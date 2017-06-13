15:09 13 июня

СМИ: В США приостановили эксплуатацию более полусотни F-35

Командование американской военной базой Люк в штате Аризона сообщает о решении снять с полётов примерно четверть авиапарка новейших истребителей F-35 ВВС США. В заявлении, опубликованном на портале командования, а также на американском информационном сайте GlobalSecurity , говорится об участившихся жалобах на самочувствие от военных лётчиков, управляющих самолётами 5-го поколения.

Из материала:
С начала мая пятеро лётчиков F-35 во время полёта докладывали о проблемах физиологического свойства. Эти проблемы связаны с недостатком кислорода. Лётчики были вынуждены переходить на использование резервной системы подачи кислорода во время пилотирования.


СМИ: В США приостановили эксплуатацию более полусотни F-35



Генерал ВВС США Брук Леонард заявил, что во всех пяти случаях надёжно сработала именно резервная система подачи кислорода. По словам генерала Леонарда, командование решило не рисковать здоровьем военных лётчиков и приняло решение о приостановке полётов F-35 на аризонской авиабазе ("Люк", Глендейл).

По последним данным, на этом военном объекте в США базируются 55 самолётов F-35. Это около четверти всех F-35, которые сегодня эксплуатируются в ВВС США. По крайней мере, именно так сообщают официальные американские источники. Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС США находятся не более 110 самолётов пятого поколения F-35. Приостановка эксплуатации F-35 на другие авиабазы США пока не распространяется.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/thef35
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Комментарии 41

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:21
    Приостановка эксплуатации F-35 на другие авиабазы США пока не распространяется.

    ... а Израиль ещё закупает фи-35... придётся им кислородный баллон за спинку пилота ставить... laughing
    a.s.zzz888
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 14:24
      а Израиль ещё закупает фи-35

      Ну не пак фа же им закупать
      777-3-59-97
      1. Velizariy Сегодня, 14:35
        Цитата: 777-3-59-97
        Ну не пак фа же им закупать

        Которых штук 10 и два уже побили. А эти "недосамалеты" еще, как на зло, не упали ни разу, а летает их сотни.
        Velizariy
        1. НасРать Сегодня, 14:43
          Цитата: Velizariy
          Цитата: 777-3-59-97
          Ну не пак фа же им закупать

          Которых штук 10 и два уже побили. А эти "недосамалеты" еще, как на зло, не упали ни разу, а летает их сотни.

          Не снимайте, с комрадов розовые очки! wink
          НасРать
          1. Velizariy Сегодня, 14:44
            О нет! что Вы?!
            Да и их нельзя снять, они у них или пришиты или прибиты!)))
            Евреев жалко... Аж две эскадрильи собрались комплектовать... ой вэй))) как говориться)))
            Velizariy
        2. просто экспл Сегодня, 14:47
          кто когда и где два побил ?
          просто экспл
        3. Muvka Сегодня, 14:57
          Можно инфу о 2х разбившихся Т-50? Я как-то не в курсе.
          Muvka
        4. Андрей Скоковский Сегодня, 15:09
          Цитата: Velizariy
          Цитата: 777-3-59-97
          Ну не пак фа же им закупать

          Которых штук 10 и два уже побили. А эти "недосамалеты" еще, как на зло, не упали ни разу, а летает их сотни.

          оттого что вас не проинформировали, не факт что они не падали
          Андрей Скоковский
    2. RASKAT Сегодня, 14:27
      По больше бы таких корявых самолетов нашим противникам drinks
      RASKAT
      1. Deadушка Сегодня, 14:43
        Ну не такой уж он и корявый. Просто его изначально под другие цели затачивали (не контактная система ведения боя). Да, цена большая, но при крупносерийной сборке она упала бы.
        У него очень "вкусная" начинка которая нивелирует многие ошибки и просчеты.
        Deadушка
        1. viktor kurganov Сегодня, 14:57
          Цитата: Deadушка
          Ну не такой уж он и корявый. Просто его изначально под другие цели затачивали (не контактная система ведения боя). Да, цена большая, но при крупносерийной сборке она упала бы.
          У него очень "вкусная" начинка которая нивелирует многие ошибки и просчеты.

