19:28 13 июня

В ДНР раскритиковали введенный Киевом запрет на георгиевскую ленту

Запрет георгиевской ленты на подконтрольных Киеву территориях означает отказ от истории, передает РИА Новости заявление официального представителя руководства Донецкой республики Александра Костенко.

В ДНР раскритиковали введенный Киевом запрет на георгиевскую ленту


В понедельник на сайте президента Украины появилось сообщение о том, что Порошенко подписал закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты на территории страны. Ранее Верховная рада приняла закон, вводящий административную ответственность (штраф, административный арест) за изготовление и ношение георгиевской ленты на Украине. Исключение из общего правила сделано для ветеранов Великой Отечественной войны, имеющим государственные награды, колодки которых содержит элементы георгиевской ленты.


Украина официально отказываются от истории… Это не делает ей чести… Мы же только все больше и больше убеждаемся в том, что сделали правильный выбор… И мы не хотим вмешиваться в то, что сегодня происходит на Украине и не желаем им зла,
сказал сегодня Костенко журналистам.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 16:04
    Последнее время они только критикуют. Ждём ответа. А украинцы понятно, что делают. Рвут все связи с Россией. Иначе им трындец...!
    Logall
    1. barclay Сегодня, 16:20
      Цитата: Logall
      Иначе им трындец...!

      А Вы думаете, что их ждет бурное процветание вместе с гейропой?
      Они повторят судьбу прибалтОсов, которые расползаются по всему Западу в качестве посудомоев, сиделок, каменщиков и садовников.
      Но вообще - чихать на всех них! Это их выбор - и пусть валят!
      Я уже не удивляюсь потоку нечистот из Украины. На 12 июня нужно было ожидать очередной гнусности. От новостей из какляндии уже тошнит.
      barclay
      1. Pancir026 Сегодня, 17:08
        Цитата: barclay
        Но вообще - чихать на всех них! Это их выбор - и пусть валят!

        громко...но так скажем в пользу бандерлогов.
        почему,вот тут.http://politobzor.net/show-135120-russkie-vse
        gda-prihodyat-za-svoim.html
        Pancir026
      2. сибиралт Сегодня, 17:40
        Боятся ленты, вот и запрещают.
        сибиралт
        1. Улан Сегодня, 19:07
          Поскольку лента символ Победы, то бандеровской власти , которая верно служила Гитлеру она как серпом по "фаберже".
          Так как бандеровцы вместе с Гитлером войну проиграли, то они нет имеют права на символ Победы.
          Только украинских ветеранов жаль, что такое издевательство им приходится терпеть.
          Что могут старики против этих молодчиков.
          Улан
      3. Tusv Сегодня, 19:27
        Они повторят судьбу прибалтОсов, которые расползаются по всему Западу в качестве посудомоев, сиделок, каменщиков и садовников

        Зачем молдован обижаешь? Качественные каменщики и садовники от бога
        Tusv
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:22
      Цитата: Logall
      Рвут все связи с Россией.

      Так и есть . Надеюсь , когда прибегут в ножки бухаться и просить простить - Россия не поведётся ...
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 16:29
        Цитата: bouncyhunter
        Так и есть . Надеюсь , когда прибегут в ножки бухаться и просить простить - Россия не поведётся ..

        Так те кто рвёт все связи они и не побегут в Россию их с удовольствием примет Канада ,Сша да думаю и в европе они себе место найдут с их то деньгами.
        Pirogov
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:31
          Цитата: Pirogov
          их с удовольствием примет Канада ,Сша да думаю и в европе они себе место найдут с их то деньгами.

          Дай Бог чтобы так и было . Правда , насчёт "удовольствия" сильно сомневаюсь . hi
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:12
            Будет им "удовольствие" будет и свисток - суд их всех ждет.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:15
              Главный суд их ждёт после смерти - пред Богом за всё придётся ответить . am
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:20
                Это несомненная истина , но сначала спросят люди.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:43
                  Цитата: cniza
                  сначала спросят люди.

                  А как же иначе ? Всему своё время и свой черёд .
                  bouncyhunter
                  1. Улан Сегодня, 19:13
                    Эти тупые не понимают, что оскорбили не только тех кто воевал против Гитлера, но и Святого Георгия Победоносца. покровителя русского воинства.
                    Расплата будет неминуемой.
                    Улан
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:16
                      Полностью поддерживаю Ваши слова . hi
                      bouncyhunter
      2. ЛукичЪ Сегодня, 16:55
        Цитата: bouncyhunter
        Надеюсь , когда прибегут в ножки бухаться и просить простить - Россия не поведётся ...

        где то прошла информация, что парашкин по пьяни загрустил - америка нас бросила, а Россия уже никогда не простит
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:59
          Пусть грустит - это райхсшоколаттенфюреру уже не поможет . Лучше ему упиться в сопли и утопнуть в ванной . am
          bouncyhunter
          1. ЛукичЪ Сегодня, 17:05
            Цитата: bouncyhunter
            и утопнуть в ванной .

