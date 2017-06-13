В 2018 году на территории стран ОДКБ пройдет 5 совместных учений

В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и Коллективных сил ОДКБ на 2018 год предусматривается провести учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие" в Киргизии. Учения с Миротворческими силами "Нерушимое братство" планируется организовать в России, с Коллективными силами быстрого развёртывания "Рубеж" – в Таджикистане, с силами и средствами разведподразделений "Поиск" - в Казахстане, с Коллективными авиационными силами ОДКБ – в России,

Что касается текущего года, то подобные учения пройдут в октябре на территории Армении, Казахстана и России. В отличие от прошлых лет они проводятся по единому замыслу на общем оперативно-стратегическом фоне,

Они предназначены для использования при применении войск по предназначению, на учениях, а также при проведении мероприятий в формате Организации,