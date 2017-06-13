15:15 13 июня

Молдавия испугалась российской пропаганды

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что партия зарегистрирует в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской; спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов, передает РИА Новости

При этом спикер подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытие телеканалов.

Будут исключены новости и политико-аналитические передачи… К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт
— сказал Канду.


Молдавия испугалась российской пропаганды


Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а также балтийские страны, где запрещены информационные программы. По его словам, под законопроект, разработанный Демпартией, попадают страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии
— сказал Канду.

Плахотнюк сообщил, что решение представить концепцию законопроекта приняли на сегодняшнем заседании Демократической партии. Как подчеркнул Плахотнюк, демократы намерены обсудить инициативу с коалицией.

Законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в нашей стране, а лишь информационного контента, через который осуществляется пропаганда
— также отметил Плахотнюк.

В январе этого года представителям сразу трех российских телеканалов было отказано во въезде в Молдавию. Так, журналисту ВГТРК Александру Балицкому запретили въезд в Молдавию на пять лет. Объяснять свои действия спецслужбы не стали, выяснилось лишь, что корреспондент находится в "черном списке". Съемочная группа телеканала Life News, отправившаяся освещать протесты в Кишиневе, не смогла выйти за пределы аэропорта Кишинева и была депортирована местными властями. Покинуть аэропорт не дали и оператору РЕН ТВ Александру Малышеву.

Ранее пресс-секретарь пограничной полиции Дорина Чеботарь сообщила РИА Новости, что нескольких журналистов из России не впустили в Молдавию, так как они не указали цель посещения республики.

Использованы фотографии: https://newsland.com/
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Комментарии 28

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:16
    Ну пусть лают пока..Обращать внимание не нужно...Работа идет !
    Молдова по любому наша будет , рано или поздно..Разбегутся черти ! Жаалко , что все порушили , как и на украине..
    ОТДЕЛ
    1. Shurik70 Сегодня, 13:20
      Забавно.
      Следующим будет запрет на слово "русский". Правильно будет говорить "славяно-монгол".
      Потом из толерантности запретят слово "негр"... Ой, что это я, его же уже запретили.
      Shurik70
      1. Alexey RA Сегодня, 14:40
        Цитата: Shurik70
        Следующим будет запрет на слово "русский". Правильно будет говорить "славяно-монгол".

        Какой-такой славяно-монгол? Татаро-угро-финно-монгол! laughing
        Alexey RA
    2. alekc75 Сегодня, 13:57
      ты не путай молдован с румынами.это ещё те паразиты
      alekc75
  2. Зяблицев Сегодня, 13:16
    "Верной" дорогой идете това...господа европейцы! laughing
    Зяблицев
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:24
      Жень , привет ! hi drinks
      Всё больше и больше дерьмократии несут в Молдову европриверженцы . Верная дорога .... в никуда !
      bouncyhunter
      1. Зяблицев Сегодня, 14:28
        Привет, Паш! hi drinks
        Может Додону удастся что то изменить в этом гиблом курсе?
        Зяблицев
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:37
          сомнение вызывают возможности Додона,да и выглядят эти игры в Молдове как то хитропопо,часть рулевых за европу,часть за Россию,так и будут носами в две стороны водить,пока не поймут,откуда больше ништяков насыпят,туда и ломанутся,старая фишка для данной месности.
          Ратник с пулеметом
          1. Зяблицев Сегодня, 14:41
            Если Додон договорился с ВВП на бабки для лоббирования прорусских интересов в пику нищей Румынии, то его шансы повышаются! Вот если американцы, которым пока до одного места Молдова, впрягутся, то Додон рискует стать соседом Януковича... laughing
            Зяблицев
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:00
              а оно нам надо,вот хоть убейте не пойму,зачем нам этот бесполезный боров Янык,надо было его оставить отвечать за свои косяки и тупость и слепоту,а теперь пацаны в Донбассе умирают,а скот перекормышь спокойно водку дальше жрет в России,за все что с 14 года происходит в первую голову должен ответить этот гопник ,если влез в кресло,отвечай всем вплоть до жизни(а то жил как сыр в масле,жрал в три горла,а как жаренным запахло завопил" Вова помоги".
              Ратник с пулеметом
              1. Зяблицев Сегодня, 15:08
                ВВП в этом плане порядочный человек,но я думаю,что Янукович вполне может еще сгодиться в хозяйстве...Как не крути,а он де-юре легитимно избранный Президент Украины,выкинутый на мороз в ходе госпереворота и есть еще момент-его подпись стоит под документом,где представители Франции и Германии гарантировали ему, что все будет путем...
                Зяблицев
    2. Чёрный Сегодня, 13:27
      Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях,
      да чего уж там, сразу бы на КНДР равнялся
      Чёрный
    3. ЛукичЪ Сегодня, 13:42
      Цитата: Зяблицев
      "Верной" дорогой идете това...господа европейцы!

