Молдавия испугалась российской пропаганды
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк заявил, что партия зарегистрирует в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской; спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" российских телеканалов, передает РИА Новости
При этом спикер подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытие телеканалов.
Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а также балтийские страны, где запрещены информационные программы. По его словам, под законопроект, разработанный Демпартией, попадают страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Плахотнюк сообщил, что решение представить концепцию законопроекта приняли на сегодняшнем заседании Демократической партии. Как подчеркнул Плахотнюк, демократы намерены обсудить инициативу с коалицией.
В январе этого года представителям сразу трех российских телеканалов было отказано во въезде в Молдавию. Так, журналисту ВГТРК Александру Балицкому запретили въезд в Молдавию на пять лет. Объяснять свои действия спецслужбы не стали, выяснилось лишь, что корреспондент находится в "черном списке". Съемочная группа телеканала Life News, отправившаяся освещать протесты в Кишиневе, не смогла выйти за пределы аэропорта Кишинева и была депортирована местными властями. Покинуть аэропорт не дали и оператору РЕН ТВ Александру Малышеву.
Ранее пресс-секретарь пограничной полиции Дорина Чеботарь сообщила РИА Новости, что нескольких журналистов из России не впустили в Молдавию, так как они не указали цель посещения республики.
При этом спикер подчеркнул, что предлагаемый Демпартией законопроект не предполагает закрытие телеканалов.
Будут исключены новости и политико-аналитические передачи… К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт— сказал Канду.
Он привел в пример Украину, которая полностью запретила иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а также балтийские страны, где запрещены информационные программы. По его словам, под законопроект, разработанный Демпартией, попадают страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии— сказал Канду.
Плахотнюк сообщил, что решение представить концепцию законопроекта приняли на сегодняшнем заседании Демократической партии. Как подчеркнул Плахотнюк, демократы намерены обсудить инициативу с коалицией.
Законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в нашей стране, а лишь информационного контента, через который осуществляется пропаганда— также отметил Плахотнюк.
В январе этого года представителям сразу трех российских телеканалов было отказано во въезде в Молдавию. Так, журналисту ВГТРК Александру Балицкому запретили въезд в Молдавию на пять лет. Объяснять свои действия спецслужбы не стали, выяснилось лишь, что корреспондент находится в "черном списке". Съемочная группа телеканала Life News, отправившаяся освещать протесты в Кишиневе, не смогла выйти за пределы аэропорта Кишинева и была депортирована местными властями. Покинуть аэропорт не дали и оператору РЕН ТВ Александру Малышеву.
Ранее пресс-секретарь пограничной полиции Дорина Чеботарь сообщила РИА Новости, что нескольких журналистов из России не впустили в Молдавию, так как они не указали цель посещения республики.
Использованы фотографии: https://newsland.com/
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