технику, по определению З/П не может быть такая как у тех, кто работает на новой. Это во всем мире так. Кроме того, надо учесть, что приобретение самых дорогих на свете яхт и футбольных клубов нашим "браткам", никто Не отменял.
        Ярик
    2. НасРать Сегодня, 09:59
      Зарплата здорового,работающего мужика, не позволяет содержать семью выше прожиточного уровня!!! Таковы реалии дня!
      А пилотам гражданской авиации надо бы платить прилично - людей ведь перевозят, и в немалых количествах!
      НасРать
      1. maxim947 Сегодня, 10:07
        Ну ни фига себе! Вы думаете за 300-400 тыс. рублей трудно семью содержать? Я лично так не думаю, кто-то "припух" просто. Им необходимо новые контракты разработать, как в армии, минимум 20 лет стажа, а потом работай где хочешь. По мне так, такая зарплата абсолютно достойная для нашей страны, даже более чем.
        А вообще у нас просто не хватает ВУЗов гражданской авиации, как следствие пилотов, отсюда и кипишь.
        maxim947
    3. Mavrikiy Сегодня, 10:07
      Цитата: МПК105
      Да и правильно делают-мужикам семьи кормить надо...Если мы не можем(а мы не можем)обеспечить нормальный уровень жизни,то и я скоро на Аляску уеду нефть добывать,лишь бы Семья моя не нуждалась ни в чём... am

      «второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС – 470 тыс. руб., а инструктор – более 500 тыс. руб.».
      Это точно. С 300 000 в месяц, это вся семья не только с голоду опухнет, но и помрет.
      Mavrikiy
    4. Alex_59 Сегодня, 10:08
      Цитата: МПК105
      Да и правильно делают-мужикам семьи кормить надо...

      Так то правильно говорите... но вот зарплата в 350 тысяч рублей... это как-бы не "кормить надо". Кормить надо это когда ты с 20 на 40 тысяч рублей перебиваешься и думаешь как бы найти работу с ЗП в 50-60 - вот это "кормить надо". А за 350 тысяч это уже великолепно живете!
      Alex_59
      1. МПК105 Сегодня, 10:12
        good Это я больше о себе писал,а не о пилотах этих гражданских laughing
        МПК105
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 10:12
      Цитата: МПК105
      Да и правильно делают-мужикам семьи кормить надо.

      А вам не кажется , что это просто напросто экономическая диверсия (скрытная) против нашей возрождающейся гражданской авиации и авиастроительства..? Просто если логически всю инфу собрать воедино..Типо самолеты гражданские строить начали , а управлять ими некому в России? Дальше я даже знаю заголовки статей , "Русские пилоты боятся летать на отечественных самолетах и разбегаются.." Здесь все средства хороши , и это очень отличный ход западных авиационных компаний мнополистов мировых..А наши то наивные на деньги повелись, да их потом выкинут просто, когда цели своей добьются (там этих пилотов , как собак..) request
      ОТДЕЛ
  2. Кент0001 Сегодня, 09:52
    Надо чета делать, а то все убегут. У нас и так квалифицированных пилотов не хватает.
    Кент0001
    1. Комментарий был удален.
    2. soroKING Сегодня, 10:05
      а украинцы на что7
      soroKING
  3. Чёрный Сегодня, 09:56
    Просто в этой области нужно создавать конкуренцию, набирать и обучать в лётных вузах молодёж.....и , кстати , основная беда наших лётчиков - слабое знание или вообще незнание английского языка.....без него к международным рейсам не допустят...
    Чёрный
  4. alekc75 Сегодня, 10:02
    320 мало??? а не зажрались ли они??
    alekc75
    1. НасРать Сегодня, 10:05
      Цитата: alekc75
      320 мало??? а не зажрались ли они??

      Если есть возможность срубить 1 млн. + отпуск больше+ вылетов меньше... - от чего же нет?
      надо было на пилота учиться!!! laughing
      НасРать
      1. Татьяна Сегодня, 10:15
        НасРать
        Цитата: alekc75
        “ 320 мало??? а не зажрались ли они??

        Если есть возможность срубить 1 млн. + отпуск больше+ вылетов меньше... - от чего же нет?
        Ну да, конечно! Ведь всякому предателю на Родину НасРать!
        Татьяна
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