            такое нигде не тонет
            ЛукичЪ
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:08
              Так надо попросить "длинную руку Кремля" на него сверху двухпудовую гирю поставить . yes
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:13
                Угу и пяточкой придавит...
                cniza
              2. ЛукичЪ Сегодня, 17:29
                Цитата: bouncyhunter
                Так надо попросить "длинную руку Кремля" на него сверху двухпудовую гирю поставить .

                Судоплатова явно не хватает.
                ЛукичЪ
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
                  Цитата: ЛукичЪ
                  Судоплатова явно не хватает.

                  Да , мой тёзка этот вопрос быстро бы устаканил ...
                  bouncyhunter
                2. cniza Сегодня, 17:31
                  Есть его ученики...
                  cniza
                3. Улан Сегодня, 19:14
                  Ой как не хватает! И Старинова тоже.
                  Улан
      3. vovanpain Сегодня, 17:21
        Цитата: bouncyhunter
        . Надеюсь , когда прибегут в ножки бухаться и просить простить

        Здарова брат мой! drinks Моя мать- украинка,родом из Житомира(прошу прощения,живу в России)моя жена-крымская татарка,у меня двое детей.Старшая дочь уже двое внуков нам принесла на счастье,Младшой сын,пока только одного принес,но Пашка как я счастлив drinks drinks drinks Я ДЕД 3 внуков,ДОЖИЛ
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:29
          Привет , братишка Влад ! hi drinks drinks drinks Ты же понимаешь кого я имел ввиду под теми кто в ножки бухаться будет ? wink А за тебя я тоже рад ! drinks drinks drinks У меня у самого Донбасские корни , да и родня на Украине имеется .
          bouncyhunter
        2. Svarog51 Сегодня, 18:04
          Володя, hi Мои наилучшие пожелания тебе, твоей семье, детям и внукам. Меня в компанию примете? drinks drinks drinks
          Svarog51
          1. Улан Сегодня, 19:16
            Я пока не достоин, у меня всего один внук. Уверен, что пока один.
            Улан
    3. ЛукичЪ Сегодня, 16:50
      Цитата: Logall
      Рвут все связи с Россией. Иначе им трындец...!

      и трындец в виде вот такой Георгиевской ленты
      ЛукичЪ
  2. volodya Сегодня, 16:06
    Это примерно то же,что и с запретом русского языка!
    volodya
  3. Incvizitor Сегодня, 16:07
    Этот символ победы над фашизмом на фашистскую нечисть действует как ладан на чёрта laughing
    Incvizitor
    1. Чёрный Сегодня, 16:20
      Глядя на ту вакханалию бандерлогов, которую они устроили на украине иногда создаётся впечатление , что сталинские репрессии - это миф....
      Чёрный
    2. telobezumnoe Сегодня, 18:30
      символ победы-красное знамя.. а это.. никого отношения к победе не имеет, разве что гвардейская лента.. но речь то о георгиевской.. эка нашим уже голову промыли.. так же и мы отказываемся от прошлого подменяя его левыми символами.
      telobezumnoe
    3. revnagan Сегодня, 18:49
      Цитата: Incvizitor
      Этот символ победы над фашизмом

      Та Вы шо? belay Какое отношение имеет "георгиевская лента" к Победе над фашизмом?
      "Те, кто назвал общероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», способствуют не памяти, а забвению подвига нашего народа. Георгиевским крестом в годы Великой Отечественной никого не награждали и никакого отношения к разгрому гитлеровской Германии эта награда не имеет. Она имеет отношение только к войнам Российской империи.
      C 1917 года не использовалась ни на одной советской государственной награде, после упразднения наградной системы Российской Республики, Георгиевская лента продолжала использоваться в наградных системах Белых армий. В период Отечественной войны в Русском Корпусе (входившим в РОА и состав вермахта), воевавших на стороне Германии.
      В наградной системе СССР существовала орденская лента, называемая «Гвардейская лента». Гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над Германией». Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знамёнах гвардейских объединений, соединений и частей (кораблей). Гвардейская лента имеет отношение к СССР и Великой Отечественной, но не имеет отношения к Российской империи. Советская гвардия родилась во время Великой Отечественной войны в ходе Смоленского сражения под Ельней в сентябре 1941 года. Приказом наркома обороны четыре мотострелковые дивизии «за боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок» были награждены званием гвардейских». В мае 1942 года был учреждён гвардейский нагрудный знак. «Гвардейская лента представляет собой ленту оранжевого цвета с нанесёнными на ней тремя продольными чёрными полосами».
      С началом акции Георгиевская ленточка в российских СМИ советскую «Гвардейскую ленту» стали также называть «Георгиевской», что неверно как с исторической, так и с геральдической точек зрения."
      http://коб-институт.com.ua/index.php/joomlaorg/st
      atya-1/stati-2-go-prioriteta/588-georgievskaya-le
      nta-i-gvardejskaya-lenta-v-chjom-otlichie
      revnagan
      1. Оператор Сегодня, 19:24
        Военно-исторический журнал №11 за 1978 год:
        "Особенно понравилось И.В.Сталину предложение использовать для этой награды [ордена Славы] георгиевскую ленту, состоящую из трех черных и двух оранжевых полос, символизирующих пламя при выстреле и пороховой дым."
        http://militera.lib.ru/periodic/0/v/voenno-istori
        chesky-zhurnal/vij_1978-11.djvu

