В Днепропетровске собрались "осовременить" диораму о форсировании Днепра

Диораме Битва за Днепр – свыше 40 лет. За это время она не знала ни одной реконструкции. Днепропетровская ОГА подошла к реставрации комплексно. В помещении отремонтируют крышу, освежат и осовременят полотно диорамы. Такой подход – впервые за всю историю экспозиции. Какой будет диорама в будущем, решают ведущие украинские специалисты, у которых новейший взгляд на события Второй мировой войны. По мнению историков, диораму создали только с односторонней точки зрения советской пропаганды. Поэтому третий этап реконструкции предусматривает наполнение экспозиции новыми историческими фактами.

Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации сообщает, что в историческом музее им.Д.Яворницкого готовятся реконструировать и «осовременить» диораму, посвящённую форсированию Днепра Красной Армией. Заявлено, что изображения одной из самых крупных диорам будут «наполнены новыми смыслами». Из сообщения пресс-службы ДнепрОГА О том, что такое «новейший взгляд» и «новые исторические факты» о событиях Второй мировой войны, и сами украинцы прекрасно знают по попыткам властей выставить национальными героями тех, кто в своё время присягал на верность Гитлеру и армии нацистской Германии. При этом идут попытки принизить роль Красной Армии в разгроме нацизма и освобождении УССР и Европы.Поэтому вряд ли можно будет удивляться, если на диораме в Днепропетровске после «реставрации» посетители увидят именно бандеровцев, «освобождающих Украину»...Кстати, а на основании "новых исторических фактов" не собираются ли на Украине создать диораму, повествующую о Волынской резне и о том, как называемые сегодня «героями» лица присягали гитлеровцам?