В ВВО проведена масштабная проверка подразделений антитеррора
В Восточном округе прошла проверка подразделений антитеррора, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и на острове Сахалин, сообщает пресс-служба ВВО.
«В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты», – говорится в релизе.
Сообщается, что «во время тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили "Тигр"».
Кроме того, «личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненного, ведения радиационной и химической разведки района выполнения задач», добавили в округе.
В пресс-службе отметили, что периодическое проведение подобных проверок позволяет повысить уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму воинских частей округа.
«В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты», – говорится в релизе.
Сообщается, что «во время тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовалось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили "Тигр"».
Кроме того, «личный состав групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненного, ведения радиационной и химической разведки района выполнения задач», добавили в округе.
В пресс-службе отметили, что периодическое проведение подобных проверок позволяет повысить уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму воинских частей округа.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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