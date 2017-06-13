15:06 13 июня

В 2018 году на территории стран ОДКБ пройдет 5 совместных учений

Коллективные силы ОДКБ в 2018 году проведут совместные учения на территории России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана, передает Интерфакс-АВН сообщение генсека Организации Юрия Хачатурова.

В 2018 году на территории стран ОДКБ пройдет 5 совместных учений


В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и Коллективных сил ОДКБ на 2018 год предусматривается провести учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие" в Киргизии. Учения с Миротворческими силами "Нерушимое братство" планируется организовать в России, с Коллективными силами быстрого развёртывания "Рубеж" – в Таджикистане, с силами и средствами разведподразделений "Поиск" - в Казахстане, с Коллективными авиационными силами ОДКБ – в России,
сказал Хачатуров по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) стран Организации.


Кроме того, по его словам, «на 2018 год запланирован ряд сборовых мероприятий, конференций и "круглых столов" по различной тематике».

Генсек уточнил, что эти вопросы обсуждены в ходе очередного межсессионного заседания СМО государств-членов ОДКБ.

Что касается текущего года, то подобные учения пройдут в октябре на территории Армении, Казахстана и России. В отличие от прошлых лет они проводятся по единому замыслу на общем оперативно-стратегическом фоне,
добавил он.

По словам Хачатурова, на заседании «была утверждена геральдика и общие отличительные знаки, обозначающие принадлежность воинских контингентов и формирований сил специального назначения, а также вооружения, транспортных средств, военной и специальной техники, другого имущества к силам коллективной безопасности ОДКБ».

Они предназначены для использования при применении войск по предназначению, на учениях, а также при проведении мероприятий в формате Организации,
пояснил генсек.

Также на заседании принят ряд документов, связанных с «дальнейшим развитием сотрудничества между государствами-членами, совершенствованием коалиционного военного строительства и подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ к выполнению задач по предназначению, а также подготовки военных кадров», сказал Хачатуров.

Использованы фотографии: Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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Комментарии 3

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  1. xetai9977 Сегодня, 14:58
    Вот что интересно- проходят учения ОДКБ,так всё нормально. А стоит провести учения кому-то другому- "агрессивные намерения", "амбиции", "гадят"
    xetai9977
    1. Чёрный Сегодня, 15:05
      что интересно- проходят учения ОДКБ,так всё нормально. А стоит провести учения .ому-то другому- "агрессивные намерения", "амбиции", "гадят
      что интересно- проходят учения Нато так всё нормально. А стоит провести учения РФ И БЕЛОРУСИ так сразу


      "агрессивные намерения", "амбиции", "гадят laughing
      Чёрный
  2. Tusv Сегодня, 15:01
    Тута спирит рядышком летает, а вы на территории ОДКБ
    Tusv
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