«Рособоронэкспорт» примет участие в трех международных выставках на территории РФ

Для "Рособоронэкспорта" участие в Международном военно-морском салоне, а также выставках МАКС и "Армия" является важным маркетинговым инструментом, поскольку на них иностранные заказчики могут выявить для себя ключевые тенденции развития российской оборонной промышленности и предметно обсудить с нами и представителями ОПК свои потребности,

Этим летом компания «Рособоронэкспорт» примет участие в 3-х крупных международных выставках, которые пройдут на территории России, передает агентство RNS сообщение пресс-службы компании.Согласно информации, российский спецэкспортер окажет помощь в проведении военно-морского салона МВМС-2017, авиакосмического МАКС-2017, а также военно-технического форума «Армия-2017».цитирует пресс-служба гендиректора компании Александра Михеева.Отмечается, что «Рособоронэкспорт» представит более 500 наименований образцов вооружения и военной техники.По словам специалистов, повышенный интерес иностранных заказчиков, в частности, ожидается к многофункциональным истребителям Су и МиГ, учебно-боевому самолету Як-130, а также средствам ПВО и подлодкам.«Руководство компании встретится и примет участие в переговорах с представителями органов государственной власти, вооруженных сил и бизнес-сообщества зарубежных стран из всех регионов мира», – добавили в пресс-службе.