      а дорога как и в/на окраине состоит только запрет, запрет, запрет... и, что самое интересное, запрет на всё Русское вводят самые бедные страны гейропы
      ЛукичЪ
  3. квадрат Сегодня, 13:17
    Пока не проведут у себя выборы в парламент, такая пляска и будет. Выборы президента уже показали на чьей стороне народ.
    квадрат
  4. Irokez Сегодня, 13:17
    Похоже и это так, что президенту Молдавии будет очень трудно со своим правительством бороться. А это кризис власти где саботаж и палки в колёса и перетягивание одеяла на свою сторону.
    Irokez
    1. Machete Сегодня, 13:23
      В Молдавии у президента мало реальной власти. Поэтому такие вот выпады, проплаченные с запада, будут постоянно.
      Machete
  5. Копчёный Сегодня, 13:17
    А ведь были времена когда расстрел президентом парламента не был чем то плохим.
    Копчёный
  6. Altona Сегодня, 13:28
    Цитата: ОТДЕЛ
    Молдова по любому наша будет , рано или поздно..

    ---------------------------
    Пока правят продажные личности как вы сделаете Молдову "нашей"? При буржуазной системе вам не позволят честные выборы (нас тоже кстати касается).
    Altona
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:09
      Цитата: Altona
      Цитата: ОТДЕЛ
      Молдова по любому наша будет , рано или поздно..

      ---------------------------
      Пока правят продажные личности как вы сделаете Молдову "нашей"? При буржуазной системе вам не позволят честные выборы (нас тоже кстати касается).

      Армия и Флот это все России позволит , как и раньше..! Все возвращается..
      ОТДЕЛ
  7. Платов Сегодня, 13:29
    Жаль Донон ограничен во власти... Хороший мужик он...
    Платов
  8. APASUS Сегодня, 13:33
    Чем дальше в лес ,тем больше дров!
    Все они собрались в Европу ,при этом под крики о правах строят стены,запрещают СМИ,языки,культуру,устанавливают цензуру .Демократия, такая с элементами тоталитаризма ,а еще критикуют "совок"!
    APASUS
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:49
      Союз по сравнению с этими еврошизопараноиками,был просто царством света,много раз прикидывал,где Союз ставил барьер в подавляющем колличестве случаев всякому инфодер-му, и весь негатив от этого процесса только в том,что когда барьер сняли это инфогуано затопило все вокруг как цунами,в том числе и неокрепшие мозги,которые были просто не готовы к такому напору,сейчас процесс идет обратный,только содержимое от которого они хотят обезопаситься совсем другое(видно гейропе свои педрилы и прочие извращенцы уже роднее,чем нормальный человеческий миропорядок)
      Ратник с пулеметом
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 13:38
    Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а также балтийские страны, где запрещены информационные программы

    ... да, примеры этого промерикатосовскго
    Канду.
    ещё те... ясен пень кто бабло подкидывает этому какаду.. bully
    a.s.zzz888
  10. Paranoid50 Сегодня, 13:59
    Молдавия испугалась российской пропаганды... Хм... Ну, нормально,ничего неожиданного. Было бы глупо,если бы Россия испугалась молдавской пропаганды. yes
    Paranoid50
    1. Alexey RA Сегодня, 14:43
      Цитата: Paranoid50
      Было бы глупо,если бы Россия испугалась молдавской пропаганды.

      Зато молдавская пропаганда вечна - она закодирована в выложенной мастерами плитке. smile
      Alexey RA
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:14
        Цитата: Alexey RA
        Зато молдавская пропаганда вечна

        Хе, с Советских времён сохранился рекламный стакан,оформленный этикетками молдавских вин: "Фетяска" , "Ауриу", "Ляна" и пр. - вот это пропаганда!
        Paranoid50
  11. ALEA IACTA EST Сегодня, 14:46
    будут заменены на местный продукт

    ALEA IACTA EST
  12. anjey Сегодня, 15:07
    Наши молдавские друзья добро пожаловать в интернет! В частности на сайт Военное Обозрение!
    anjey
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