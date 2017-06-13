15:07 13 июня

«Рособоронэкспорт» примет участие в трех международных выставках на территории РФ

Этим летом компания «Рособоронэкспорт» примет участие в 3-х крупных международных выставках, которые пройдут на территории России, передает агентство RNS сообщение пресс-службы компании.

«Рособоронэкспорт» примет участие в трех международных выставках на территории РФ


Согласно информации, российский спецэкспортер окажет помощь в проведении военно-морского салона МВМС-2017, авиакосмического МАКС-2017, а также военно-технического форума «Армия-2017».


Для "Рособоронэкспорта" участие в Международном военно-морском салоне, а также выставках МАКС и "Армия" является важным маркетинговым инструментом, поскольку на них иностранные заказчики могут выявить для себя ключевые тенденции развития российской оборонной промышленности и предметно обсудить с нами и представителями ОПК свои потребности,
цитирует пресс-служба гендиректора компании Александра Михеева.

Отмечается, что «Рособоронэкспорт» представит более 500 наименований образцов вооружения и военной техники.

По словам специалистов, повышенный интерес иностранных заказчиков, в частности, ожидается к многофункциональным истребителям Су и МиГ, учебно-боевому самолету Як-130, а также средствам ПВО и подлодкам.

«Руководство компании встретится и примет участие в переговорах с представителями органов государственной власти, вооруженных сил и бизнес-сообщества зарубежных стран из всех регионов мира», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 7

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  1. МПК105 Сегодня, 13:48
    А торговать больше и нечем...Оружие и нефть...А!!!ГАЗ ЕЩЁ У НАС ЕСТЬ!!!
    МПК105
    1. Logall Сегодня, 13:52
      Вы забыли про лес. Из него матрёшки производят...
      Logall
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:55
      МПК105 Сегодня, 13:48 Новый
      А торговать больше и нечем...Оружие и нефть...А!!!ГАЗ ЕЩЁ У НАС ЕСТЬ!!!

      ... ну от чего же - есть и пшеница на экспорт, мясо, в том числе куры пошли за бугор, молочка, кондитерские пошли в Китай... да и ещё можно много примеров привести если брать ВСЮ торговлю с заграницей...
      a.s.zzz888
      1. Logall Сегодня, 14:00
        Мясо это хорошо. Но газ, нефть, оружие и матрёшка—это бренд!
        Logall
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:09
          Logall Сегодня, 14:00 ↑
          Мясо это хорошо. Но газ, нефть, оружие и матрёшка—это бренд!

          ... ну пока ещё не видно конца и этой продукции... живы будем - не помрём! good
          a.s.zzz888
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:56
      Цитата: МПК105
      А торговать больше и нечем...Оружие и нефть...А!!!ГАЗ ЕЩЁ У НАС ЕСТЬ!!!

      Зря вы так , мы можем защищаться ! А это главное ..А бизнес нужно защищать! Стабильность и мощная Армия и Флот..А еще мы умеем рассчитываться по долгам , даже если они и не наши..!
      А газ нефть это уже в прошлом...
      ОТДЕЛ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:52
    ... надо полагать подпишут контракты, на энное количество зелени..
    a.s.zzz888
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