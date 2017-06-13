15:08 13 июня

В Днепропетровске собрались "осовременить" диораму о форсировании Днепра

Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации сообщает, что в историческом музее им.Д.Яворницкого готовятся реконструировать и «осовременить» диораму, посвящённую форсированию Днепра Красной Армией. Заявлено, что изображения одной из самых крупных диорам будут «наполнены новыми смыслами». Из сообщения пресс-службы ДнепрОГА :
Диораме Битва за Днепр – свыше 40 лет. За это время она не знала ни одной реконструкции. Днепропетровская ОГА подошла к реставрации комплексно. В помещении отремонтируют крышу, освежат и осовременят полотно диорамы. Такой подход – впервые за всю историю экспозиции. Какой будет диорама в будущем, решают ведущие украинские специалисты, у которых новейший взгляд на события Второй мировой войны. По мнению историков, диораму создали только с односторонней точки зрения советской пропаганды. Поэтому третий этап реконструкции предусматривает наполнение экспозиции новыми историческими фактами.


В Днепропетровске собрались "осовременить" диораму о форсировании Днепра


О том, что такое «новейший взгляд» и «новые исторические факты» о событиях Второй мировой войны, и сами украинцы прекрасно знают по попыткам властей выставить национальными героями тех, кто в своё время присягал на верность Гитлеру и армии нацистской Германии. При этом идут попытки принизить роль Красной Армии в разгроме нацизма и освобождении УССР и Европы.


Поэтому вряд ли можно будет удивляться, если на диораме в Днепропетровске после «реставрации» посетители увидят именно бандеровцев, «освобождающих Украину»...

Кстати, а на основании "новых исторических фактов" не собираются ли на Украине создать диораму, повествующую о Волынской резне и о том, как называемые сегодня «героями» лица присягали гитлеровцам?


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Комментарии 20

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:59
    Мне лучше на это не смотреть...Или я за себя не отвечаю!
    ОТДЕЛ
    1. Чёрный Сегодня, 14:03
      Народ забывающий свою историю - будет учить чужую.....скоро так тому и быть...
      Чёрный
    2. Искандер Ш Сегодня, 14:05
      Диораму ещё не реконструировали и что там будет неизвестно.

      То что на ВО не дописали: Советы по содержанию диорамы дают историки, краеведы и музейщики всеукраинского общества, воплощать задумки помогают художники, компьютерщики и дизайнеры.

      Кроме того, экспозиции придадут современности звуковые спецэффекты, световые маркеры, фото героев Второй мировой. Хронику боевых событий передавать интерактивная карта.
      Искандер Ш
      1. Чёрный Сегодня, 14:28
        Вот то то и оно, что что украинские краеведы и историки.....знаем мы этих историков. Полный дэбил Бебик , который открыл миру что Будда и Иисус были украинцами!!!! laughing тоже между прочим у них там профессор, доктор наук и проректор университета....не хухры мухры laughing
        Чёрный
      2. Александр романов Сегодня, 14:36
        Цитата: Искандер Ш
        Кроме того, экспозиции придадут современности звуковые спецэффекты,

        И будут воины УПА совместно с солдатами СС Галичина,кричать-Хай живе Адольф Гитлер,защищать Днепр.
        А сам Днепр ,будут форсировать немецкие дивизии СС с криками Хаиль Гитлер. Армии Жукова ,я так понимаю,будут на стороне Германии.
        Александр романов
    3. злой партизан Сегодня, 14:06
      Цитата: ОТДЕЛ
      Мне лучше на это не смотреть...Или я за себя не отвечаю!

      Держи:

      Не надо благодарностей hi
      злой партизан
    4. сибиралт Сегодня, 14:24
      Смотрю, а Порошенко на боевом коне там нет. Непорядок, однозначно! am
      сибиралт
    5. alexmach Сегодня, 14:30
      Да фейк какой-то. Какие могут быть новые исторические факты? зарисуют красные флаги и вместо них нарисуют жовто-блакитные что ли? Или добавят отряд ОУН штурмующих Днепр вместе с Красной Армией?
      alexmach
      1. Александр романов Сегодня, 14:37
        Цитата: alexmach
        Да фейк какой-то.

        Ага фейк-это на украинских саитах уже вовсю перетирают.
        Александр романов
      2. APASUS Сегодня, 15:00
        Цитата: alexmach
        Да фейк какой-то. Какие могут быть новые исторические факты? зарисуют красные флаги и вместо них нарисуют жовто-блакитные что ли? Или добавят отряд ОУН штурмующих Днепр вместе с Красной Армией?

        А это не фейк ?
        APASUS
    6. антивирус Сегодня, 14:46
      отвечаешь!!! куда уж деваться.
      и унитазы чистые в Польше надо показывать , и архивы показать про бандеровцев. и много про кохляндию надо сказать . диван в Днепропетровск сам не едет
      все придется испить и сжевать самим
      антивирус
  2. major071 Сегодня, 14:06
    Что-то я в заголовке вместо "осовременить" прочитал "осквернить". А может и правильно прочитал. hi
    major071
    1. Александр романов Сегодня, 14:38
      Цитата: major071
      Что-то я в заголовке вместо "осовременить" прочитал "осквернить".

      Это одно и тоже в случае с Украиной
      Александр романов
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 14:07
    Поэтому третий этап реконструкции предусматривает наполнение экспозиции новыми историческими фактами.

    ... у каждого наступающего будет жовто-блокитный, и трезубец на каске...
    a.s.zzz888
  4. Alget87 Сегодня, 14:07
    Современные Иуды, продавшие всё что можно за зо "безвизовых" серебрянников, гореть им в аду.
    Alget87
  5. sir_obs Сегодня, 14:15
    Был я в диараме с дедом, он там недалеко и похоронен Вот скоты, слов нет...
    sir_obs
  6. pvv113 Сегодня, 14:21
    реконструировать и «осовременить» диораму

    На передовой намалюют Парашенко в жовто-блакитном прикиде? Очередная гнусность! Попытка осквернения и забвения настоящей истории
    pvv113
  7. Копчёный Сегодня, 14:27
    Наверно човены с бандеровцами дорисуют.
    Копчёный
  8. irbis0373 Сегодня, 14:35
    Время покажет что они там реконструирует и переосмыслят в связи с "новыми веяними". Пока можем только предпоалагать, что выворят и извратят ли диораму.
    irbis0373
  9. anjey Сегодня, 14:56
    страшно подумать - неужели будет диорама:" американьски и оунивски освободители на крещатике"
    anjey
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