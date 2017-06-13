СМИ: В США приостановили эксплуатацию более полусотни F-35

С начала мая пятеро лётчиков F-35 во время полёта докладывали о проблемах физиологического свойства. Эти проблемы связаны с недостатком кислорода. Лётчики были вынуждены переходить на использование резервной системы подачи кислорода во время пилотирования.

Командование американской военной базой Люк в штате Аризона сообщает о решении снять с полётов примерно четверть авиапарка новейших истребителей F-35 ВВС США. В заявлении, опубликованном на портале командования, а также на американском информационном сайте GlobalSecurity , говорится об участившихся жалобах на самочувствие от военных лётчиков, управляющих самолётами 5-го поколения.Из материала:Генерал ВВС США Брук Леонард заявил, что во всех пяти случаях надёжно сработала именно резервная система подачи кислорода. По словам генерала Леонарда, командование решило не рисковать здоровьем военных лётчиков и приняло решение о приостановке полётов F-35 на аризонской авиабазе ("Люк", Глендейл).По последним данным, на этом военном объекте в США базируются 55 самолётов F-35. Это около четверти всех F-35, которые сегодня эксплуатируются в ВВС США. По крайней мере, именно так сообщают официальные американские источники. Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС США находятся не более 110 самолётов пятого поколения F-35. Приостановка эксплуатации F-35 на другие авиабазы США пока не распространяется.