          Драться этими музейными экспонатами- всё равно, что забивать шайбы скрипками Страдивари. 480 миллионов зелёных=изготовление+стоимость обслуживания за весь срок службы.
          Ровно столько стоит кусок чистого золота такого же веса, что и аэроплан.
          viktor kurganov
          1. Deadушка Сегодня, 15:02
            Цитата: viktor kurganov
            Драться этими музейными экспонатами- всё равно, что забивать шайбы скрипками Страдивари.

            Ой ли?!.... с чего это он музейный экспонат? Одна РЛС многого стоит.
            Или как всегда - наше все лучшее, а если че закидаем шапками?
            Deadушка
      2. Монос Сегодня, 14:45
        Цитата: RASKAT
        По больше бы таких корявых самолетов нашим противникам drinks

        И "партнёрам"...
        Монос
    3. soroKING Сегодня, 14:28
      нет, они у нас скафандры для выхода в открытый космос купят fellow laughing
      soroKING
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 14:28
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а Израиль ещё закупает фи-35... придётся им кислородный баллон за спинку пилота ставить...

      Ну Израиль подарок не обсуждает...Они там все обновляют! Вот куды летать собрались , вот в чем вопрос...?
      ОТДЕЛ
      1. Maskom Сегодня, 14:45
        Виталя , я тебе отвечу куда мы собрались лететь. Но вначале ты мне напишешь , что ты сегодня пил и в каких дозировках
        Maskom
    5. Самаритянин Сегодня, 14:29
      Даешь на переплавку все 100%
      Самаритянин
    6. maxim947 Сегодня, 14:30
      И не говорите, при наличии многих замечаний ничто не мешает продавать его за рубеж. Протекционизм? Лоббизм? Давление?? Не не слышал....)))
      maxim947
    7. spech Сегодня, 14:30
      а Израиль ещё закупает фи-35..

      Закупает ? Не смешите lol
      spech
    8. сибиралт Сегодня, 14:36
      Зря приостановили полеты. Пока никто до этого не умер. Но продажа уже под вопросом. Теперь на них можно и цену сбивать.
      сибиралт
    9. alex73s Сегодня, 14:37
      Эта новость от 9 июня, писаки с topwar.ru в запое что ли были? Причем вчера (12 июня) полеты должны были быть возобновлены
      alex73s
    10. viktor kurganov Сегодня, 14:52
      Цитата: a.s.zzz888
      Приостановка эксплуатации F-35 на другие авиабазы США пока не распространяется.

      ... а Израиль ещё закупает фи-35... придётся им кислородный баллон за спинку пилота ставить... laughing

      Летуна в акваланг наряжать.
      viktor kurganov
  2. zvezdo4et Сегодня, 14:25
    ну-ну - еще пару месяцев и найдется столько недостатков, что их просто начнут замалчивать. а то как-то недемократично будет
    zvezdo4et
  3. Machete Сегодня, 14:28
    Наверное, всё же хорошо, что у нас в стране со времён СССР новую технику выпускают в серию только после длительной обкатки. Меньше репутационных потерь и реальных потерь.
    Вот такая вот серия в 200 бортов с постоянными отказами и отзывами - это стремление нажиться. И ничего более.
    Только то, что США подмяли под себя полмира и всех союзников, позволяет им втюхивать (по-другому не скажешь) этот самолёт всем подряд.
    При нормальной конкуренции они мало куда бы пристроили.
    Machete
    1. soroKING Сегодня, 14:30
      наши израильские друзья хвалят wassat
      soroKING
      1. Machete Сегодня, 14:32
        Ну, на халяву и я буду его хвалить.
        Получить, типа, бесплатно, а потом заплатить за его обслуживание двойную-тройную цену - это по-американски, но не по-израильски. Странно это как-то.
        Machete
    2. rudolff Сегодня, 14:45
      "Вот такая вот серия в 200 бортов с постоянными отказами и отзывами - это..." Это говорит лишь о том, что все косяки и проблемы не умалчиваются и рождение нового самолета у всех на виду, как на блюдце. А что мы знаем о ходе испытаний Т-50? Да ничего не знаем, не положено. Все, как по маслу? А если нет?
      rudolff
  4. Deadушка Сегодня, 14:39
    Странно,сначала на F-22 подобная проблема всплыла, теперь на F-35.
    "Косяк" разработчиков перешедший от одного самолета к другому или саботаж?
    Deadушка
  5. APASUS Сегодня, 14:39
    Из материала:
    С начала мая пятеро лётчиков F-35 во время полёта докладывали о проблемах физиологического свойства. Эти проблемы связаны с недостатком кислорода. Лётчики были вынуждены переходить на использование резервной системы подачи кислорода во время пилотирования.