        "Д.билы" (С) С.Лавров am
        Оператор
      2. Улан Сегодня, 19:25
        Неужели? Если это гвардейская лента, то носить ее должны были только гвардейцы и гвардейские части.Так? Выходит что орденом "Слава" и медалью " а Победу над Германией" могли награждаться только гвардейцы? Бессмыслица.
        Учреждая гвардейскую ленту, как и погоны в армии и гимнастерки со стоячим воротником, Сталин имел ввиду восстановление традиций и связи времен и гвардейская лента, была наследницей Георгиевской, и несла те же "цвета дыма и пламени.".
        Можно называть ее и гвардейской и георгиевской и это будет одинаково правильно.
        Это такие как вы к Победе отношения не имеют.
        Георгиевская-гвардейская лента имеют к Победе такое же прямое отношение, как и Красное знамя.
        А вот это перепост с одного из форумов -
        "Что вы собираетесь отличать.
        чёрно-жёлтая Георгиевская лента (по статутам 1769, 1833 и 1892 годов)
        Чёрно-оранжевая Георгиевская лента (по статуту 1913 годёрно-жёлтая Георгиевская лента (по статутам 1769, 1833 и 1892 годов)
        Чёрно-оранжевая Георгиевская лента (по статуту 1913 года)
        ----------
        СССР
        2. Гвардейским частям вручается Боевое Знамя с прикреплённой к его древку выше полотнища гвардейской черно-оранжевой лентой( смотрите статуты , завязанной бантом с ниспадающими концами. Описание гвардейской ленты утверждается Министром обороны СССР.
        ...
        На гвардейском Военно-морском флаге, учреждённом 19 июня 1942 года приказом народного комиссара ВМФ СССР № 142, также была изображена гвардейская лента:
        __________
        Ситуация однозначная. Гвардейская лента - преемница Георгиевской, и никакого различия нет."
        Улан
  4. avg-mgn Сегодня, 16:16
    Запрет георгиевской ленты на подконтрольных Киеву территориях означает отказ от истории
    А Киев прямо озаботился сохранением ИСТОРИИ, у него в мозге всего два события, первый - подарок самодостаточности от Ельцина, далее безвиз в ЕС, правда есть еще событие - копка Черного моря, но, даты нет. Все остальное для него за рамками понимания...
    avg-mgn
  5. pvv113 Сегодня, 16:25
    Порошенко подписал закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты на территории страны

    Георгиевская ленточка, как индикатор
    pvv113
  6. Machete Сегодня, 16:27
    Я вообще не понимаю этого шума вокруг Георгиевской ленты.
    Лента всегда была олицетворением воинской доблести русского солдата. В наше время при конституции, где прописана многонациональность страны, лента является олицетворением воинской доблести российского солдата. Всё, точка.
    Если ты себя не относишь ни к русским ни к России, то никто тебя не заставляет её носить.
    За границей её носят иностранцы в знак солидарности с нами или из уважения. В той же Америке её носят и наши эмигранты и коренные американцы, которые вообще не знают, что это такое. Им объясняют и раздают. Хотят - берут, не хотят - не берут. Так оно есть и так оно должно быть.
    Запрещать - это дикая глупость.
    Не ассоциируют украинцы себя с нами - они не носят ленту, но должны позволять носить тем, кто ХОЧЕТ носить.
    Machete
  7. zvezdo4et Сегодня, 16:38
    теперь по ночам будут нацистам на машины ленточки вязать
    zvezdo4et
  8. Толстоевский Сегодня, 16:47
    снявши голову, по волосам не плачут
    Толстоевский
  9. roskot Сегодня, 17:01
    С такими братьями и врагов не надо.Все испоганили.
    roskot
    1. zvezdo4et Сегодня, 17:53
      а вот если бы вас террористы допустим в плен захватили - вы хотели бы чтобы о вас так сказали?
      zvezdo4et
  10. Монархист Сегодня, 19:06
    В *вечер давным-давно забыли историю: сказки гораздо интереснее, особенно если сам их сочиняет,про карту копающих моря ,а в перерывах из мамочка и своих испражнений ( а там была уйма упражнений) делают пирамиды.
    Интересно Ясон ( тоже украинец ?) Куда золотое руно дел?
    Монархист
  11. Монархист Сегодня, 19:10
    Цитата: zvezdo4et
    а вот если бы вас террористы допустим в плен захватили - вы хотели бы чтобы о вас так сказали?

    А кто террористы: в Киеве или Донецке? Если так то пан Педро "агент Кремля?!"
    Монархист
  12. Рабинович_007 Сегодня, 19:22
    В Беларуси тоже запретили, на уровне учреждений. Так то люди одевают, кто хочет.
    Рабинович_007
Картина дня