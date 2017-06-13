СМИ: В США приостановили эксплуатацию более полусотни F-35
Командование американской военной базой Люк в штате Аризона сообщает о решении снять с полётов примерно четверть авиапарка новейших истребителей F-35 ВВС США. В заявлении, опубликованном на портале командования, а также на американском информационном сайте GlobalSecurity , говорится об участившихся жалобах на самочувствие от военных лётчиков, управляющих самолётами 5-го поколения.
Из материала:
Генерал ВВС США Брук Леонард заявил, что во всех пяти случаях надёжно сработала именно резервная система подачи кислорода. По словам генерала Леонарда, командование решило не рисковать здоровьем военных лётчиков и приняло решение о приостановке полётов F-35 на аризонской авиабазе ("Люк", Глендейл).
По последним данным, на этом военном объекте в США базируются 55 самолётов F-35. Это около четверти всех F-35, которые сегодня эксплуатируются в ВВС США. По крайней мере, именно так сообщают официальные американские источники. Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС США находятся не более 110 самолётов пятого поколения F-35. Приостановка эксплуатации F-35 на другие авиабазы США пока не распространяется.
Из материала:
С начала мая пятеро лётчиков F-35 во время полёта докладывали о проблемах физиологического свойства. Эти проблемы связаны с недостатком кислорода. Лётчики были вынуждены переходить на использование резервной системы подачи кислорода во время пилотирования.
Генерал ВВС США Брук Леонард заявил, что во всех пяти случаях надёжно сработала именно резервная система подачи кислорода. По словам генерала Леонарда, командование решило не рисковать здоровьем военных лётчиков и приняло решение о приостановке полётов F-35 на аризонской авиабазе ("Люк", Глендейл).
По последним данным, на этом военном объекте в США базируются 55 самолётов F-35. Это около четверти всех F-35, которые сегодня эксплуатируются в ВВС США. По крайней мере, именно так сообщают официальные американские источники. Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС США находятся не более 110 самолётов пятого поколения F-35. Приостановка эксплуатации F-35 на другие авиабазы США пока не распространяется.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/thef35
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