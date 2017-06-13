В ДНР раскритиковали введенный Киевом запрет на георгиевскую ленту

Украина официально отказываются от истории… Это не делает ей чести… Мы же только все больше и больше убеждаемся в том, что сделали правильный выбор… И мы не хотим вмешиваться в то, что сегодня происходит на Украине и не желаем им зла,

Запрет георгиевской ленты на подконтрольных Киеву территориях означает отказ от истории, передает РИА Новости заявление официального представителя руководства Донецкой республики Александра Костенко.В понедельник на сайте президента Украины появилось сообщение о том, что Порошенко подписал закон «о запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты на территории страны. Ранее Верховная рада приняла закон, вводящий административную ответственность (штраф, административный арест) за изготовление и ношение георгиевской ленты на Украине. Исключение из общего правила сделано для ветеранов Великой Отечественной войны, имеющим государственные награды, колодки которых содержит элементы георгиевской ленты.сказал сегодня Костенко журналистам.