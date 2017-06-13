Молдавия испугалась российской пропаганды

Будут исключены новости и политико-аналитические передачи… К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт

Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии

Законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в нашей стране, а лишь информационного контента, через который осуществляется пропаганда