    И вот кусочек дотированный 2012 годом:
    В мае 2012 года министр обороны США Леон Панетта подписал распоряжение, накладывающее существенные ограничения на полёты истребителей F-22 Raptor. Поводом для этого стали безрезультатные поиски причины сбоев бортовой системы генерации кислорода (OBOGS), жалобы пилотов на удушье и неприятные запахи в кабине.

    Самолет новый ,а проблемы старые! Похоже американцы только списывают бабки...........
    APASUS
  6. voyaka uh Сегодня, 14:39
    Система подачи кислорода летчику.
    Из систем жизнеобеспечения. Такие вещи легко налаживаются.
    voyaka uh
    1. RDN414 Сегодня, 14:51
      Да, вот только новость об "кислороде" уже давно витает и походу никак не решается.
      RDN414
  7. anjey Сегодня, 14:46
    Где хвалебные оды сынов израилевых?
    anjey
    1. anjey Сегодня, 14:47
      как они расхваливают это "чудо"
      anjey
    2. anjey Сегодня, 14:48
      ах да уже в защите сидят
      anjey
    3. karish Сегодня, 14:56
      Цитата: anjey
      Где хвалебные оды сынов израилевых?

      А что такое ?
      Ф-35 уже списали ?
      Вообщето при обнаружении любой неполадки временно приостанавливают эксплуатацию.
      Вполне нормальный процесс
      В России полеты самолетов Ту-154 временно приостановлены

      Министерство обороны России временно приостановило полеты самолетов Су-24 до выяснения причины крушения самолета этого типа под Волгоградом.

      «Решением начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации полеты самолетов Су-24 временно приостановлены до выяснения причины происшествия», —
      Подробности от АК: http://actualcomment.ru/polety-su-24-vremenno-pri
      ostanovleny-.html?tag=11.02.15&PAGEN_2=3&
      PAGEN_1=2

      В России приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148


      Росавиация приостановила полёты самолётов SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.
      karish
      1. Виктор-М Сегодня, 15:06
        Цитата: karish
        Росавиация приостановила полёты самолётов SSJ-100 из-за дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

        Ну Россия ведь отсталая страна, летающая на лаптях, где нам до вас "цивилизованных", поэтому чего тут удивляться, но США - ЭТО ЖЕ МИРОВАЯ, ВЫСОКОРАЗВИТАЯ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ СУПЕР ДЕРЖАВА,"побывавшая" на Луне! ПОЗОР! negative
        Чего это сыны израилиевы так яростно обеляют американские косяки, такое ощущение, что сами к ним причастны, вот и бесятся. wink
        Виктор-М
  8. Dzafdet Сегодня, 14:53
    Ну да ,задыхаются.Зато он невидимый , ужасный и напичкан электроникой. А проблему кислорода решат за 2 млрд долларей. Ну скоро, к году этак 2025-му! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  9. Alget87 Сегодня, 14:54
    Цитата: Maskom
    , что ты сегодня пил и в каких дозировках

    Тогда встречный вопрос тебе,что курил или нюхал и скока это в граммах.
    Alget87
  10. Виктор-М Сегодня, 14:57
    Командование американской военной базой Люк в штате Аризона сообщает о решении снять с полётов примерно четверть авиапарка новейших истребителей F-35 ВВС США. В заявлении, опубликованном на портале командования, а также на американском информационном сайте GlobalSecurity , говорится об участившихся жалобах на самочувствие от военных лётчиков, управляющих самолётами 5-го поколения.

    Дело было не в бобине. wink
    Виктор-М
  11. san4es Сегодня, 15:00
    Потроха F-35

    ...и ЗШ к нему
    san4es
  12. Alget87 Сегодня, 15:08
    Цитата: ОТДЕЛ
    Ну Израиль подарок не обсуждает.

    Естестно, дарёному коню в зубы не смотрят, а на счёт полетать куда, это очень интересно, за свои кровные, кровью и потом заработанные шекели, ну или баксы, брать такое чудо юдо"навороченное" и кого им" гонять", про терорюг и иже сними разговора нет, это всё равно, что ноутом гвозди заколачивать, а учитывая военный потенциал соседей и F-ок разных модификаций за глаза хватит, учитывая способности "богоизбранных" к модификации всего и вся.
    Alget87
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