Летчики гражданской авиации РФ предпочитают работать за рубежом
Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, сообщает Коммерсантъ .
По данным источников в авиакомпаниях, «за 2,5 года в Китай и Южную Корею уехало более 300 наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского – КВС и КВС-инструкторов, еще порядка 400 пилотов этих категорий – в процессе оформления документов». Кадровая утечка затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».
Основная причина оттока, по мнению "ВИМ-Авиа", имеет экономический характер: «В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах».
В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них – 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным компании «Боинг», «в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год – 111 тыс. человек к 2035 году». В прошлом году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн. пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд. человек.
«Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту – до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году – на 1,2%, в 2016-м – на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 21 иностранный пилот (18 человек – из Чехии), квота компании – 80 человек», – говорится в статье.
По словам источника одного из зарубежных рекрутинговых агентств, «зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, – от $17-25 тыс. в месяц, график работы – 80 часов налета в месяц (в РФ – 90), не менее 96 дней отпуска (в России – 70 дней)».
Собеседник добавил, что «с 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что лишь стимулирует приход летного состава из России».
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше».
Авиакомпания уже 5 раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку «второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС – 470 тыс. руб., а инструктор – более 500 тыс. руб.». По данным газеты, на 20% выросла зарплата летного состава «Уральских авиалиний» (там отказались от комментариев). В S7 подтвердили наличие проблемы, но «пока только в единичных случаях».
В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба».
По данным источников в авиакомпаниях, «за 2,5 года в Китай и Южную Корею уехало более 300 наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского – КВС и КВС-инструкторов, еще порядка 400 пилотов этих категорий – в процессе оформления документов». Кадровая утечка затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».
Основная причина оттока, по мнению "ВИМ-Авиа", имеет экономический характер: «В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах».
В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них – 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным компании «Боинг», «в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год – 111 тыс. человек к 2035 году». В прошлом году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн. пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд. человек.
«Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту – до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году – на 1,2%, в 2016-м – на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У "Аэрофлота" 21 иностранный пилот (18 человек – из Чехии), квота компании – 80 человек», – говорится в статье.
По словам источника одного из зарубежных рекрутинговых агентств, «зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, – от $17-25 тыс. в месяц, график работы – 80 часов налета в месяц (в РФ – 90), не менее 96 дней отпуска (в России – 70 дней)».
Собеседник добавил, что «с 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что лишь стимулирует приход летного состава из России».
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше».
Авиакомпания уже 5 раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку «второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС – 470 тыс. руб., а инструктор – более 500 тыс. руб.». По данным газеты, на 20% выросла зарплата летного состава «Уральских авиалиний» (там отказались от комментариев). В S7 подтвердили наличие проблемы, но «пока только в единичных случаях».
В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба».
Использованы фотографии: https://www.airlines-inform.ru
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